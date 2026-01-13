أفضل 5 أغاني ممتنة للموتى في السبعينيات

ننسى إبرة في كومة قش. إن البحث في كتالوج Grateful Dead لانتزاع أفضل خمس أغاني من السبعينيات يشبه تحديد موقع العدس في قاع المحيط. تشبيه غريب؟ حسنًا، هذا هو Grateful Dead الذي نتحدث عنه، تلك الفرق الموسيقية الأكثر تعثرًا والتي، بين عجائن الموسيقى الارتجالية الهشة ولكن المتجولة، أنتجت بعض ألبومات الاستوديو. كما قال المغني وعازف الجيتار الميت جيري جارسيا ذات مرة واقتبست صحيفة الغارديان، “إن إنشاء سجل يشبه بناء سفينة في زجاجة. إن تشغيل الموسيقى الحية يشبه التواجد في زورق في المحيط.” لقد منحتنا تلك السفينة، والزجاجة، وزورق التجديف، والمحيط تسجيلًا هائلاً لأغاني ناجحة، من السبعينيات أو غير ذلك.

عندما نقول “ضخم” فإننا نعني ذلك حقًا. تتكون مجموعة The Grateful Dead الكاملة والمتطورة والمخدرة والشعبية والجازية والريفية والرائعة من 13 ألبوم استوديو و233 ألبومًا مباشرًا – وهو رقم قياسي عالمي. وهذا يجعل اختيار الأغاني من The Dead أمرًا صعبًا بشكل خاص، خاصة وأن السبعينيات كانت أكثر العصور إنتاجًا وأفضلها على الإطلاق. أيضًا، هل نختار إصدارات الاستوديو أم الإصدارات الحية الفريدة من نوعها؟ لقد تغير فيلم The Dead قليلاً خلال السبعينيات أيضًا، ولم يحقق أبدًا مكانة سائدة ولكنه تحرك نحو شيء يسهل الوصول إليه مع “Workingman’s Dead” و”American Beauty” في السبعينيات خلال مرحلة “disco Dead” في أواخر السبعينيات.

باختصار، يجب أن تعكس اختياراتنا ليس فقط أفضل ما في فيلم “السبعينيات من القرن الماضي”، من حيث التكوين والإبداع، بل يجب أن تشملها على مدار العقد بأكمله، على كل من الاستوديو والجبهات الحية. وهذا يعني اختيار أغانٍ مثل النسخة المباشرة من أغنية “Estimated Prophet” من “Dick’s Picks: Volume 3: Pembroke Pines, Florida 5/22/77” لعام 1977، والأغنية الأساسية التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1970، “Truckin”، وأغنية Deadhead المفضلة منذ فترة طويلة، “Terrapin Station Medley” لعام 1977.