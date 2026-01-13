أفضل 5 أغاني ممتنة للموتى في السبعينيات

ننسى إبرة في كومة قش. إن البحث في كتالوج Grateful Dead لانتزاع أفضل خمس أغاني من السبعينيات يشبه تحديد موقع العدس في قاع المحيط. تشبيه غريب؟ حسنًا، هذا هو Grateful Dead الذي نتحدث عنه، تلك الفرق الموسيقية الأكثر تعثرًا والتي، بين عجائن الموسيقى الارتجالية الهشة ولكن المتجولة، أنتجت بعض ألبومات الاستوديو. كما قال المغني وعازف الجيتار الميت جيري جارسيا ذات مرة واقتبست صحيفة الغارديان، “إن إنشاء سجل يشبه بناء سفينة في زجاجة. إن تشغيل الموسيقى الحية يشبه التواجد في زورق في المحيط.” لقد منحتنا تلك السفينة، والزجاجة، وزورق التجديف، والمحيط تسجيلًا هائلاً لأغاني ناجحة، من السبعينيات أو غير ذلك.
عندما نقول “ضخم” فإننا نعني ذلك حقًا. تتكون مجموعة The Grateful Dead الكاملة والمتطورة والمخدرة والشعبية والجازية والريفية والرائعة من 13 ألبوم استوديو و233 ألبومًا مباشرًا – وهو رقم قياسي عالمي. وهذا يجعل اختيار الأغاني من The Dead أمرًا صعبًا بشكل خاص، خاصة وأن السبعينيات كانت أكثر العصور إنتاجًا وأفضلها على الإطلاق. أيضًا، هل نختار إصدارات الاستوديو أم الإصدارات الحية الفريدة من نوعها؟ لقد تغير فيلم The Dead قليلاً خلال السبعينيات أيضًا، ولم يحقق أبدًا مكانة سائدة ولكنه تحرك نحو شيء يسهل الوصول إليه مع “Workingman’s Dead” و”American Beauty” في السبعينيات خلال مرحلة “disco Dead” في أواخر السبعينيات.
باختصار، يجب أن تعكس اختياراتنا ليس فقط أفضل ما في فيلم “السبعينيات من القرن الماضي”، من حيث التكوين والإبداع، بل يجب أن تشملها على مدار العقد بأكمله، على كل من الاستوديو والجبهات الحية. وهذا يعني اختيار أغانٍ مثل النسخة المباشرة من أغنية “Estimated Prophet” من “Dick’s Picks: Volume 3: Pembroke Pines, Florida 5/22/77” لعام 1977، والأغنية الأساسية التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1970، “Truckin”، وأغنية Deadhead المفضلة منذ فترة طويلة، “Terrapin Station Medley” لعام 1977.
شاحنة
حتى غير Deadheads لن يواجهوا مشكلة في التعرف على أغنية “Truckin” في السبعينيات بمجرد أن تصل الأغنية إلى أول كلمات المغني بوب وير التي يتم غنائها بسرعة، “سهام النيون والسرادقات الوامضة في الشارع الرئيسي”. تتناقض الومضات الغنائية المحمومة لـ “Truckin” مع تدحرجها الموسيقي الهادئ وارتدادها، مثل تدحرج وارتداد السيارة السياحية التي تشير إليها الأغنية. هذا التباين، بالإضافة إلى اللحن الجذاب تمامًا و”ماذا ستفعل؟” إن موقف تجاهل الكتفين يجعل أغنية “Truckin” واحدة من أكثر مقطوعات فرقة Grateful Dead تميزًا وتميزًا في السبعينيات. تُصنف أيضًا من بين أغاني الفرقة الأكثر بثًا على نطاق واسع، حيث يتم الاستماع إليها بحوالي 70 مليونًا على Spotify.
فيما يتعلق بالتأليف، كان “Truckin'” جهدًا جماعيًا من جيري جارسيا وفيل ليش وبوب وير، الذي توفي للأسف في 10 يناير 2026. باستخدام كلمات كتبها المتعاون الميت روبرت هانتر، يعمل “Truckin” كمونتاج للحياة في جولة. يذكر مدنًا مثل شيكاغو ونيويورك وديترويت وهيوستن ونيو أورليانز، حيث تشعر “بالسئم من التسكع وترغب في السفر”، ثم “تتعب من السفر وترغب في الاستقرار”، ويناقش تعاطي المخدرات من خلال شخصية “سويت جين” التي “فقدت بريقها … تعيش على اللون الأحمر وفيتامين سي والكوكايين”. حتى أنه يصف الاشتباكات الواقعية مع القانون والذين “سيركلون الباب مرة أخرى” في متناول اليد. بين هذه المقالات القصيرة، تعود الأغنية إلى جوقة عدم التدخل، تمامًا مثل الفرقة التي تتنقل بلا فتور بين المدن.
هذا الاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة إلى الموسيقى الضيقة لـ “Truckin”، يلخص الموتى في بداية السبعينيات شبه الناجحة تجاريًا. كما أنه بمثابة مسار دعم أثناء إصدار ألبومين رائعين عام 1970، “Workingman’s Dead” و”American Beauty”.
محطة تيرابين ميدلي
في الواقع، ربما كان The Grateful Dead “متحمسًا” للمواد عندما كتبوا “Terrapin Station Medley” لألبومهم عام 1977، “Terrapin Station”. سوف نترك القرار للقارئ والسلاحف الراقصة الموجودة على غلاف الألبوم. ولكن بغض النظر عن تأثيرها (تأثيراتها)، فإن “Terrapin Station Medley” عبارة عن جهد موسيقي طموح لا مثيل له من The Dead بحيث لا يمكن إكمال قائمة أفضل الأغاني الميتة في السبعينيات بدونها. هناك حجة قوية مفادها أن هذا هو العمل الأكثر موهبة بشكل واضح من الفرقة.
من الناحية الموسيقية، “Terrapin Station Medley” هو ما نسميه “جناح”، ويعني مجموعة من الأغاني المتتالية التي تندمج في مقطوعة واحدة أكبر. في هذه الحالة، تبلغ مدة الأغنية حوالي 16 دقيقة وتتكون من سبع حركات، مثل “سيدة ذات مروحة” (الحركة الأولى) و”في انحياز” (الحركة الخامسة). من خلال الاستماع فقط إلى الحركة الأولى، وهي عبارة عن علاقة غيتار كهربائي هادئة وهادئة، لن يكون لديك أي فكرة عن كيفية تقدم المجموعة. نحن نتحدث عن بنية سيمفونية حقيقية تتطور إلى موسيقى تصويرية كاملة للفيلم بعد مرور 11 دقيقة تقريبًا، مكتملة بترتيب أوركسترالي، وفكرة كاريبية صغيرة، وبعض الموسيقى الشرق أوسطية المزدهرة، والمزيد. في النهاية، يعود الأمر بشكل معقول إلى الموضوع الرئيسي الأصلي (ولكن مع جوقة، بشكل طبيعي).
بغض النظر عن أن “Terrapin Station Medley” عبارة عن مقطوعة موسيقية عالية التصميم ومضنية، فإنها تتفوق على أي نسخة حية لأنها تتساوى بالفعل مع الاستطرادات والتعقيد وطاقة الجلسة المزدحمة لبعض المسارات الحية الأطول لـ Dead. قد تتطابق الإصدارات المباشرة معها، لكنها لا تستطيع التفوق عليها.
تموج
إذا كان فيلم “Terrapin Station Medley” هو فيلم Grateful Dead في أكثر حالاته طموحًا، فإن فيلم “Ripple” هو فيلم The Dead في أكثر حالاته صدقًا. في الأساس، هي علاقة صوتية لطيفة يعزفها ويغنيها جيري جارسيا، “Ripple” هي أغنية حكيمة تتجاوز سنواتها من فرقة كانت موجودة في عام 1970 لمدة خمس سنوات فقط. البدء كتأمل في طبيعة الموسيقى وأهميتها، في حد ذاتها – “هل تسمع صوتي يأتي من خلال الموسيقى؟ / هل ستمسكه بالقرب من صوتك” – يتطور “التموج” إلى تركيبة شاملة ومرتبة بشكل خصب ترتفع بمرافقة المندولين والجوقة الداعمة. مثل الموسيقى التي تصفها الأغنية، والتي تنتقل من شخص لآخر، ومن الأذن إلى الأذن، تتموج الأغنية لتصبح نسخة مزدهرة تمامًا من نفسها.
تخبرنا جوقة الخلفية بمجلدات عن النص الفرعي لـ “Ripple”. إذا اعتقد المستمعون أنهم يلمحون لمحات من التدين المشوب بالإنجيل في الأغنية، فهم ليسوا مخطئين. السطر “إذا امتلأت كأسك فليرجع” يردد صدى الكتاب المقدس الشهير “الرب راعيّ” (مزمور 23) بسطره “فاضت كأسي”. ومن هناك، تستمر “Ripple” بالقول الجميل، “ليكن معلومًا أن هناك ينبوعًا / لم تصنعه أيدي البشر”. ولكن وفقًا لوقتها الانتقائي ثقافيًا، تشير جوقة “Ripple’s” أيضًا إلى التلميح البوذي الشائع لكون العقل مثل الماء: “تموج في الماء الراكد / عندما لا يتم رمي حصاة / ولا ريح لتهب.”
في النهاية، يمكن للمستمع أن يعتبر “Ripple” مجرد أغنية جميلة أو يغوص بالكامل في تأملاتها الفلسفية. إن مرونة المعنى، إلى جانب الموسيقى الموسيقية للأغنية، هي التي تجعلها واحدة من أفضل أغاني الميت في السبعينيات.
النبي المقدر
تماشيًا مع موضوعنا المتمثل في التدين/الروحانية ولكن بالعودة إلى “محطة Terrapin” لعام 1977، لدينا “النبي المقدر” الممتاز، المعروف أيضًا باسم The Grateful Dead do reggae (على الأقل خارج الجوقة). إصدار الألبوم من “Estimated Prophet” عبارة عن مربى غير تقليدي للغاية وقابل للأخدود مع جميع المداخلات الصوتية “لا، لا، لا، لا” التي تتمناها، بالإضافة إلى بعض النحاسيات. إنها أيضًا مدتها خمس دقائق ونصف تقريبًا وتبدو كاملة دون أي تعديلات حية للموتى.
ومع ذلك، سنسلط الضوء على النسخة الحية الأطول من الأغنية من “Dick’s Picks Volume Three: Pembroke Pines, Florida 5/22/77” لأنها تعزز النسخة الأصلية دون أن تأخذ أي شيء منها. تم تسجيلها في عام 1977 وتم إصدارها في عام 1995 بعد وفاة جيري جارسيا، وتستمر النسخة الحية إلى ما بعد تلاشي نسخة الاستوديو. إنه ينقسم إلى صوت منفرد ممتد ومثير للنشوة ومرتجل مع تأثيرات تجعله يشبه الصوت البشري. يوضح هذا القسم على وجه التحديد سبب ازدهار The Dead في بيئة حية، حيث تبدو الأغنية المنفردة عضوية، ومُصاغة بشكل مثالي، وكان من الممكن أن تستمر في الاستمرار لفترة أطول مما كانت عليه من قبل.
يتفوق فيلم “النبي المقدر” على الجبهة الغنائية بقدر ما يتفوق على الجبهة الموسيقية. إنها نافذة مظلمة على العقل الوهمي لزعيم الطائفة الذي يصل إلى ذروة التهديد بالسطور، “وسأطلق الرعد وأتحدث بنفس الشيء / وعملي يملأ السماء باللهب / وسيكون اسمي القوة والمجد / وسيضيء الرجال طريقي.” نحن لا نتحدث عن نغمات ثقيلة أو صاخبة أو أي شيء من هذا القبيل، ولكننا نتحدث عن إحساس منخفض ومتأجج بالخطر الذي يسود المسار بأكمله ويساعد في جعله فريدًا.
شارع الاهتزاز
قد تجعلك افتتاحية أغنية “Shakedown Street” لفرقة Grateful Dead تفكر أنك تستمع إلى أغنية مستوحاة من أغنية “Another Brick In The Wall (الجزء الثاني)” لفرقة Pink Floyd. لكن لا، جاءت أغنية “Shakedown Street” في المرتبة الأولى في عام 1978 في الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، بينما صدرت “The Wall” في عام 1979. لكن مقارنة الأغنية هذه يجب أن تساعد في تفسير جانبين رئيسيين من “Shakedown Street”: خط الجهير البارز وغير التقليدي والغيتار عالي النبرة. في الأساس، “Shakedown Street” هو مسار رقص متجذر بقوة في الديسكو في أواخر السبعينيات، ولكنه يحتفظ ببعض نكهة Grateful Dead الكلاسيكية المخدرة.
كما كان من قبل، سنسلط الضوء على نسخة حية من “Shakedown Street،” هذه المرة من “Dick’s Picks Volume Five: Oakland Auditorium Arena 12/26/79″، الذي صدر في عام 1996. بالمقارنة مع النسخة الحية، فإن نسخة الاستوديو متخلفة. تتميز النسخة الحية بإيقاع أقل قليلاً، ونغمة تشبه موسيقى الجاز، وبعض خطوط الآلات البديلة الرائعة بشكل لا يصدق المبنية حول تقدم الوتر الأساسي لـ “Shakedown Street”، وتستمر مثل جلسة ازدحام حقيقية. ليس من الصعب جدًا أن تتخيل أن تكون هناك، وسط الحشد، ضائعًا في اللحظة والموسيقى، وترقص من قلبك على أداء خاطف لمسار رائع.
كما ذكرنا سابقًا، فإن عصر Grateful Dead هو الذي وصفه بعض الناس بـ “Disco Dead”. لم يكن “Shakedown Street”، سواء الألبوم أو الأغنية، جيدًا مع المعجبين، الذين كانوا يخشون أن يصبح الموتى في الاتجاه السائد. لكن بالنظر إلى الماضي، نجد أن أغنية Shakedown Street توجت رحلة الموتى الموسيقية خلال السبعينيات ومهدت الطريق لمرحلة الثمانينيات. على الرغم من أن تسمية “disco Dead” تم طرحها كإهانة، فمن الأدق القول إن Grateful Dead رفعت عناصر الديسكو بدلاً من أن يتم جرها إلى تفل الديسكو.