أفضل 5 أفلام من السبعينيات لم تشاهدها من قبل

كانت سبعينيات القرن الماضي فترة مواتية للسينما المبتكرة والجريئة وعالية الجودة. حتى نظرة سريعة على نجاحات العقد تحكي القصة: فيلمان من أفلام العراب، “سائق التاكسي” (1976)، نهاية العالم الآن (1979)، “حرب النجوم” (1977)، “كائن فضائي” (1979)، “البرتقالة الآلية” (1971)، “عرض صور روكي الرعب” (1975)، “طارد الأرواح الشريرة” (1973) – وتستمر الأمور. كل فيلم من هذه الأفلام، وغيرها الكثير مما لا يمكن إدراجه هنا، لم يكن بمثابة محك ثقافي في ذلك الوقت فحسب، بل أنشأ أيضًا حجر الأساس لأفلام المستقبل في أنواعها. لكن مقابل كل فيلم محبوب، يتم الاستشهاد به في كثير من الأحيان، لا بد أن يسقط الكثير منه على جانب الطريق. من الأفضل ترك بعض هذه الأفلام بمفردها، في حين أن البعض الآخر ممتاز حقًا ويستحق التقدير.

بشكل عام، كانت السبعينيات فترة انتقالية في هوليوود. لقد كان ذلك بمثابة وفاة تكتلات استوديوهات هوليوود الضخمة التي تعود جذورها إلى عمليات الاستحواذ التجارية في عشرينيات القرن الماضي. كان التلفزيون في ازدياد في المنازل منذ الأربعينيات وحتى الخمسينيات، وكانت التركيبة السكانية لرواد السينما تتجه نحو الشباب والأقل رقابة، وبحلول السبعينيات، تطورت الأفلام إلى شكل فني جاد ومجازف يسكنه عمالقة الصناعة المستقبلية مثل ستانلي كوبريك، وفرانسيس فورد كوبولا، وستيفن سبيلبرغ، ومارتن سكورسيزي، وجورج لوكاس. لكنهم لم يكونوا الوحيدين الذين يصنعون أفلامًا رائعة.

يمكن للقراء أن يأخذوا هذه المقالة كعينة من أفلام السبعينيات التي تم الاستخفاف بها والتي تضم مجموعة من الأنواع والنغمات والموضوعات والأساليب السينمائية والسردية وما إلى ذلك. هذه المقالة ليست نهاية المطاف، بل هي كل ما يقوله عن سينما السبعينيات، ولكن نأمل أن تلهم القراء لتجربة بعض الأفلام التالية. بدون ترتيب معين، هذه هي “Colossus: The Forbin Project” (1970)، و”Dersu Uzala” (1975)، و”Fat City” (1972)، و”Smile” (1975)، و”The Long Goodbye” (1973).