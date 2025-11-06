أفضل 5 ألبومات روك في الثمانينيات على الإطلاق، وفقًا للمعجبين

نادرًا ما تكون الموسيقى الشعبية متجانسة، لكن بعض أنماط موسيقى الروك يمكن أن تحدد عصورًا مختلفة. كان الغزو البريطاني والمخدر بمثابة جسر بين الستينيات، ونكهة الجرونج في أوائل التسعينيات، لكن الثمانينيات كانت في كل مكان. كانت طبيعة الموسيقى الأعلى صوتًا والأكثر استخدامًا على الجيتار والطبول في هذا العقد هي طابع الانتصار والإعلان. بعد كل شيء، هذا هو الوقت الذي أصبحت فيه موسيقى الهيفي ميتال سائدة، وحققت موسيقى الروك الجذور من أجل العمال الأمريكيين العاديين نجاحًا كبيرًا، وضربت موسيقى الروك الأوروبية الملحمية والنشيدية على وتر حساس، وساعد الشعر المعدني الناس على الاحتفال. قدمت الثمانينيات أيضًا لمشتري الموسيقى طرقًا أكثر لشراء الموسيقى أكثر من أي وقت مضى، مع وجود العديد من المتاجر المتسلسلة داخل وخارج مراكز التسوق التي تبيع أفضل LPs على الفينيل، والكاسيت، والأقراص المدمجة لاحقًا.

إذا نظرنا إلى الماضي، نجد أن الكثير من موسيقى الثمانينيات أصبحت قديمة بسرعة كبيرة. ومع ذلك، فقد صمدت مجموعة قليلة من ألبومات أكبر فرق الروك. لم تختف الألبومات الأكثر مبيعًا في ذلك العصر أبدًا، واستمرت في نقل الوحدات في العقود اللاحقة واكتسبت أرقام تنزيل وبث كبيرة في القرن الحادي والعشرين. تحدث المعجبون بمحافظهم، تاركين لنا سجلًا للألبومات الأكثر صدىً والمحبوبة حقًا. فيما يلي ألبومات موسيقى الروك الخمسة في الثمانينيات التي صمدت أمام اختبار الزمن لأنها كلاسيكيات باردة، وفقًا للمستمعين.