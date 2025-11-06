أفضل 5 ألبومات روك في الثمانينيات على الإطلاق، وفقًا للمعجبين

نادرًا ما تكون الموسيقى الشعبية متجانسة، لكن بعض أنماط موسيقى الروك يمكن أن تحدد عصورًا مختلفة. كان الغزو البريطاني والمخدر بمثابة جسر بين الستينيات، ونكهة الجرونج في أوائل التسعينيات، لكن الثمانينيات كانت في كل مكان. كانت طبيعة الموسيقى الأعلى صوتًا والأكثر استخدامًا على الجيتار والطبول في هذا العقد هي طابع الانتصار والإعلان. بعد كل شيء، هذا هو الوقت الذي أصبحت فيه موسيقى الهيفي ميتال سائدة، وحققت موسيقى الروك الجذور من أجل العمال الأمريكيين العاديين نجاحًا كبيرًا، وضربت موسيقى الروك الأوروبية الملحمية والنشيدية على وتر حساس، وساعد الشعر المعدني الناس على الاحتفال. قدمت الثمانينيات أيضًا لمشتري الموسيقى طرقًا أكثر لشراء الموسيقى أكثر من أي وقت مضى، مع وجود العديد من المتاجر المتسلسلة داخل وخارج مراكز التسوق التي تبيع أفضل LPs على الفينيل، والكاسيت، والأقراص المدمجة لاحقًا.
إذا نظرنا إلى الماضي، نجد أن الكثير من موسيقى الثمانينيات أصبحت قديمة بسرعة كبيرة. ومع ذلك، فقد صمدت مجموعة قليلة من ألبومات أكبر فرق الروك. لم تختف الألبومات الأكثر مبيعًا في ذلك العصر أبدًا، واستمرت في نقل الوحدات في العقود اللاحقة واكتسبت أرقام تنزيل وبث كبيرة في القرن الحادي والعشرين. تحدث المعجبون بمحافظهم، تاركين لنا سجلًا للألبومات الأكثر صدىً والمحبوبة حقًا. فيما يلي ألبومات موسيقى الروك الخمسة في الثمانينيات التي صمدت أمام اختبار الزمن لأنها كلاسيكيات باردة، وفقًا للمستمعين.
ايه سي/دي سي، “العودة باللون الأسود”
في منتصف سبعينيات القرن الماضي، انطلقت فرقة AC/DC خارج أستراليا بصوت منمق ولكن ذو نغمة من موسيقى الهيفي ميتال. أدت صيغتها المكونة من الأغاني الصاخبة والمفعمة بالحيوية حول الملذات الجسدية وقوى موسيقى الروك أند رول إلى تحقيق بعض النجاحات الطفيفة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أواخر السبعينيات، مثل “الطريق السريع إلى الجحيم” و”الأفعال القذرة التي تمت بثمن بخس”. بعد ذلك، بعد أن كانت تعاني من الموت المدمر والمأساوي لبون سكوت في أوائل عام 1980، اختارت الفرقة العمل مع قائد جديد، ووظفت برايان جونسون. كانت الأغاني قد كتبت بالفعل لألبوم آخر، لذلك غنى جونسون الأجزاء المخصصة لسلفه المتوفى.
كان AC/DC في ذروته تجاريًا، ومن المحتمل أن يكون هناك بعض الفضول إذا كان جونسون على مستوى المهمة أو إذا كان سيكون أحد أكثر البدائل المؤسفين في تاريخ موسيقى الروك. ربما تكون هذه العوامل قد ساعدت، لكن فيلم “Back in Black” كان ببساطة لا يمكن إنكاره.
شيء من التكريم لسكوت، كان LP مليئًا بأغاني مذهلة وكلاسيكيات راديو الروك الكلاسيكية، بما في ذلك “Hells Bells”، و”Shoot to Thrill”، و”Rock and Roll Ain’t Noise Pollution”، و”You Shook Me All Night Long”، والمسار الرئيسي. حصل “Back in Black” على شهادة البلاتين 27 مرة من قبل جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية، وهو ألبوم موسيقى الروك الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم حيث تم بيع 50 مليون نسخة منه، وفقًا لرولينج ستون أستراليا. في عام 2011، وصفه قراء رولينج ستون بأنه أحد أفضل 10 ألبومات في الثمانينيات.
بنادق لا زهور، “الشهية للتدمير”
كان مشهد الملهى الليلي في Sunset Strip في لوس أنجلوس في الثمانينيات هو المكان المناسب لفرق موسيقى الروك الصلبة التي تتطلع إلى جعلها كبيرة، خاصة تلك التي تتمتع بصوت شجاع ومهلهل وشرير بعض الشيء. تم تشكيل Guns N ‘Roses من اندماج اثنتين من الفرق المحتضرة، LA Guns وHollywood Rose.
مع تشكيلة تم ترسيخها بحلول عام 1985، والتي تضم أكسل روز الصاخب والمهدد الغنائي على الغناء والموهوب ذو القبعة العالية Slash على الجيتار، قامت Guns N ‘Roses ببناء عبادة تالية في الجولة، وبعد حرب المزايدة على العلامات التي فازت بها Geffen Records، سجلت الفرقة المتدحرجة أغنية “Appetite for Destruction”. بيان أطروحة للمشهد والفرقة والعصر، أسر ألبوم عام 1987 المستمعين، ولا سيما أغانيه الفردية: أغنية القوة “Sweet Child O ‘Mine” والأغنية الفوضوية “مرحبًا بكم في الغابة”.
“الشهية للتدمير” هو ثاني أفضل ألبوم تم إصداره في الثمانينيات، وفقًا لقراء رولينج ستون، الذين ساهم الكثير منهم في رقم المبيعات البالغ 18 مليون نسخة، وتقول جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) إنه تم بيعه، مما جعله أول ألبوم LP الأكثر مبيعًا على الإطلاق عند إنشائه في عام 1988.
بون جوفي، “زلق عندما يكون مبللاً”
سبقت Bon Jovi عصر الشعر المعدني واستمرت أكثر من ذلك، ولكن في أواخر الثمانينيات، كانت المورد الأكثر نجاحًا ونهائيًا لهذا النموذج. مع وجود المغني وعازف الجيتار المبارك والمبتسم دائمًا في مقدمة المسرح، جون بون جوفي وريتشي سامبورا على التوالي، قام بون جوفي بدمج لوحات المفاتيح المتلألئة والخطافات الجذابة مع الطبول المدوية والقيثارات الصارخة لصنع شكل من موسيقى الروك الصلبة مناسب للتلفزيون والراديو.
مع إصدار “Slippery When Wet” في أواخر عام 1986 – وهو عنوان مستوحى من علامة تحذير في نادي السادة مع دش عملي على المسرح – أتقن Bon Jovi صوته مباشرة عندما كان الشعر المعدني في ذروته. أنتجت أغنية “Slippery When Wet” ثلاث أفضل 10 أغاني في تتابع سريع، بما في ذلك الأغنية رقم 1 “You Give Love a Bad Name” و”Livin’ on a Prophet”.
الكثير من النجوم لا يمكنهم تحمل Bon Jovi، ولكن هذه هي الفرقة التي أطلقت على مجموعتها اسم “100.000.000 معجب بـ Bon Jovi لا يمكن أن يكونوا مخطئين”. لقد باعت المجموعة بالفعل العديد من القطع من كتالوجها بالكامل، مع جزء كبير منها يأتي فقط من “Slippery When Wet”. قدرت صحيفة فاينانشيال تايمز في عام 2017 أن 28 مليون شخص حول العالم اشتروا هذا الألبوم، مع 15 مليونًا من هذه المبيعات في الولايات المتحدة، وفقًا لـ RIAA.
بروس سبرينغستين وفرقة إي ستريت، “ولدوا في الولايات المتحدة الأمريكية”
اشتهر بروس سبرينغستين منذ السبعينيات كفنان من المستوى التالي على قدم المساواة مع بوب ديلان، وكان مشهورًا بالفعل بسلسلة من الألبومات التي حققت مبيعات جيدة، والأغاني الإذاعية، وترشيحات جرامي. في عام 1984، جعل فيلم “Born in the USA” Springsteen وفرقة E Street Band الخاصة به منذ فترة طويلة من أشهر مجموعات موسيقى الروك في العالم. كان هناك الكثير من الأشياء التي أعجب بها الكثير من الأشخاص في LP.
جنبًا إلى جنب مع مقطوعات فرقة سبرينجستين المعتادة التي تستحق الغناء، كان هناك مسار العنوان، والذي يبدو أنه لعب دورًا في الوطنية في عصر ريغان ولكنه كان في الواقع أغنية قصة عن أحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام المحبطين وسوء المعاملة. “Glory Days” كانت أغنية بيسبول بدت جيدة في الملاعب التي يمكن لفرقة E Street Band أن تعزفها الآن، بينما كانت أغنية “Dancing in the Dark” عبارة عن قطعة من موسيقى البوب الراقصة متأثرة بالموجة الجديدة.
كان الطلب على قطع Springsteen لا يشبع في عامي 1984 و1985 لدرجة أن شركة Columbia Records أصدرت سبعة من أصل 12 أغنية لأغنية “Born in the USA” كأغاني فردية، حيث وصلت جميعها إلى المراكز العشرة الأولى. وصفها قراء رولينج ستون بأنها واحدة من أفضل خمسة ألبومات في الثمانينيات. لقد باعت 17 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها (عبر RIAA).
U2، “شجرة يشوع”
في الثمانينيات، بدا صوت U2 ضخمًا للغاية. روحانيًا وسياسيًا ويمتطي الأصوات الغريبة لموجات موسيقى الروك البديلة وموسيقى ما بعد البانك المبكرة، بدا فريق U2 وكأنهم لا أحد سوى أنفسهم. طبول لاري مولن جونيور الواضحة، وصوت الجهير الفقاعي لآدم كلايتون، وجيتار The Edge الرنان والخشخشة، كلها تكمل المغني بونو المسجل وعلى مسارح أكبر الملاعب في العالم حيث كان يحتضن الملعب ويغني من قلبه عن الظلم والحب والمفاهيم المعقدة الأخرى. كانت أغنية “The Joshua Tree” طموحة ولكنها مرضية، بدءًا من الأغنية المفجعة “معك أو بدونك” إلى الملحمة “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه” والأغنية الكاسحة “حيث لا يوجد اسم للشوارع”.
عندما تم إصدارها في عام 1987 وفي السنوات التي تلتها، تلقت “شجرة جوشوا” إشادة كبيرة من نقاد موسيقى الروك., لكنها أكثر شعبية لدى المعجبين. استشهد به قراء رولينج ستون باعتباره سجلهم المفضل من أي نوع في الثمانينيات، وفي الولايات المتحدة فقط، بحلول عام 1995، تم بيع 10 ملايين نسخة، لكل RIAA.