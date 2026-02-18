أفضل 5 أناشيد لفنانين كلاسيكيين (حتى أفضل من أغنية المزرعة الحكومية لباري مانيلو)

العديد من أفضل وأشهر الأناشيد التي ظهرت في الإعلانات التجارية كتبها نجوم موسيقى الروك والبوب، مثل أغنية State Farm لـ Barry Manilow عام 1971 والتي لا يزال الجميع يغنونها حتى اليوم. وجد الموسيقيون طريقة لتطبيق مواهبهم لكسب الراتب وصقل مهاراتهم قبل نجاحهم الكبير، بينما كان آخرون مشهورين بالفعل، وسعى المعلنون إليهم لكتابة الموسيقى الإعلانية الخاصة بهم. في كلتا الحالتين، الأمر منطقي تمامًا: يعرف مؤلفو أغاني البوب ​​كيفية كتابة نغمة أو لحن أو قصيدة غنائية لا تُنسى، وهذا هو جوهر الأغنية.

ليس من المستغرب أن الأناشيد التي كتبها الموسيقيون الذين حققوا أكبر قدر من النجاح والإشادة في أماكن أخرى من صناعة الموسيقى هي تلك التي تميل إلى أن تكون الأكثر جاذبية، وكذلك تلك التي تم استخدامها لفترة أطول. في الواقع، تم استخدام بعض الأغاني الإعلانية الأكثر ديمومة لسنوات، إن لم يكن لعقود.

نعتقد أن هذه هي أفضل الأناشيد الإعلانية التي كتبها فنانون كلاسيكيون، لأنها تخدم غرضهم ويمكن أن تقف بمفردها كمؤلفات موسيقية لائقة. لا يقتصر الأمر على أن هذه المقطوعات الموسيقية الموجزة والمباشرة تبيع منتجًا بطريقة نعتقد أنها ذكية وجذابة ومتناغمة مع الاتجاهات الموسيقية للعصور التي أتت منها، ولكنها أيضًا مجرد موسيقى الروك البسيطة. لدرجة أننا ها نحن نشيد بالأغاني والأساطير التي صنعتها، مهما مرت عقود عديدة.