أفضل 5 أناشيد لفنانين كلاسيكيين (حتى أفضل من أغنية المزرعة الحكومية لباري مانيلو)

العديد من أفضل وأشهر الأناشيد التي ظهرت في الإعلانات التجارية كتبها نجوم موسيقى الروك والبوب، مثل أغنية State Farm لـ Barry Manilow عام 1971 والتي لا يزال الجميع يغنونها حتى اليوم. وجد الموسيقيون طريقة لتطبيق مواهبهم لكسب الراتب وصقل مهاراتهم قبل نجاحهم الكبير، بينما كان آخرون مشهورين بالفعل، وسعى المعلنون إليهم لكتابة الموسيقى الإعلانية الخاصة بهم. في كلتا الحالتين، الأمر منطقي تمامًا: يعرف مؤلفو أغاني البوب كيفية كتابة نغمة أو لحن أو قصيدة غنائية لا تُنسى، وهذا هو جوهر الأغنية.
ليس من المستغرب أن الأناشيد التي كتبها الموسيقيون الذين حققوا أكبر قدر من النجاح والإشادة في أماكن أخرى من صناعة الموسيقى هي تلك التي تميل إلى أن تكون الأكثر جاذبية، وكذلك تلك التي تم استخدامها لفترة أطول. في الواقع، تم استخدام بعض الأغاني الإعلانية الأكثر ديمومة لسنوات، إن لم يكن لعقود.
نعتقد أن هذه هي أفضل الأناشيد الإعلانية التي كتبها فنانون كلاسيكيون، لأنها تخدم غرضهم ويمكن أن تقف بمفردها كمؤلفات موسيقية لائقة. لا يقتصر الأمر على أن هذه المقطوعات الموسيقية الموجزة والمباشرة تبيع منتجًا بطريقة نعتقد أنها ذكية وجذابة ومتناغمة مع الاتجاهات الموسيقية للعصور التي أتت منها، ولكنها أيضًا مجرد موسيقى الروك البسيطة. لدرجة أننا ها نحن نشيد بالأغاني والأساطير التي صنعتها، مهما مرت عقود عديدة.
كتب باري مانيلو أغنية إسعافات أولية لزجة
تعتبر أغنية “Looks Like We Made It” التي حققها باري مانيلو رقم 1 في عام 1977، أمرًا محزنًا، وقد شكك في نجاح أغنيته المنفردة “Copacabana” عام 1978، لكن سيد موسيقى البوب الناعمة في السبعينيات كان يعلم أن عمله التجاري سينجز المهمة. بعد أن أثبت أنه قادر على التعامل مع العمل من خلال كتابة “مثل الجار الطيب، State Farm موجودة” لشركة التأمين، طلبت منه الوكالة أن يكتب نغمة قصيرة ولاذعة مماثلة لضمادات العلامة التجارية Band-Aid. جاء مانيلو بلحن وكلمات غنائية مكونة من 12 نغمة. “أنا عالق في الضمادات/ لأن الضمادات عالقة علي.”
تستخدم الأغنية، بكفاءة وفعالية، التلاعب بالألفاظ — الإدلاء ببيان ثم عكسه — مع التعبير أيضًا عن فوائد المنتج. في هذه الحالة، كانت هذه الضمادة عبارة عن ضمادة تظل مثبتة على الجلد، أو “عالقة”، مما يشجع على تكرار الشراء. كان المبلغ الذي دفعه مانيلو مقابل عمله، الذي تم عرضه آلاف المرات على شاشة التلفزيون على مر العقود، 500 دولار فقط.
هزت فرقة رولينج ستونز لصالح رايس كريسبيس
اشتهرت فرقة رولينج ستونز بأنها واحدة من أطول الفرق الموسيقية عمرًا وأهمها في تاريخ موسيقى الروك، ولم تتمكن سوى من إدراج ثلاث أغنيات في قوائم موسيقى البوب في المملكة المتحدة بحلول يونيو 1964 – عندما تم عرض إعلانها التجاري لرايس كريسبيز لأول مرة على التلفزيون البريطاني. بعد أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، فهي في الأساس أغنية حقيقية لرولينج ستونز وهي قصيرة جدًا وتعمل بمثابة أغنية. كلفت وكالة الإعلانات J. Walter Thompson الأغنية، ودفعت للفرقة 400 جنيه إسترليني (بقيمة حوالي 9000 دولار في عام 2025). الأغنية كتبها عازف الجيتار بريان جونز وتم تسجيلها في جلسة أشرف عليها المنتج المفضل لرولينج ستونز، جلين جونز، وتتميز بجدار قوي من الآلات الموسيقية التي تنطلق من خلال اللحن بسرعة فائقة.
أثناء استخدام فكرة “snap، crackle، pop” الشهيرة لـ Rice Kripsies – صوت الحبوب التي تتفكك ببطء تحت الحليب – تشبه أغنية رولينج ستونز أسلوب البلوز الكهربائي الذي كانت الفرقة رائدة فيه ونشرته. يبدأ بكلمات تتحدث عن الاستيقاظ في الصباح وتقييم الوضع قبل إيجاد حل فوري للمشكلة. “استيقظ في الصباح”، يصرخ المغني ميك جاغر، موضحًا بالتفصيل “الطقطقة حول المكان”، و”الفرقعة” في وجهه، و”الفرقعة” التي تجعله يفكر في رايس كريسبيز. واختتم جاغر كلامه قائلاً: “إنه أمر لطيف”، عندما حصل أخيرًا على وعاء من الحبوب مع الحليب.
لقد ذهب راندي نيومان حقًا إلى دكتور بيبر
نظرًا لأن راندي نيومان موهوب بشكل ملحوظ في كتابة الألحان التي يمكن أن تعلق في الدماغ، بالإضافة إلى كلمات مرحة وذكية، فمن المنطقي أن تسعى وكالة إعلانات إلى الحصول على خدماته لكتابة أغنية تجارية لموسيقى الصودا. بعد أن أصدر بعض الألبومات التي نالت استحسان النقاد، ولكن قبل أن يحقق نجاحًا مع ألحان ساخرة ساخرة مثل “Short People” و”I Love LA”، ساهم نيومان في تجاري عام 1974 لدكتور بيبر، والذي تم تصميمه ليبدو وكأنه رقم رقص قديم الطراز من مسرحية برودواي ذات الميزانية الكبيرة. كان متعاون نيومان في المشروع هو جيك هولمز، كاتب الأغاني غزير الإنتاج الذي كتب أيضًا أغنية الروك المخدرة “Dazed and Confused”، التي اشتهرت بواسطة Led Zeppelin.
أطلق نيومان وهولمز على الأغنية الساخرة شبه الجادة وشبه الواعية بذاتها اسم “المشروب الغازي الأكثر أصالة على الإطلاق”. ساعد خبير إعلاني آخر حقق نجاحًا في مخطط البوب دكتور بيبر في نقل المنتج بقوة الأغنية: باري مانيلو، الذي غنى نسخة الأغنية – الأولى لدكتور بيبر – المستخدمة في الإعلان التلفزيوني. قام نيومان وهولمز، وبالتالي مانيلو، بعمل رائع في محاولة شرح فكرة دكتور بيبر مع جعلها تبدو غامضة وجذابة أيضًا. يصف الموسيقيون طعم المشروب الفريد والصعب بأنه “ليس كولا” وأيضًا “ليس بيرة جذرية”، ولكنه يتميز بالكثير من “الابتكار” و”التنوع”.
أعطت فرقة راديو مشهورة في شيكاغو شركة Roto-Rooter هويتها التسويقية
قامت إحدى الفرق الموسيقية الأكثر شهرة في الخمسينيات من القرن الماضي، وهي Captain Stubby and the Buccaneers، بتأليف واحدة من الأناشيد الأطول استخدامًا على الإطلاق. لأكثر من 70 عامًا، كان الأمريكيون الذين يعانون من مشكلة معينة في السباكة يطلقون على منطقة Roto-Rooter المحلية الخاصة بهم، وهي العلامة التجارية الأكثر شهرة في صناعتها بسبب جلجلتها الدائمة: “اتصل بـ Roto-Rooter، هذا هو الاسم، واذهب بعيدًا عن المشاكل في البالوعة.” ظهرت النسخة الأصلية لأول مرة في عام 1954، ولعبها الكابتن ستابي والقراصنة أثناء بث مباشر من محطة إذاعة شيكاغو WLS.
تم تكييف “Away Go Troubles Down the Drain” في أنماط مختلفة من الموسيقى واستخدمت في مئات الإعلانات التجارية الإذاعية والتلفزيونية، وكلها أشكال مختلفة من الأصل بواسطة Captain Stubby and the Buccaneers. فرقة منزلية على WLS، قدمت المجموعة الموسيقى للأغنية الأسبوعية التي تبث على المستوى الوطني “National Barn Dance”. لقد سجلت العديد من الأغاني الفردية وتجولت على نطاق واسع ، لكن الأغنية التي اشتهرت بها الفرقة كانت “Away Go Troubles Down the Drain”.
لقد أعطى باري مانيلو وجوه أمريكا شيئاً تبتسم من أجله
لقد أصبح تقليدًا في حفلات Barry Manilow أن ينغمس الموسيقي في مجموعة من الأناشيد التي كتبها و/أو أداها في أوائل السبعينيات. غالبًا ما يتم تضمين ذلك في عام 1973 الذي كتبه وأدى فيه لـ Stridex، وهي عبارة عن فوط ورقية مبللة بأدوية مضادة لحب الشباب. إن أغنية “أعط وجهك شيئًا لتبتسم عنه” هي أغنية مرحة ومتفائلة ولا تزال لطيفة، حيث يقوم مانيلو حقًا ببعض النغمات العالية عندما لا يقدم سلسلة من كلمات الأغاني الهراء “doo-doo-doo”.
بمعنى آخر، يمكن التعرف عليها على الفور باعتبارها نوع الأغنية التي سيحتلها Barry Manilow في أعلى المخططات بعد سنوات قليلة من ظهور الأغنية لأول مرة. أعطى Manilow لمصنعي Stridex تنويعات متعددة على نفس اللحن الذي يمكن استخدامه في وسائط البث المختلفة، ولكنها كلها في الأساس نغمة متطابقة. أثبت مانيلو أنه يعرف ماهية الموسيقى التجارية. لقد احتاج إلى بضع ثوانٍ فقط وبضع كلمات لإيصال اسم المنتج واقتراح أنه حل لمشكلة شائعة عبر نغمة جذابة.