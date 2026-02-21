أفضل 5 اختيارات كاريوكي صعبة للغاية – وليست كليشيهات تافهة

“طريقي.” “قلبي سيستمر.” كان الله في عوننا جميعاً يا “فولاري”. تعتبر بعض المقطوعات الموسيقية قاتلة للحيوية في أي تجمع كاريوكي، إما لأنها مبالغ فيها بشدة أو لأنها أكثر صعوبة مما تبدو، والجمع بين مغني هاو وشاي لونج آيلاند المثلج لشخصين مقابل واحد يمكن أن يستنزف الحياة من أي نغمة. لحسن الحظ، تحتوي معظم أنظمة الكاريوكي الجيدة على كتالوج مكدس بعمق يضم مئات من الجواهر المخفية التي لم يتم غنائها عشرات المرات في ذلك الأسبوع وعدة مرات في تلك الليلة، والتي يمكن حتى للمغني الموهوب المتواضع بأغنية جديدة وحضور واثق أن يقدمها.
لا تتطلب أي من الأغاني هنا صوتًا غنائيًا قويًا بشكل خاص، مع الموقف والحيوية للقيام بالكثير من فن البيع للحصول على أداء جيد. وبالمثل، لا تعد أي من هذه الأغاني طويلة بشكل خاص، مما يوفر عليك (وجمهورك) اليأس من محاولة حمل مقطوعة موسيقية لم تتذكرها مدتها أكثر من ست دقائق.
هاربر فالي منطقة التجارة التفضيلية – جيني سي رايلي
“Harper Valley PTA” هو أندر الأشياء: مسار مهذب. كان أداء جيني سي رايلي الجاد بمثابة نجاح متقاطع لموسيقى البوب الريفية في عام 1968، ولحسن الحظ بالنسبة لمغني الكاريوكي إذا لم يكن هناك أي شخص آخر، فإن موضوعها الأساسي المتمثل في الدعوة إلى المعايير المزدوجة الجنسية ونفاق البلدات الصغيرة سيظل يجذب الجماهير اليوم. حظي “Harper Valley PTA” بشعبية كبيرة عند إصداره لدرجة أنه أنتج فيلمًا ومسلسلًا هزليًا، وكلاهما من بطولة Barbara Eden باعتبارها الشخصية المركزية الطويلة والحيوية، لذلك يمكنك التأكد من أن أحد الأشخاص في جمهورك سوف يتذكر الأغنية ويحبها.
يحكي السرد قصة السيدة جونسون، وهي أم أرملة تتلقى بيانًا حقيرًا من مدرسة ابنتها PTA يتهمها بارتداء التنانير القصيرة والتعامل مع الرجال، من بين خطايا أخرى ضد اللياقة. ثم اقتحمت الأم اجتماع PTA التالي، ومن المفترض أن تنورتها غير مطولة، وتبث الغسيل القذر لـ “منافقي هاربر فالي” الذين شككوا في قدراتها على تربية الأطفال. كانت رايلي ذات أداء أقوى من المغنية، وأي شخص يستطيع أن يضاهي حسها يمكنه أن يرتقي إلى مستوى الأنابيب المحدودة التي تتطلبها هذه الأغنية.
إنجلترا 2 كولومبيا 0 – كيرستي ماكول
إن الشكوى من الرجال هي مفهوم أكثر تجربة وحقيقة في كتابة الأغاني من الشكوى من النساء، لكن المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية كيرستي ماكول قدمت تجربة جديدة مع أغنية “England 2 Columbia 0”. يتم سرد الأغنية من وجهة نظر أم عازبة تعود إلى مجموعة المواعدة وتكتشف أن الساحر الذي ذهبت معه لمشاهدة مباراة كرة قدم متلفزة ليس لديه أطفال فحسب، بل لا يزال متزوجًا من والدتهم. تنتهي النغمة بواحدة من أفضل عبارات التقبيل التي ستسمعها على الإطلاق: “الآن يمكنك الذهاب إلى الجحيم / أنا ذاهب إلى البرازيل…” سيكون الأمر يستحق ثمن تذكرة إلى ريو لمجرد توصيل هذا الخط ومعنى ذلك.
“Tropical Brainstorm،” الذي ظهر فيه “England 2 Columbia 0″، كان آخر ألبوم لماكول قبل وفاتها في حادث قارب في المكسيك عام 2000. إنها كاتبة أغاني ماهرة حقًا، وتستحق أن نتذكرها بشكل أفضل من ذكائها الساخر الذي غرسته في موسيقاها. قم بدورك في المرة القادمة التي يأتي فيها تسجيل الكاريوكي.
بريسينكوليننسينانسيوسول – أدريانو سيلينتانو
سيستغرق هذا بعض التدريب، ولكن إذا كنت على استعداد للقيام بهذا العمل، فسوف يكون لديك حشد من الناس يصطفون لشراء التذاكر للحصول على فرصة لتناول الطعام من يدك. “Prisencolinensinainciusol” هي أغنية هراء تهدف إلى أن تبدو مثل الإنجليزية الأمريكية، ويتم تقديمها بنفس التبجح الشبيه بإلفيس الذي أثر على الكاتب والمغني أدريانو سيلينتانو كفنان ناشئ. وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عندما صدرت عام 1972 ولم تفارق الوعي العام تماما، ولا سيما تم أداؤها خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو، مسقط رأس سيلينتانو، لتنضم إلى أعمال عمالقة الأوبرا الإيطاليين كرموز لثقافة البلاد. إذا تمكنت من الالتزام بالهراء وإضفاء بعض الحضور القوي على المسرح، فلديك عمل يستحق مشروبًا مجانيًا على الأقل.
يعد سيلينتانو أحد أشهر نجوم البوب الإيطاليين في جيل ما بعد الحرب، وربما اشتهر بحضوره المكثف على المسرح بقدر ما اشتهر بموسيقاه. يشير موقعه على الإنترنت إلى غناء سيلينتانو على أنه “بريشتيان”، مقارنة بالكاتب المسرحي الألماني التجريبي برتولت بريشت، في نفس الفقرة التي يصف فيها رقصه بأنه “صرع”، مما يوحي بصورة ذاتية مثيرة للاهتمام. ولحسن الحظ، فإن أسلوب إلقاءه المتقلب وثقته بنفسه أسهل في تقليده في ليلة كاريوكي من أي أسلوب أداء يحاول موقعه على الإنترنت وصفه.
أنت السبب في أن أطفالنا قبيحون – لوريتا لين وكونواي تويتي
إنها ليست ليلة كاريوكي بدون دويتو واحد على الأقل، وأغنية “أنت السبب في أن أطفالنا قبيحون” لكونواي تويتي ولوريتا لين هي أغنية متواضعة. تنوعت علاقة لين وتويتي الخيالية من قائظ إلى طريق مسدود بناءً على الأغنية التي كانوا يغنونها في ذلك الوقت، و”أنت السبب في أن أطفالنا قبيحون”، وهي مشاجرة زوجية لطيفة يلوم فيها الزوجان بعضهما البعض على كل شيء حتى مظهر أطفالهما، مما يجعل مهارات المطربين الكوميدية تتألق.
من السهل غناء أغنية “أنت السبب في أن أطفالنا قبيحون” ومن الأسهل غناءها، مع تقسيم الخطوط الجيدة بالتساوي بين المطربين. كمكافأة إضافية، تُظهر الأغنية حقًا لهجة لين، أو على الأقل النسخة التي كانت على استعداد لتشغيلها للجزء: يتميز نطقها لكلمة “wires” بحرف متحرك نادرًا ما يُسمع من أي شخص آخر في العالم. لكن ليس عليك أن تكوني، أو تتحدثي مثل ابنة عامل منجم الفحم لبيع هذه الأغنية لجمهور متحمس. فقط دع الكلمات ولفائف العين المضمنة التي تلهمك ترشدك.
الغرور – اليوم الأخضر
هل تريد شيئًا سريعًا وغاضبًا وأنفيًا؟ ولهذا السبب جعل الله اليوم الأخضر! يوفر الكتالوج الضخم لفرقة موسيقى البانك بوب أي عدد من خيارات الكاريوكي لمغني يتمتع بالطاقة النطاطة والإصبع الأوسط للقوى الموجودة، ولكن أحد أفضل الخيارات هو “The Grouch” من ألبومهم “Nimrod” الذي لم يحظى بالتقدير الكافي. عليه الآن أن يتحمل. (الخطر: التفكير في العمر الذي اعتبره Green Day “قديمًا” في عام 1997 قد يتسبب في ضرر نفسي دائم لجيل الألفية.)
يبدو بيلي جو أرمسترونج، بارك الله فيك، مثله تمامًا في هذا المسار، مما يعني أن أفضل انطباع لديك عن أرمسترونج يمكن أن يحمل اليوم. وبشعرة تزيد مدتها عن دقيقتين فقط، تكون الأغنية محكمة بشكل رائع، من النوع الذي يمكنك تقديمه بسرعة والقفز خارج المسرح قبل أن ينظر أي شخص إلى ساعته. قم بتوجيه ازدرائك للنمرود في حياتك أثناء أداء أغنية “The Grouch” ودع التصفيق يغمرك.