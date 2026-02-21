أفضل 5 اختيارات كاريوكي صعبة للغاية – وليست كليشيهات تافهة

“طريقي.” “قلبي سيستمر.” كان الله في عوننا جميعاً يا “فولاري”. تعتبر بعض المقطوعات الموسيقية قاتلة للحيوية في أي تجمع كاريوكي، إما لأنها مبالغ فيها بشدة أو لأنها أكثر صعوبة مما تبدو، والجمع بين مغني هاو وشاي لونج آيلاند المثلج لشخصين مقابل واحد يمكن أن يستنزف الحياة من أي نغمة. لحسن الحظ، تحتوي معظم أنظمة الكاريوكي الجيدة على كتالوج مكدس بعمق يضم مئات من الجواهر المخفية التي لم يتم غنائها عشرات المرات في ذلك الأسبوع وعدة مرات في تلك الليلة، والتي يمكن حتى للمغني الموهوب المتواضع بأغنية جديدة وحضور واثق أن يقدمها.

لا تتطلب أي من الأغاني هنا صوتًا غنائيًا قويًا بشكل خاص، مع الموقف والحيوية للقيام بالكثير من فن البيع للحصول على أداء جيد. وبالمثل، لا تعد أي من هذه الأغاني طويلة بشكل خاص، مما يوفر عليك (وجمهورك) اليأس من محاولة حمل مقطوعة موسيقية لم تتذكرها مدتها أكثر من ست دقائق.