أفضل 5 بائعي أثاث جاهزين للتجميع ليسوا من ايكيا

يمكن للأثاث المناسب أن يبني الغرفة أو يدمرها، ولهذا السبب عليك العثور على شيء يناسب احتياجاتك، ويبدو جيدًا، ويدوم لفترة طويلة. لهذا السبب، تستحق القطع الجاهزة للتجميع اهتمامًا حقيقيًا. هذه الفئة من الملحقات المنزلية – والتي يشار إليها أيضًا باسم الأثاث المسطح أو الأثاث المعياري – ترتبط أحيانًا بالبناء الرخيص أو ذو الجودة الرديئة. ومع ذلك، فإن بعض العلامات التجارية الرائعة جدًا، مثل Burrow وPlank & Beam، تعمل على تغيير قواعد اللعبة. إنه اتجاه أثاث صاعد من شأنه أن يغير الطريقة التي تستمتع بها بالمساحة الخاصة بك. ربما يكون قد تم نشره بواسطة ايكيا، لكنه لا ينتهي بمتجر أو مصنع واحد. توفر كل من Plank & Beam وFerm Living وBurrow وHEM أثاثًا أنيقًا ومجهزًا بشكل مسطح. حتى Wayfair لديه بعض الخيارات الرائعة عالية الجودة التي تستحق المشاهدة.
ليس هناك شك في أن تجميع الأثاث الخاص بك أمر مؤلم بعض الشيء. ومع ذلك، فهو يأتي مع بعض الفوائد، بما في ذلك انخفاض تكاليف التوصيل إلى المنازل. بالإضافة إلى ذلك، ليس عليك أن تكافح وتكتشف كيفية نقله من المتجر إلى منزلك. ولا تحتاج أيضًا إلى معرفة ما إذا كان سيتناسب مع مدخل منزلك. يمكن أن تكون ايكيا خيارًا رائعًا. بعد كل شيء، يمكنك تنظيم منزلك بالكامل مع ما تجده ايكيا بأقل من 10 دولارات. ومع ذلك، في بعض الأحيان كنت تبحث عن شيء فريد من نوعه. أو ربما تريد رؤية ما هو متاح أيضًا. بعض أثاث ايكيا مصنوع من مواد منخفضة التكلفة، مما يعني أنها ليست دائمًا الخيار الأكثر متانة. إذا كنت تبحث عن شيء عالي الجودة، وطويل الأمد، وبدون الشعور بالإنتاج الضخم – ولكن لا يزال بإمكانك تجميعه بنفسك في المنزل – ففكر في بعض العلامات التجارية الأخرى.
تقوم شركة Plank & Beam بتصنيع أثاث من الخشب الصلب المسطح بمواد غير سامة
قد تبدو قطع Plank & Beam بسيطة، ولكن هذا هو تاجر التجزئة للأثاث الذي لا يضحي بالجودة. إنها تصنع الأثاث مع وضع المتانة في الاعتبار. إن بساطة هذه القطع تجعلها خيارًا طويل الأمد يناسب أي نمط ديكور. باختصار، لا داعي للقلق بشأن تغيير أثاثك كل بضع سنوات ليناسب أحدث الاتجاهات.
العديد من منتجاتها مصنوعة من خشب الصنوبر الصلب وخشب المطاط، مثل طاولة الطعام Verso Oval. تُصنع القطع أحيانًا من الخشب المركب – مثل ظهور الخزانة الجانبية الحديثة ذات البابين في منتصف القرن – وقد لا تدوم طويلاً. ومع ذلك، فإنها عادة ما تتباهى بسعر أقل. تستخدم الشركة خشبًا من مصادر مستدامة وخاليًا من العقد وتعطي الأولوية للسلامة من خلال التشطيبات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة والمواد غير السامة. تم تصميم كل قطعة أثاث مع وضع الوظيفة في الاعتبار، بما في ذلك الأبواب السلسة ولكن سهلة الفتح (لا يوجد مقبض أو مفصلات غير جذابة في الأفق)، والأرفف القابلة للتعديل، والقواطع لتحسين إدارة الكابلات.
يقارن بعض الأشخاص شركة Plank & Beam بشركة صناعة الأثاث الفاخر James & James. إذا كنت لا تمانع في إنفاق القليل من المال الإضافي، فقد يكون من المفيد الاستثمار في هذا الأخير، والذي يقدم مواد ذات جودة أعلى. رغم ذلك، بالطبع، يتم تجميع قطع جيمس وجيمس مسبقًا. ومع ذلك، إذا كنت تريد تحقيق التوازن بين المواد الجيدة والقدرة على تحمل التكاليف وتصميم DIY الذكي، فإن Plank & Beam يعد خيارًا رائعًا.
تقدم Ferm Living بعض الأثاث الفريد والأنيق
غالبًا ما يكون الإنتاج الضخم والوحدات النمطية من بين أنماط الأثاث التي يقول الخبراء أنه يجب تجنبها بأي ثمن. ومع ذلك، تركز Ferm Living على القطع التي تبدو وكأنها في المنزل: فهي تبدو جميلة، ومتينة، وتعمل على النحو المنشود. تعتبر منتجات العلامة التجارية باهظة الثمن، ولكن العديد من العملاء السعداء يتدفقون على الأثاث، ويشيدون بالتصميمات الفريدة ويقولون إنه يستحق التكلفة. مثل ايكيا، Ferm Living هي شركة إسكندنافية – يقع مقرها في كوبنهاغن.
بدأت شركة Ferm Living عندما قررت المؤسسة أنها تريد ورق جدران بتفاصيل ذات معنى. وعندما لم تتمكن من العثور على أي شيء يناسب الهدف، قررت أن تصنعه بنفسها. والآن، تبيع الشركة مجموعة متنوعة من الأثاث أيضًا، بما في ذلك القطع الجاهزة للتجميع. من المؤكد أنك ستجد شيئًا مثاليًا لمنزلك. على سبيل المثال، سيضيف Leta Shelf شخصية إلى معظم المفاهيم الداخلية بينما يوفر لك مساحة كبيرة لعرض المقتنيات. مثال آخر هو كرسي الطعام Ark Dining المصنوع من خشب الدردار الصلب والمكتنز والبسيط عن عمد. (ويأتي أيضًا باللون الأزرق الغامق.)
أثاث Ferm بالتأكيد ليس خيارًا رخيصًا. تباع الكراسي المذكورة أعلاه بمبلغ 450 دولارًا لكل منها. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن شيء لا يشبه ما يشتريه الآخرون، فمن المؤكد أن الأمر يستحق الاستثمار. لسوء الحظ، ليس كل منتج مثاليًا. لاحظ بعض العملاء الذين تركوا تعليقاتهم على WorthPenny أن التشطيبات يمكن أن تكون قاسية بعض الشيء مع وجود عيوب بسيطة. كانت هناك أيضًا بعض التقارير عن تذبذبات طفيفة وانبعاث غازات قوية عند تفريغ القطع لأول مرة.
أثاث Burrow الجاهز للتجميع عالي الجودة
تتمتع شركة Burrow بأسعار متوسطة المدى، حيث تبيع عددًا من قطع الأثاث بتكاليف مماثلة لتلك الموجودة في ايكيا. منتجاتهم المريحة، وخاصة الأرائك، مصنوعة من مواد متينة ومقاومة للبقع والتي لا تزال تبدو عالية الجودة وعصرية. بالإضافة إلى أنهم يشحنون بسرعة نسبيًا. بصراحة، هذا هو كل ما تبحث عنه في الأثاث السهل والجاهز للتجميع. أنت أيضًا لا تحتاج إلى أي أدوات لتجميع كل شيء معًا. تتلاءم القطع معًا بسهولة بشكل عام، على الرغم من أن الأمر يتطلب أحيانًا القليل من القوة للتعامل مع المزالج.
ربما يكون أحد أفضل الأشياء في Burrow هو الشحن السريع وبأسعار معقولة. يتناسب أثاثهم مع صناديق الشحن القياسية، مما يعني أنه يمكن تسليمه عن طريق UPS. يتم تعبئة كل قطعة من المنتج بشكل مستقل، وتخبرك الشركة أيضًا بعدد الصناديق التي يجب أن تتوقعها عند باب منزلك بناءً على نوع الأثاث الذي اشتريته. نظرًا لأن قطع Burrow عبارة عن وحدات، يمكنك ترتيبها – وإعادة ترتيبها لاحقًا – وفقًا لاحتياجاتك من المساحة والديكور. لا داعي للقلق أبدًا بشأن الانتقال إلى مكان جديد وإدراكك بعد فوات الأوان أن أثاثك لن يناسب الغرفة.
للحصول على قطع أثاث مبتكرة وأنيقة، فكر في HEM
هيم هي شركة أثاث أخرى ذاتية التجميع مقرها إسكندنافية. تأسست لأول مرة في عام 2014، وهي تركز على القطع المبتكرة والفريدة من نوعها التي لا يتم إنتاجها بكميات كبيرة. تأسست الشركة على يد رجل الأعمال الأمريكي جيسون جولدبيرج، وهو نفس الشخص الذي يقف وراء موقع التجارة الإلكترونية Fab. إنها تحتضن البساطة الخالدة التي تكمن في قلب التصميم الاسكندنافي، مع الإبداع في اللون والشكل. تهدف هيم إلى صنع أثاث مريح وجذاب في نفس الوقت.
للمساعدة في الابتعاد عن الشعور بالإنتاج الضخم، فإنها توفر الكثير من التخصيص. على سبيل المثال، مع كرسي Hem’s Puffy Lounge، يمكنك اختيار لون اللحاف ولون الكرسي. قم بشراء أريكة بالو، ويمكنك اختيار التنجيد والتكوين واختيار أزواج الأثاث.
المنتج موثوق وقوي. وتقدم الشركة ضمانًا لمدة خمس سنوات على عيوب التصنيع. كما أنهم يستخدمون الخشب المعتمد والمواد المعاد تدويرها ليكونوا أكثر استدامة. هذه المنتجات ليست رخيصة – على الرغم من أنها أقل تكلفة قليلاً من شركة Ferm Living. تتراوح تكلفة الأريكة بين 3000 دولار و 6000 دولار تقريبًا، حسب الحجم والأسلوب. كمكافأة، توفر Hem الكثير من معلومات الشراء المفيدة. يقومون بتحليل المادة التي يصنع منها المنتج، بالإضافة إلى الحجم والوزن لكل جزء من القطعة، والبلد الذي يأتي منه، وأحجام التغليف.
لدى Wayfair أثاث جاهز للتجميع من ماركات مختلفة
Wayfair هو أحد متاجر التجزئة الكبيرة عبر الإنترنت الذي يبيع القليل من كل شيء – بدءًا من الملابس وأدوات البستنة وحتى مصابيح الإضاءة والأرائك. كما يعد حاليًا واحدًا من أكبر المتاجر عبر الإنترنت في العالم للتأثيث والديكور. تأسست Wayfair في عام 2002 كمجموعة من المتاجر المتباينة، وتم دمجها في موقع واحد ضخم في عام 2011. إنه خيار ميسور التكلفة لتسوق الأثاث – خاصة خلال فترات التخفيضات، مثل فترة عيد العمال، عندما تقوم Wayfair بتخفيض أثاث الفناء غير المباع والكثير من المنتجات الأخرى. إذا كنت على استعداد لانتظار التخفيضات، فقد تتمكن من الحصول على بعض الصفقات الرائعة على الأثاث الجاهز للتجميع.
إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على قطع جميلة من بين مجموعة Wayfair الضخمة من عروض التجميع الذاتي، فأنت بحاجة إلى معرفة العلامات التجارية التي تبحث عنها. AllModern هو أثاث معاصر مصنوع ببساطة، بينما تنتج Birch Lane قطعًا كلاسيكية، وتواكب Joss & Main اتجاهات الأثاث. على الرغم من وجود العديد من القطع عالية الجودة من هذه العلامات التجارية المملوكة لشركة Wayfair، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى التحقق من المراجعات قبل النقر على زر الشراء. حصل كل من Birch Lane وJoss & Main على متوسط تقييم 4.1 نجمة (من أصل 5 نجوم) على Trustpilot، حيث تدور معظم المشكلات حول التسليم بدلاً من جودة المنتج. يحصل AllModern على الكثير من النقاط لإمكانية الوصول إلى الأسعار، لكن لا تتوقع أن تدوم قطعك إلى الأبد.