أفضل 5 بائعي أثاث جاهزين للتجميع ليسوا من ايكيا

يمكن للأثاث المناسب أن يبني الغرفة أو يدمرها، ولهذا السبب عليك العثور على شيء يناسب احتياجاتك، ويبدو جيدًا، ويدوم لفترة طويلة. لهذا السبب، تستحق القطع الجاهزة للتجميع اهتمامًا حقيقيًا. هذه الفئة من الملحقات المنزلية – والتي يشار إليها أيضًا باسم الأثاث المسطح أو الأثاث المعياري – ترتبط أحيانًا بالبناء الرخيص أو ذو الجودة الرديئة. ومع ذلك، فإن بعض العلامات التجارية الرائعة جدًا، مثل Burrow وPlank & Beam، تعمل على تغيير قواعد اللعبة. إنه اتجاه أثاث صاعد من شأنه أن يغير الطريقة التي تستمتع بها بالمساحة الخاصة بك. ربما يكون قد تم نشره بواسطة ايكيا، لكنه لا ينتهي بمتجر أو مصنع واحد. توفر كل من Plank & Beam وFerm Living وBurrow وHEM أثاثًا أنيقًا ومجهزًا بشكل مسطح. حتى Wayfair لديه بعض الخيارات الرائعة عالية الجودة التي تستحق المشاهدة.

ليس هناك شك في أن تجميع الأثاث الخاص بك أمر مؤلم بعض الشيء. ومع ذلك، فهو يأتي مع بعض الفوائد، بما في ذلك انخفاض تكاليف التوصيل إلى المنازل. بالإضافة إلى ذلك، ليس عليك أن تكافح وتكتشف كيفية نقله من المتجر إلى منزلك. ولا تحتاج أيضًا إلى معرفة ما إذا كان سيتناسب مع مدخل منزلك. يمكن أن تكون ايكيا خيارًا رائعًا. بعد كل شيء، يمكنك تنظيم منزلك بالكامل مع ما تجده ايكيا بأقل من 10 دولارات. ومع ذلك، في بعض الأحيان كنت تبحث عن شيء فريد من نوعه. أو ربما تريد رؤية ما هو متاح أيضًا. بعض أثاث ايكيا مصنوع من مواد منخفضة التكلفة، مما يعني أنها ليست دائمًا الخيار الأكثر متانة. إذا كنت تبحث عن شيء عالي الجودة، وطويل الأمد، وبدون الشعور بالإنتاج الضخم – ولكن لا يزال بإمكانك تجميعه بنفسك في المنزل – ففكر في بعض العلامات التجارية الأخرى.