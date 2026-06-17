أفضل 5 عروض كوستكو على المراتب من تخفيضات الرابع من يوليو لعام 2026

كوستكو هو المكان الذي تذهب إليه لتناول الوجبات الخفيفة أثناء التسوق والمنتجات السائبة وبعض العروض الرائعة على الأشياء التي تحتاجها وتريدها. وإذا كنت تبحث عن مرتبة جديدة، فإن كوستكو لديها عدد من الخيارات المختلفة التي يمكنك الحصول عليها لجعل وقت النوم أكثر راحة. على مر السنين، استمرت تكلفة المرتبة الجديدة في الارتفاع إلى مستوى يجعل من الصعب تبرير مثل هذا الشراء الكبير. ومع ذلك، هذا هو المكان الذي تُحدث فيه متاجر المستودعات مثل كوستكو فرقًا، حيث تجعل عمليات الشراء الأكبر تبدو ميسورة التكلفة. في الوقت المناسب تمامًا للرابع من يوليو 2026، تجري كوستكو عرضًا للبيع يتضمن صفقات على عدد من المراتب ذات العلامات التجارية الشهيرة. بينما تحتاج إلى عضوية للتسوق والادخار، فمن المؤكد أن الأمر يستحق ذلك عندما يمكنك الحصول على صفقة على بعض الضروريات المنزلية الأكثر تكلفة.
سواء كنت تبحث عن مرتبة ذات رغوة الذاكرة أو مرتبة على شكل وسادة، فإن كوستكو لديها ما يناسب الجميع. لا يمكنك توفير المال على Sealy Posturepedic فحسب، بل هناك أيضًا صفقة على مرتبة Kirkland Signature من Stearns & Foster. لذا، إذا كنت تريد توفير بعض المال والحصول على نوم جيد ليلاً، فهذه خمسة من أفضل عروض الرابع من يوليو على المراتب التي يمكنك التحقق منها في كوستكو.
مرتبة Kirkland Signature من Stearns & Foster ذات الـ 4.4 نجوم، مقاس 14.5 بوصة ذات وسادة علوية، مرتبة Lakeridge
إذا كنت تفكر في شراء مرتبة كيركلاند من كوستكو، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، مع توفير المال أيضًا. على وجه التحديد، مرتبة Kirkland Signature by Stearns & Foster مقاس 14.5 بوصة ذات وسادة علوية من Lakeridge، والتي حصلت على تصنيف 4.4 نجوم مع أكثر من 12000 تقييم. يمكنك اختيار ما إذا كنت بحاجة إلى مرتبة كوين أو كينغ أو مرتبة كاليفورنيا كينج، حيث يبدأ سعر كوينز من 999 دولارًا قبل أي خصومات. تتميز هذه المراتب ذات أعلى الوسادة بتصميم داخلي هجين من الملفات والإسفنج الذكي، مع طبقة خارجية من مادة TENCEL Lyocell التي تساعد على سحب الرطوبة بعيدًا عن الجسم لأي شخص يعاني من البقاء باردًا أثناء الليل. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المرتبة صلابة متوسطة، مما يجعلها مثالية لمن ينامون على الجانب. وكما شارك أحد التقييمات الخمس نجوم من Clint M، فقد “أعجبوا بمدى الراحة التي تتمتع بها الشركة، وهي شركة متوسطة تدعمنا كأشخاص ينامون على الظهر والجانب. وقد ظلت هذه الراحة حقيقية خلال شهر ملكيتنا.”
إذا كنت تبحث عن مرتبة تحتوي على أكثر من 8400 تقييم من فئة الخمس نجوم والعديد من العملاء العائدين الذين يقدرون الصلابة والراحة التي توفرها مرتبة Kirkland Signature، فقد تكون هذه الصفقة هي ما تبحث عنه. كجزء من تخفيضات الرابع من يوليو، يمكنك توفير ما يصل إلى 400 دولار على هذه المرتبة كجزء من عرض Costco Direct. شيء واحد يجب مراعاته هو أن هذه الصفقة هي الأنسب لشخص يتطلع إلى شراء العديد من العناصر الكبيرة، بما في ذلك المراتب، في نفس الوقت.
مرتبة Sealy Posturepedic Pro Omak Valley مقاس 13 بوصة من فئة 4.4 نجوم
إذا كنت تبحث عن مرتبة عالية الجودة تتميز بتقنية التبريد، فقد تكون مرتبة Sealy Posturepedic Pro Omak Valley مقاس 13 بوصة Firm Hybrid Mattress هي الاختيار الصحيح في الرابع من يوليو. تتميز هذه المرتبة بإسفنج هلامي ذو ذاكرة مصمم لتخفيف الضغط، بالإضافة إلى طبقة من الملفات لتحقيق الاستقرار والدعم، وحافة ملفوفة، وغطاء يبقيك مرتاحًا طوال الليل. يتميز الغطاء الموجود على هذه المرتبة بتقنية تجعلك تشعر بالانتعاش حتى في الليالي الحارة.
كما شاركت مراجعة من فئة الخمس نجوم من DrewReview، “يحتوي هذا على غطاء ناعم لطيف مع جانب سفلي ثابت، مما يجعل من السهل على الشخص الأكبر حجمًا أن ينقلب. كما أن المرتبة أكثر برودة بكثير من مرتبة الإسفنج الذكي القديمة الخاصة بي.” مع وجود تقييمات متعددة كهذه على موقع كوستكو، فمن المنطقي أن تحصل هذه المرتبة على تصنيف 4.4 نجوم مع أكثر من 180 تقييمًا. وتتوفر هذه المرتبة الخاصة من Sealy Posturepedic بأحجام كاملة، وكوين، وكينج، بدءًا من 929.99 دولارًا للحجم الكامل. وفي الرابع من يوليو، يمكنك توفير 250 دولارًا من مشترياتك، مما يجعل هذا أمرًا رائعًا إذا كنت تفكر في التحول إلى مرتبة هجينة.
مرتبة Casper Cooling Select ذات الـ 4.5 نجوم ذات الإسفنج الذكي مقاس 12 بوصة
إذا كنت ممن ينامون على جانبهم ويفكرون في الحصول على مرتبة من الإسفنج الذكي، فإن كوستكو لديها الجواب. يقدم متجر المستودع مرتبة Casper Cooling Select مقاس 12 بوصة، وهي متوفرة بأربعة أحجام تبدأ من 569.99 دولارًا للحجم الكامل، ويبلغ سعر King 849.99 دولارًا. ومع ذلك، في الوقت المناسب تمامًا للرابع من يوليو، يمكنك توفير 110 دولارات من هذه المرتبة تحديدًا في كوستكو.
إذا كانت هذه الصفقة تناسبك، فيمكنك الاختيار بين أحجام Full وQueen وKing وCalifornia King اعتمادًا على ما يناسب مساحتك وأسلوب حياتك. تتميز مرتبة التبريد المصنوعة من الإسفنج الذكي بغطاء تبريد لمساعدتك على “التغلب على الحرارة”، وطبقات متعددة، بما في ذلك طبقة دعم وطبقة تساعد في الضغط، ورغوة توفر ما يكفي من الارتداد والارتداد بحيث لن تشعر وكأنك تغوص في المادة في كل مرة تستلقي فيها.
أعرب العملاء الذين اشتروا هذه المرتبة عن تقديرهم لمدى دعمها، وذكر عدد غير قليل منهم الحالات أو الإجراءات الطبية التي تجعل شراء المرتبة أمرًا صعبًا. كما شارك أحد التقييمات الخمس نجوم من Mtiger10، فإن المرتبة هي “مزيج رائع من الملمس الناعم ولكنها داعمة بدرجة كافية لأولئك منا الذين عانوا من جراحة الظهر”. بالنظر إلى أن هذه المرتبة حاصلة على تصنيف 4.5 نجوم مع أكثر من 11,900 تقييم، فمن الواضح أن هناك الكثير من الأشخاص يحبون النوم الذي يحصلون عليه.
مرتبة بيوتي ريست ذات 4.2 نجوم فضية مقاس 12 بوصة BRS900 متوسطة الصلابة
تتمتع مراتب بيوتي ريست بتاريخ طويل في تصنيعها بمواد متميزة وتكنولوجيا مبتكرة. في كوستكو، لديهم عدد قليل من الخيارات المختلفة، بما في ذلك مرتبة Beautyrest Silver BRS900 متوسطة الثبات مقاس 12 بوصة، والتي حصلت على تصنيف عالٍ بتصنيف 4.2 نجوم وأكثر من 8400 تقييم. هذه مرتبة ميسورة التكلفة لأي شخص يبحث عن نوم جيد أثناء الليل. تأتي هذه المرتبة الخاصة بسعر Queen مقابل 549.99 دولارًا أو King مقابل 649.99 دولارًا. وكجزء من صفقات الرابع من يوليو في كوستكو، يمكنك توفير ما يصل إلى 400 دولار كجزء من برنامج كوستكو دايركت. الأمر كله يتعلق بمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مرتبة واحدة في فصل الصيف.
تتميز هذه المرتبة بدعم أسفل الظهر، وطبقة تبريد، وصلابة متوسطة، مما يجعلها مثالية لأي شخص يبحث عن نوم مريح أثناء الليل، مع الشعور بالدعم الكامل. يوجد “غطاء Dualcool” وطبقة تدفق هواء فريدة تساعد على منع ارتفاع درجة الحرارة أثناء الاستلقاء على السرير. الملفات الموجودة في هذه المرتبة مغلفة بشكل فردي ومصممة لتقليل نقل الحركة عندما يتغير شريكك أثناء نومه. كما شارك مات في تقييم الخمس نجوم، “هذه المرتبة (ثابتة) بعض الشيء، ولكنها مثالية للنوم على الجانب في رأيي. لم أعد أستيقظ وأنا أشعر بالعرق ويمكنني أخيرًا النوم طوال الليل. إنها لا تنقل الحركة على الإطلاق.”
مرتبة PurpleRenew مقاس 11 بوصة من فئة 4.3 نجوم
إذا كنت بحاجة إلى مرتبة تحافظ على انتعاشك ويمكن أن تكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يستيقظون بسهولة، فقد ترغب في التفكير في مرتبة Gel Grid مقاس 11 بوصة من PurpleRenew. تتميز هذه المرتبة بطبقة شبكية أرجوانية تسمح بتدفق هواء أفضل أثناء النوم. هناك أيضًا طبقات إسفنجية متعددة للمساعدة في إضافة المزيد من الراحة والدعم بشكل عام. والطبقة الشبكية عبارة عن مادة هلامية تهدف إلى المساعدة في تخفيف الضغط غير المريح الذي قد يؤدي إلى قلة النوم. تتميز هذه المرتبة بصلابة متوسطة، ويمكن أن تعمل بشكل جيد للأشخاص الذين يبحثون عن سطح نوم أكثر نعومة قليلاً مع توفير الكثير من الدعم. في الواقع، في مراجعة من دانييل، قالت إنها مع هذه المرتبة “تشعر بالراحة في كل وضع”. ومن المحتمل أنها ليست وحدها، حيث حصل موقع PurpleRenew على تصنيف 4.3 نجوم وما يقرب من 1000 تقييم.
هذه المرتبة متوفرة بحجم كوين أو كينغ. بالنسبة للملكة، فإن قائمة الأسعار في كوستكو هي 1199.99 دولارًا؛ للملك 1499.99 دولارًا. ولكن في الرابع من يوليو، يمكنك توفير ما يصل إلى 400 دولار كجزء من برنامج Costco Direct. وبما أن هذا هو بالتأكيد أحد خيارات المراتب الأكثر تكلفة، فقد يكون من المفيد أن تتذكر أنه إذا لم ينجح الأمر بالنسبة لك، فهناك دائمًا سياسة إرجاع خالية من المخاطر.