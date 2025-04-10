أفضل 7 اختيارات من مجموعة ستوكهولم الجديدة من IKEA

Ikea هو متجر رائع للزيارة عند البحث عن عناصر لمنزلك. سواء كنت تبحث عن الأثاث أو الأوعية المطبخ ، فإن هذا المتجر قد غطيته. في الواقع ، يمكنك تحويل غرفة نومك بالكامل باستخدام عناصر IKEA الشهيرة ، أو أي غرفة أخرى لهذه المسألة. كانت مجموعة Stockholm الخاصة بـ Ikea ميزة شائعة في الشركة منذ 40 عامًا ، وقررت الاحتفال بهذا المعلم مع واحدة من أكبر المجموعات حتى الآن. كان التركيز على اللمسات الشخصية ، بما في ذلك المزهريات المصنوعة من الصوف والفم. كما أرادوا فرصة لربط الطبيعة والمواد الطبيعية.
“كنت تفكر في اسم ستوكهولم ، فإن القطع سيكون لها شعور كبير في المدينة ، لكننا خرجنا خارج المكان الحضري ، إلى الطبيعة والجزر المحيطة به. هذا سمح لنا أن نميل إلى المواد الاسكندنافية ، بما في ذلك العمل مع مورد الصنوبر السويدي لتصميمه ذكيًا ، ويقول الناس بشكل ذكي. كارلسون ، أحد المصممين ، في بيان صحفي للاحتفال بالإطلاق.
هناك ما مجموعه 96 قطعة مثيرة للاهتمام ، ولكن هذه السبعة أدناه هي بعض من المفضلات لدينا بسبب مظاهرها المذهلة وفائدتها وتصميمها. لا تنسَ إلقاء نظرة على المجموعة بنفسك ، ومعرفة القطع الأخرى التي قد تقع في حبها.
ستوكهولم 2025 إناء
قد لا تدرك حتى جميع الطرق الإبداعية التي يمكن أن تزين منزلك بمزهريات ، ولكن هذه القطع هي مكان رائع للبدء. هذه المزهريات حديثة وأنيقة ولها تصميم طبيعي. حتى لو لم تستخدمه طوال الوقت ، فهي قطعة رائعة لتتمكن من وضعها في أي غرفة عندما تحصل على باقة مذهلة. كل مزهرية لها مظهر وتصميم مختلفان قليلاً أيضًا ، مما يجعل قطعة فريدة من نوعها حقًا. كما يبدو رائعًا على طاولة ، ويمكن أن تضيف القليل من الارتفاع والشكل إلى أي إعداد زخرفي (انظر إلى هذه الطرق الإبداعية الخمس لتزيين منزلك بالمزهريات إذا كنت بحاجة إلى مساعدة).
ستوكهولم 2025 مصباح الجدول
إذا كنت تحب الأثاث الغريب والوظيفي ، فلا يمكن تفويت مصابيح الطاولة من مجموعة Stockholm 2025. مصباح لا بد منه يأتي بلونين. أحدهما أصفر بسيط ولكنه ساطع يضيف القليل من الضوء إلى الغرفة حتى عندما يكون متوقفًا. يستخدم الآخر قطعة قماش مغطاة بالشبكات الممتعة والأشكال الشبيهة بالفطر لتجسيد موضوع الغابة للمجموعة. تم العثور على هذا النمط في جميع أنحاء الكتالوج ، بما في ذلك على الوسائد والستائر ، لمساعدة العملاء على تكوينهم ، أو يمكنهم اختيار قطعة واحدة جريئة فقط.
ستوكهولم 2025 وعاء
إذا كنت تبحث عن قطعة بيان لجدول أو عداد في منزلك ، فإن هذا الوعاء هو خيار رائع. بفضل تصميم بسيط مصنوع من كوب أزرق غامق ، إنها طريقة رائعة لإضافة موسيقى البوب من الألوان ، أو لربط غرفة معًا إذا كانت تحتوي بالفعل على ملاحظات زرقاء. على الرغم من مظهره الدقيق ، فإنه يعمل أيضًا كقطعة وظيفية للاحتفاظ بمفاتيح أو بريد أو عناصر أخرى. هناك الكثير من القطع الكبيرة في هذه المجموعة ، ولكن في بعض الأحيان كل ما تحتاجه هو شيء بسيط وأنيق لربط الغرفة معًا.
ستوكهولم 2025 أريكة
هناك بالفعل أرائك للاختيار من بينها في هذه المجموعة ، لكن المصمم من المصمم Ola Wihlborg يلتقط العين بتصميمه الفريد والحديث. إنه يأتي باللون الأبيض والبني الداكن والبيج وحتى الفيروز. ومع ذلك ، فإن الجزء السحري حقًا حول هذه القطعة من الأثاث هو أن لديك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. سواء كنت بحاجة إلى كرسي واحد أو أريكة من أربعة مقاعد ، يمكنك مزج القطع وتطابقها لتناسب منزلك بسهولة. الغطاء القابل للإزالة والقابل للغسل هو مكافأة إضافية تجعل التنظيف السهل في حالة وقوع حادث.
ستوكهولم 2025 اللوحة الجانبية
على الرغم من تركيز هذه المجموعة على الطبيعة والحركات العضوية ، إلا أنهم لم ينسوا اللمسات الحديثة مع الأثاث الجميل لمساعدتك في تخزين العناصر الإضافية. هذه الجدول الجانبي عبارة عن قطعة أنيقة توفر الكثير من التخزين المثالي لعقد كل شيء من الأحذية إلى الكابلات الإضافية. إنها أيضًا قطعة متعددة الاستخدامات ، قادرة على العمل كطاولة مدخل ، أو جانب جانبي في غرفة الطعام ، أو كمساحة تخزين إضافية خلف الأريكة في غرفة المعيشة. كل هذا يجعل هذا اللوحة الجانبية طريقة رائعة لإخفاء بعض الفوضى إذا كنت تفضل منزلًا أكثر الحد الأدنى.
ستوكهولم 2025 جدول وستة كراسي
لا يمكن التغاضي عن هذا الجدول والكرسي. مثل كل القطع الأخرى في هذه القائمة ، تم تصميمها بعناية فائقة. وفقًا لـ Ola Wihlborg ، المصمم ، “الأمر كله يتعلق بالتفاصيل ، من التصميم إلى الخيارات المادية. كما هو الحال مع كراسي تناول الطعام ، حيث استخدمنا البلوط لأنها تتراوح أعمارهم بين النعمة ، والجلوس الجلدي للراحة ، وظهر منحني بشكل جميل حتى يتمكن الضيوف من البقاء لساعات.” بفضل مواد البلوط والجلد ، يقدم هذا العنصر تصميمًا بسيطًا وأنيقًا – مع مظهر يناسب أي منزل تقريبًا.
Stockholm 2025 Rug ، Flatwoved
يمكن للسجادة أن تربط الغرفة معًا ، ويمكن للمرء أن يفعل أسوأ بكثير من النظر إلى هذه المنتجات الجميلة من مجموعة ستوكهولم. تصدر IKEA بعض الخيارات المختلفة ، ولكل منها مخطط ألوان ونمط مذهل. يعتمد كل تصميم على الألوان المختلفة الموجودة في الطبيعة عبر مواسم مختلفة في سويسرا. وإذا كنت بحاجة إلى بعض أفكار التصميم ، فقم بإلقاء نظرة على بعض النصائح للحصول على أقصى استفادة من سجاد منطقتك للحصول على أفكار حول كيفية دمج هذه الأنماط الفريدة في منزلك.