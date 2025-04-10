أفضل 7 اختيارات من مجموعة ستوكهولم الجديدة من IKEA

Ikea هو متجر رائع للزيارة عند البحث عن عناصر لمنزلك. سواء كنت تبحث عن الأثاث أو الأوعية المطبخ ، فإن هذا المتجر قد غطيته. في الواقع ، يمكنك تحويل غرفة نومك بالكامل باستخدام عناصر IKEA الشهيرة ، أو أي غرفة أخرى لهذه المسألة. كانت مجموعة Stockholm الخاصة بـ Ikea ميزة شائعة في الشركة منذ 40 عامًا ، وقررت الاحتفال بهذا المعلم مع واحدة من أكبر المجموعات حتى الآن. كان التركيز على اللمسات الشخصية ، بما في ذلك المزهريات المصنوعة من الصوف والفم. كما أرادوا فرصة لربط الطبيعة والمواد الطبيعية.

“كنت تفكر في اسم ستوكهولم ، فإن القطع سيكون لها شعور كبير في المدينة ، لكننا خرجنا خارج المكان الحضري ، إلى الطبيعة والجزر المحيطة به. هذا سمح لنا أن نميل إلى المواد الاسكندنافية ، بما في ذلك العمل مع مورد الصنوبر السويدي لتصميمه ذكيًا ، ويقول الناس بشكل ذكي. كارلسون ، أحد المصممين ، في بيان صحفي للاحتفال بالإطلاق.

هناك ما مجموعه 96 قطعة مثيرة للاهتمام ، ولكن هذه السبعة أدناه هي بعض من المفضلات لدينا بسبب مظاهرها المذهلة وفائدتها وتصميمها. لا تنسَ إلقاء نظرة على المجموعة بنفسك ، ومعرفة القطع الأخرى التي قد تقع في حبها.