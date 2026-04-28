أفضل 9 أعشاب يجب أن تزرعها في شهر مايو

يعد شهر مايو أحد أفضل الأشهر للخروج في الفناء. سواء كنت تقوم بإعداد حديقتك لتحقيق النجاح في مهام الربيع، أو إنشاء مساحة مريحة للملقحات، أو تثبيت روتين العناية بالعشب في الطقس الدافئ، فإن هذا الوقت الدافئ ولكن المريح هو الذروة للعديد من مهام البستنة. مع ذلك، لا تزدهر جميع النباتات عندما تُزرع في الربيع. على سبيل المثال، يجب أن توضع المصابيح المزهرة في الربيع في الأرض خلال فصل الخريف للسماح بفترة من التقسيم الطبقي البارد، وهناك الكثير من الخضروات التي يمكنك زراعتها في سبتمبر لموسم الخريف. إن معرفة الوقت المناسب لزراعة أنواع معينة يمنحك فرصة أكبر للنجاح، حتى عندما يتعلق الأمر بالأعشاب سهلة النمو.

هناك الكثير من الأعشاب التي من الأفضل زراعتها خلال فترة أواخر الربيع، خاصة إذا كنت في منطقة لم يعد هناك ما يدعو للقلق بشأن الصقيع. يعد الزعتر والشبت والمريمية والخزامى مجرد اختيارات قليلة، ولكن إذا كان لديك الدافع لذلك، فيمكنك بسهولة إنشاء حديقة أعشاب كاملة خلال هذا الموسم. على الرغم من أن هذه النصيحة عامة، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار الطقس في منطقتك ومنطقة النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. في المناطق الجبلية والأماكن عبر شمال الولايات المتحدة، لا يزال من الممكن جدًا تجربة الصقيع في شهر مايو، في حين يمكن أن يكون الطقس بالفعل مثل الصيف في المناطق الأقرب إلى خط الاستواء. تأكد دائمًا من اتباع تعليمات الرعاية الخاصة بمنطقتك – ستكون أوقات الزراعة المثالية في ميلووكي مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في نيو أورليانز، وقد يؤدي تجاهلها إلى حصولك على أعشاب تموت قبل أن تتاح لها الفرصة للتأسيس.