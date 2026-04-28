أفضل 9 أعشاب يجب أن تزرعها في شهر مايو

يعد شهر مايو أحد أفضل الأشهر للخروج في الفناء. سواء كنت تقوم بإعداد حديقتك لتحقيق النجاح في مهام الربيع، أو إنشاء مساحة مريحة للملقحات، أو تثبيت روتين العناية بالعشب في الطقس الدافئ، فإن هذا الوقت الدافئ ولكن المريح هو الذروة للعديد من مهام البستنة. مع ذلك، لا تزدهر جميع النباتات عندما تُزرع في الربيع. على سبيل المثال، يجب أن توضع المصابيح المزهرة في الربيع في الأرض خلال فصل الخريف للسماح بفترة من التقسيم الطبقي البارد، وهناك الكثير من الخضروات التي يمكنك زراعتها في سبتمبر لموسم الخريف. إن معرفة الوقت المناسب لزراعة أنواع معينة يمنحك فرصة أكبر للنجاح، حتى عندما يتعلق الأمر بالأعشاب سهلة النمو.
هناك الكثير من الأعشاب التي من الأفضل زراعتها خلال فترة أواخر الربيع، خاصة إذا كنت في منطقة لم يعد هناك ما يدعو للقلق بشأن الصقيع. يعد الزعتر والشبت والمريمية والخزامى مجرد اختيارات قليلة، ولكن إذا كان لديك الدافع لذلك، فيمكنك بسهولة إنشاء حديقة أعشاب كاملة خلال هذا الموسم. على الرغم من أن هذه النصيحة عامة، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار الطقس في منطقتك ومنطقة النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. في المناطق الجبلية والأماكن عبر شمال الولايات المتحدة، لا يزال من الممكن جدًا تجربة الصقيع في شهر مايو، في حين يمكن أن يكون الطقس بالفعل مثل الصيف في المناطق الأقرب إلى خط الاستواء. تأكد دائمًا من اتباع تعليمات الرعاية الخاصة بمنطقتك – ستكون أوقات الزراعة المثالية في ميلووكي مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في نيو أورليانز، وقد يؤدي تجاهلها إلى حصولك على أعشاب تموت قبل أن تتاح لها الفرصة للتأسيس.
زعتر
الزعتر (Thymus vulgaris) هو أحد الأعشاب الأكثر شعبية، سواء للنمو أو في تطبيقات الطهي. مع أوراقها الصغيرة اللذيذة التي تتناسب بسهولة مع مجموعة واسعة من الأطباق، يمكن أن تكون إضافة مفيدة للكثير من الحدائق. نظرًا لأنها نبات معمر قوي التحمل في المناطق من 5 إلى 9، فسوف تستمتع أيضًا بهذه العشبة عامًا بعد عام. ازرعها عندما تكون درجة حرارة الأرض حوالي 70 درجة فهرنهايت، قبل أسابيع قليلة من آخر موجة صقيع في الربيع، وتأكد من أنها تحتوي على الكثير من أشعة الشمس والتربة جيدة التصريف. في المناطق الأكثر برودة، يكون هذا حوالي شهر مايو.
الشبت
الشبت (Anethum Gravolens)، بأوراقه الرقيقة والريشية، رائع لإضافة بعض الملمس والنكهة إلى حديقتك العشبية. يتم زراعته سنويًا، وإذا كنت تميل إلى ذلك، فمن السهل أن تنبت من البذور. للحصول على أفضل النتائج عند الزراعة، ازرع البذور بعد تاريخ الصقيع الأخير، فشهر مايو هو الفترة المثالية. لا تعمل بشكل جيد عند زرعها، لذلك من المهم أيضًا التأكد من زراعة الشبت في المنطقة التي تريد أن يبقى فيها. ستسقط النباتات أيضًا بذورًا قبل أن تذبل، لذا إذا كنت تريد عودتها في العام المقبل، فاترك المنطقة وشأنها.
لافندر
اللافندر (Lavandula angustifolia) مريح وجميل وسهل العناية به. ما الذي لا تحبه؟ باعتباره نباتًا معمرًا، فإنه يزدهر في المناطق من 5 إلى 10. ويمكن زراعته في الخريف، ولكن إذا كنت ترغب في الاستمتاع ببعض الأزهار الجميلة هذا الصيف، فزرعه في الربيع بعد عدم القلق من الصقيع الإضافي. من الأفضل اختيار النباتات الصغيرة لأن النمو من البذور أمر صعب للغاية، لكن هذا يعني أنك ستتمكن من الاستمتاع برائحتها الجميلة في حديقتك على الفور. تأكد من أنها تتمتع بأشعة الشمس الساطعة والكثير من الصرف لضمان حصاد وفير كل عام.
حكيم
المريمية (Salvia officinalis) نبات معمر شديد التحمل في كل مكان من المناطق 4 إلى 10. نظرًا لأنه يمكن أن يزدهر في مثل هذه المساحة الكبيرة، ستختلف أوقات الزراعة المثالية بالطبع، ولكن إذا كان لا يزال لديك بعض الصقيع العالقة في شهر مايو، فزرع البذور قبل أسبوع أو أسبوعين من آخر أسبوع. في حين أن هذه النباتات سوف تستمر لسنوات مع الرعاية المناسبة، فمن الأفضل استبدالها من حين لآخر للحصول على أفضل حصاد ممكن. مثل العديد من الأعشاب الأخرى، تحتاج المريمية إلى شمس كاملة وتربة جيدة التصريف، لذا فكر في زراعتها بالقرب من أعواد ذات احتياجات رعاية مماثلة مثل إكليل الجبل والخزامى.
رَيحان
إذا كنت تعيش في منطقة أكثر رطوبة أو ممطرة، فإن الريحان (Ocimum basilicum) سيكون أفضل صديق لك. على عكس عدد غير قليل من الأعشاب الأخرى في هذه القائمة، فإن هذا النبات السنوي يزدهر في الظروف الرطبة. عندما يتم الاعتناء بها بشكل صحيح، سترى عددًا كبيرًا من النمو السريع، مما يمنحك الكثير من الأوراق لاستخدامها في مساعيك في الطهي. يحب الريحان الحرارة أيضًا، لذا طالما أن درجة الحرارة في منطقتك لا تنخفض عن 50 درجة فهرنهايت ليلًا خلال هذا الشهر، فإن شهر مايو هو الوقت المناسب للزراعة، سواء كان ذلك يعني زرع البذور أو نقل النباتات الصغيرة إلى الأسرة.
نعناع
إذا كنت تريد إضافة منعشة وسريعة النمو لحديقتك، فإن النعناع (Mentha spp.) يستحق الاهتمام. يمكن أن تزدهر أصناف هذه النباتات المعمرة (بما في ذلك النعناع والنعناع) في المناطق من 3 إلى 9، لكنها ليست من أشد المعجبين بالطقس البارد. على هذا النحو، يجب أن تزرعها بمجرد ارتفاع درجة حرارة الطقس وانتهاء خطر الصقيع – غالبًا في شهر مايو. في حين أن هذا النبات سهل النمو، إلا أنه يجب توخي الحذر الشديد حتى لا يخرج عن نطاق السيطرة. النعناع نبات عدواني، لذا إذا كنت تريد منعه من الاستيلاء على حديقتك، فمن الأفضل أن تزرعه في أوعية.
مردقوش
يحب نبات الأوريجانو (Origanum vulgare subsp. hirtum) الطقس الدافئ ولهذا السبب غالبًا ما تكون الزراعة في شهر مايو مثالية، على الرغم من أنه من الممكن زراعته في أي وقت بعد أن تصبح آمنًا من الصقيع. إنها نباتات معمرة يمكن أن تزدهر في مجموعة واسعة من الظروف الجوية من المناطق 4 إلى 11، ولكن بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، من المهم التأكد من أن هذا النبات يحصل على الكثير من أشعة الشمس. تتقبل نباتات الأوريجانو أيضًا التقسيم والتشذيب بشكل جيد، خاصة بعد مرور عامين، لذا لا تخجل من تقطيعها أو تقسيمها لإنشاء نباتات جديدة.
النعناع البري
في حين أن النعناع البري (Nepeta cataria) أقل استخدامًا في تطبيقات الطهي من بعض الأعشاب الأخرى في هذه القائمة، إلا أن أصدقائك ذوي الفراء سيحبونه. تعمل هذه النباتات المعمرة بشكل جيد في المناطق من 3 إلى 7، ولأن من الأفضل زراعتها بعد مرور آخر موجة صقيع، فهذا يعني غالبًا أن الوقت قد حان لبدء البذور أو نقل الشتلات في شهر مايو إلى المناطق الأكثر برودة. تأكد من إعطائها الكثير من الشمس والتربة الجافة إلى حد ما لتحقيق أفضل نمو. عندما تزهر، قد تلتقط بعض الفراشات التي تتوقف عند الأزهار البيضاء والأرجوانية الفاتحة.
روزماري
يعد إكليل الجبل (Salvia rosmarinus) من النباتات المفضلة في الحديقة بفضل نكهته اللذيذة وطبيعته طويلة الأمد. تنمو هذه العشبة باعتبارها معمرة في المناطق من 7 إلى 11، وستنتج محاصيل عامًا بعد عام، على الرغم من أنها أنيقة بما يكفي لتعمل كمناظر طبيعية وإضافة للطهي. إنه رائع للمناطق الحارة والجافة، حيث أنه لا يتطلب الكثير من الماء لتزدهر، وإذا تركته ينفجر، فقد يساعد في جذب الملقحات. نظرًا لأنها عشبة محبة للدفء، انتظر حتى ينتهي خطر الصقيع في منطقتك لتزرعها – عادةً ما يكون شهر مايو هو الوقت المثالي.