أفكار تخزين ذكية لاستغلال المساحة الموجودة فوق الخزانات

هل تساءلت يومًا لماذا لا تلمس خزائن مطبخك السقف؟ اتضح أن هناك أسبابًا وظيفية وجمالية لعدم قيام صانعي الخزانات والقائمين بتركيبها بتوسيعها بالكامل. على الرغم من عدم وجود قاعدة صارمة وسريعة، يتم تثبيت خزائن المطبخ القياسية عادة على ارتفاع 18 بوصة فوق أسطح العمل الخاصة بك لتسهيل الوصول إليها مع توفير مساحة كافية لاستخدام أدوات المطبخ مثل الخلاطات، والخلاطات، وأواني القهوة. خاصة في المنازل الجديدة ذات الأسقف المرتفعة، غالبًا ما يخلق هذا فجوة فوق الجزء العلوي. لحسن الحظ، هناك العديد من أفكار التخزين الذكية لاستغلال المساحة الموجودة فوق خزاناتك للتخزين. يمكنك استخدامها لحمل الأطباق أو السلع الجافة أو السلال أو الكتب أو للتخزين المخفي.

قد تبدو خزائن المطبخ التي تلامس السقف أنيقة، ولكنها تجلب أيضًا تحديات إضافية. من الصعب على معظم المستخدمين العاديين الوصول إلى الرفوف العلوية لخزائن ارتفاع السقف، وغالبًا ما يتطلب ذلك مقعدًا مرتفعًا أو سلمًا مرهقًا لاسترداد الأغراض اليومية. كما تتعرض المطابخ بشكل متكرر للتغيرات في درجات الحرارة. يمكن أن يؤدي ترك مساحة صغيرة للتهوية إلى منع العفن والعفن من النمو داخل الخزانات أو فوقها، والتي عادة ما تكون مغلقة وسيئة التهوية. سواء كانت المساحة المتوفرة لديك للطهي على وشك النفاد أو كنت ترغب فقط في تخزين العناصر التي لا تستخدمها بشكل متكرر، فهناك عدد لا يحصى من الطرق التي يمكنك من خلالها توسيع مساحة تخزين مطبخك باستخدام المساحة الموجودة أعلى الخزانات.