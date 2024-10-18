أفكار تخزين ذكية لاستغلال المساحة الموجودة فوق الخزانات

هل تساءلت يومًا لماذا لا تلمس خزائن مطبخك السقف؟ اتضح أن هناك أسبابًا وظيفية وجمالية لعدم قيام صانعي الخزانات والقائمين بتركيبها بتوسيعها بالكامل. على الرغم من عدم وجود قاعدة صارمة وسريعة، يتم تثبيت خزائن المطبخ القياسية عادة على ارتفاع 18 بوصة فوق أسطح العمل الخاصة بك لتسهيل الوصول إليها مع توفير مساحة كافية لاستخدام أدوات المطبخ مثل الخلاطات، والخلاطات، وأواني القهوة. خاصة في المنازل الجديدة ذات الأسقف المرتفعة، غالبًا ما يخلق هذا فجوة فوق الجزء العلوي. لحسن الحظ، هناك العديد من أفكار التخزين الذكية لاستغلال المساحة الموجودة فوق خزاناتك للتخزين. يمكنك استخدامها لحمل الأطباق أو السلع الجافة أو السلال أو الكتب أو للتخزين المخفي.
قد تبدو خزائن المطبخ التي تلامس السقف أنيقة، ولكنها تجلب أيضًا تحديات إضافية. من الصعب على معظم المستخدمين العاديين الوصول إلى الرفوف العلوية لخزائن ارتفاع السقف، وغالبًا ما يتطلب ذلك مقعدًا مرتفعًا أو سلمًا مرهقًا لاسترداد الأغراض اليومية. كما تتعرض المطابخ بشكل متكرر للتغيرات في درجات الحرارة. يمكن أن يؤدي ترك مساحة صغيرة للتهوية إلى منع العفن والعفن من النمو داخل الخزانات أو فوقها، والتي عادة ما تكون مغلقة وسيئة التهوية. سواء كانت المساحة المتوفرة لديك للطهي على وشك النفاد أو كنت ترغب فقط في تخزين العناصر التي لا تستخدمها بشكل متكرر، فهناك عدد لا يحصى من الطرق التي يمكنك من خلالها توسيع مساحة تخزين مطبخك باستخدام المساحة الموجودة أعلى الخزانات.
تستخدم لتخزين الأطباق
تعد المساحة غير المستخدمة بين الخزانة والسقف أحد خيارات خزانة المطبخ التي ستجعل من الصعب بيع منزلك. يمكن للخزائن المزدوجة المكدسة والحواجز الصناعية أن تخلق وهمًا بخزائن ارتفاع السقف، ولكن يمكن أن يبدو استخدام المساحة لتخزين الأطباق أنيقًا بينما لا يزال عمليًا للغاية. إذا كنت تكسر الخزف الصيني الخاص بجدتك للمناسبات الخاصة فقط، ففكر في استخدام المساحة الموجودة فوق خزائن مطبخك لوضع مجموعات أنيقة من الأطباق والأوعية والصحون. للحصول على مظهر نظيف، ضع مجموعات بسيطة من الأطباق بجانب بعضها البعض عبر صف من الخزانات، وتذكر استخدام حيلة الأطباق الرخيصة لحماية الصين الخاصة بك. لمزيد من التنوع، أضف أكواب الشاي أو أباريق الماء أو أباريق القهوة بين الأكوام.
تعتبر أطباق التقديم عادةً واحدة من أصعب العناصر التي يجب تخزينها في مطبخك. عندما لا تستخدمها، يمكن أن تبدو هذه القطع الكبيرة مذهلة عند ترتيبها بعناية في الجزء العلوي من خزاناتك باستخدام حوامل الأطباق الكبيرة المتينة من IPAME للعرض. تعمل حاملات الأطباق الحديدية السوداء ذات التصنيف العالي بشكل جيد بشكل خاص لأنها شديدة التحمل، وتبقى في مكانها حتى عند فتح الخزانات وإغلاقها بشكل متكرر.
قم بتخزين البضائع الجافة أو غيرها من عناصر المؤن الضخمة
في كل مطبخ تقريبًا، تكون مساحة التخزين أعلى من قيمتها الحقيقية. وفقا للجمعية الوطنية للمطابخ والحمامات، يبلغ متوسط مطبخ الولايات المتحدة في منزل تم بناؤه حديثا 161 قدما مربعا. بغض النظر عن حجم المساحة الخاصة بك، فمن الضروري أن يكون لديك مكان عملي لتخزين جميع مستلزمات المؤن الخاصة بك. سواء كان لديك حجرة مؤن أو تستخدم خزائن لتخزين الطعام، يجب أن يكون كل شيء سهل الوصول إليه. إذا لم يكن لديك مساحة تخزين كبيرة ولكنك غالبًا ما تشتري سلعًا بكميات كبيرة، فقد تكون المساحة الموجودة أعلى الخزانات هي أفضل مكان لتخزين البضائع الزائدة.
سواء كان لديك مساحة كبيرة أو تبحث دائمًا عن أفكار مبتكرة لخزانة المؤن لتوسيع مساحة تخزين مطبخك، لا تتجاهل المساحة الموجودة فوق خزاناتك لتخزين البضائع الجافة. هناك عدد من الحاويات الممتازة التي يمكنك استخدامها لتخزين الدقيق أو السكر أو المعكرونة أو الأرز أو غيرها من الأطعمة، بدءًا من العلب القديمة محكمة الغلق وحتى حاويات OXO Good Grips POP، وهي آمنة للغسل في غسالة الأطباق ومكدسة بشكل جميل. يمكن أيضًا أن يبدو صف من السلع المعلبة الملونة محلية الصنع في مرطبانات زجاجية كبيرة مذهلاً فوق خزائن مطبخك، ولكن تأكد من تخزينها بعيدًا عن الحرارة المباشرة أو شفاط المطبخ الخاص بك لحمايتها من الفساد.
إخفاء العناصر في سلال كبيرة
تعتبر السلال مكانًا مثاليًا لتخزين المستندات المهمة التي لا تحتاج إليها كل يوم، أو البطاقات أو الرسائل التي لا يمكنك تحمل التخلي عنها، أو أدوات المطبخ التي نادرًا ما تستخدمها ولكنك ترغب في الوصول إليها بسهولة. متوفرة في مجموعة واسعة من المواد والأنماط والألوان، ومن السهل العثور على سلال مربعة أو مستطيلة تناسب خزائن مطبخك في متاجر الحرف اليدوية أو متاجر الدولار أو حتى متاجر التوفير. تحتوي معظم المطابخ على فجوة تتراوح من 1 إلى 2 قدم بين الخزانات العلوية والسقف، ولكن تأكد من إجراء القياس قبل تحديد اختيارات السلة. املأ سلالك بالاحتمالات والنهايات ثم ضعها فوق خزاناتك.
ضع في اعتبارك عدد المرات التي ستحتاج فيها إلى الوصول إلى العناصر التي تخزنها في السلال فوق خزائن المطبخ وأي متطلبات خاصة لها للصيانة. ستبقى الأوراق الثمينة محمية إذا اخترت سلة مغطاة. قد ترغب في التخلي عن الغطاء واختيار سلة ذات جوانب أعلى لتخزين أدوات المطبخ التي نادرًا ما تستخدم مثل مكابس الساندويتش أو الخلاطات أو العصارات. للحصول على هذا المظهر، تجنب جعل مطبخك مظلمًا جدًا عن طريق ترك مساحة بين السلال الأكبر حجمًا، وفكر في دمج بعض النباتات المنزلية منخفضة الصيانة والتي ستزدهر في مساحة صغيرة بينها.
إنشاء مكتبة المطبخ
من الكلاسيكيات مثل “The Joy of Cooking” إلى العناوين الحديثة مثل “Magnolia Table”، إذا كنت طباخًا أو خبازًا متحمسًا، فمن المحتمل أن يكون لديك كتب طبخ أكثر مما يمكنك عده. من المهم الاحتفاظ بالوصفات المفضلة لعائلتك بالقرب منك. ولكن إذا كنت لن تقلب صفحات كتاب وصفات المقلاة الهوائية العملاق هذا في المستقبل القريب أو لديك كتب طبخ أكثر تزيينًا من كونها وظيفية، فكر في استخدام المساحة الموجودة فوق خزائن المطبخ لتخزين وعرض كتب الطبخ الخاصة بك. حتى أكبر الكتب ذات المجلدات الصلبة من المرجح أن تناسبها. على الرغم من أن المجموعة العشوائية تبدو جميلة، إلا أنه للحصول على مظهر أكثر تنظيمًا، فكر في فرز الأشواك حسب اللون لتشكيل تأثير قوس قزح متدرج. إذا كنت تفضل مظهرًا جماليًا أكثر حيادية، فرتب كتب الطبخ الخاصة بك بحيث تكون الأشواك متجهة إلى الداخل.
فكرة التخزين هذه لا تعمل فقط مع كتب الطبخ. يمكن تخزين الكتب المدرسية باهظة الثمن ومجموعات الموسوعات والقواميس وحتى الكتب الفنية التي لا تتم قراءتها بشكل متكرر فوق خزائن مطبخك إذا كانت مكتبة منزلك مكتظة. لتجنب إتلاف سترات الغبار أو الورق، تأكد من تخزين الكتب بعيدًا عن مصادر الحرارة أو الأماكن التي قد يتناثر فيها الزيت.
استخدم كمخزن مخفي
في بعض الأحيان لا تكون أسطح خزائن المطبخ العلوية مسطحة، وذلك عادةً بسبب إضافة عنصر زخرفي أو قالب تاج. يمكن أن يخلق هذا فرصة مثالية للتخزين المخفي، مما يسمح لك بوضع العناصر بعيدًا دون أن يراها أحد. بدءًا من هدايا عيد الميلاد التي لا تريد أن يجدها أطفالك إلى الأنابيب الطويلة من ورق التغليف التي يتم حشرها بطريقة غير ملائمة في خزانات القاعة أو صناديق التخزين الفائضة، لا تغفل فرص التخزين الأفقي للعناصر الأقل حجمًا.
من السهل بما فيه الكفاية تحويل خزاناتك بالكامل بإضافة قالب التاج، ولكن إذا كنت ترغب في إنشاء بعض التخزين المخفي بسرعة أو تحتاج فقط إلى مكان لمزيد من النبيذ والمشروبات الروحية، قم بتكديس صف من الزجاجات بالقرب من الحافة الأمامية للجزء العلوي من خزائنك. سيؤدي هذا إلى ترك مساحة خلفهم للعناصر التي تريد إخفاءها. يمكن أن تساعد قواعد الأكواب المقاومة للانزلاق المصنوعة من السيليكون الأسود من بارفيفو على تثبيت زجاجاتك في مكانها. إن إضافة عدد قليل من الزهور المجففة في مزهرية براعم أو منحوتة زخرفية فريدة من نوعها ستضيف اهتمامًا بصريًا دون الكشف عن مكان اختبائك السري.