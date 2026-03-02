أفكار تعريشة حديقة غير مكلفة يمكنك تنفيذها باستخدام الفروع

تعد تعريشات الحديقة إضافة غريبة وجميلة للحديقة، وإذا كان لديك نباتات كرمة متسلقة أو نباتات أخرى تتناسب بشكل جيد مع التعريشة، فقد تكون ضرورية. لسوء الحظ، يمكن أن تكون التعريشات باهظة الثمن بعض الشيء. يبدأ سعر التعريشة الجديدة عادةً بحوالي 10 دولارات للخيار المعدني الأساسي للغاية، ولكن يمكن أن يرتفع بسهولة للتصميمات الأكبر حجمًا أو الأكثر أناقة أو الأكثر تعقيدًا. حتى خيارات الأعمال اليدوية تتطلب في بعض الأحيان مواد باهظة الثمن، وقد ينتهي بها الأمر إلى أن تبدو نفعية إلى حد ما. إذا كنت تفضل المظهر الريفي في حديقتك، فقد تكون المواد المثالية موجودة بالفعل. إن استخدام أغصان الأشجار من حديقتك الخاصة لإنشاء تعريشة يمكن أن يوفر لك المال بينما يصنع شيئًا فريدًا حقًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن فروع الأشجار متعددة الاستخدامات، وتشمل أفكار الأشكال السلالم والمسلات والتعريشات ذات الإطار A.
يمكن أن تستغرق عملية “اصنعها بنفسك” بعض العمل، ولكنها غالبًا ما تستحق الجهد المبذول. تعتبر التعريشات رائعة لزيادة المساحة في حديقة صغيرة، كما أن توسعها العمودي يسهل أيضًا على النباتات الموجودة على التعريشة الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس وتدفق الهواء. من السهل أيضًا الوصول إلى النباتات التي تنمو على التعريشات وحصادها. أخيرًا، نظرًا لأن النبات سيكون بعيدًا عن التربة، فإن استخدام تعريشة يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض معينة. عندما تنتهي من هذا المشروع، يمكنك جني هذه الفوائد – والحصول على تعريشة جميلة المظهر للتمهيد.
ما يجب مراعاته عند بناء تعريشة حديقة من الفروع
قبل البدء في جمع كل فرع في حديقتك، ضع في اعتبارك التوقيت والفروع والمواد الأخرى التي يجب استخدامها وأفضل شكل تعريشة لحديقتك. على الرغم من أنه يمكنك بناء تعريشة فرعية في أي وقت من السنة، إلا أن ذلك قد يكون أفضل قبل الزراعة في الربيع مباشرة، حتى تتمكن من غرس الفروع بعمق في الأرض لمزيد من الاستقرار.
لذا، مع انتهاء أشهر الشتاء، ابدأ بالبحث في الممتلكات الخاصة بك عن الفروع المناسبة لإضفاء طابع غريب على الفناء الخلفي الخاص بك مع الأشجار الموجودة بالفعل. للحصول على تعريشة قوية، من المهم أن يكون لديك فروع سميكة يبلغ طولها حوالي 1 قدم أطول من الارتفاع الذي تريد أن تكون عليه التعريشة، وبعض الفروع الأصغر حجمًا، ربما المقطوعة حديثًا، للدعم والتفاصيل الزخرفية، وسلك أو حبل لتثبيتها معًا. يمكن أن تعمل الخيوط أو الأسلاك الزهرية أو الجوت أو البراغي أو حتى الروابط المضغوطة على تحقيق هذا الهدف. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مقصات التقليم ونظارات الأمان مفيدة في مرحلة جمع الفروع.
عند اختيار الفروع، من المهم مراعاة السمك والطول. يمكن أن تصنع الفروع السميكة تعريشات أقوى تدعم الكروم والمحاصيل الثقيلة، مثل الخيار والبطيخ والقرع وغيرها. يجب أن يكون قطر الفرع من 1 إلى 2 بوصة كافيًا، اعتمادًا على اختيارك للنبات. يلعب الشكل أيضًا دورًا هنا. من المرجح أن تنحدر تعريشة السلم من المحاصيل الثقيلة أكثر من المسلة أو التعريشة ذات الإطار A التي لها مظهر ثلاثي الأبعاد لتثبيتها، لذا اختر شكل الإطار بحكمة.
بناء تعريشة فرعك
بمجرد حصولك على فروعك، يمكنك البدء في البناء. للحصول على تعريشة سلمية، ابدأ بدفع فرعين كبيرين في عمق حديقتك بحيث يلتصقان بشكل مستقيم. يمكن أن يؤدي شحذ النهاية التي سيتم دفعها إلى الأرض إلى تسهيل العملية. بعد ذلك، استخدم الفروع الأصغر كدرجات سلم بين الدعامتين، وقم بتثبيتها على الفروع الأخرى باستخدام الحبل أو السلك الذي تختاره. العملية مشابهة لتعريشة الإطار A. ستحتاج إلى أربعة فروع داعمة يتم إدخالها بزاوية بحيث تلتقي قممها ويمكن تأمينها. قم بإنهائه عن طريق إضافة فروع على كل جانب من جوانب الإطار كما تفعل مع تعريشة سلم وشعاع في قمة A.
تعريشات المسلة هي أيضًا سهلة البناء إلى حد ما. تمامًا مثل الأفكار الأخرى، ابدأ بشحذ أطراف الفروع الكبيرة لدفعها إلى الأرض. أي عدد من الفروع يصلح لهذا، ولكن ثلاثة هي نقطة بداية جيدة. يجب أن تكون الفروع متباعدة بشكل متساوٍ لتشكل نقاط المثلث، وأن تكون مائلة لتلتقي عند قممها. قم بتأمين قمم الفروع معًا، ثم أضف فروعًا أصغر كدعم عن طريق لفها حولها أو إنشاء أنماط زخرفية وتثبيتها.
لا يجب أن يكون إنشاء حديقة جميلة أمرًا مكلفًا، خاصة عندما يكون لديك كمية كبيرة من المواد التي تنمو بشكل طبيعي في حديقتك. إذا كنت تحب المظهر الغريب للقصص في حديقتك، فقد ترغب أيضًا في معرفة كيفية استخدام أغصان الأشجار كديكور للمنزل.