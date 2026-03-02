أفكار تعريشة حديقة غير مكلفة يمكنك تنفيذها باستخدام الفروع

قبل البدء في جمع كل فرع في حديقتك، ضع في اعتبارك التوقيت والفروع والمواد الأخرى التي يجب استخدامها وأفضل شكل تعريشة لحديقتك. على الرغم من أنه يمكنك بناء تعريشة فرعية في أي وقت من السنة، إلا أن ذلك قد يكون أفضل قبل الزراعة في الربيع مباشرة، حتى تتمكن من غرس الفروع بعمق في الأرض لمزيد من الاستقرار.

لذا، مع انتهاء أشهر الشتاء، ابدأ بالبحث في الممتلكات الخاصة بك عن الفروع المناسبة لإضفاء طابع غريب على الفناء الخلفي الخاص بك مع الأشجار الموجودة بالفعل. للحصول على تعريشة قوية، من المهم أن يكون لديك فروع سميكة يبلغ طولها حوالي 1 قدم أطول من الارتفاع الذي تريد أن تكون عليه التعريشة، وبعض الفروع الأصغر حجمًا، ربما المقطوعة حديثًا، للدعم والتفاصيل الزخرفية، وسلك أو حبل لتثبيتها معًا. يمكن أن تعمل الخيوط أو الأسلاك الزهرية أو الجوت أو البراغي أو حتى الروابط المضغوطة على تحقيق هذا الهدف. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مقصات التقليم ونظارات الأمان مفيدة في مرحلة جمع الفروع.

عند اختيار الفروع، من المهم مراعاة السمك والطول. يمكن أن تصنع الفروع السميكة تعريشات أقوى تدعم الكروم والمحاصيل الثقيلة، مثل الخيار والبطيخ والقرع وغيرها. يجب أن يكون قطر الفرع من 1 إلى 2 بوصة كافيًا، اعتمادًا على اختيارك للنبات. يلعب الشكل أيضًا دورًا هنا. من المرجح أن تنحدر تعريشة السلم من المحاصيل الثقيلة أكثر من المسلة أو التعريشة ذات الإطار A التي لها مظهر ثلاثي الأبعاد لتثبيتها، لذا اختر شكل الإطار بحكمة.