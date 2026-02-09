أفكار جينجر دوجار حول الحماية من الشمس ليست نصيحة يجب عليك اتباعها

يمكن أن تنشأ معظم أنواع سرطان الجلد نتيجة التعرض اليومي المنتظم لأشعة الشمس. ومع ذلك، فإن عددًا مدهشًا من الأشخاص يرتدون كمية أقل بكثير من واقي الشمس (وفي كثير من الأحيان) أكثر مما ينبغي. في الواقع، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرت في أرشيف أبحاث الأمراض الجلدية، فإن حوالي واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة لا يستخدم واقي الشمس.
اعترفت نجمة تلفزيون الواقع Jinger Duggar Vuolo مؤخرًا بأنها تقع ضمن فئة الوصول فقط إلى واقي الشمس في بعض الوقت لنفسها ولأطفالها. في البودكاست الذي تشاركه مع زوجها جيريمي، اعترفت فولو قائلة: “أنا لا أضع واقي الشمس طوال الوقت”، وأضافت لاحقًا أنها تسمح لأطفالها أيضًا “بامتصاص بعض أشعة الشمس” من خلال عدم دهنهم بواقي الشمس أيضًا.
إن فلسفة Vuolo المتمثلة في ارتداء واقي الشمس في بعض الأحيان فقط لا تتماشى مع نصيحة الخبراء الطبيين. كما أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة إيفلين جونز خلال مقابلة مع الجمعية الطبية الأمريكية، “إن استخدام واقي الشمس بشكل يومي أمر بالغ الأهمية لحماية خلايا الجلد من هذا الضرر. ويشمل ذلك الأيام الملبدة بالغيوم عندما يخترق ما يصل إلى 80٪ من الأشعة فوق البنفسجية (الأشعة فوق البنفسجية) عبر السحب.”
طبقة على الحماية
في مقابلة مع كليفلاند كلينيك، أوصت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة ميليسا بيليانج بوضع واقي الشمس حتى في الأيام التي تقضيها داخل المنزل. يمكن للضوء الضار أن يتسلل إلى أماكن غير متوقعة. قال الدكتور بيليانغ: “إن مصابيح الفلورسنت في مكاتبنا تنتج بعض الضوء فوق البنفسجي.” (وهذا هو السبب وراء ضرورة وضع واقي الشمس قبل السفر بالطائرة أيضًا).
يُحسب لها أن فولو أشارت إلى أنها لم تكن تعرف ما إذا كان ما كانت تفعله جيدًا أم سيئًا، مما أظهر وعيًا ذاتيًا بأن ممارساتها قد تكون غير حكيمة من قبل بعض الدوائر. بالإضافة إلى ذلك، فقد اعترفت بأنها كانت تعاني من التجاعيد مبكرًا، على الأرجح بسبب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة كثيرًا.
وبطبيعة الحال، فإن نوع واقي الشمس الذي تستخدمه يمكن أن يحدث فرقا. مرة أخرى، شاركت Vuolo آراءها حول العلامات التجارية المفضلة لديها. أخبرت المستمعين أنها تختار واقي الشمس الذي يحتوي على معادن لأنها تشعر أن الواقيات “العادية” سامة. ومع ذلك، فهي لم تتوسع في ما تعنيه السمية بالنسبة لها، ولم تتعمق أكثر.
مكونان واقيان من الشمس يجب تجنبهما
بعض المكونات التي لا ترغب في رؤيتها في واقي الشمس الخاص بك تشمل حمض أمينوبنزويك (PABA) وترولامين ساليسيلات، كما لاحظت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
يتمتع PABA بسمعة طيبة في التسبب في تفاعلات جلدية. وقد يؤدي أيضًا إلى اضطرابات الغدة الدرقية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2005 في علوم السموم. وأظهرت الدراسة أن الفئران التي تم تغذيتها على PABA لعدة أسابيع زادت من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. ومع ذلك، فقد أجريت الدراسة على الحيوانات، وتضمنت تناول حمض PABA بدلاً من تطبيقه موضعياً.
وفي الوقت نفسه، قد يسبب استخدام الساليسيلات ترولامين مشاكل في المعدة والجهاز التنفسي والتمثيل الغذائي، فضلا عن أعراض أكثر خطورة وتهدد الحياة. لهذا السبب، لم يعد ترولامين ساليسيلات متوفرًا في منتجات الوقاية من الشمس التي لا تستلزم وصفة طبية، ولكن يمكن العثور عليه في أدوية أخرى، بما في ذلك الكريمات المسكنة والتدليك.
في المقابل، اعتبرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، وهما مكونان معدنيان نشطان موجودان في واقي الشمس، آمنان.