أفكار جينجر دوجار حول الحماية من الشمس ليست نصيحة يجب عليك اتباعها

يمكن أن تنشأ معظم أنواع سرطان الجلد نتيجة التعرض اليومي المنتظم لأشعة الشمس. ومع ذلك، فإن عددًا مدهشًا من الأشخاص يرتدون كمية أقل بكثير من واقي الشمس (وفي كثير من الأحيان) أكثر مما ينبغي. في الواقع، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرت في أرشيف أبحاث الأمراض الجلدية، فإن حوالي واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة لا يستخدم واقي الشمس.

اعترفت نجمة تلفزيون الواقع Jinger Duggar Vuolo مؤخرًا بأنها تقع ضمن فئة الوصول فقط إلى واقي الشمس في بعض الوقت لنفسها ولأطفالها. في البودكاست الذي تشاركه مع زوجها جيريمي، اعترفت فولو قائلة: “أنا لا أضع واقي الشمس طوال الوقت”، وأضافت لاحقًا أنها تسمح لأطفالها أيضًا “بامتصاص بعض أشعة الشمس” من خلال عدم دهنهم بواقي الشمس أيضًا.

إن فلسفة Vuolo المتمثلة في ارتداء واقي الشمس في بعض الأحيان فقط لا تتماشى مع نصيحة الخبراء الطبيين. كما أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة إيفلين جونز خلال مقابلة مع الجمعية الطبية الأمريكية، “إن استخدام واقي الشمس بشكل يومي أمر بالغ الأهمية لحماية خلايا الجلد من هذا الضرر. ويشمل ذلك الأيام الملبدة بالغيوم عندما يخترق ما يصل إلى 80٪ من الأشعة فوق البنفسجية (الأشعة فوق البنفسجية) عبر السحب.”