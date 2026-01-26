في ملف تعريفي في مجلة نيويوركر، زعم رئيس الولايات المتحدة أن الشخص يولد بكمية من الطاقة تشبه البطارية. وأكد أيضًا أن هذه الكمية المحدودة من الطاقة ستضيع على أشياء مثل ممارسة التمارين الرياضية، ولهذا السبب يتمسك بالجولف باعتباره الشكل الوحيد للتمرين. ليس هذا الفهم للطاقة المحدودة والقابلة لإعادة الشحن خاطئًا فحسب، بل إنه يتعارض أيضًا مع الدراسات الطبية.

لقد وجد الباحثون الطبيون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تزيد من طاقة الفرد. أوضحت الدكتورة هوب ريتشوتي الزيادة في الطاقة لنشرة هارفارد الصحية: “يحفز المجهود جسمك على إنتاج المزيد من الميتوكوندريا داخل خلايا عضلاتك. تُعرف الميتوكوندريا بأنها مراكز الطاقة للخلايا، لأنها تنتج الوقود من الجلوكوز من الطعام الذي تتناوله والأكسجين من الهواء الذي تتنفسه. وجود المزيد منها يزيد من إمدادات الطاقة في الجسم.”

قبل تطوير هذا الاعتقاد، كان دونالد ترامب طالبًا رياضيًا، لكنه تخلى عن اهتمامه بالرياضة (خارج لعبة الجولف) عند تخرجه. وبعد سنوات، في ملف تعريفي لصحيفة نيويورك تايمز، سيقدم الرئيس المستقبلي ادعاءً آخر بأن ممارسة الرياضة جلبت إصابات أكثر من الفوائد الصحية، قائلًا: “جميع أصدقائي الذين يمارسون الرياضة طوال الوقت، يلجأون إلى استبدال الركبة، واستبدال مفصل الورك – إنها كارثة”. في حين أن اقتراحه بأن ممارسة الرياضة تخلق فرصة للإصابة الجسدية صحيح، إلا أن عدم النشاط يعرض الجسم لمخاطره الخاصة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام.