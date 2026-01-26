أفكار دونالد ترامب بشأن التمارين الرياضية تشرح الكثير عن صحته

في ملف تعريفي في مجلة نيويوركر، زعم رئيس الولايات المتحدة أن الشخص يولد بكمية من الطاقة تشبه البطارية. وأكد أيضًا أن هذه الكمية المحدودة من الطاقة ستضيع على أشياء مثل ممارسة التمارين الرياضية، ولهذا السبب يتمسك بالجولف باعتباره الشكل الوحيد للتمرين. ليس هذا الفهم للطاقة المحدودة والقابلة لإعادة الشحن خاطئًا فحسب، بل إنه يتعارض أيضًا مع الدراسات الطبية.
لقد وجد الباحثون الطبيون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تزيد من طاقة الفرد. أوضحت الدكتورة هوب ريتشوتي الزيادة في الطاقة لنشرة هارفارد الصحية: “يحفز المجهود جسمك على إنتاج المزيد من الميتوكوندريا داخل خلايا عضلاتك. تُعرف الميتوكوندريا بأنها مراكز الطاقة للخلايا، لأنها تنتج الوقود من الجلوكوز من الطعام الذي تتناوله والأكسجين من الهواء الذي تتنفسه. وجود المزيد منها يزيد من إمدادات الطاقة في الجسم.”
قبل تطوير هذا الاعتقاد، كان دونالد ترامب طالبًا رياضيًا، لكنه تخلى عن اهتمامه بالرياضة (خارج لعبة الجولف) عند تخرجه. وبعد سنوات، في ملف تعريفي لصحيفة نيويورك تايمز، سيقدم الرئيس المستقبلي ادعاءً آخر بأن ممارسة الرياضة جلبت إصابات أكثر من الفوائد الصحية، قائلًا: “جميع أصدقائي الذين يمارسون الرياضة طوال الوقت، يلجأون إلى استبدال الركبة، واستبدال مفصل الورك – إنها كارثة”. في حين أن اقتراحه بأن ممارسة الرياضة تخلق فرصة للإصابة الجسدية صحيح، إلا أن عدم النشاط يعرض الجسم لمخاطره الخاصة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام.
تشير معتقدات ترامب تجاه ممارسة التمارين الرياضية إلى صحته الشخصية
إلى جانب قدرة التمارين الروتينية على تقوية الجسم ودعم الصحة العقلية، يمكن لهذا النشاط أيضًا أن يمنع تطور أمراض متعددة. على هذا النحو، فإن النهج الذي يتبعه الرئيس في ممارسة التمارين الرياضية قد يعطي نظرة ثاقبة على صحة ترامب.
وتم تشخيص إصابة ترامب عام 2025 بقصور وريدي مزمن، مما يسبب تورم في الساقين والكاحلين. تنبع هذه الحالة من صعوبة عودة تدفق الدم إلى القلب من الساقين. الأسباب المحددة لهذه الحالة يمكن أن تكون الوزن الزائد، وجلطات الدم، وارتفاع ضغط الدم، وكلها أكثر احتمالا مع نمط الحياة المستقر.
ومن الممكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضا ترامب على الاستمرار في “التفوق” في الاختبارات المعرفية التي يتباهى بها كثيرا. وكتبت الدكتورة أمل وانيغاتونغا وفريقها البحثي في دراسة أجريت عام 2025 ونشرت في مجلة جمعية المديرين الطبيين الأمريكيين: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن زيادة النشاط البدني، حتى ولو لمدة خمس دقائق يوميا، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن”.
ترامب لديه تاريخ من الادعاءات الصحية المضللة
لا تقتصر آراء ترامب المضللة على ممارسة الرياضة. في يناير/كانون الثاني 2026، بعد قلق كبير بشأن كدمات يدي الرئيس، قال لصحيفة وول ستريت جورنال: “يقولون إن الأسبرين مفيد لتسييل الدم، ولا أريد أن يتدفق الدم الكثيف عبر قلبي”. وأكد كذلك أنه يتناول جرعة يومية أعلى من المعتاد من الأسبرين (325 ملليجرام مقابل 81 ملليجرام الموصى بها). إن اعتزازه بالجرعة العالية يتجاهل سنوات من الدراسات الطبية التي أظهرت أن مسكن الألم مرتبط بتلف الكبد والنزيف الداخلي وقرحة المعدة.
قبل أشهر فقط، قال ترامب للصحفيين إنه يعمل على التراجع عن جدول اللقاحات للأطفال. خلال شرحه لسبب مكافحته للتحصين، ذكر أنه يتم إعطاء الأطفال إبرًا تحتوي على أكثر من 80 لقاحًا مختلفًا بداخلها. ثبت كذب هذا الادعاء من رئيس الولايات المتحدة وأظهر سوء فهم كبير لجدول التطعيم الذي نشرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وهي منظمة حكومية يرأسها عضو مجلس وزراء ترامب روبرت إف كينيدي جونيور كوزير للصحة والخدمات الإنسانية (عبر CNN).
إن مشاركة الرئيس للادعاءات الطبية غير المثبتة أو غير المثبتة ليس بالأمر الجديد في حياته السياسية. وفي أكتوبر 2024، أعلن أيضًا أن طواحين الهواء تسبب السرطان. لقد قام المتخصصون الطبيون والمنشورات المرموقة بالتحقق من صحة ترامب منذ هذا التأكيد. وكانت النتائج التي توصلوا إليها بالإجماع: لا يوجد دليل على أن مصدر الطاقة البديل يسبب السرطان.