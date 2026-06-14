أقلعت شيرلي ماكلين، 92 عامًا، عن التدخين منذ عقد من الزمن، لكنها لن تتخلى عن هذا الرذيلة

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ربما اشتهرت الممثلة الحائزة على جوائز شيرلي ماكلين بدورها البطولي في فيلم ألفريد هيتشكوك “The Trouble with Harry” عام 1955، بالإضافة إلى أدوارها في “The Apartment” و”Terms of Endearment” و”Steel Magnolias”. ولكن كما اتضح، فهي أيضًا خبيرة في أسلوب الحياة وخبيرة في طول العمر. قالت مؤلفة كتاب “Sage-ing while Age-ing” لمجلة People في عام 2019، قبل عيد ميلادها الخامس والثمانين: “لدي ما أعتبره مجرد حياة مثالية… أنا آكل ما أريد، وأنام عندما أريد”. تقدمت سريعًا إلى عيد ميلادها التسعين في 24 أبريل 2024، وكانت لا تزال تغني نفس النغمة. وأعلنت خلال مقابلة مع مجلة People: “لدي أصدقائي وأنا بصحة جيدة حقًا”.
في مارس 2017، كشفت ماكلين لصحيفة فلوريدا تايمز يونيون أنها أقلعت عن التدخين في العام السابق. (في حال كنت تتساءل، إليك ما يحدث لرئتيك عندما تقلع عن التدخين.) ومع ذلك، فمن المفارقات أنه يبدو أن عاشقة طول العمر هي التي ترسم الخط في كوكتيلها المحبوب. كما ذكرت صحيفة نيويورك بوست، في ديسمبر 2025، شوهدت وهي تستمتع بوجبة غداء غير رسمية مع مساعدها الذكر، وهي تتناول شطيرة وتحتسي المارتيني المثلج. هتافات؟
يشاع أن شيرلي ماكلين تجاهلت تحذيرات أطبائها بشأن شربها
ومع ذلك، يشاع أن طقوس الغداء التي تتبعها شيرلي ماكلين ليست ضارة أو مجرد ترفيهية. قال مصدر لمجلة جلوب في أبريل 2025: “يبدو أن شيرلي لا تستطيع تناول الغداء بدون النبيذ أو الكوكتيل المفضل لديها، والناس من حولها يهزون رؤوسهم”. وأضاف المطلع المجهول: “إنها تتجاهل تحذيرات الأطباء بشأن الإفراط في شرب الخمر، وهذا ما يثير قلق الأصدقاء بشأن صحتها. إنها على وشك أن تبلغ 91 عامًا وبالكاد تستطيع المشي بمفردها، والخوف هو أنها ستسقط وتؤذي نفسها أثناء السكر”.
ومع ذلك، كانت ماكلين مصرة خلال مقابلة مع The Florida Times-Union في عام 2017 على أنها لم تواجه أبدًا مشكلة مع الكحول أو المخدرات. وقالت للصحيفة اليومية “لقد قمت بتدخين سيجارتين. أنا غبية عندما يتعلق الأمر بكيفية الاستمتاع بنفسك”. بدلا من ذلك، تدعي ماكلين أن إدمانها الوحيد هو السكر. وقالت خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان قبل أن تساعد نفسها في تناول تويكس وسنيكرز من ميني بار الفندق لتتقاسمها هي والمراسلة: “أنا لا آكل الكثير منه، لكن يجب أن أتناوله كل يوم”.
يقول الخبراء أن مخاطر الكحول تزداد مع تقدم العمر
كل شيء باعتدال؟ على عكس مخاوف المطلعين المجهولين، وفقًا لخبير التغذية المسجل شارلوت فور جرين، فإن حب شيرلي ماكلين للمارتيني لا يضر بالضرورة بصحتها. قالت لـ Hello!: “يمكن أن يكون تناول مشروب أثناء النهار جيدًا تمامًا بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة عندما يكون مشروبًا واحدًا فقط ومع الطعام”. “إن تناول الطعام يبطئ امتصاص الكحول، وبالتالي فإن التأثير على الجسم والعقل يكون أخف.” وكما اتضح، قالت جرين إن عمر ماكلين ليس عاملاً مهمًا أيضًا، طالما أنها تشرب الخمر بشكل مسؤول. وأوضح جرين: “في سن 91، الأمر كله يتعلق بالتوازن. فالأبحاث حول طول العمر والحفاظ على الشباب تستمر في العودة إلى نفس الأشياء – البقاء على اتصال، وتناول الطعام بشكل جيد، وتحريك جسمك، وإيجاد لحظات من المتعة في اليوم”. وأضافت أنه حتى “المارتيني المحضر جيدًا مع الغداء” يمكن أن يكون مفيدًا وداعمًا “لحياة سعيدة جدًا وطويلة”. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المارتيني من بين قائمة المشروبات الكحولية التي تحتوي على سعرات حرارية أقل من معظمها.
ومع ذلك، نعلم جميعًا أن شرب الكحول له تأثيرات حقيقية على جسمك، ولسوء الحظ، تزداد هذه التأثيرات مع تقدمك في العمر. قالت سارة جو نيكسون، مديرة مركز أبحاث وتعليم الإدمان بجامعة فلوريدا، لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2025، إن الكحول يؤثر “تقريبًا على كل أعضاء الجسم في الجسم”. وأضافت: “إنه يؤثر بشكل خاص على كبار السن، لأن هناك بالفعل بعض الانخفاض أو التأثير في تلك المجالات”. يوصي المعهد الوطني لتعاطي الكحول وإدمان الكحول بأن لا يستهلك الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر ولا يتناولون حاليًا أي أدوية أكثر من مشروب كحولي واحد يوميًا في المتوسط، ولا يزيد عن سبعة مشروبات أسبوعيًا (عبر Johns Hopkins Medicine).