أقلعت شيرلي ماكلين، 92 عامًا، عن التدخين منذ عقد من الزمن، لكنها لن تتخلى عن هذا الرذيلة

كل شيء باعتدال؟ على عكس مخاوف المطلعين المجهولين، وفقًا لخبير التغذية المسجل شارلوت فور جرين، فإن حب شيرلي ماكلين للمارتيني لا يضر بالضرورة بصحتها. قالت لـ Hello!: “يمكن أن يكون تناول مشروب أثناء النهار جيدًا تمامًا بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة عندما يكون مشروبًا واحدًا فقط ومع الطعام”. “إن تناول الطعام يبطئ امتصاص الكحول، وبالتالي فإن التأثير على الجسم والعقل يكون أخف.” وكما اتضح، قالت جرين إن عمر ماكلين ليس عاملاً مهمًا أيضًا، طالما أنها تشرب الخمر بشكل مسؤول. وأوضح جرين: “في سن 91، الأمر كله يتعلق بالتوازن. فالأبحاث حول طول العمر والحفاظ على الشباب تستمر في العودة إلى نفس الأشياء – البقاء على اتصال، وتناول الطعام بشكل جيد، وتحريك جسمك، وإيجاد لحظات من المتعة في اليوم”. وأضافت أنه حتى “المارتيني المحضر جيدًا مع الغداء” يمكن أن يكون مفيدًا وداعمًا “لحياة سعيدة جدًا وطويلة”. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المارتيني من بين قائمة المشروبات الكحولية التي تحتوي على سعرات حرارية أقل من معظمها.

ومع ذلك، نعلم جميعًا أن شرب الكحول له تأثيرات حقيقية على جسمك، ولسوء الحظ، تزداد هذه التأثيرات مع تقدمك في العمر. قالت سارة جو نيكسون، مديرة مركز أبحاث وتعليم الإدمان بجامعة فلوريدا، لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2025، إن الكحول يؤثر “تقريبًا على كل أعضاء الجسم في الجسم”. وأضافت: “إنه يؤثر بشكل خاص على كبار السن، لأن هناك بالفعل بعض الانخفاض أو التأثير في تلك المجالات”. يوصي المعهد الوطني لتعاطي الكحول وإدمان الكحول بأن لا يستهلك الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر ولا يتناولون حاليًا أي أدوية أكثر من مشروب كحولي واحد يوميًا في المتوسط، ولا يزيد عن سبعة مشروبات أسبوعيًا (عبر Johns Hopkins Medicine).