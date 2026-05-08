أكاديمية لونغ آيلاند المجانية لكرة القدم “تزيل جميع الحواجز الاجتماعية والاقتصادية”

كان إطلاق أكاديمية مجانية لكرة القدم للشباب في لونغ آيلاند بمثابة عرض سهل للرئيس التنفيذي لشركة Bolla Market هاري سينغ.

يسعد رجل الأعمال المقيم في جاردن سيتي بتمويل المبادرة مع نادي كرة القدم الأمريكي لمنح المواهب المحلية فرصة للتألق دون أن تنفق العائلات مبالغ كبيرة حتى يتم ملاحظتها في أنظمة الدفع مقابل اللعب.

قال جيم كيلميد، المدير العام لشركة Fighting Tomcats، لصحيفة The Post: “إننا نزيل جميع الحواجز الاجتماعية والاقتصادية – لإنجاب الأطفال الذين نعتقد أننا نفتقدهم الآن والذين قد لا ينتمون حتى إلى أندية الشباب”.

“نعتقد أن هناك عددًا لا بأس به من الأشياء هناك.”

تتمثل مهمة الفريق في العثور على جو سكالي “التالي”، في إشارة إلى نجم ليك جروف الذي يلعب في ألمانيا لصالح بوروسيا مونشنغلادباخ، والذي تم اختياره للتو ضمن فريق الأسبوع في الدوري الألماني.

وسينضم إلى طاقم الأكاديمية أسماء كبيرة في اللعبة، مثل بوب مونتغمري، الذي أدار أكاديمية نيويورك ريد بولز للشباب لأكثر من عقد من الزمن، وكذلك قائد المنتخب الأمريكي السابق بيري فان دير بيك.

وقال كيلميد، الذي يتطلع إلى جعل LI نقطة جذب ساخنة في السنوات المقبلة: “إن الطريقة الوحيدة لتحديد اللاعبين وتطويرهم وإطلاقهم إلى أعلى مستويات كرة القدم في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي هي من خلال أكاديمية شباب ممولة بالكامل”.

وأضاف المدير العام أن سينغ، الذي تعد شركته الراعي الرسمي لقميص فريق Tomcats، استثمر بكل سرور في كرة القدم المحلية للشباب لأنه “يحب لونغ آيلاند”.

لا يزال موعد إطلاق الأكاديمية قيد الإعداد، وسيعود إلى موطنه في LI في 16 مايو لمواجهة نيوبورت في ملعب لافال في ستوني بروك.