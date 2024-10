أكاذيب امرأة الساعة أخبرتك عن القصة الحقيقية

في أكتوبر 2024، طرحت Netflix فيلم “Woman of the Hour”، وهو فيلم جريمة تشويق مثير للرعب لأنه يستند إلى قصة حقيقية. تدور أحداث فيلم “Woman of the Hour” من تأليف إيان ماكدونالد وإخراج وبطولة آنا كيندريك، حول حلقة عام 1978 من “لعبة المواعدة”. تقوم المتسابقة شيريل برادشو بطرح الأسئلة على ثلاثة رجال غير متزوجين وتختار العازب رودني ألكالا للحصول على موعد، وهو أحد أكثر القتلة المتسلسلين شهرة على الإطلاق، دون علمها والمنتجين والمشاهدين. تقطع “امرأة الساعة” مشاهد التسجيل التلفزيوني بتسلسلات توضح بالتفصيل حفنة من جرائم قتل المتسابق.

وكما هو الحال غالبًا مع النسخ السينمائية لأحداث حقيقية، فقد حصل صناع الأفلام على بعض الرخص الفنية. من غير المرجح أن يعرف أي شخص بالضبط ما تحدث عنه ألكالا وضحاياه قبل أن يقتلهم بوحشية في أماكن نائية. ولكن هناك الكثير من الأدلة الموثقة حول بعض الجرائم التي تم تسليط الضوء عليها في “امرأة الساعة”، وبالتأكيد فيما يتعلق بخلفية الحياة الحقيقية لشيريل برادشو بالإضافة إلى إنتاج ونتائج تلك الحلقة التلفزيونية المؤرقة. إليكم جميع الأوقات التي تلاعبت فيها “امرأة الساعة” بالحقيقة وابتعدت عن القصة الحقيقية الجامحة للقاتل المتسلسل الذي شارك في “لعبة المواعدة” (في البداية، الشخصية الحقيقية تكتب اسمها بشكل مختلف – شيريل، وليس شيريل) ).

