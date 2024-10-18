أكاذيب امرأة الساعة أخبرتك عن القصة الحقيقية

في أكتوبر 2024، طرحت Netflix فيلم “Woman of the Hour”، وهو فيلم جريمة تشويق مثير للرعب لأنه يستند إلى قصة حقيقية. تدور أحداث فيلم “Woman of the Hour” من تأليف إيان ماكدونالد وإخراج وبطولة آنا كيندريك، حول حلقة عام 1978 من “لعبة المواعدة”. تقوم المتسابقة شيريل برادشو بطرح الأسئلة على ثلاثة رجال غير متزوجين وتختار العازب رودني ألكالا للحصول على موعد، وهو أحد أكثر القتلة المتسلسلين شهرة على الإطلاق، دون علمها والمنتجين والمشاهدين. تقطع “امرأة الساعة” مشاهد التسجيل التلفزيوني بتسلسلات توضح بالتفصيل حفنة من جرائم قتل المتسابق.
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وكما هو الحال غالبًا مع النسخ السينمائية لأحداث حقيقية، فقد حصل صناع الأفلام على بعض الرخص الفنية. من غير المرجح أن يعرف أي شخص بالضبط ما تحدث عنه ألكالا وضحاياه قبل أن يقتلهم بوحشية في أماكن نائية. ولكن هناك الكثير من الأدلة الموثقة حول بعض الجرائم التي تم تسليط الضوء عليها في “امرأة الساعة”، وبالتأكيد فيما يتعلق بخلفية الحياة الحقيقية لشيريل برادشو بالإضافة إلى إنتاج ونتائج تلك الحلقة التلفزيونية المؤرقة. إليكم جميع الأوقات التي تلاعبت فيها “امرأة الساعة” بالحقيقة وابتعدت عن القصة الحقيقية الجامحة للقاتل المتسلسل الذي شارك في “لعبة المواعدة” (في البداية، الشخصية الحقيقية تكتب اسمها بشكل مختلف – شيريل، وليس شيريل) ).
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لم تكن شيريل ممثلة تكافح
من أجل وضع شيريل برادشو (آنا كيندريك) وجهاً لوجه مع القاتل المتسلسل رودني ألكالا (دانيال زوفاتو)، يجب على “امرأة الساعة” أن تضع الشخصية في “لعبة المواعدة”. في المشاهد الأولى من الفيلم، كان من الواضح أن برادشو هو ممثل متمني ويجد صعوبة في كسب لقمة عيشه في لوس أنجلوس. لقد ذهبت إلى العديد من الاختبارات غير الناجحة، وبعد أن تم الإشارة ضمنيًا إلى أنها تكذب بشأن عمرها لأنها وصلت إلى الحد الأعلى لنافذة التمثيل الخاصة بها، أخبرت برادشو والدها أنها تفكر في التخلي عن الحلم – حتى اتصل وكيلها بطلب عاجل للظهور. في “لعبة المواعدة”. بعد أن وجدت ذلك أقل منها كممثلة، فإنها لا تزال تقدر العرض وتوافق مبدئيًا على القيام بالعرض.
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في الوقت الذي ظهرت فيه في برنامج “The Dating Game”، لم تكن برادشو الحقيقية ممثلة عاملة في الواقع. في حلقتها من “The Dating Game”، قدمها المضيف جيم لانج على أنها معلمة دراما من فينيكس انتقلت مؤخرًا إلى منطقة لوس أنجلوس.
هناك بعض التناقضات في مسرح القتل في نيويورك
مشهد “امرأة الساعة” الذي تدور أحداثه في مدينة نيويورك عام 1971 يجد امرأة في العشرينات من عمرها ترسم شقتها الجديدة وتتحدث عبر الهاتف عن رحلة قادمة. لقد فاتتها عملية تسليم أثاثها وبعد أن ترك طاقم النقل الغاضب كل شيء في الخارج لتتعامل معه، قامت بتجنيد رودني ألكالا – المتربص بكاميرته عبر الشارع. إنهم يغازلون ويشربون البيرة ويتحدث ألكالا عن كيفية دراسته على يد المخرج رومان بولانسكي وهو على وشك الانتقال إلى نيو هامبشاير لتعليم التصوير الفوتوغرافي للأطفال. ثم قامت ألكالا بضرب المرأة التي لم تذكر اسمها فجأة وبشكل صادم، ثم خنقتها بقطعة من الملابس.
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يتماشى إعداد “امرأة الساعة” هذا مع قصة كورنيليا مايكل كريلي، مضيفة الطيران التي تم خنقها في شقتها في عام 1971. وقد أُدينت ألكالا بارتكاب جريمة قتل، والتي من المحتمل أنها لم تحدث في الحياة الواقعية بنفس الطريقة. لقد تم تصويره في الفيلم. بالإضافة إلى ذلك، قامت ألكالا بخلع ملابس كريلي وعضها والاعتداء عليها جنسيًا. ليس من الواضح ما إذا كانت Alcala قد ساعدت في نقل الأثاث بناءً على استفزاز كريلي، أو إذا كان الهجوم عشوائيًا على ما يبدو. ومع ذلك، انتقل ألكالا بسرعة من نيويورك إلى نيو هامبشاير، وغير اسمه إلى جون بيرغر ووجد عملاً في معسكر مسرحي للفتيات.
ظهرت حلقة “لعبة المواعدة” بشكل مختلف كثيرًا
الكثير مما يحدث في “The Dating Game” في “Woman of the Hour” تم استخلاصه من قبل صانعي الأفلام لتجسيد الشخصيات وزيادة الدراما. عندما ظهر رودني ألكالا في برنامج “The Dating Game” عام 1978، استضافه جيم لانج. في الفيلم، يُدعى المضيف المتحيز جنسيًا والشبق، الذي يصوره توني هيل، باسم إد بيرك – وهو شبيه خيالي وبديل لانج. مقدمات المتسابق ليست دقيقة تمامًا. بعد الكشف عن رقم البكالوريوس الأول والثاني – أحمق معقود اللسان وشوفيني هائج، على التوالي – تظهر ألكالا على أنها العازبة رقم ثلاثة. لقد كان في الواقع العازب رقم واحد في “لعبة المواعدة”.
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يلعب ذهابًا وإيابًا بين برادشو وألكالا بشكل مختلف في الفيلم. تصور آنا كندريك برادشو كمشارك متردد يكتب على عجل أسئلتها المعقدة حول العلوم والفلسفة وكوسيلة للدفاع عن نفسها في بيئة متحيزة جنسياً. في “لعبة المواعدة”، كان برادشو مشاركًا متحمسًا، يتغزل ويضحك ويؤثر على الأصوات المضحكة عند طرح الأسئلة – فقط الأصوات الموحية التي يقدمها العرض. في مرحلة ما، يطلب برادشو من العزاب أن يتظاهروا بأنهم في مدرسة التمثيل وأن يتصرفوا مثل “الرجل العجوز القذر”؛ الكالا تأوه بشكل استفزازي. وعندما طُلب منه مقارنة نفسه بطعام ما، أجاب ألكالا بأنه “يُسمى الموز وأنا أبدو جيدًا حقًا”. في “امرأة الساعة”، يقدم ألكالا نفسه كرجل طيب وضمير لا يهتم كثيرًا بكل التلميحات.
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لم يتعرف أحد أعضاء الجمهور على رودني ألكالا
في حبكة فرعية مؤثرة لـ “امرأة الساعة” ذات مخاطر عالية، تحضر امرأة تدعى لورا (نيكوليت روبنسون) تسجيل حلقة “لعبة المواعدة” المشؤومة عام 1978 مع صديقها وعائلته. عندما يدور المسرح للكشف عن العزاب الثلاثة المتنافسين، تعاني لورا من نوبة ذعر وتهرب من مدرجات الجمهور. لقد تعرفت على رودني ألكالا كرجل من ذكريات الماضي المتعددة التي تعاني منها أيضًا – تذكرت أنه كان يزحف طوال الليل عندما تعرضت صديقتها أليسون للاعتداء الجنسي والقتل في منزل على الشاطئ بعد نيران مشتعلة على ضفاف المحيط. تسابق لورا للحصول على شخص ما ليسمع قصتها وتستجيب لتحذيرها من أن هناك قاتلًا مطلوبًا على الأرجح يجلس على مسرح عرض الألعاب، ولكن ليس لفترة أطول، تندفع لورا خارج الاستوديو (تسقط الشاشة وتكاد تلغي بث “المسلسل”). “لعبة المواعدة”)، ولا يمكنها إقناع صديقها، أو حارس بوابة مجمع الاستوديو، أو أي شخص في مكتب الأمن بالاستماع إليها. نجح Alcala في تسجيل حلقته واستمر في قتل العديد من النساء، كما ذكرت مصادر إعلامية في نهاية الفيلم.
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في حين أن المدى الكامل لجريمة القتل التي ارتكبتها ألكالا غير معروف، يبدو أن وفاة لورا وأفعال ريبيكا تم تجميعها خصيصًا من أجل “امرأة الساعة”. لم يقم أحد في الاستوديو ليلة تسجيل “The Dating Game” الخاص بـ Alcala بمقاطعة العرض بشكل صارخ أو حاول التعرف على القاتل. لم يكن أي شخص مشارك في العرض على علم بالسجل الإجرامي لـ Alcala.
التاريخ المقلق لم يحدث قط
تُظهر “امرأة الساعة” بدقة كيف اختتمت حلقة “لعبة المواعدة” عام 1978: اختارت شيريل برادشو رودني ألكالا باعتباره الرجل الذي تود رؤيته مرة أخرى. ومن هناك، تنحرف الحبكة بشكل كبير عن الحياة الواقعية. في الفيلم، يفوز الزوجان برحلة لشخصين إلى كارمل، كاليفورنيا، ولكن بعد التسجيل، يذهبان لتناول الكوكتيلات في مطعم عبر الشارع من استوديو التلفزيون. سارت الأمور بسلاسة حتى أصبحت فجأة منزعجة بشدة من تصريحات ألكالا وتريد المغادرة على الفور. تصطحبها ألكالا إلى سيارتها، وبعد مواجهتها بشأن إعطائه رقم هاتف مزيفًا والتمتم بشيء فظ لها، يطاردها ويحاول منعها من ركوب سيارتها. بعض موظفي الاستوديو الخارجين يمنحون برادشو فرصة الخروج وهي في طريقها إلى بر الأمان.
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تلك المشاهد النهائية اخترعها كاتب السيناريو بالكامل. وبالعودة إلى عام 1978، فاز الثنائي بالفعل بدرس في التنس، كان مقررًا إجراؤه في اليوم التالي. رفضت شيريل برادشو الذهاب، لأن اجتماعها الأولي مع ألكالا جعلها تشعر بعدم الارتياح. وقالت لصحيفة سيدني تلغراف (عبر LadBible): “بدأت أشعر بالمرض. لقد كان يتصرف بشكل مخيف حقًا”، مضيفة أنها سلمت رفضها إلى منتج “لعبة المواعدة” وأخبرتها: “هناك مشاعر غريبة تنبعث منه”. إنه غريب جدًا. لم يتحدث برادشو إلى Alcala مرة أخرى.