أكبر أسباب زوال العمالقة 2024

إنها دائمًا إحدى نقاط الالتقاء غير المريحة التي تنشأ: وصول موسم العطلات مع النهاية الوشيكة لموسم كرة القدم الرهيب. هو، هو، هو، وويل، ويل، ويل.

العمالقة لن يعملوا في يوم عيد الميلاد هذا. قام المدرب الرئيسي بريان دابول بتغيير الجدول الزمني لهذا الأسبوع، حيث جعل اللاعبين في المبنى في يوم إجازتهم المعتاد (الثلاثاء) لمنحهم يوم إجازة يوم الأربعاء. إن مقدار الاحتفالات والبهجة الجيدة التي يتم حشدها أمر متروك للفرد. بقدر ما هو جماعي، فإن العمالقة هم 2-13 بعد خسارة آخر 10 مباريات، وأي شخص يتطلع حقًا إلى المباراة النهائية يوم الأحد على أرضه ضد فريق كولتس إما ولد في بالتيمور (إذا كنت قديمًا) أو إنديانابوليس أو لديه لا شيء آخر أكثر إنتاجية للقيام به سوى الجلوس في البرد (والمطر المحتمل) ومشاهدة فريق سيء يحاول تجنب أن يصبح أول فريق من اتحاد كرة القدم الأميركي على الإطلاق يذهب 0-9 في ملعبه الخاص.

يمتلك العمالقة حاليًا الاختيار العام رقم 1 في مسودة NFL 2025، لكن هذا يتطلع إلى المستقبل. إذا نظرنا إلى الوراء، هناك أسباب كثيرة لهذا العدد الكبير من الخسائر.

فيما يلي خمسة من أكثر الجوانب المخيبة للآمال في 2024 New York Giants: