أكبر استدعاء إسقاط العين المسجلة في تاريخ الولايات المتحدة الأخير

هل شعرت عيناك من أي وقت مضى جافة على مستوى الصحراء؟ ربما حكة؟ أو حساسة؟ ربما كان الميل الأول هو إصلاح مشكلتك من خلال إعادة توصيل قطرات العين ، وهو خيار معالجة العين الجافة القياسية ، وفقًا للمعهد الوطني للعيون. (فقط اعلم أن العيون الجافة يمكن أن تشير إلى مشاكل أكبر.)

ومع ذلك ، قد ترغب في توخي الحذر بشأن العلامة التجارية التي تستخدمها. إليكم السبب: في عام 2025 ، حدث أكبر استدعاء في تاريخ الولايات المتحدة. أثر الاستدعاء على 1.8 مليون منتجات جافة للعيون ، تم شحن الكثير منها منذ عام 2023 – مما يعني أن بعض الزجاجات كانت بالفعل في أيدي المستهلكين. (ومن المثير للاهتمام ، تم إصدار أكبر استدعاء مزيل العرق في عام 2025 أيضًا.)

تم استدعاء قطرات العين ، التي توزعها Avkare ، كجزء من حدث من الدرجة الثانية للأغذية والدواء الأمريكية (FDA). كما لاحظ رئيس فرع إدارة الأغذية والعقاقير الدكتور إيليانا إلدر ، فإن استدعاءات الفئة الثانية هي الأكثر شيوعًا في استدعاء المخدرات. الفئة الثانية تعني أن العنصر المعني قد يؤدي إلى ضرر طبي سيكون على المدى القصير أو قابل للعكس. وأضافت أن البقاء على رأس استدعاءات المخدرات سهلة مثل زيارة صفحة استدعاء المخدرات FDA.