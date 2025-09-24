أكبر استدعاء إسقاط العين المسجلة في تاريخ الولايات المتحدة الأخير

هل شعرت عيناك من أي وقت مضى جافة على مستوى الصحراء؟ ربما حكة؟ أو حساسة؟ ربما كان الميل الأول هو إصلاح مشكلتك من خلال إعادة توصيل قطرات العين ، وهو خيار معالجة العين الجافة القياسية ، وفقًا للمعهد الوطني للعيون. (فقط اعلم أن العيون الجافة يمكن أن تشير إلى مشاكل أكبر.)
ومع ذلك ، قد ترغب في توخي الحذر بشأن العلامة التجارية التي تستخدمها. إليكم السبب: في عام 2025 ، حدث أكبر استدعاء في تاريخ الولايات المتحدة. أثر الاستدعاء على 1.8 مليون منتجات جافة للعيون ، تم شحن الكثير منها منذ عام 2023 – مما يعني أن بعض الزجاجات كانت بالفعل في أيدي المستهلكين. (ومن المثير للاهتمام ، تم إصدار أكبر استدعاء مزيل العرق في عام 2025 أيضًا.)
تم استدعاء قطرات العين ، التي توزعها Avkare ، كجزء من حدث من الدرجة الثانية للأغذية والدواء الأمريكية (FDA). كما لاحظ رئيس فرع إدارة الأغذية والعقاقير الدكتور إيليانا إلدر ، فإن استدعاءات الفئة الثانية هي الأكثر شيوعًا في استدعاء المخدرات. الفئة الثانية تعني أن العنصر المعني قد يؤدي إلى ضرر طبي سيكون على المدى القصير أو قابل للعكس. وأضافت أن البقاء على رأس استدعاءات المخدرات سهلة مثل زيارة صفحة استدعاء المخدرات FDA.
البقاء على البحث عن منتجات إسقاط العين المتأثرة
على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي الآثار الضارة التي قد تأتي من استخدام قطرات العين التي تم استدعاؤها ، ذكرت Avkare أن “الانحرافات” المتعلقة بالجودة قد تم العثور عليها من خلال تدقيق إدارة الأغذية والعقاقير ، مما أدى إلى إشعار الاستدعاء الطوعي للموزع. تتم تسمية خمسة منتجات كجزء من الاستدعاء ، لذلك قد ترغب في التحقق من خزانة الأدوية المنزلية لمعرفة ما إذا كانت قطرات جفافك من بينها. وهي تشمل محلول الدموع الاصطناعية العيون ، جل الكربوكيمي ميثيل سيلولوز هلام العيون 1 ٪ ، محلول العيون الصوديوم الكربوكيمي ميثيلولوز ، محلول قطرات العين ، ومحلول البولي فينيل الكحول.
ماذا يجب أن تفعل إذا كنت قد استخدمت أو زجاجات غير مفتوحة لأي من منتجات AVKARE الشهيرة؟ يجب عليك أولاً ، كممارسة عامة ، تجنب استخدام أي أدوية مستردة. حتى لو كانت قطرات العين على ما يرام ، وكانت ضمن تواريخ انتهاء الصلاحية المدرجة – وبعض التواريخ تذهب إلى عام 2026 – فقد تم اعتبارها غير آمنة. توصي الشركة بالإضافة إلى ذلك بإرسال عملية الشراء الخاصة بك مرة أخرى لتلقي استرداد.
الحصول على معلومات محدثة عن عمليات استدعاء الأدوية الحديثة
في السنوات القليلة الماضية ، استدعى اثنان من صانعي إسقاط العين الآخرين المنتجات التي تشبه تلك التي شاركت في حادثة Avkare. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، تم سحب قطرات تشحيم Ezaryare من الأرفف بعد ربطها بالتهابات العين الخطيرة وموت واحد على الأقل (عبر مستشار البصريات). وفي عام 2024 ، تم استدعاء Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF بعد العثور عليها لاحتواء الفطريات (مستشار البصريات).
هذا ليس هو الاستدعاء الوحيد المتعلق بـ AVKARE لصنع الأمواج في عام 2025. استذكر الموزع ، إلى جانب شركة صيدلانية أخرى ، دواء في الكوليسترول بعد اختبارات الشوائب الفاشلة. ومع ذلك ، كان الاستدعاء على نطاق أصغر بكثير من انخفاض العين ، حيث تم إشراك 10،133 من زجاجات المخدرات في الكوليسترول. كما تم إدراجها على أنها استدعاء من الفئة الثالثة ، مما يجعله أقل خطورة من منظور صحي للمستهلكين الذين استخدموا المنتج.