أكبر استدعاء صابون يدوي مسجل في تاريخ الولايات المتحدة الأخير

جعل جائحة Covid-19 معظمنا أكثر بكثير حول النظافة اليدوية ، سواء كان غسل أيدينا بشكل صحيح عن طريق التنظيف لمدة 20 ثانية أو التمسح على اليدين. قد لا تزال تحتفظ بزجاجات الصابون بجوار الحوض أو المطهر في حقيبتك ، لكن الأمر يستحق إلقاء نظرة فاحصة على الملصقات.
أعلنت إدارة الغذاء والدواء أن الصناعات الديمقراطية تتذكر العديد من صابونها اليدوية المطهرة والمستحضرات على التلوث البكتيري المحتمل. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أنظمة المناعة المعرضة للخطر ، يمكن أن يؤدي التعرض لهذا النوع من البكتيريا إلى التهابات مجرى الدم والإنتان الذي يحتمل أن يهدد الحياة. حتى الأفراد الأصحاء يخاطرون بتطوير الالتهابات المترجمة إذا تم استخدام المنتجات على الجروح المفتوحة.
غطى التذكير الأولي في أوائل أغسطس مغطى صابون غسول Dermakleen ، و Dermaserra الموضعي المسكن ، وصابون Kleenfoam ، ومطهر المطهر. شارك أكثر من 40 رقمًا في الاستدعاء. تم إرسال بريد إلكتروني للموزعين والعملاء الذين اشتروا هذه المنتجات إلى تدمير المنتجات المتأثرة. قامت Dermarite منذ ذلك الحين بتوسيع عملية الاستدعاء لتشمل منتجات إضافية ، مثل المطهرات اليدوية ، مزيل العرق ، وكريمات الترطيب ، كإجراء وقائي.
منتجات ديرماريت أخرى تشارك في الاستدعاء
أضافت Dermarite 32 منتجًا إضافيًا إلى استدعاءها الموسع في أواخر أغسطس. من بينها منظفات نظيفة خالية من N ، ومضادات الفطريات الجلدية ، ومطهر اليدين في طقوس الهلام ، وغسول Lubrisilk ، ومضادات السقوف بالمخطوطات. رعاية الجرح والمنتجات الغذائية للشركة ليست جزءًا من الاستدعاء.
في حين يتم بيع بعض منتجات ديرماريت عبر المنضدة أو عبر الإنترنت ، فإن معظمها موجهة نحو المرضى ومقدمي الرعاية في إعدادات الرعاية الصحية. تقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير عن أحداث سلبية حتى الآن ، ولكن يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا واجهت مشاكل بعد استخدام أي من هذه المنتجات.
الملوثات المشتبه بها هي Burkholderia Cepacia. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يوجد Cepacia بشكل شائع في التربة والماء ولكن يمكن أن يسبب الالتهابات في بيئات الرعاية الصحية. الأشخاص الأصحاء بشكل عام معرضون لخطر منخفض ، لكن أولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو مرض الرئة المزمن يواجهون أكبر خطر. في المرضى الضعفاء ، يمكن أن يسبب B. cepacia الالتهاب الرئوي الشديد في غضون أيام ولكن يمكن أن يصيب الدم والجلد والمسالك البولية. يتضمن العلاج عادة المضادات الحيوية ، على الرغم من أن العديد من السلالات مقاومة.