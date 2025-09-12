أكبر استدعاء صابون يدوي مسجل في تاريخ الولايات المتحدة الأخير

جعل جائحة Covid-19 معظمنا أكثر بكثير حول النظافة اليدوية ، سواء كان غسل أيدينا بشكل صحيح عن طريق التنظيف لمدة 20 ثانية أو التمسح على اليدين. قد لا تزال تحتفظ بزجاجات الصابون بجوار الحوض أو المطهر في حقيبتك ، لكن الأمر يستحق إلقاء نظرة فاحصة على الملصقات.

(اقرأ ما إذا كان المطهر اليدوي أفضل من غسل اليدين.)

أعلنت إدارة الغذاء والدواء أن الصناعات الديمقراطية تتذكر العديد من صابونها اليدوية المطهرة والمستحضرات على التلوث البكتيري المحتمل. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أنظمة المناعة المعرضة للخطر ، يمكن أن يؤدي التعرض لهذا النوع من البكتيريا إلى التهابات مجرى الدم والإنتان الذي يحتمل أن يهدد الحياة. حتى الأفراد الأصحاء يخاطرون بتطوير الالتهابات المترجمة إذا تم استخدام المنتجات على الجروح المفتوحة.

غطى التذكير الأولي في أوائل أغسطس مغطى صابون غسول Dermakleen ، و Dermaserra الموضعي المسكن ، وصابون Kleenfoam ، ومطهر المطهر. شارك أكثر من 40 رقمًا في الاستدعاء. تم إرسال بريد إلكتروني للموزعين والعملاء الذين اشتروا هذه المنتجات إلى تدمير المنتجات المتأثرة. قامت Dermarite منذ ذلك الحين بتوسيع عملية الاستدعاء لتشمل منتجات إضافية ، مثل المطهرات اليدوية ، مزيل العرق ، وكريمات الترطيب ، كإجراء وقائي.