أكبر الأخطاء التي يجب تجنبها عند تأطير خزانتك

بينما تستعد لتأطير الخزانة، فأنت تريد أن تفعل ذلك بشكل صحيح وتتجنب الأخطاء التي ارتكبها الآخرون، بما في ذلك الأخطاء التي ارتكبتها بنفسي. بعد أن قمت بشراء وإعادة تصميم العديد من المنازل على مدى العقدين الماضيين، تتضمن تجربتي إضافة الخزانات إلى غرف النوم في الأقبية غير المكتملة وبناء الإطار بأكمله. على الرغم من أن معظم الولايات لا تطلب منك أن يكون لديك خزانة في غرفة النوم لتتمكن من حساب الغرفة في قائمة العقارات، فإن معظم الناس يتوقعون العثور على خزائن في هذه الغرف، لذلك أوصي دائمًا بإيجاد مساحة في غرفة النوم في الطابق السفلي لتأطيرها في الخزانة.

ومع ذلك، بغض النظر عن مكان تأطير خزانتك في المنزل، فإن بعض أكبر الأخطاء التي رأيتها تشمل الفشل في بناء الإطار لتوفير عمق كافٍ لاستيعاب الملابس على الشماعات، وعدم الاستفادة من الارتفاع الكامل للمساحة، والفشل في ضبط الإطار. عادة ما يمكن الوقاية من هذه المشاكل عن طريق تخصيص الوقت لتخطيط المساحة التي تناسب احتياجاتك وتخصيص وقتك للعمل.