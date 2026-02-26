أكبر الأغاني الفاشلة في مسيرة موريسي المهنية

حتى قررت فرقة The Smiths إنهاء الفرقة في عام 1987، كانت الفرقة واحدة من أكثر الفرق الموسيقية شعبية في المملكة المتحدة، ولم يكن هناك شك في أن قائدها، ستيفن باتريك موريسي، سيستمر في التمتع بمستوى مماثل من النجاح. في الواقع، منذ أول أغنية منفردة له، “Suedehead” عام 1988، وجد موريسي نفسه متواجدًا بشكل مريح في المراكز العشرة الأولى في مخطط الفردي في المملكة المتحدة، حيث وصل إلى المركز الخامس. وبعد عقود من الزمن، لا يزال موريسي أكثر من قادر على بيع العروض (عندما لا يلغيها)، لكن نجاحاته في الرسم البياني كانت غير متسقة بعض الشيء. على الرغم من أنه وصل إلى المراتب العليا في المخططات عدة مرات على مدار العقود، إلا أنه كان هناك عدد قليل من الإخفاقات على طول الطريق.

كيف يمكن تعريف واحد بالتخبط؟ بصرف النظر عن النجاح في المخططات، فقد أخذنا في الاعتبار أيضًا مزايا الأغاني نفسها، بالإضافة إلى كيفية استقبال النقاد لها وقت إصدارها. مع وضع هذه الصفات في الاعتبار، أخذنا في الاعتبار الطريقة التي بدأت بها مسيرة موريسي المهنية وكيف تطورت في مراحل مختلفة، تميزت بهذه الأغاني، وكيف تحول الإشادة به إلى شبه استنكار من قبل بعض النقاد.