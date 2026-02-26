أكبر الأغاني الفاشلة في مسيرة موريسي المهنية

حتى قررت فرقة The Smiths إنهاء الفرقة في عام 1987، كانت الفرقة واحدة من أكثر الفرق الموسيقية شعبية في المملكة المتحدة، ولم يكن هناك شك في أن قائدها، ستيفن باتريك موريسي، سيستمر في التمتع بمستوى مماثل من النجاح. في الواقع، منذ أول أغنية منفردة له، “Suedehead” عام 1988، وجد موريسي نفسه متواجدًا بشكل مريح في المراكز العشرة الأولى في مخطط الفردي في المملكة المتحدة، حيث وصل إلى المركز الخامس. وبعد عقود من الزمن، لا يزال موريسي أكثر من قادر على بيع العروض (عندما لا يلغيها)، لكن نجاحاته في الرسم البياني كانت غير متسقة بعض الشيء. على الرغم من أنه وصل إلى المراتب العليا في المخططات عدة مرات على مدار العقود، إلا أنه كان هناك عدد قليل من الإخفاقات على طول الطريق.
كيف يمكن تعريف واحد بالتخبط؟ بصرف النظر عن النجاح في المخططات، فقد أخذنا في الاعتبار أيضًا مزايا الأغاني نفسها، بالإضافة إلى كيفية استقبال النقاد لها وقت إصدارها. مع وضع هذه الصفات في الاعتبار، أخذنا في الاعتبار الطريقة التي بدأت بها مسيرة موريسي المهنية وكيف تطورت في مراحل مختلفة، تميزت بهذه الأغاني، وكيف تحول الإشادة به إلى شبه استنكار من قبل بعض النقاد.
لوحة الويجا، لوحة الويجا
بعد أن بدأ مسيرته الفردية بألبومه الأول “Viva Hate” عام 1988، تجنب موريسي فكرة التحول فورًا عن جهد ألبوم السنة الثانية لصالح سلسلة من الإصدارات الفردية فقط. في حين أن أول اثنتين منها كانت من بين أفضل 10 أغاني في المملكة المتحدة، حيث وصلت أغنية “The Last of the Famous International Playboys” إلى المركز السادس وصعدت أغنية “Interesting Drug” إلى المركز التاسع، إلا أن الفيلم الثالث في السلسلة استمر في اتجاه انخفاض عوائد الرسم البياني، حيث بالكاد وصل “Ouija Board, Ouija Board” لعام 1989 إلى المراكز العشرين الأولى وتوقف في المركز 18.
مع لازمة الأغنية الغنائية السخيفة التي تتضمن عبارة “Ouija Board” ثلاث مرات، فإن الأغنية – والتي، كما قد يتوقع المرء من عنوانها، حول محاولة الاتصال بصديق ميت – يجب أن تكون ذات نغمة عاطفية، ولكنها بدلاً من ذلك تسقط. أما بالنسبة لحالة الرسم البياني المخيبة للآمال نسبيًا، فقد ألقى موريسي باللوم عليه في ذلك الوقت على رفض “Top of the Pops” تشغيل الفيديو وفشل راديو 1 في تشغيل السجل. ثم مرة أخرى، ربما كان السبب أيضًا ببساطة أنها لم تكن أغنية جيدة على الإطلاق: “كانت Ouija Board لا تزال تتعرض لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام بعد عام من إصدارها، وحتى عام 2025، اعتقدت مجلة Classic Pop أنها كانت” على الأرجح أسوأ أغنية منفردة أصدرتها Moz على الإطلاق “.
لدينا فرانك
بعد متابعة سلسلة إصداراته الفردية فقط مع مجموعة من الجوانب A والعديد من جوانبها B، بالإضافة إلى أغنية منفردة جديدة إلزامية (“Piccadilly Palare”)، بدأ موريسي أخيرًا في تسجيل ألبوم السنة الثانية المناسب. تم إصدار “Kill Uncle” في مارس 1991، ووجده يتعاون مع عازف الجيتار Fairground engagement Mark E. Nevin لكتابة غالبية LP، بما في ذلك الأغنية المنفردة الأولى ” Our Frank “.
كلمات أغنية “فرانك لدينا” لا تُنسى إلى حد ما، على الرغم من أن سبب بروزها هو أن لديها القدرة على جعل المستمعين يشعرون بالقلق: “أعطنا مشروبًا / واجعله سريعًا / وإلا سأكون مريضًا / مريضًا في كل مكان / سترتك المبتذلة بصراحة / السترة الحمراء / الآن انظر كيف تمتزج الألوان “. في كلمة واحدة: الإجمالي. مع تحييد جميع العوامل، ربما لم تكن هذه هي أفضل طريقة لتعريف الجمهور بالألبوم الجديد، على الرغم من أنه يمكن للمرء تبرير ذلك بسهولة بمجرد النظر إلى موضع الرسم البياني: حتى تلك اللحظة، كانت أغنية Our Frank هي الأغنية المنفردة الأقل تصنيفًا في تاريخ موريسي كفنان منفرد، ولم تتسلق أبدًا أعلى مخططات المملكة المتحدة من المرتبة 26.
مشمس
بشكل متقطع طوال حياته المهنية، عاد موريسي إلى نموذج إصدار إصدارات فردية فقط بين الألبومات، ولكن أحد الأغاني التي تميزت بشكل خاص بغرابتها هو “Sunny” الذي صدر في ديسمبر 1995. الأمر الغريب في الأمر، أو بالتأكيد ما برز في ذلك الوقت، هو أن موريسي كان قد وقع على تسجيلات RCA في تلك المرحلة، وفي الواقع، أصدر ألبومًا جديدًا على الملصق – “Southpaw Grammar” – قبل أقل من ستة أشهر. ومع ذلك، قبل ذلك، كان قد سجل أغنية “Sunny” خلال جلسات عام 1994 لأغنية “Boxers”، وهي أغنيته المنفردة الأخيرة لـ Parlophone، وكان من المفترض في الأصل أن تظهر في تلك الأغنية، ولكن تم سحبها في النهاية من هذا الإصدار. عندما غادر موريسي Parlophone من أجل RCA، قررت علامته التجارية السابقة الآن الاستفادة منها ومحاولة الاستفادة من نجاح “Southpaw Grammar” بأغنية منفردة أخرى من Morrissey.
على الرغم من أن “Sunny” يمكن القول إنها تتمتع بقدر كبير من الاهتزاز مثل أي من أغاني موريسي الأخرى من تلك الحقبة وإحساسها بالحيوية طوال الوقت، إلا أن ميلودي ميكر لم يكن لديه الكثير ليقوله بشكل إيجابي عن الأغنية أو مغنيها، واصفًا إياها لسبب غير مفهوم بأنها “حزمة أخرى من البازلاء المجمدة جزئيًا” بينما رفض موريسي ووصفها بأنها “تتحول بسرعة إلى أسدا في عالم موسيقى البوب: رخيصة، الكثير من الخيارات، ولكن القليل من التحكم في الجودة.” كما حدث، من الواضح أن معجبي موريسي لم يفكروا كثيرًا في الأمر أيضًا: حتى الآن، “Sunny” يمثل الإصدار الفردي الوحيد الأقل تصنيفًا ضمن كتالوج موريسي الهائل، مما يجعله ليس أعلى في مخطط الفردي في المملكة المتحدة من المركز 42 قبل أن يبدأ في الانخفاض. “مشمس”؟ أشبه بـ “الطقس العاصف”.
ألما يهم
كانت فترة التسعينيات فترة غريبة بالنسبة لموريسي، وهي حقبة وجد خلالها نفسه يقوم بقدر كبير من القفز على العلامات، وفي عام 1997 وصل إلى Island Records لإصدار كامل وحيد: “Maladjusted”، والذي سبق إصداره بأول أغنية فردية له، “Alma Matters”. من خلال إعادة التعاون مع ستيف ليليوايت للمرة الثالثة – والأخيرة حتى الآن – وجد موريسي نفسه في الطرف المتلقي لبعض من أكثر المراجعات اللاذعة في حياته المهنية حتى تلك اللحظة، حيث أنهى كيث فيبس من AV Club مراجعته للألبوم ككل بالقول: “سيرغب المعجبون المتشددين في الاستماع إليه، لكن يجب على جميع الآخرين البقاء بعيدًا”.
شارك موريسي في كتابة “Alma Matters” مع عازف الجيتار والمتعاون معه منذ فترة طويلة، Alain Whyte، والقول بأنها كانت طريقة مخيبة للآمال لتعريف المستمعين بالسجل ككل هو أمر بخس. في نظرة إلى الوراء على أغنية “Maladjusted” عند إعادة إصدارها في عام 2009، قام Uncut بلا تردد بتشويه أغنية “Alma Matters” على وجه الخصوص، ووصفها صراحة بأنها “أسوأ أغنية منفردة لموريسي”. تمكنت الأغنية من الوصول إلى قائمة أفضل 20 أغنية في المملكة المتحدة، حيث وصلت إلى المركز 16، لكنها اختفت من المخططات في غضون ثلاثة أسابيع.
زفاف بيل البلوز
في مسيرة كل فنان تقريبًا، يأتي وقت تبدو فيه فكرة عمل ألبوم يتكون فقط من أغاني الغلاف فكرة جيدة، وبالنسبة لموريسي، وصل ذلك الوقت في عام 2019. وقد ضمت LP المعنية، بعنوان “California Son”، عشرات الأغاني، بما في ذلك تفسيرات موريسي للألحان التي قام بها كل شخص من Jobriath (“Morning Star Ship، وهي أغنية فاشلة من السبعينيات لا يسعنا إلا أن نحبها) لجوني ميتشل، ولكن بالنسبة لـ أول أغنية منفردة، اختار Mozzer استخدام تركيبة Laura Nyro الشهيرة التي غطتها البعد الخامس: “Wedding Bell Blues”.
على الرغم من أنه ليس هناك شك في أن موريسي يقدم نسخة قوية من الأغنية، والتي تنسجم جيدًا مع ميوله الصوتية الدرامية، فإن الفشل هنا لا علاقة له بالأداء وفي الغالب بالمكان الذي كانت فيه شعبية موريسي في المملكة المتحدة وقت صدوره. ضع في اعتبارك هذا: بالإضافة إلى دعم الغناء من Lydia Night of the Los Angeles band the Regrettes، ناهيك عن لوحات المفاتيح من عضو Jellyfish السابق روجر مانينغ جونيور، يمكن للمرء أيضًا سماع المساهمات الصوتية المميزة ليس سوى بيلي جو أرمسترونج من Green Day. على الرغم من هذا المستوى من قوة النجوم، إلا أن الأغنية المنفردة بالكاد اخترقت أعلى 30 في مخطط مبيعات الفردي في المملكة المتحدة، وتوقفت في المركز 29.