أكبر الألغاز في موسيقى الثمانينات لا تزال دون حل حتى اليوم

ما هو عدد الألغاز الموجودة عندما يتعلق الأمر بموسيقى الثمانينيات؟ من المسلم به أن هذا ليس كثيرًا، أو على الأقل لا يمكن مقارنته ببعض العصور الأخرى. وبفضل قوة الإنترنت في تبادل المعلومات، تم حل بعض المعضلات التي طال أمدها منذ ذلك الوقت. على سبيل المثال، تم التعرف أخيرًا في عام 2024 على أغنية “الموجة الضائعة” التي تحمل طابع الثمانينيات والتي استحوذت على المحققين عبر الإنترنت لمدة 15 عامًا تقريبًا، والتي يشار إليها منذ فترة طويلة باسم “الجميع يعرف ذلك”. أما المسار الحقيقي: “Subways of the Mind” لفرقة الموجة الجديدة الألمانية Fex.
ومع ذلك، لا ينبغي لعشاق الغموض الذين يحبون الصوت القديم أن يتخلوا عن الأمل، حيث لا تزال هناك بعض الاستفسارات العالقة من العصر المختلط للموجة الجديدة، والبانك، والفانك، والبوب، والمزيد. على سبيل المثال، قد تظل دوافع الموسيقيين خاضعة لكثير من التفسير، خاصة عندما يقرر الفنان مغادرة المشهد فجأة ويرفض الإجابة على الأسئلة لعقود بعد ذلك. وعلى نحو مماثل، فإن الوفيات المأساوية والاختفاء المفاجئ للموسيقيين من الممكن أن تظل قائمة دون حل، كما هو الحال مع نظرية المؤامرة الجيدة أو اثنتين.
من الذي غنى حقًا Spelling on the Stone ولماذا؟
رسميًا، توفي إلفيس بريسلي في عام 1977 بسبب قصور في القلب ناجم جزئيًا عن استخدامه على المدى الطويل للعديد من الأدوية الطبية. ومع ذلك، هناك شائعة مستمرة مفادها أن إلفيس زيف وفاته لأنه أراد الهروب من الشهرة (أو المافيا – فقد كان لديه بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام في ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص به، بعد كل شيء). معظم الناس، بما في ذلك زوجة إلفيس السابقة بريسيلا بريسلي، يقولون إن هذا هراء، ولكن في الثمانينيات، ظهرت أغنية غامضة سكبت الزيت على نار المؤامرة. يُقال إن الأغنية، المعروفة باسم “Spelling on the Stone”، قد تم تسليمها إلى مكاتب LS Records بواسطة رجل غامض في سيارة ليموزين… أم أنها سيارة كاديلاك وردية اللون؟ يشير العنوان إلى شاهد قبر إلفيس، حيث تمت كتابة اسمه الأوسط باسم “آرون” على الرغم من أنه كان عند ولادته “آرون”. يُزعم أن هذه كانت إشارة سرية إلى أن إلفيس لا يزال موجودًا (على الرغم من أن إلفيس نفسه استخدم كلا الإصدارين وأراد تغييره إلى التهجئة المزدوجة).
بحلول عام 1988، تم إصدار “Spelling on the Stone” بدون اعتماد الفنان وأثارت حالة من الهيجان البسيط، ومع ذلك يُزعم أنه لم يطالب أحد بالعائدات. ولكن إذا لم يكن إلفيس حقًا، فمن كان؟ بعض المصادر تعلق على جيمي إليس، المغني الذي أطلق عليه اسم “أوريون” وكان يحمل شبهاً عابراً بريسلي. غالبًا ما كان يرتدي قناعًا على خشبة المسرح للاستفادة من الغموض. يزعم آخرون أن المغني كان مغنيًا آخر، وهو دان ويليس، حيث لاحظ البعض أوجه تشابه واضحة بين صوته وصوته الموجود على المسار. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يزال مغني “Spelling on the Stone” مجهول الهوية.
ماذا حدث لبيتر ايفرز؟
قد لا يكون الاسم الأكبر في موسيقى الثمانينيات، لكن بيتر إيفيرز كان بالتأكيد شخصًا يمكن أن تصادفه في مشهد الموجة الجديدة والبانك الأكثر حداثة. كان يعمل كمضيف تلفزيوني، وكاتب أغاني في برنامج “Eraserhead” لديفيد لينش، وهو فنان موسيقى تصويرية، وافتتح حتى لـ Fleetwood Mac في حفل موسيقي في لوس أنجلوس عام 1976 – على الرغم من غضب الجمهور عندما صعد إيفرز الأكثر مفاهيمية على المسرح.
من الواضح أن عمل إيفرز لم يكن دائمًا يلقى استحسانًا، وكان نجاحه الأولي متقطعًا. ومع ذلك، بحلول الثمانينيات، كانت الأمور تتحسن. كان إيفرز يستضيف عرض مسرح الموجة الجديدة الذي تم بثه على المستوى الوطني وانتقل إلى مكان جديد للتدرب على الشقة، واختار أحد أحياء لوس أنجلوس غير الواضحة إلى حد ما مما أثار قلق بعض أصدقائه. ثم، في 3 مارس 1983، تم العثور على إيفرز ميتًا بشكل مأساوي في شقته، ويبدو أنه ضحية لهجوم بمطرقة. لم يقدم مسرح الجريمة سوى القليل من المعلومات الجيدة، خاصة وأن المحققين سمحوا للناس بتلويث مكان الحادث. أدى فقدان جهاز الاستريو، بالإضافة إلى سهولة الدخول إلى الشقة عبر باب غير مؤمن بشكل جيد، إلى استنتاج الكثيرين أن الأمر كان بمثابة عملية سطو تمت بشكل خاطئ.
لكن آخرين في دائرة إيفرز زعموا أن ديفيد جوف، المخرج الكندي لأفلام الموسيقى تحت الأرض وزميل العمل في مسرح الموجة الجديدة، ربما كان مسؤولاً. قال Drummer Russell Buddy Helm لـ Entertainment Weekly أن جوف لم يتمتع بسمعة مخيفة فحسب، بل أن “بيتر سئم حقًا من أداء مشهد ديفيد (…) يمكن أن يكون ديفيد نفسه عنيفًا”. ومع ذلك، لم يظهر أي دليل يربط بشكل قاطع جوف أو أي شخص آخر بالجريمة، وبالتالي فإن جريمة القتل الوحشية التي ارتكبها إيفيرس لا تزال دون حل.
تنحى ويليام أونيبور لأسباب غامضة
إذا لم تكن سمعت عن William Onyeabor، فإليك التفاصيل: كان Onyeabor موسيقيًا نيجيريًا أنشأ الاستوديو الخاص به المتطور في إينوجو وأنتج بنفسه ثمانية ألبومات من موسيقاه الخاصة، بدءًا من عام 1977. كانت الموسيقى، باختصار، سابقة لعصرها، ونالت إعجاب موسيقيين مثل Talking Heads David Byrne.
أنتج Onyeabor صوتًا مبتكرًا على طراز الموجة الجديدة لا يشبه أي شيء يخرج من العاصمة لاغوس (أو في أي مكان آخر، في هذا الصدد). يمكن للمستمعين الحذرين التقاط الموضوعات والزخارف من رحلاته وثقافة نكانو المحلية، بالإضافة إلى التهديد المستمر للحرب الباردة الذي يلوح في الأفق في أفريقيا كما هو الحال في أي مكان آخر. بالإضافة إلى ذلك، كان Onyeabor يعرف حقًا كيف يصمم نفسه، من خلال بدلات أنيقة وقبعة رعاة البقر المميزة. بدأ يحظى باهتمام متزايد… ثم استقال فجأة في عام 1985.
ماذا يعطي؟ ولم يقدم أونيابور، الذي توفي في عام 2017، سوى القليل من المعلومات لبقية حياته، حتى أنه في بعض الأحيان توقف عن الاتصال بالمراسلين الفضوليين. وبحسب ما ورد أصبح أكثر تكريسًا لإيمانه المسيحي. ربما كان ذلك، إلى جانب رغبته في إعالة أسرته والحفاظ على أعماله المتنامية ومكانته الاجتماعية في إينوجو، له علاقة بالانسحاب المفاجئ. وربما كانت لديه أيضًا نظرة قاتمة إلى حد ما بشأن الشهرة، خاصة إذا كانت تتعارض مع نزاهته الفنية. قال ابنه تشارلز إن والده “لم يكن يعزف موسيقاه من أجل المال. كان يحاول أن يخبر العالم بما يشعر به وما يفكر فيه” (عبر اوقات نيويورك).