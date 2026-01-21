أكبر الألغاز في موسيقى الثمانينات لا تزال دون حل حتى اليوم

قد لا يكون الاسم الأكبر في موسيقى الثمانينيات، لكن بيتر إيفيرز كان بالتأكيد شخصًا يمكن أن تصادفه في مشهد الموجة الجديدة والبانك الأكثر حداثة. كان يعمل كمضيف تلفزيوني، وكاتب أغاني في برنامج “Eraserhead” لديفيد لينش، وهو فنان موسيقى تصويرية، وافتتح حتى لـ Fleetwood Mac في حفل موسيقي في لوس أنجلوس عام 1976 – على الرغم من غضب الجمهور عندما صعد إيفرز الأكثر مفاهيمية على المسرح.

من الواضح أن عمل إيفرز لم يكن دائمًا يلقى استحسانًا، وكان نجاحه الأولي متقطعًا. ومع ذلك، بحلول الثمانينيات، كانت الأمور تتحسن. كان إيفرز يستضيف عرض مسرح الموجة الجديدة الذي تم بثه على المستوى الوطني وانتقل إلى مكان جديد للتدرب على الشقة، واختار أحد أحياء لوس أنجلوس غير الواضحة إلى حد ما مما أثار قلق بعض أصدقائه. ثم، في 3 مارس 1983، تم العثور على إيفرز ميتًا بشكل مأساوي في شقته، ويبدو أنه ضحية لهجوم بمطرقة. لم يقدم مسرح الجريمة سوى القليل من المعلومات الجيدة، خاصة وأن المحققين سمحوا للناس بتلويث مكان الحادث. أدى فقدان جهاز الاستريو، بالإضافة إلى سهولة الدخول إلى الشقة عبر باب غير مؤمن بشكل جيد، إلى استنتاج الكثيرين أن الأمر كان بمثابة عملية سطو تمت بشكل خاطئ.

لكن آخرين في دائرة إيفرز زعموا أن ديفيد جوف، المخرج الكندي لأفلام الموسيقى تحت الأرض وزميل العمل في مسرح الموجة الجديدة، ربما كان مسؤولاً. قال Drummer Russell Buddy Helm لـ Entertainment Weekly أن جوف لم يتمتع بسمعة مخيفة فحسب، بل أن “بيتر سئم حقًا من أداء مشهد ديفيد (…) يمكن أن يكون ديفيد نفسه عنيفًا”. ومع ذلك، لم يظهر أي دليل يربط بشكل قاطع جوف أو أي شخص آخر بالجريمة، وبالتالي فإن جريمة القتل الوحشية التي ارتكبها إيفيرس لا تزال دون حل.