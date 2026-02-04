أكبر الخلافات الصحية لدونالد ترامب في عام 2026 حتى الآن

في حلقة 14 يناير نُشرت على قناة Legal AF على موقع YouTube، أوضح البروفيسور بروس ديفيدسون من كلية إلسون إس فلويد للطب بجامعة ولاية واشنطن سبب اعتقاده بأن ترامب ربما أصيب بسكتة دماغية في وقت ما من العام السابق. وكدليل على ذلك، أشار إلى مشية ترامب المتعرجة وحقيقة أنه تم تصويره وهو يحتضن يده اليمنى بيده اليسرى.

وقال ديفيدسون: “أعتقد أن سكتته كانت في الجانب الأيسر من الدماغ، الذي يتحكم في الجانب الأيمن من الجسم”، مضيفًا أن الرئيس أيضًا شوه كلماته، وفضل استخدام يده غير المسيطرة عند صعود السلالم، ويميل إلى النوم أثناء الاجتماعات. ومع ذلك، ديفيدسون ليس أول من يتكهن بشأن السكتة الدماغية. كما أثار ظهور ترامب في حفل تذكاري لأحداث 11 سبتمبر في عام 2025، بما بدا أنه فم متدلي، شائعات عن إصابته بسكتة دماغية (عبر ديلي بيست).