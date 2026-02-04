أكبر الخلافات الصحية لدونالد ترامب في عام 2026 حتى الآن

الرئيس دونالد جيه ترامب ليس غريبا على تصدر عناوين الأخبار، ومنذ عودته إلى المكتب البيضاوي، كانت حالته الصحية أحد مجالات الاهتمام الرئيسية. في سن التاسعة والسبعين – سيبلغ الثمانين في 14 يونيو من هذا العام – ليس من المستغرب أن يشعر الجمهور بالقلق بشأن ما إذا كان زعيم العالم الحر على مستوى المهمة الشاقة المتمثلة في إدارة البلاد. ومع ذلك، يبدو أن ترامب قد شهد أكثر من نصيبه العادل من التدقيق. سواء كان ذلك شيئًا كشفه موظفوه، أو أخطاءه الفادحة في بعض الأحيان، أو المخاوف التي يناقشها متخصصو الرعاية الصحية، لا يكاد يمر أسبوع دون أن تتصدر صحته الجسدية والعقلية الأخبار. هذه بعض من أكبر الخلافات الصحية التي واجهها في عام 2026 حتى الآن.
يكشف ترامب أنه خضع لثلاثة اختبارات معرفية
بفضل مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في الأول من كانون الثاني/يناير، علم الجمهور الأميركي أن ترامب قد خضع لثلاثة اختبارات معرفية خلال العام الأول من ولايته الثانية، وهو الرقم الذي كان يتباهى به سابقا عبر حسابه على موقع تروث سوشال. ومع ذلك، كما أشار الطبيب فين غوبتا لـ MSN (عبر Yahoo!)، فإن “التفوق” في الاختبار المعرفي “ليس هو المرن” الذي يعتقده ترامب. قال الدكتور جون جارتنر، عالم النفس، عندما تحدث إلى The Daily Beast Podcast (عبر Yahoo!): إن الاختبارات المعرفية المتكررة هي أكثر شيوعًا في مراقبة الخرف من فحصه.
ويقول ترامب إن الكدمات التي ظهرت على يديه ناجمة عن تناول الأسبرين
وفي نفس المقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، كشف ترامب أن الكدمات المزمنة التي لاحظها الكثيرون على ظهر يديه تعود إلى تناوله الأسبرين. وبينما يمكن استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا (بشكل عام 81 ملليجرامًا) للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، قال الرئيس إنه يستخدم جرعة أعلى تبلغ 325 ملليجرامًا. كما كتب MedPage Today، يمكن للأسبرين أن يعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بالكدمات وكذلك نزيف الجهاز الهضمي. وأوضحوا أن الأسبرين للوقاية الأولية من أمراض القلب والأوعية الدموية لا ينصح به لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.
أحد المتخصصين في الرعاية الصحية يشرح “التهام” ترامب
في 10 كانون الثاني (يناير)، توجهت أخصائية أمراض النطق واللغة التي تُعرف باسم هيلاري، MA CCC-SLP، إلى TikTok لتشرح لمتابعيها سبب ميل ترامب إلى إصدار صوت “الالتهام” عندما يتحدث. وقالت: “إن صوت الالتهام هذا هو مؤشر بالنسبة لي كأخصائية في أمراض النطق واللغة على أن هناك خطأ ما للغاية في دماغ هذا الرجل”، مشيرة إلى أن هذا العرض يحدث عندما يفقد الشخص منعكس البلع. ونبهت كذلك إلى أنها لا تستطيع تشخيص حالة الرئيس؛ ومع ذلك، فإن الحالات العصبية التقدمية مثل الخرف، ومرض باركنسون، ومرض هنتنغتون، والتصلب الجانبي الضموري (ALS) كلها تتميز بهذه العلامة المنذرة.
@concussiontalks.slp
إنه شيء صغير، صوت الالتهام، لكنه يدل على مشكلة كبيرة. التدهور العصبي لدونالد ترامب. #slp #fyp #trump #health #maga إخلاء المسؤولية: المحتوى التعليمي فقط. لا أقوم بتشخيص أو تقييم أي فرد لم أقم بتقييمه شخصيًا. تتناول تعليقاتي التواصل العام والمفاهيم ذات الصلة بإصابات الدماغ أو تراجعها، وليس الاستنتاجات الطبية المحددة حول الشخصيات العامة أو الرياضيين.
♬ الصوت الأصلي – concussiontalks.slp
ينادي RFK بنظامه الغذائي “المضطرب”.
في حلقة من “The Katie Miller Podcast” تم نشرها على X في 13 يناير، أجرت كاتي ميلر مقابلة مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت إف كينيدي جونيور حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب. عندما سُئل عن من لديه نظام غذائي “مضطرب” أكثر، سارع روبرت كينيدي إلى إلقاء رئيسه تحت الحافلة، معلناً أنه ترامب. وكشف أيضًا عن السبب غير المعتاد إلى حد ما الذي يجعل الرئيس يفضل ماكدونالدز عندما يكون على الطريق. وقال كينيدي إن الأمر يتعلق بالاعتقاد بأن الطعام الذي تقدمه الشركات الكبرى من غير المرجح أن يسبب له المرض.
في هذه الحلقة، أذهب مباشرة إلى المصدر مع سكرتير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية @روبرت كينيدي جونيور لمناقشة المبادئ التوجيهية الغذائية الجديدة واللقاحات والرئيس ترامب وحركة MAHA.
0:00 – مقدمة
1:18 – تناول مخلل الملفوف على العشاء
2:01 – الهرم الغذائي الجديد
4:58 – إعادة ضبط… pic.twitter.com/QC4K3Tq7Sw
– بودكاست كاتي ميلر (@katiemillerpod) 13 يناير 2026
يتفاخر RFK بمستوى هرمون التستوستيرون المرتفع لدى ترامب
أثناء ظهوره في برنامج “The Katie Miller Podcast”، أثار روبرت كينيدي المزيد من الجدل عندما تفاخر بقوة ترامب الشابة. قال كينيدي لميلر: “نظر الدكتور أوز إلى سجلاته الطبية وقال إنه حصل على أعلى مستوى من هرمون التستوستيرون لم يسبق له مثيل بالنسبة لشخص يزيد عمره عن 70 عامًا”. ما مدى ارتفاع هرمون التستوستيرون لديه؟ في عام 2016، كشف أوز أن الكمية تبلغ 441 نانوجرامًا لكل ديسيلتر (عبر NPR)، وهو ما يقع ضمن نطاق 156-819 نانوجرامًا لكل ديسيلتر الذي تخبرنا به جامعة هارفارد هيلث أنه نموذجي لرجل في عمر ترامب. ومع ذلك، قال الطبيب زاكاري روبين لمتابعيه على فيسبوك إن تعليقات كينيدي حول ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى ترامب “لا معنى لها من الناحية البيولوجية”.
يشير أحد الأساتذة إلى أن ترامب ربما أصيب بسكتة دماغية
في حلقة 14 يناير نُشرت على قناة Legal AF على موقع YouTube، أوضح البروفيسور بروس ديفيدسون من كلية إلسون إس فلويد للطب بجامعة ولاية واشنطن سبب اعتقاده بأن ترامب ربما أصيب بسكتة دماغية في وقت ما من العام السابق. وكدليل على ذلك، أشار إلى مشية ترامب المتعرجة وحقيقة أنه تم تصويره وهو يحتضن يده اليمنى بيده اليسرى.
وقال ديفيدسون: “أعتقد أن سكتته كانت في الجانب الأيسر من الدماغ، الذي يتحكم في الجانب الأيمن من الجسم”، مضيفًا أن الرئيس أيضًا شوه كلماته، وفضل استخدام يده غير المسيطرة عند صعود السلالم، ويميل إلى النوم أثناء الاجتماعات. ومع ذلك، ديفيدسون ليس أول من يتكهن بشأن السكتة الدماغية. كما أثار ظهور ترامب في حفل تذكاري لأحداث 11 سبتمبر في عام 2025، بما بدا أنه فم متدلي، شائعات عن إصابته بسكتة دماغية (عبر ديلي بيست).
يبدو أن ترامب غير قادر على تذكر كلمة “الزهايمر”
في مقابلة أجرتها مجلة نيويورك في 26 يناير، كان أحد موضوعات المناقشة هو والد ترامب، فريد، الذي أصيب بمرض الزهايمر في سنواته الأخيرة. وأوضح الرئيس أنه لم يكن هو نفسه قلقًا بشأن تطور المرض العصبي التدريجي بسبب موقفه. ومع ذلك، فإن الطريقة التي قال بها لا تزال قادرة على إثارة بعض الدهشة. “في سن معينة، حوالي 86 أو 87 عامًا، بدأ يحصل على ما يسمونه؟” سأل السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت وهو يشير إلى رأسه، ويبدو أنه غير قادر على استدعاء الكلمة المطلوبة: مرض الزهايمر.
وقطع ترامب اجتماعه لتجنب أن يبدو عليه النعاس
في 29 يناير، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن ترامب قطع اجتماعًا لمجلس الوزراء لأنه أراد تجنب الوقوع في قبضة المصورين الصحفيين وهو مغمض العينين. وأوضح الرئيس: “لن نتناول الطاولة بأكملها، لأنه في المرة الأخيرة التي عقدنا فيها مؤتمرا صحفيا، استمر لمدة ثلاث ساعات، وقال بعض الناس “لقد أغمض عينيه”. ووفقا لمجلة نيويورك، فقد شوهد ترامب بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة وهو يبدو وكأنه يغفو خلال المناسبات العامة، مما أثار تكهنات بأن عمره، إلى جانب جدول أعماله المحموم، يلحقان به.