أكبر تهديد لتحول العمالقة هو إذا أصبحت الخسارة طبيعية

رياضة
أكبر تهديد لتحول العمالقة هو إذا أصبحت الخسارة طبيعية

ينشأ الخطر عندما يصبح اللاعبون غير حساسين.

إنه حقيقي ويحدث – في كثير من الأحيان حول العمالقة على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك.

كان الإحباط والغضب والسخط ينزف من ديكستر لورانس في وقت متأخر من ليلة الاثنين. كانت الحاجة إلى تنظيف رأسه المحلوق حتى بعد الاستحمام هي القاعدة بالنسبة له – حيث يتعرق الرجال الكبار قليلاً بعد الكثير من المجهود البدني – ولكن الطريقة التي تعامل بها مع الخسارة الأخيرة كانت متكررة ومثيرة للقلق.

لقد كان هناك الكثير من الفشل لدرجة أنه يمكن تلاوة التفسيرات وردود الفعل عن ظهر قلب. كل هذه الخسائر تؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل النار والقلق الناجم عن الخسارة، ومع مرور الوقت، يتم استبدالها باعتراف ممل بأن لا شيء سوف يتغير بشكل كبير، وأنه لا يوجد شيء يمكن لأي شخص القيام به لتغيير حظوظه.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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