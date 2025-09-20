أكبر عمليات استدعاء صيدلانية مسجلة في تاريخ الولايات المتحدة

تحدث عمليات الاستدعاء للمخدرات والصحة والجمال بشكل متكرر أكثر مما تدرك. وعلى الرغم من أن جميع عمليات الاستدعاء لا تصدر عناوين الصحف ، فقد اكتسب البعض الانتباه والسمعة سيئة ، لأنها كانت واسعة الانتشار ، وتأثر عدد لا يحصى من المستهلكين ، وفي كثير من الحالات ، تسبب في ضرر (أو كان لديهم القدرة على التسبب في ضرر.)
من بين أكبر المنتجات المتعلقة بالمخدرات والصحة التي تهتز بالولايات المتحدة كان الوضع الرائحة في أكبر استدعاء مزيل العرق في البلاد. في عام 2025 ، علم عشاق Power Stick أنه لا يزيد عن 67000 حالة من حالات مضاد العلامة التجارية ومزيل العرق من الرفوف. على الرغم من عدم إعطاء أي سبب محدد لإزالة العناصر ، إلا أن إدارة الأدوية الفيدرالية (FDA) وصفتها بأنها استدعاء من الدرجة الثانية ، وهو تسمية مخصصة للمنتجات التي قد تسبب “عواقب صحية ضارة” قابلة للعكس أو مؤقتة.
بدأت AP Deauville ، الشركة وراء Power Stick ، في الاستدعاء. قالت الشركة المصنعة فقط إن الوحدات التي كانت تتذكرها لم ترقى إلى مستوى توقعات الجودة والسلامة. حاليًا ، لا يوجد أدلة متاحة للجمهور على التفاصيل الكامنة وراء الاستدعاء.
مكون مخفي يحول مستحضرات التجميل إلى مخاطر صحية
العرق المزيف بعيد عن المنتجات الصيدلانية الوحيدة التي تم استدعاؤها على الإطلاق. يمكن أيضًا استدعاء مستحضرات التجميل بكميات كبيرة. في عام 2019 ، استدعت FDA العديد من منتجات النظافة الشخصية (والتي شملت مساحيق الأطفال ، وغطاء الوجه والبرونزر ، وظل العيون ، ومسحوق غير لامع) بعد أن وجدوا الأسبستوس. عند الاستنشاق ، يمكن أن تؤدي جزيئات الأسبستوس إلى تلف الرئة الذي لا يمكن إصلاحه ، وأمراض الجهاز التنفسي ، وعدة أشكال من السرطان. استدعى الشركات المصنعة للمنتجات المعنية طوعًا العناصر التي أثبتت إيجابية للأسبستوس.
لماذا يكون الأسبستوس في منتج تجميل في المقام الأول؟ وهل يجب أن تجعلك الاستدعاء تفكر مرتين في مساحيق المكياج والرطوبة التي تختارها؟ درست دراسة عام 2020 في رؤى الصحة البيئية 21 منتجًا تجميلًا شخصيًا مع Talc (معدن) كعنصر. كان لدى ثلاثة من المنتجات الأسبستوس فيها ، مما يدعم الفرضية القائلة بأن الشركات المصنعة التي تستخدم Talc قد لا يقومون بفحص منتجاتها بشكل فعال من أجل الأسبستوس التي تحدث بشكل طبيعي.
استجابة لمخاوف بشأن سلامة عناصر الجمال ، أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) تحديث قانون تنظيم مستحضرات التجميل لعام 2022 (MOCRA). ينص القانون على وجه التحديد على أن الشركات المصنعة ستحتاج إلى اتباع طرق موحدة ثابتة لاختبار المنتجات باستخدام Talc للسبستوس.
أدت الآثار الجانبية غير المعلنة إلى سحب مسكن للألم
في عام 2005 ، اختفت صيدلانية تسمى Bextra من السوق خلال استدعاء طوعي آخر. تم تصنيعها من قبل شركة Pfizer العملاقة للأدوية ، تم تسويق Bextra كمسكن للألم بسبب قدرته على تقليل الالتهاب.
وفقًا لـ ABC News ، بدأت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) عملية الاستدعاء بناءً على البيانات التي تشير إلى إمكانات الدواء لإحداث حالات خطيرة في القلب والجلد. بالإضافة إلى ذلك ، لم يصدر Pfizer بيانات كافية لإظهار ما هي أعراض القلب والأوعية الدموية المحتملة التي يمكن للمستهلكين توقعها مع الاستخدام طويل الأجل للعقار (عبر MONGENT JOHNS HOPKINS). منذ ذلك الحين ، لم تعيد Bextra إلى سوق الولايات المتحدة.
لقد حدث بالفعل الضرر ، وليس فقط للأشخاص الذين تناولوا الدواء. كما تم تجنيد مساهمي Pfizer لأنهم شعروا أن فايزر قد أخفى معلومات مهمة حول الآثار الجانبية الخطيرة لـ Bextra. أكد المساهمون أنهم فقدوا دولارات الاستثمار نتيجة لذلك ، واتخذوا إجراءات قانونية ضد فايزر. في عام 2016 (أكثر من عقد من استدعاء Bextra) ، ذكرت رويترز أن Pfizer قام بتسوية الدعوى لملايين الدولارات.
فقدان الوزن بسعر ثقيل للغاية
في التسعينيات ، أعطيت فرض مخدرات فقدان الوزن موافقة إدارة الأغذية والعقاقير ، وتسابق المستهلكون لتجربته. (إليك بعض اتجاهات النظام الغذائي الغريب من الماضي قد لا تتذكرها.)
ومن المثير للاهتمام ، أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين أخذوا فين فين لم يفقدوا كميات كبيرة من الوزن. ومع ذلك ، فإنه لا يزال نجاحًا كبيرًا مع الأفراد الذين يريدون المساعدة في التخلص من الجنيهات. في غضون خمسة أشهر من ظهورها في الولايات المتحدة ، ورد أن الأطباء قد كتبوا ملايين الوصفات لمرضاهم.
كانت المشكلة الوحيدة هي أن Fen-Phen تبين أن يكون له تأثير جانبي قد يكون قاتلاً: بعض المستهلكين الذين أخذوا الأمر ينتهي بهم المطاف بقضايا صمام القلب. بعد أن تم إرسال 75 حالة من حالات المرضى المتعلقة بالقلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير ، تم إخراج فين فين من السوق في عام 1997. ولكن مثل Bextra ، لم يتم تسامح آثار Fen-Phen أو نسيانها. بحلول عام 1999 ، قام المصنعون وراء فين فين ومخدرات أخرى بفقدان الوزن ، بتسوية دعوى جماعية بمبلغ 3.75 مليار دولار ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.