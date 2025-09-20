أكبر عمليات استدعاء صيدلانية مسجلة في تاريخ الولايات المتحدة

تحدث عمليات الاستدعاء للمخدرات والصحة والجمال بشكل متكرر أكثر مما تدرك. وعلى الرغم من أن جميع عمليات الاستدعاء لا تصدر عناوين الصحف ، فقد اكتسب البعض الانتباه والسمعة سيئة ، لأنها كانت واسعة الانتشار ، وتأثر عدد لا يحصى من المستهلكين ، وفي كثير من الحالات ، تسبب في ضرر (أو كان لديهم القدرة على التسبب في ضرر.)

من بين أكبر المنتجات المتعلقة بالمخدرات والصحة التي تهتز بالولايات المتحدة كان الوضع الرائحة في أكبر استدعاء مزيل العرق في البلاد. في عام 2025 ، علم عشاق Power Stick أنه لا يزيد عن 67000 حالة من حالات مضاد العلامة التجارية ومزيل العرق من الرفوف. على الرغم من عدم إعطاء أي سبب محدد لإزالة العناصر ، إلا أن إدارة الأدوية الفيدرالية (FDA) وصفتها بأنها استدعاء من الدرجة الثانية ، وهو تسمية مخصصة للمنتجات التي قد تسبب “عواقب صحية ضارة” قابلة للعكس أو مؤقتة.

بدأت AP Deauville ، الشركة وراء Power Stick ، ​​في الاستدعاء. قالت الشركة المصنعة فقط إن الوحدات التي كانت تتذكرها لم ترقى إلى مستوى توقعات الجودة والسلامة. حاليًا ، لا يوجد أدلة متاحة للجمهور على التفاصيل الكامنة وراء الاستدعاء.