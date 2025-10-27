أكبر معجون أسنان تم تسجيله في تاريخ الولايات المتحدة الحديث

سيقدر طبيب أسنانك سماع أنك تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وفقًا لتوصيات تنظيف الأسنان المقبولة عمومًا. ومع ذلك، قد ترغب في التحقق مرة أخرى من أن معجون الأسنان الخاص بك ليس جزءًا من مجموعة الاستدعاء. معجون الأسنان، مثل أي منتج استهلاكي، يمكن أن يتم الإبلاغ عنه من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) بسبب وجود مشاكل فيه. تم سحب الكثير من السلع الصحية من التوزيع لأن إدارة الغذاء والدواء اعتبرت أنها تشكل نوعًا من المخاطر.
ومع ذلك، لا تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) دائمًا بسحب المنتجات. في عام 2024، قال تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للشركة الأم، كولجيت بالموليف، وشركة تومز أوف ماين، إن “الانتهاكات الكبيرة” لممارسات التصنيع الجيدة الحالية (CGMP) أدت إلى “حوادث ميكروبية في الماء وفي المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية”. أصدرت شركة Colgate-Palmolive بيانًا بأنها “تعمل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية” وأن الشركة لا تزال واثقة من “سلامة وجودة” معجون الأسنان الخاص بها (عبر ABC News). لم تتم إزالة أي من المنتجات المذكورة من السوق.
ما الذي يمكن أن يجعل العلامة التجارية لمعجون الأسنان تواجه مشكلة سحب مشروعة إذن؟ يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل، كما يتضح من بعض عمليات السحب الأخيرة. على سبيل المثال، كان سحب مزيل العرق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعام 2025، بسبب إجراءات تصنيع غير محددة لم تتوافق مع CGMP. وفي الوقت نفسه، كان سحب الأطعمة اليومية لعام 2023 بسبب احتمال تلوثها بالليستيريا. وفيما يلي أمثلة أخرى حديثة.
استدعاء طوعي من قبل سلسلة البيع بالتجزئة عام 2022
الاستدعاء الطوعي هو إجراء تتخذه الشركة لحماية سلامة الجمهور عن طريق إزالة المنتج من التداول قبل أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إجراءً قانونيًا. في عام 2022، قامت سلسلة متاجر Family Dollar طوعًا بسحب بعض معجون الأسنان Colgate Optic White الذي تم بيعه في جميع أنحاء البلاد.
لم يكن السحب الطوعي من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) بسبب جودة معجون الأسنان أو وجود عيب في أي دفعة. بدلا من ذلك، كان ذلك بسبب الطريقة التي تم تخزينها بها. وفقًا لإشعار الاستدعاء، وجدت شركة Family Dollar أن معجون الأسنان لم يتم حفظه تحت ظروف درجة الحرارة المناسبة. ومع ذلك، فإن عملية السحب امتدت إلى ما هو أبعد من معجون الأسنان، وتضمنت قائمة واسعة ومتعددة الصفحات من العناصر مثل غسول الفم، ومضادات الحموضة، ومنتجات تخفيف آلام التهاب المفاصل. تأثرت متاجر Family Dollar في جميع أنحاء البلاد بالاستدعاء، بما في ذلك تلك الموجودة في العديد من الولايات الغربية والجنوبية الغربية. لكن الشركة أوضحت أنها لم تتلق أي شكاوى من المستهلكين.
على الرغم من أن هذا الاستدعاء كان منذ بضع سنوات مضت، إلا أنك قد لا تزال ترغب في التحقق من أي دفعات من معجون الأسنان قد تكون موجودة في منزلك لفترة من الوقت. يتمتع معجون الأسنان بفترة صلاحية تصل إلى عامين تقريبًا، مما يعني أن الأنبوب الذي اشتريته منذ فترة قد لا تكون منتهي الصلاحية من الناحية الفنية ولكنه يستحق رميه بدلاً من عصره.
استدعاء الفئة الثانية لعام 2025 لأكثر من 4.5 مليون صندوق من معجون الأسنان
من حيث الحجم الهائل، أدى الاستدعاء في عام 2025 إلى إخراج أكثر من 4.5 مليون حاوية فردية من معجون الأسنان من التداول. وقد أثر هذا الاستدعاء الهائل على العديد من تركيبات معجون الأسنان التي تم توزيعها بكميات كبيرة بواسطة كل من شركة Pharmadel من ولاية ديلاوير وشركة Bob Barker من ولاية كارولينا الشمالية. وكانت الشركة المصنعة الفعلية لمعجون الأسنان شركة من الهند.
في حين تأثرت العديد من دفعات معجون الأسنان، فقد ركزت جميعها على اختلافات محددة في حجم المنتج: Cinnafresh Anticavity Gel، وMaximum Security Anticavity Gel، ومعجون أسنان Nature Mint Anticavity Fluoride. ومع ذلك، فمن غير الواضح بالضبط سبب تسليط الضوء على معجون الأسنان باعتباره استدعاء من الدرجة الثانية، وهو ثاني أخطر عملية سحب مخصصة للمنتجات التي قد تسبب مشاكل مؤقتة أو يمكن عكسها للأفراد. الدليل الوحيد على السبب المحتمل وراء الاستدعاء هو عمود يشير إلى انحرافات CGMP، والتي قد تشمل أخطاء المنتج، والاختلاط، والتلوث.
استدعاء عام 2025 بسبب التسمية الخاطئة
في عام 2025، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) استدعاءً من الدرجة الثالثة لأكثر من 46000 صندوق من معجون أسنان سنسوداين بروناميل أكتيف شيلد للأسنان الحساسة. لم تكن المشكلة في جودة معجون الأسنان الفعلي؛ لقد كانت حقيقة أن أنابيب “النعناع الطازج” سعة 3.4 أونصة تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها “نعناع بارد / تبييض”. (لقد حددت الصناديق نكهة معجون الأسنان بشكل صحيح.)
يعتبر الاستدعاء من الدرجة الثالثة هو الأدنى من حيث مخاطر السلامة؛ المنتجات الخاضعة لاستدعاء الفئة الثالثة لن تسبب بالضرورة ضررًا. وفي حالة معجون أسنان سنسوداين، تم تضليل المستهلكين، مما أدى إلى استجابة إدارة الغذاء والدواء. بعد الإعلان عن الاستدعاء، اعترفت الشركة بخطئها وأضافت أنها “تنفذ إجراءات تصحيحية ووقائية لضمان عدم تكرار (الخطأ)” (عبر نيوزويك).
إذا وجدت منتج Sensodyne الذي تم سحبه في منزلك (تم بيعه في Target وWalmart وKroger، من بين متاجر البيع بالتجزئة الشهيرة الأخرى)، فيمكنك الاتصال بالشركة لاسترداد أموالك. ومع ذلك، قالت الشركة إن معجون الأسنان نفسه جيد الاستخدام. (إليك ما يجب أن تبحث عنه عند شراء معجون الأسنان.)