أكبر معجون أسنان تم تسجيله في تاريخ الولايات المتحدة الحديث

سيقدر طبيب أسنانك سماع أنك تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وفقًا لتوصيات تنظيف الأسنان المقبولة عمومًا. ومع ذلك، قد ترغب في التحقق مرة أخرى من أن معجون الأسنان الخاص بك ليس جزءًا من مجموعة الاستدعاء. معجون الأسنان، مثل أي منتج استهلاكي، يمكن أن يتم الإبلاغ عنه من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) بسبب وجود مشاكل فيه. تم سحب الكثير من السلع الصحية من التوزيع لأن إدارة الغذاء والدواء اعتبرت أنها تشكل نوعًا من المخاطر.

ومع ذلك، لا تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) دائمًا بسحب المنتجات. في عام 2024، قال تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للشركة الأم، كولجيت بالموليف، وشركة تومز أوف ماين، إن “الانتهاكات الكبيرة” لممارسات التصنيع الجيدة الحالية (CGMP) أدت إلى “حوادث ميكروبية في الماء وفي المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية”. أصدرت شركة Colgate-Palmolive بيانًا بأنها “تعمل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية” وأن الشركة لا تزال واثقة من “سلامة وجودة” معجون الأسنان الخاص بها (عبر ABC News). لم تتم إزالة أي من المنتجات المذكورة من السوق.

ما الذي يمكن أن يجعل العلامة التجارية لمعجون الأسنان تواجه مشكلة سحب مشروعة إذن؟ يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل، كما يتضح من بعض عمليات السحب الأخيرة. على سبيل المثال، كان سحب مزيل العرق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعام 2025، بسبب إجراءات تصنيع غير محددة لم تتوافق مع CGMP. وفي الوقت نفسه، كان سحب الأطعمة اليومية لعام 2023 بسبب احتمال تلوثها بالليستيريا. وفيما يلي أمثلة أخرى حديثة.