أكبر ندم لشون بايتون من حسرة مباراة برونكو

يعلم شون بايتون أنه ربما كلف فريق برونكو فرصة المشاركة في مباراة السوبر بول.

بعد خسارته في مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد أمام باتريوتس، 10-7، في ما تحول إلى أرض العجائب الشتوية خلال الشوط الثاني، حيث تساقطت الثلوج بشدة بشكل جانبي، كان بايتون يرغب في إعادة الكرة خلال قرار الشوط الأول.

قال بايتون فيما يتعلق بالقرار الرابع والواحد من خط باتريوتس الذي يبلغ طوله 14 ياردة بينما كان دنفر يتقدم بالفعل 7-0: “لا أعرف ما هو الأسف الأكبر، القرار – بالتأكيد دعوة اللعب”.

قام بايتون برسم تمريرة تمهيدية للاعب الوسط الاحتياطي، جاريت ستيدهام، والتي تم تفجيرها على الفور من قبل دفاع باتريوتس، وتمريرة الركض للخلف RJ Harvey سقطت غير مكتملة، مما أدى إلى حدوث دوران عند الهبوط.

قال بايتون: “لقد استخدمنا مهلة”. “ربما ما يزعجني أكثر هو المكالمة، أكثر من القرار.”

كان الطقس لا يزال صافياً في الغالب في هذه المرحلة من اللعبة. لكن التقارير أشارت إلى أنه سيتغير.

قال بايتون: “ما زلنا في وقت مبكر من المباراة، وكنا نعلم أنه ستكون هناك هبات – حسنًا، لدينا شعور جديد بالهبات هنا”، ملمحًا إلى أنه من غير المتوقع أن يتحول الطقس بشكل جذري كما حدث خلال الشوط الثاني.

سيكون معدل الدوران عند الهبوط هو المرة الأخيرة التي يكون فيها برونكو في المنطقة الحمراء أثناء المباراة، حيث ساءت الظروف وأضاع ويل لوتز هدفين ميدانيين، بفضل الرياح الدوامة والثلوج.

قال بايتون: “هناك تلك اللحظات التي تتمنى لو استرجعتها”. “أنا لا أهتم بكل الانتقادات. إذا انتبهت لذلك، لا أعلم أننا سنكون في هذا الموقف على الإطلاق”.

لم يكن الهجوم مرتفعًا خلال الشوط الثاني فحسب، بل كان شبه معدوم.

منذ تلك الرحلة فصاعدًا ، وضع فريق برونكو 41 ياردة فقط من إجمالي الهجوم.

استفاد باتريوتس من تمريرة ستيدهام للخلف والتي وضعتهم في عمق منطقة برونكو وأدت إلى هبوط المباراة. ثم قاد باتريوتس الملعب للحصول على الضوء الأخضر للهدف الميداني في بداية الربع الثالث.

ما تلا ذلك كان عددًا كبيرًا من الركلات والأهداف الميدانية الضائعة واعتراض ستيدهام لإغلاق المباراة مما أرسل نيو إنجلاند إلى Super Bowl 2026.

افتقد فريق برونكو بشدة لاعب الوسط، بو نيكس، الذي يتمتع بقدرة أكبر على الحركة من ستيدهام، الذي بدأ أول مباراة له هذا الموسم مع دنفر.

يواجه باتريوتس الآن سي هوكس في سانتا كلارا في 8 فبراير.