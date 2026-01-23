أكبر 5 جوائز جرامي في الثمانينات

في الثمانينيات، كانت جوائز جرامي في كثير من الأحيان متوقعة للغاية ولكن ليس بدون سبب. على سبيل المثال، نعتقد بالتأكيد أن مايكل جاكسون كان يستحق جوائز جرامي الثمانية التي فاز بها عام 1984 في أعقاب سيطرة فيلم “Thriller” على الثقافة الشعبية ومتاجر التسجيلات. ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان، كانت جوائز جرامي تربكنا بخياراتها، مثل كيف فاز مغني الروك كريستوفر كروس بجميع جوائز جرامي الأربع الرئيسية في عام 1981 ثم اختفى بعد ذلك من أهميته بعد أن فقدنا جميعًا الاهتمام. ومع ذلك، فإن أسوأ المفاجآت كانت عندما تم التغاضي عن المرشحين الحقيقيين ذوي الكفاءة الفنية من أجل اللعب في المفضلة، وبالتالي تجاهل المرشحين الذين استحقوا الفوز.
لقد نظرنا إلى الفئات الرئيسية والجوائز الكبرى للأنواع التي كانت كبيرة في الثمانينيات – الهيب هوب، والروك السائد، وأفضل 40 موسيقى بوب، وهيفي ميتال – لنرى أين أخطأت جوائز جرامي. تعكس اختياراتنا الأمثلة الأكثر فظاعة عندما منح الناخبون عن طريق الخطأ الجائزة المرموقة لأعمال مشهورة، أو أكثر مبيعا، أو أكثر شهرة، وحتى أولئك الذين لا ينتمون حتى إلى هذه الفئة. نحن أيضًا ملتزمون بالرفض الذي شاركنا فيه الرأي العام في وقت احتفالات توزيع الجوائز، وكذلك الآن. مع كل ما قيل، نعتقد أن ما يلي هو أكثر أخطاء جرامي التي لا يمكن الدفاع عنها في الثمانينيات.
أمضت سيارة تريسي تشابمان السريعة ليلة بطيئة في حفل جرامي
عند الإدلاء بأصواتهم في حفل توزيع جوائز جرامي الحادي والثلاثين، الذي يغطي موسيقى عام 1988، اختار الناخبون على الأقل تريسي تشابمان كأفضل فنان جديد. لقد كانت محبوبة للغاية وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال عملها العاطفي العميق، ولا سيما أغنية “Fast Car” الجميلة والمفجعة. ومع ذلك، على الرغم من استحقاقها أيضًا لجائزة سجل العام (الممنوحة لفناني الأداء) وأغنية العام (الممنوحة لكتاب الأغاني)، خسرت “Fast Car” في كلتا الفئتين. كان الفائز بجائزتي جرامي هو الأقل إثارة ولم يكن يتحدى على الإطلاق أغنية “لا تقلق، كن سعيدًا” لبوبي ماكفيرين.
كان لدى ماكفيرين وسيلة للتحايل أذهلت ناخبي جرامي وصرفتهم عن تأليف أغاني تشابمان وصوته المذهل: فقد قدم جميع الأصوات في “لا تقلق، كن سعيدًا” بفمه، بما في ذلك جميع المقطوعات الصوتية وتقليد الآلات الموسيقية. في حين أن أغنية “لا تقلق، كن سعيدًا” كانت بمثابة حداثة عابرة تصدرت قائمة Hot 100 لفترة وجيزة، إلا أنه لم يصنع هذا المخطط مرة أخرى.
ومع ذلك، حظي تشابمان بجاذبية دائمة، وكذلك الحال مع فيلم “Fast Car”. منذ ذلك الحين، تم تغطيتها من قبل فنانين متباينين مثل Black Pumas وJustin Bieber، وحققت النسخة المخلصة للفنان الريفي Luke Combs المركز الثاني على مخطط البوب في عام 2023. كما لو كان ذلك للتعويض عن ازدراءها الفظيع في الثمانينيات، جلبت فرقة Grammys كومز، مع الضيف المفاجئ تريسي تشابمان، لأداء أغنية Fast Car في حفل توزيع جوائز عام 2024. قليلون في عشرينيات القرن الحالي يشيدون كثيرًا بماكفيرين.
قال جرامي لا لا لـ Go-Go’s
كانت فرقة Go-Go’s من بين الفرق الموسيقية الأكثر ابتكارًا وتأثيرًا تاريخيًا في الثمانينيات. في البداية كانت فرقة بانك في مشهد لوس أنجلوس الحر في أواخر السبعينيات، قامت فرقة Go-Go – بقيادة نجمة البوب المستقبلية بليندا كارلايل – بتعديل صوتها بشكل طفيف جدًا، حيث اعتمدت صوت موسيقى الروك أند رول المباشر والصديق للراديو لتعزيز جاذبيتها. لقد نجح الأمر، حيث أنتجت الفرقة بعضًا من أفضل وأشهر أغاني الروك في تلك الحقبة، بما في ذلك أغنية We Got the Beat وأغنية Our Lips are Sealed. أمضت فرقة Go-Gos ستة أسابيع في المركز الأول على مخطط الألبوم بأغنية “Beauty and the Beat”، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها LP الذي يتكون بالكامل من الأغاني التي كتبتها نساء وتعزفها فرقة روك نسائية مثل هذا الإنجاز.
حدثت العديد من هذه الإنجازات في وقت قريب من صدور بطاقات الاقتراع لجوائز جرامي الرابعة والعشرين، والتي اعترفت بموسيقى عام 1981. طوال الثمانينيات، كان ناخبو جرامي يميلون نحو الأعمال الأكثر ليونة والأكثر أمانًا والأقل أهمية التي تم ترشيحها لأفضل فنان جديد، وكانت الفائزة في عام 1981 هي شينا إيستون، تاركة Go-Go’s في مجموعة صغيرة من المتسابقين. على الرغم من أن إيستون لم تكن مجرد ومضة في الأفق – فقد حصلت على 14 من أفضل 40 أغنية بين عامي 1981 و1991 – إلا أنها كانت خيارًا مخيبًا للآمال، نظرًا لأن Go-Go’s كانت أيضًا مرشحة لأفضل فنان جديد. وفي عام 2021، تم إدخال الفرقة إلى قاعة مشاهير الروك أند رول.
كان يجب على شخص ما أن يبطئ ليونيل ريتشي
ليونيل ريتشي بخير. إنه يتمتع بصوت لطيف بما فيه الكفاية، وقد شارك في كتابة “نحن العالم”. بصفته فنانًا منفردًا، فهو ممل وغير ملحوظ، ولا يوجد مكان يتجلى فيه ذلك أكثر من ألبومه الثاني “Can’t Slow Down”. من المحتمل أن يكون تاريخ ريتشي كأحد المخضرمين المحبوبين في صناعة الموسيقى والذي تعاون في مختلف الأنواع هو ما ضمن فوز LP في فئة ألبوم العام في حفل توزيع جوائز جرامي السابع والعشرين، وهو تكريم لأكبر موسيقى عام 1984. الألبوم نفسه ممل ونعسان للغاية، يتكون من الأشياء التي يتم سماعها في غرف الانتظار التي لا تعد ولا تحصى، بينما تحتفظ خدمة العملاء بالموسيقى، مع أغاني مثل “Stuck on You” و”All Night Long (All Night).”
من المثير للجنون والمحير أن أغنية “Can’t Slow Down” هي إلى الأبد الممثل المختار لجائزة جرامي لعام 1984، وهي واحدة من أعظم الأعوام على الإطلاق بالنسبة للموسيقى السائدة. كان من الممكن أن يكون المرشحون الآخرون لجائزة ألبوم العام أكثر دقة من منظور تاريخي، مثل فيلم “Born in the USA” للمخرج Bruce Springsteen الذي حقق نجاحًا كبيرًا، والذي حقق سبعة أفضل 10 أغاني وأمن إرث المغني وكاتب الأغاني كواحد من عمالقة الموسيقى الأمريكية على الإطلاق. والأكثر من ذلك أنه يتنافس أيضًا على جائزة ألبوم العام ويستحقها “Purple Rain”، وهو ألبوم الموسيقى التصويرية لفيلم برنس الذي يحمل نفس الاسم، والذي أظهر العبقري المشهور عالميًا والمتعدد المواهب في ذروته الإبداعية مع الأغنية الرئيسية الملحمية “Let’s Go Crazy” و”When Doves Cry”.
لم يفهم جرامي موسيقى الراب في البداية
بعد عقد من الزمن بعد أن جلبت عصابة شوجرهيل موسيقى الهيب هوب من مترو الأنفاق في نيويورك إلى التيار الرئيسي، منحت جوائز جرامي لأول مرة جائزة أفضل أداء راب في عام 1989. وبعد ذلك، تمكنت الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التسجيلية من ازدراء كل من رشحته. نظرًا لعدم الاحترام أو الفشل في احتضان هذا الشكل الفني، قام حفل جرامي بتسليم الجائزة قبل الحفل المتلفز وخارجه. عندما سمعوا عن هذه الخطة، قاطع الثنائي المرشح (والفوز في النهاية) الحدث، DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince، كما فعلت الأعمال الأخرى المعترف بها LL Cool J و Salt-N-Pepa.
في حفل توزيع جوائز جرامي في العام التالي، والذي كرم موسيقى عام 1989، تم عرض أفضل أداء راب على البث. ولكن مرة أخرى، تجاهل الناخبون الفن الحقيقي، ولو بطريقة مختلفة. فازت أغنية “Bust a Move”، وهي أغنية راب بوب جاهزة للإذاعة عن الرقص في حفلات الزفاف ومغازلة الفتيات من تأليف Young MC، بجائزة جرامي. وبالتالي كان لا بد من فقدان تسجيلين بارزين يمثلان نوعين فرعيين مثيرين ومؤثرين من موسيقى الراب. كانت تلك الأغاني عبارة عن أغنية “Me Myself and I” لفرقة الهيب هوب التقدمية De La Soul، والدعوة اللاذعة التي أطلقتها مجموعة الراب ذات الدوافع السياسية Public Enemy لحمل السلاح، “Fight the Power”.
خسر فريق Metallica أول جائزة جرامي معدنية لصالح فرقة غير معدنية
كانت موسيقى الهيفي ميتال ضخمة في الثمانينيات، وبحلول نهاية العقد، لم يعد بإمكان جرامي تجاهل أنواع الروك الأعلى صوتًا والأكثر عاطفية وكاشطة. تضمن حفل عام 1989 فئة جديدة، وهي أفضل أداء صوتي أو موسيقي هارد روك/ميتال. كانت الأعمال المرشحة عبارة عن مجموعة قوية ولكنها متنوعة أظهرت مدى تنوع موسيقى الروك والهيفي ميتال، بما في ذلك فرقة ميتاليكا، التي ربما تكون أصعب أعمال الميتال وأكثرها مبيعًا على الإطلاق، والتي بدت وكأنها قفل للفوز بالجائزة الافتتاحية للنوع الذي سميت نفسها باسمه.
حتى أن فريق Metallica قدم أداءً في هذا الحدث، حيث قام بتمزيق أغنية “One” (من LP المرشح لها، “…And Justice for All”) ثم انتظر خارج المسرح للعودة عندما تم الإعلان عن فوزه بجائزة جرامي. ولكن عندما فتحت المذيعتان أليس كوبر وليتا فورد الظرف، لم يكن الاسم الموجود بداخله مكتوبًا على Metallica، بل على Jethro Tull لألبومها “Crest of a Knave”، وهو عمل روك تقدمي من بقايا أوائل السبعينيات من القرن الماضي أكثر من كونه سجلًا حيويًا لموسيقى الهيفي ميتال. لقد كانت مفاجأة مضحكة لدرجة أن كوبر وفورد ضحكا بالفعل، بينما ارتفعت صيحات الاستهجان المتفرقة من الجمهور.
دخلت جوائز جرامي في السيطرة على الضرر لحفظ ماء الوجه، وفي الحفل التالي، تم تقسيم الجائزة الملوثة إلى أفضل أداء هارد روك وأفضل أداء معدني. فاز فريق Metallica بحق بالجائزة الأخيرة في ذلك العام وفي العامين التاليين، بإجمالي سبعة انتصارات في تلك الفئة حتى الآن.