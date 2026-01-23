أكبر 5 جوائز جرامي في الثمانينات

في الثمانينيات، كانت جوائز جرامي في كثير من الأحيان متوقعة للغاية ولكن ليس بدون سبب. على سبيل المثال، نعتقد بالتأكيد أن مايكل جاكسون كان يستحق جوائز جرامي الثمانية التي فاز بها عام 1984 في أعقاب سيطرة فيلم “Thriller” على الثقافة الشعبية ومتاجر التسجيلات. ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان، كانت جوائز جرامي تربكنا بخياراتها، مثل كيف فاز مغني الروك كريستوفر كروس بجميع جوائز جرامي الأربع الرئيسية في عام 1981 ثم اختفى بعد ذلك من أهميته بعد أن فقدنا جميعًا الاهتمام. ومع ذلك، فإن أسوأ المفاجآت كانت عندما تم التغاضي عن المرشحين الحقيقيين ذوي الكفاءة الفنية من أجل اللعب في المفضلة، وبالتالي تجاهل المرشحين الذين استحقوا الفوز.

لقد نظرنا إلى الفئات الرئيسية والجوائز الكبرى للأنواع التي كانت كبيرة في الثمانينيات – الهيب هوب، والروك السائد، وأفضل 40 موسيقى بوب، وهيفي ميتال – لنرى أين أخطأت جوائز جرامي. تعكس اختياراتنا الأمثلة الأكثر فظاعة عندما منح الناخبون عن طريق الخطأ الجائزة المرموقة لأعمال مشهورة، أو أكثر مبيعا، أو أكثر شهرة، وحتى أولئك الذين لا ينتمون حتى إلى هذه الفئة. نحن أيضًا ملتزمون بالرفض الذي شاركنا فيه الرأي العام في وقت احتفالات توزيع الجوائز، وكذلك الآن. مع كل ما قيل، نعتقد أن ما يلي هو أكثر أخطاء جرامي التي لا يمكن الدفاع عنها في الثمانينيات.