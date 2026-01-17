أكبر 5 جوائز جرامي في السبعينيات

في سبعينيات القرن الماضي، كانت جوائز جرامي في الغالب على صواب، حيث اعترفت بالجهود الخالدة التي بذلها أهم الموسيقيين في ذلك العصر – إلا عندما لم يحدث ذلك، وازدراء الأعمال الأكثر استحقاقًا بشكل فاضح. يتم تسليم جوائز جرامي سنويًا إلى الأطراف المسؤولة عن أعظم الأغاني والألبومات في العام السابق، وفقًا لهيئة تصويت من المتخصصين في صناعة الموسيقى. تصبح كل قائمة من الفائزين بجائزة جرامي السنوية بمثابة كبسولة زمنية للموسيقى التي كانت الأكثر شعبية في تلك اللحظة من الزمن – ولكن هذا لا يعني أنها مؤشر دقيق للأغاني الحائزة على جوائز والتي ستبقى في الوعي العام الجماعي.
على سبيل المثال، تبين أن العديد من الفائزين بجائزة جرامي لأفضل فنان جديد كانوا من العجائب التي اختفت في نهاية المطاف، في حين أن الضجيج والزخم لبعض الفنانين كان له تأثير بارز في أذهان الناخبين في ذلك الوقت، مما أدى إلى الحكم على الوقت والسمعة التي سيعلن عنها لاحقًا أنها الفائز الأكثر وضوحًا وأحقيته. يبدو أنه في السبعينيات، كان الناخبون من أكاديمية التسجيلات يضعون علامة اختيار في كثير من الأحيان على المربع المجاور لاسم الأغنية الأكثر نجاحًا، أو الإدخالات الأكثر تمثيلاً للبدع العابرة والمحتضرة، أو تلك التي ساهم بها أكبر نجوم الماضي، وبالتالي فشلوا في مكافأة الابتكار أو الاعتراف بالتقدم. فيما يلي خمسة من أسوأ حالات رفض جوائز جرامي في السبعينيات، عندما لم يتمكن الناخبون من الحصول على الجائزة بشكل متسق.
عندما قامت ديبي بون وباربرا سترايساند بمزاحمة الروك
أسفرت فئة أغنية العام لجوائز جرامي لعام 1978 – وهي جائزة لمؤلفي الأغاني – عن تعادل نادر، لكن لم يكن أي من الفائزين ممن يقترح التاريخ أو الصلة المعاصرة أن يكونا: نجم الروك الذي تحول إلى موسيقى الريف غلين كامبل أو عضوة قاعة مشاهير الروك آند رول كارلي سيمون. وبدلاً من ذلك، قام الناخبون بتقسيم الجائزة بين قصيدتي حب مبتذلتين ومجهدتين وعامة من أفلام تم نسيانها بشكل أساسي بحلول نهاية السبعينيات. ذهبت أغنية العام إلى بول ويليامز وباربرا سترايساند عن أغنية “Evergreen (Love Theme from ‘A Star is Born’)” للأخير، وجو بروكس عن أغنية ديبي بون “You Light Up My Life”، وهي أغنية حب احتلت المركز الأول لأطول فترة في عام 1977.
لقد تُركت بعض الأغاني الأخرى التي لاقت استحسانًا وتذكرًا بشكل كبير منذ أواخر السبعينيات، مثل “Southern Nights”، وهي عبارة عن جزء مبهج ومبهج من موسيقى الروك الريفية التي كتبها أسطورة R & B ألين توسان وشاعتها كامبل، والتي بشرت بازدهار موسيقى البوب الريفية القادمة وتصدرت قائمة Hot 100 في عام 1977. ثم كان هناك نشيد سيمون المثير والمثير أغنية فيلم جيمس بوند “لا أحد يفعل ذلك أفضل”، واحدة من أعظم الأغاني الناجحة للمغني وكاتب الأغاني في السبعينيات على الإطلاق.
هزمت هاتان القصائد الكئيبة والمزعجة الفائزة أيضًا موسيقى الروك الكلاسيكية الغامضة والأبدية لفرقة إيجلز “فندق كاليفورنيا” ، ولكن على الأقل حصلت تلك الأغنية على جائزة جرامي القياسية لهذا العام.
عندما خسرت بوسطن جائزة أفضل فنان جديد
تبدأ قصة فرقة بوسطن بصعود سريع إلى الشهرة، وهو النوع الذي غالبًا ما يؤدي بجدارة إلى الفوز بجائزة أفضل فنان جديد. لكن بوسطن لم تحصل على جائزة جرامي ولا أي جوائز أخرى على الإطلاق. أصدرت المجموعة أول ألبوم لها بعنوان ذاتي في عام 1976، والذي سرعان ما أصبح الألبوم الأول الأكثر مبيعًا حتى الآن. ابتكرت فعليًا نوع موسيقى الروك – غناء بهلواني مرتفع يتطابق مع طبول مدوية، وأجزاء غيتار إيقاعية محملة بالخطاف، وعزف منفرد على الجيتار – باعت “بوسطن” أكثر من 17 مليون نسخة وأنتجت أغانٍ فردية لا تزال تُعزف على راديو موسيقى الروك الكلاسيكي حتى اليوم، مثل “أكثر من شعور” و”راحة البال”.
بكل المقاييس، كانت بوسطن أكبر فرقة موسيقية جديدة في البلاد في عام 1976، وعندما تم الإعلان عن ترشيحات جرامي في ذكرى ذلك العام، سجلت بالفعل جائزة أفضل فنان جديد لهذا العام. بدت بوسطن وكأنها قفل للفوز، لا سيما بالنظر إلى المنافسة الباهتة في الغالب، والتي تضمنت أغنية الديسكو الفانك الرائعة Wild Cherry والعمل الجديد فرقة Dr. Buzzard’s Original Savannah Band، والتي دمجت موسيقى الفرقة الكبيرة مع الديسكو. لكن الفائز في هذه الفئة؟ ليس بوسطن. ذهبت جائزة أفضل فنان جديد إلى فرقة Starland Vocal Band، وهي مجموعة غنائية غريبة مكونة من أربعة أجزاء وأغنية رائعة بعنوان “Afternoon Delight”، وهي أغنية مخيفة ومنفرة عن ممارسة الحب أثناء النهار.
خسر روبرت بالمر جائزة جرامي لموسيقى الروك بسبب أغنية غير روك
مع حفل عام 1980، أتيحت لجوائز جرامي فرصة أخيرة للتعرف على الموسيقى الضخمة في السبعينيات. في تكريم أفضل ما في عام 1979، اعترفت أكاديمية التسجيل أخيرًا بأن موسيقى الروك أند رول، التي كانت موجودة منذ منتصف الخمسينيات، وجدت لتبقى، وأنشأت الفئات الأولى خصيصًا لهذا النوع. في أفضل أداء صوتي روك على وجه الخصوص، كان من الممكن أن ينجح في الهبوط ويمنح الفوز لروبرت بالمر، أحد أفضل المطربين في اللعبة. وبدلاً من ذلك، ذهب الناخبون بالاسم الأكبر على ورقة الاقتراع، والذي لم يستحق الفوز.
كانت الترشيحات لأفضل أداء صوتي لموسيقى الروك في كل مكان. تلقى رود ستيوارت إيماءة لإرتداد الخمسينيات من القرن الماضي بعنوان “Blondes (Have More Fun)،” وتم تكريم المتمرد فرانك زابا على فيلمه “Dancin’ Fool” الذي لا يعتمد على موسيقى الروك. الأغنية التي هزت بالفعل، والتي تفاخرت بأداء صوتي ممتاز، كانت تحفة روبرت بالمر القوية والمفعمة بالحيوية لأغنية واحدة بعنوان “Bad Case of Loving You (Doctor Doctor).”
ومع ذلك، فإن الرجل الذي فاز في هذه الفئة هو بوب ديلان عن أغنية “Gotta Service Somebody”، المأخوذة من أحد ألبوماته الأقل إعجابًا، “Slow Train Coming”. تم كتابته وتسجيله خلال حقبة ديلان القصيرة كمزود للموسيقى الروحية، “فلدي خدمة شخص ما” هو إنجيل صغير تم ضبطه على إيقاع موسيقى الجاز والديسكو. من المرجح أن الناخبين أرادوا الإشادة بشخصية مؤثرة مثل ديلان، لأن أغنية “Gotta Service Somebody” ليست حتى أغنية روك، على عكس أغنية بالمر.
خسرت جوني ميتشل فرصتها الوحيدة في تسجيل العام
فازت جوني ميتشل بـ 10 جوائز جرامي على مدار مسيرتها المهنية الطويلة والمؤثرة، ولكنها لم تنفرد أبدًا بفئة رئيسية. علاوة على ذلك، لم تحصل أي من أغانيها الكلاسيكية من الستينيات والسبعينيات، عندما كانت من بين المطربين وكتاب الأغاني الأوائل والأكثر تأثيرًا في جيلها، على جائزة تسجيل العام المرموقة. لم يتم ترشيحها مطلقًا لأغنية “Big Yellow Taxi” أو “Free Man in Paris” أو “You Turn Me On, I’m a Radio”، لكنها حصلت أخيرًا على موافقة في عام 1975 عن أغنية “Help Me”، وهي الأغنية المنفردة الوحيدة التي وصل ميتشل إلى قائمة العشرة الأوائل على الإطلاق. إنها إحدى أبرز ألبومات ميتشل الكلاسيكية والمشهود لها عالميًا عام 1974 “Court and Spark”.
أغنية حب خالدة ومعقدة تتميز بكتابة أغاني ميتشل الصادقة والمتعددة، مع بعض أفضل الأمثلة للمؤدية على توقيعها ومسرحياتها الصوتية المميزة، لا تزال أغنية “ساعدني” غير قادرة على الفوز بجائزة سجل العام. بدلاً من ذلك، أعطى ناخبو جرامي الكأس لأغنية “أنا بصراحة أحبك” لأوليفيا نيوتن جون، وهي أغنية ريفية غامضة بطيئة للغاية وهادئة لدرجة أنها بالكاد تبدأ، وعامة جدًا لدرجة أنها تم نسيانها تمامًا في أعقاب تحول أوليفيا نيوتن جون إلى موسيقى البوب بعد عامين فقط مع الموسيقى التصويرية “Grease” و”Xanadu”.
خسر اثنان من أسطورتي الموجة الجديدة جائزة أفضل فنان جديد في ملهى ليلي تم تشغيله أيضًا
من الناحية المثالية – ومن الناحية المنطقية – يجب أن تذهب جائزة جرامي لأفضل فنان جديد إلى الأعمال التي تنتمي إلى طليعة الطليعة الموسيقية، تلك التي ستحدد شكل موسيقى البوب والروك في السنوات المقبلة. في أواخر السبعينيات، كان على الناخبين أن يمنحوا الجائزة لفنان من الموجة الجديدة، وهو الاتجاه الموسيقي الشامل الذي أدى إلى تسريع زوال الديسكو. وبدلاً من ذلك، في حفل توزيع جوائز جرامي عام 1979، كرم الناخبون لاعباً صغيراً في جنون الرقص المحتضر.
ظهرت موجة جديدة في عام 1978، ولم يستطع عالم الموسيقى التوقف عن الهذيان بها، حيث انبهر المعجبون والكتاب بدمج سلوك البانك لهذا النوع الفرعي من موسيقى الروك مع بساطة موسيقى الروك أند رول المبكرة والخطافات، وفي أغلب الأحيان، لوحات المفاتيح. عندما حان الوقت لترشيح تسجيلات عام 1978 لجوائز جرامي السنوية الحادية والعشرين، تلقى اثنان من أهم وأشهر الفنانين الجدد ترشيحًا لأفضل فنان جديد: إلفيس كوستيلو والسيارات. لكن لم تفز أي من هاتين المجموعتين، اللتين واصلتا تشكيل الصخور في الثمانينيات، بل فازت فرقة “طعم العسل”. لم تسجل هذه المجموعة سوى أغنيتين من أفضل 40 أغنية، وحصلت على جائزة جرامي الكبرى بفضل رقصتها السخيفة “Boogie Oogie Oogie”.