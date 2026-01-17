أكبر 5 جوائز جرامي في السبعينيات

في سبعينيات القرن الماضي، كانت جوائز جرامي في الغالب على صواب، حيث اعترفت بالجهود الخالدة التي بذلها أهم الموسيقيين في ذلك العصر – إلا عندما لم يحدث ذلك، وازدراء الأعمال الأكثر استحقاقًا بشكل فاضح. يتم تسليم جوائز جرامي سنويًا إلى الأطراف المسؤولة عن أعظم الأغاني والألبومات في العام السابق، وفقًا لهيئة تصويت من المتخصصين في صناعة الموسيقى. تصبح كل قائمة من الفائزين بجائزة جرامي السنوية بمثابة كبسولة زمنية للموسيقى التي كانت الأكثر شعبية في تلك اللحظة من الزمن – ولكن هذا لا يعني أنها مؤشر دقيق للأغاني الحائزة على جوائز والتي ستبقى في الوعي العام الجماعي.

على سبيل المثال، تبين أن العديد من الفائزين بجائزة جرامي لأفضل فنان جديد كانوا من العجائب التي اختفت في نهاية المطاف، في حين أن الضجيج والزخم لبعض الفنانين كان له تأثير بارز في أذهان الناخبين في ذلك الوقت، مما أدى إلى الحكم على الوقت والسمعة التي سيعلن عنها لاحقًا أنها الفائز الأكثر وضوحًا وأحقيته. يبدو أنه في السبعينيات، كان الناخبون من أكاديمية التسجيلات يضعون علامة اختيار في كثير من الأحيان على المربع المجاور لاسم الأغنية الأكثر نجاحًا، أو الإدخالات الأكثر تمثيلاً للبدع العابرة والمحتضرة، أو تلك التي ساهم بها أكبر نجوم الماضي، وبالتالي فشلوا في مكافأة الابتكار أو الاعتراف بالتقدم. فيما يلي خمسة من أسوأ حالات رفض جوائز جرامي في السبعينيات، عندما لم يتمكن الناخبون من الحصول على الجائزة بشكل متسق.