أكثر الأسباب شيوعًا أن أوراق الأشجار تتحول إلى اللون البني وتموت

يمكن أن يكون اكتشاف بعض الأوراق البنية أو المحتضرة على شجرتك أمرًا محزنًا. على الرغم من أنه ربما لا يكون سببًا للذعر ، إلا أنه علامة على أنه يجب عليك إلقاء نظرة فاحصة على صحة شجرتك. يمكن أن تتسبب الكثير من المشكلات المختلفة في أن تتحول أوراق الشجرة إلى اللون البني ، وتميز بين تلك الأسباب للبحث عن أدلة سياق ، مثل الطقس الأخير أو روتين الرعاية الخاص بك خلال الأسابيع القليلة الماضية.
من نقص الماء إلى الكثير من الماء إلى صدمة ومرض وموت ، هناك مجموعة واسعة من الأسباب المحتملة التي لها حلول مختلفة. لحسن الحظ ، ما لم يكن لديك شجرة ميتة على يديك ، يمكن تصحيح معظم هذه المشكلات بقليل من الرعاية والصيانة الإضافية من جانبك. في بعض الحالات ، قد يكون المحلول بسيطًا مثل سقي بشكل أعمق أو إضافة بعض المهاد. في حالات أخرى ، قد تحتاج إلى القيام بمزيد من العمل للقضاء على الضغوطات التي تؤذي شجرتك.
المفتاح هو التقاط المشكلة في وقت مبكر والانتباه أثناء معالجتها للتأكد من تشخيص مشكلة الجذر بشكل صحيح. إذا لم تبدأ الشجرة في إظهار علامات الاسترداد ، فقد تتعامل مع المشكلة الخاطئة. في هذه الحالة ، ستحتاج إلى إلقاء نظرة على الأعراض مرة أخرى ومحاولة معرفة ما يجري بالفعل. لمساعدتك في تضييق الاحتمالات ، إليك بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للبحث عنها وما يجب القيام به إذا وجدت أوراقًا بنية على شجرة.
أوراق الشجر أو إجهاد الجفاف
في الصيف ، قد تكون أوراق البراوننج علامة على حرق الأوراق. تعتمد ورقة صحية على عملية تسمى النتح لتبريد نفسها. يتم دفع الماء من خلال المسام لخفض درجة حرارة الهواء المحيطة – على غرار الطريقة التي قد تكسر العرق. ولكن نظرًا لأن أشعة الشمس تسبب حرارة أكثر كثافة في أن تصل إلى أعلى المظلة ، تصبح الأوراق عرضة للحارقة ، خاصة بدون رطوبة كافية لاستخدامها في النتح. لمساعدة شجرتك ، تأكد أولاً من سقيها عندما تكون.
من المهم التفكير في مكان حدوث Scorch. إذا كانت الأوراق المحروقة مركزة في الجزء العلوي من الشجرة ، فقد يكون هذا مجرد تعويذة ساخنة أو جافة بشكل غير عادي. مرة أخرى ، يمكن أن يساعده ماء إضافي خلال أيام الصيف الأكثر سخونة. إذا كانت المشكلة تؤثر على الشجرة بأكملها ، فقد تعاني من إجهاد الجفاف على المدى الطويل وتكافح من أجل تبريد نفسها وكذلك عادة. إحدى طرق التمييز بين إجهاد الجفاف عن المشكلات الأخرى هي النظر إلى جميع الأعراض الموجودة. بالإضافة إلى الأوراق البنية ، هل هناك أيضًا أوراق صفراء أو أخف وزناً؟ هل أوراق الذبول؟ هل بدأت شجرتك فجأة في إنتاج بذور أكثر من المعتاد؟ كل هذه يمكن أن تكون علامات على أن الجفاف هو المشكلة.
إذا كنت تتابع إرشادات الري المناسبة لشجرتك ، فقد لا تكون سقيًا بعمق. يمكن أن يكون الحصول على قياسات الري بشكل عميق أمرًا صعبًا. وهي ، من المهم تشبع منطقة الجذر بأكملها – وانتشر جذور الشجرة عادة حوالي مرتين إلى أربعة أضعاف حجم مظلةها. إذا كنت تسير فقط بالقرب من قاعدة الجذع ، فقد تترك الجزء الأكبر من نظام الجذر الخاص به.
أنت تتجول في الشجرة
لا تقفز إلى سقي شجرة بأوراق بنية. بشكل محبط ، يمكن أن تبدو علامات إجهاد الجفاف مشابهة لأعراض شجرة تم تسقيتها كثيرًا. عندما تكون التربة مشبعة ، يمكن أن تتعفن الجذور ، لتصبح غير قادرة على تناول المياه. بمجرد أن يتمكنوا من تناول الماء ، ستبدأ الأوراق في الجفاف تمامًا كما لو كانت شجرتك تعاني من نقص الماء.
إذا كنت تخطئ في هذه الأعراض للجفاف وإضافة المزيد من الماء ، فقد ينتهي بك الأمر مما يجعل المشكلة أسوأ أو حتى قتل الشجرة. من ناحية أخرى ، إذا كنت تتجنب سقي خوفًا من تعفن الجذور واتضح أن شجرتك تفتقر فعليًا إلى الماء ، فقد تتسبب في إجهاد شجرتك وتلفها. لتجنب ارتكاب أي من هذه الأخطاء ، تحتاج إلى التحقق من التربة. حفر بضع بوصات بيدك لتشعر بمدى جفاف التربة أو رطوبة. إذا كانت رطبة أو مندي ، تخطي الري واكتشف سبب وجود الكثير من الرطوبة.
على سبيل المثال ، هل الشجرة بالقرب من ماسك أسفل أو في منطقة منخفضة تميل إلى الفيضان بعد المطر؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقم بنقله إذا كان صغيرًا بما يكفي لزرع الأعضاء. إذا كنت تريد شجرة في تلك البقعة المحددة ، فاختر واحدة تحب القدمين الرطب. احتمال آخر هو الضغط. يمكنك تحسين التربة المضغوطة عن طريق حراثة السماد فيه. ثم ، غطيها مع المهاد العضوي مثل رقائق الخشب أو الأوراق. قم بإيقاف هذا المهاد كل عام حيث تتحلل وستصبح التربة أكثر صحة مع مرور الوقت. حتى ذلك الحين ، استمر في فحص رطوبة التربة قبل سقي لتجنب الإفراط في الماء.
الشجرة مريضة
مجموعة متنوعة من الأمراض يمكن أن تسبب أوراق الأشجار تتحول إلى اللون البني. إذا كان المرض هو الجاني ، فسوف يظهر عادةً على أنه بقع بنية أو تان أو صفراء على بعض الأوراق ، مثل طفح جلدي تقريبًا. تعتمد العلامات والأعراض الأخرى إلى حد كبير على أنواع الأشجار ونوع الأمراض المعرضة لها. إذا كانت الأوراق المتأثرة في الغالب على الفروع السفلية ، أو إذا ظهرت لأول مرة عندما تكون الرطوبة أعلى في مناخك ، فقد يكون ذلك مرضًا فطريًا يستفيد من الظروف الدافئة والرطبة. إذا كانت البقع منتشرة بشكل عشوائي عبر أوراق الشجر ، فقد تكون عدوى بكتيرية أو فطرية تنتقل عن طريق الرياح أو المطر.
لمعرفة ما إذا كنت تتعامل مع مرض الأشجار بشكل أفضل وأفضل الخطوات لعلاجه ، ابدأ بالبحث عن الأمراض الأكثر شيوعًا التي تواجه أنواع الأشجار في الفناء. في غضون ذلك ، كبح انتشار الأمراض الفطرية أو البكتيرية عن طريق التغلب على الأوراق المتساقطة بعيدًا عن أشجارك ورميها بعيدًا. إذا كانت المظلة كثيفة ورطبة ، فقد ترغب في تقليم الفروع الأصغر هنا وهناك لتحسين تدفق الهواء. ولكن لا تزيل الكثير من الفروع في أواخر الصيف ، لأن هذا يمكن أن يشدد على الشجرة في وقت يكون فيه بالفعل معرضًا للحرارة ويضعف بسبب المرض. بدلاً من ذلك ، انتظر حتى تصبح نائمة للقيام بتشذيب أثقل لمنع المرض من العودة العام المقبل.
إنها تعاني من صدمة زرع
إذا كانت الشجرة ذات الأوراق البنية هي التي زرعتها مؤخرًا في الفناء الخاص بك ، فإن صدمة الزرع هي الجاني المحتمل. تشمل أعراض صدمة الزرع أوراق الشجر البني ، وانخفاض الأوراق المبكرة ، وتراجع ملحوظ في مقدار النمو الجديد. ستكون الشجرة المجهدة أيضًا أكثر عرضة لمشاكل أخرى مثل الآفات والمرض. يمكنك منع صدمة الزرع عن طريق اختيار الأشجار الأصغر سناً ، وزراعتها بينما تكون نائمة في فصل الشتاء ، وحفر حفرة تسمح لجذورها بالانتشار. يجب أن يكون الفتحة على الأقل مرتين على الأقل ، ونفس عمق كرة الجذر.
إذا كانت الشجرة موجودة بالفعل في الأرض ، فإن حفرها لإصلاح الأخطاء التي ارتكبتها عند زرعها لن تساعد. لحسن الحظ ، قد تنجح في إنقاذ الشجرة المجهدة في الفناء الخاص بك من خلال العناية الجيدة بها خلال السنوات القليلة الأولى أثناء تأسيسها. اعتمادًا على مدى الصدمة ، التي يمكن قياسها تقريبًا بنسبة الأوراق التي تحولت إلى اللون البني وتوفي ، قد يتعافى بحلول موسم النمو التالي ، أو قد يستغرق الأمر عدة سنوات.
لمساعدة شجرتك على التغلب على هذه الصدمة ، قم بتغليف قاعدتها بطبقة من 2 إلى 3 بوصات من رقائق الخشب أو قش الصنوبر للحفاظ على درجة حرارة التربة والرطوبة متسقة. ثم ، الماء بانتظام لبقية موسم النمو. أخيرًا ، قاوم إغراء تطبيق الأسمدة. تحتاج الشجرة المزروعة حديثًا إلى التركيز على تطور الجذر ، ويمكن للأسمدة أن تحفز النمو الأعلى الجديد الذي لم تكن الجذور قوية بعد بما يكفي لدعمه.
الشجرة ميتة
إذا تحولت جميع الأوراق الموجودة على شجرتك فجأة إلى اللون البني هذا العام ، لكنها لا تزال مرتبطة بالفروع ، فهذا مؤشر كبير على أن الشجرة قد استسلمت أخيرًا لمشكلة كانت تكافح معها لفترة طويلة. حتى لو لم تفعل شيئًا مختلفًا ولم يكن هناك أي إصابة أو مشكلة في الشجرة في الماضي ، فقد حدثت إصابات واحدة أو أكثر على مدار السنوات القليلة الماضية التي أضعفت الشجرة تدريجياً.
في الأحياء التي تم بناؤها حديثًا ، على سبيل المثال ، ربما تكون جذور الشجرة قد تضررت أثناء البناء ولم يتمكن نظام الجذر الضعيف من مواكبة احتياجات الشجرة أو الاحتياجات المغذية. في المناطق التي يكون فيها استخدام مبيدات الأعشاب أمرًا شائعًا – مثل منتجات الأعشاب الضارة والأعلاف التي يستخدمها العديد من أصحاب المنازل بانتظام على المروج – ربما يكون التعرض المتكرر قد تلف الشجرة تدريجياً. حتى الجفاف أو العواصف التي تحدث بانتظام ، والتي قد تكون طبيعية في منطقتك ، يمكن أن ترتدي شجرة مع مرور الوقت ، وخاصة واحدة أصغر سنا أو لا يتم تكييفها مع المناخ.
إذا ماتت شجرتك ، فلا يوجد إحياءها. لكن اكتشاف العوامل المحتملة التي ساهمت في وفاتها يمكن أن تساعدك على منع حدوث ذلك إلى بديل أو أشجار أخرى على الممتلكات الخاصة بك. على سبيل المثال ، قد تبذل جهداً لسقي الأشجار أكثر أثناء الجفاف أو الحد من استخدام مبيدات الأعشاب في الفناء الخاص بك.