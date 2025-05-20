أكثر الأمراض المؤلمة للموت من اليدين لأسفل

الموت شيء يجب علينا جميعًا مواجهته في مرحلة أو أخرى. ولتحقيق هذه الغاية ، يقبل معظم الناس هذه الحقيقة. تشير الدراسات إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تم تصنيفهم لا يخافون من الموت ، على الرغم من أن 42 ٪ من الناس يخشون الموت على الأقل إلى حد ما (لكل إحصاء). بالإضافة إلى ذلك ، يقول واحد من كل أربعة أمريكيين أنهم لا يخشون الموت على الإطلاق.
ومع ذلك ، على الرغم من أن الخوف من الموت قد لا يكون شاملاً ، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الناس إلى حد ما أو لآخر. وفقًا لدراسة أجرتها عام 2017 في الحدود في الطب ، فإن قلق الموت ، أو ثناتوفوبيا ، غالباً ما يركز على الموت نفسه وأكثر على عملية الموت. كشفت النتائج أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة أشخاص كانوا خائفين بشكل خاص من وفاة مؤلمة. ومع ذلك ، أظهرت دراسة أجريت عام 2020 في الرعاية الملطفة BMC أن أقل من واحد من كل خمسة مرضى عانوا من ألم شديد في الشهر الأخير من الحياة. ومع ذلك ، يمكن أن تجعل هذه الأمراض المعينة تجربة مؤلمة بشكل خاص.
سرطان البنكرياس
يمكن أن يكون للأورام الناتجة عن سرطان البنكرياس تأثير على الأعصاب بالقرب من البنكرياس. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن حظر جزء من الأمعاء الدقيقة المعروفة باسم الاثني عشر بواسطة الأورام ، مما قد يؤدي إلى الألم والانزعاج. يمكن أن يحدث تراكم السوائل في المعدة ، المسماة استسقاء ، والتي يمكن أن تسبب الألم.
بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أقل شيوعًا ، يمكن أن ينتشر سرطان البنكرياس أيضًا إلى عظام المريض. يمكن أن يسبب ذلك مجموعة من المشكلات المؤلمة ، بما في ذلك آلام العظام أو العظام المكسورة أثناء الأنشطة الطبيعية. يمكن للسرطان أيضًا ضغط الحبل الشوكي ، والذي يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر وخدر في الأطراف السفلية. في الحالات الأكثر خطورة ، يمكن أن يؤدي هذا الضغط أيضًا إلى سلس الأمعاء والأمعاء. يمكن أيضًا تلف خلايا العظام بسبب سرطان البنكرياس ، والتي يمكن أن تسبب مستويات الكالسيوم في الدم أعلى من المعتاد. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدد من الأعراض غير السارة ، مثل الأوجاع والآلام والعطش المفرط والفشل الكلوي.
ساركومة العظم
يمكن أن يكون سرطان العظام مؤلمًا منذ البداية ، حيث يمكن أن يبدأ نمو الورم في الضغط على الأعصاب والأوعية الدموية المربوطة في جميع أنحاء طبقات العظام. هذا لا يمكن أن يسبب الألم فحسب ، بل يمكن أن يمنع الحركة أيضًا. (فيما يلي علامات التحذير من سرطان العظام الذي يجب ألا تتجاهله.) بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت جمعية السرطان الأمريكية أن الألم حول منطقة الورم يمكن أن يكون أسوأ في أوقات مختلفة ، كما هو الحال في الليل أو عند المشي. يمكن أن تضعف الأورام العظام ، مما يؤدي إلى فواصل مفاجئة ومؤلمة.
أظهرت دراسة أجريت عام 2021 المنشورة في مجلة الأبحاث المتقدمة أن تآكل العظام من بعض أنواع السرطان ، مثل ساركوما Ewing ، يمكن أن يكون مهمًا بدرجة كافية بحيث يبدو أن العظم قد تم تناوله بعيدًا. يمكن أن يؤدي نمو الورم أيضًا إلى تنشيط الخلايا المناعية في الحبل الشوكي ، والتي يمكن أن تطلق المواد الالتهابية التي تزيد من حساسية الفرد للألم. هذه عملية تُعرف باسم التوعية المركزية ؛ بمرور الوقت ، يمكن أن تسبب حتى الحركات الطبيعية مؤلمة.
المرحلة النهائية ALS
التصلب الجانبي الضموري ، أو ALS ، هو مرض تدريجي يضعف الخلايا العصبية في كل من الدماغ والحبل الشوكي ، مما تسبب في إضعاف العضلات بمرور الوقت. (اقرأ كيف يتم علاج ALS.) مع تقدم المرض ، يصبح من الصعب وأصعب المشي أو التحرك أو الكلام أو حتى التنفس. وفقًا لجامعة فرجينيا ، يمكن للمرضى الذين يعانون من ALS تجربة ما يعرف باسم متلازمة “Locked-In”. المرضى في هذه المرحلة في حالة تأهب واعية تمامًا ، لكن لا يمكنهم التحرك على الإطلاق.
يمكن لهذه المرحلة النهائية من ALS تقديم عدد من الصعوبات ، سواء للمرضى ومقدمي الرعاية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2002 في علم الأعصاب ، أفاد مقدمو الرعاية الذين يعالجون المرضى الذين يعانون من ALS في المرحلة النهائية أن أكثر من نصف مرضى ALS في نهاية حياتهم أبلغوا عن تعرض الضيق ، أو صعوبة في التنفس. كما أبلغوا عن ألم متكرر وشديد. بالإضافة إلى الألم ، لاحظ 48 ٪ من مقدمي الرعاية أن المرضى في هذه المرحلة عانوا أيضًا من عدم الراحة من نوع أو آخر.
سرطان المرارة
يمكن للأشخاص الذين يعانون من سرطان المرارة أن يعانون من الألم في عدد من الطرق المختلفة. بشكل عام ، يمكن أن يكون ألمًا مؤلمًا في المنطقة اليمنى العليا من البطن. ومع ذلك ، إذا تم حظر القنوات الصفراوية بواسطة Gallstones ، فقد يشعر هذا الألم بحادة. مع تقدم السرطان إلى مراحل أكثر وأكثر تقدماً ، يمكن أن تتسبب الخلايا السرطانية المتنامية في امتداد الأعضاء أو حتى تمنع القنوات الصفراوية بالكامل ، مما يؤدي إلى ألم أكبر.
يمكن أن ينبع ألم سرطان المرارة من الخلايا السرطانية التي تمنع الضفيرة الاضطرابات الهضمية ، وهي مجموعة من الأعصاب التي تقع بالقرب من الكبد. عندما تتأثر الضفيرة الاضطرابات الهضمية بنمو السرطان ، يمكن أن يكون الألم حادًا أو طعنًا أو تشنجًا أو الضغط. إذا حدث هذا ، يمكن للطبيب وصف إجراء يُعرف باسم كتلة الضفيرة الاضطرابات الهضمية ، والتي تخدر الأعصاب في المنطقة ، مما يساعد على إدارة الألم. (هذا هو نوع النظام الغذائي الذي يجب أن تتابعه إذا كان لديك حصى المرارة.)
نخر التهاب اللفافة
تعتبر التهاب اللفافة الناخر من التهاب اللفافة الذي يتناول الجسد ، وهو حالة نادرة ولكنه خطيرة ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تكون قاتلة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يمكن أن تؤدي الحالة إلى مشاكل تهدد الحياة مثل الصدمة والإنتان وفشل الأعضاء. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى بتر الأطراف حيث يحاول الأطباء تجنب الموت عن طريق إزالة أجزاء الجسم المصابة. حتى مع العلاج ، لا ينجو واحد من كل خمسة أشخاص الذين يتقلصون إلى التهاب اللفافة الناخر.
يمكن للأشخاص الذين يعانون من التهاب اللفافة الناخر تجربة عدد من الأعراض غير السارة ، بما في ذلك الجفاف والإسهال والغثيان والدوار. مع تقدم المرض ، يمكن للمرضى تجربة تورم الأطراف ، والطفح الجلدي الأرجواني تدور حول المنطقة المصابة ، والتقشر وتقشير الجلد مع حدوث موت الأنسجة. وفقًا لتقرير عام 2017 نشر في المجلة الطبية البريطانية ، يمكن أن يؤدي التهاب اللفافة الناخر إلى حالة تُعرف باسم متلازمة الصدمة السامة ، وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة تتميز بفشل متعدد المنظمات قاتلة في 70 ٪ من الحالات.
مرض هنتنغتون
على الرغم من نادرة ، فإن مرض هنتنغتون هو حالة وراثية تسبب الانحلال في الخلايا العصبية للدماغ. يمكن أن يسبب حركات العضلات غير الطوعية ، مثل الرجيج أو الوخز ، وكذلك صلابة العضلات. يمكن أن يسبب المرض أيضًا صحة عقلية وقضايا إدراكية ، بما في ذلك الافتقار إلى السيطرة على الاندفاع ، والتهيج ، والتفكير في الانتحار.
هذه الآثار لمرض هنتنغتون تعني أن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة يمكن أن يكونوا في كثير من الأحيان من الألم. ومع ذلك ، وفقا لأخبار مرض هنتنغتون ، غالبًا ما يكون الألم من الأعراض التي يتم تجاهلها. قال الخبراء إن أربعة من كل خمسة مرضى مرض هنتنغتون في دور رعاية المسنين ونصف جميع مرضى المنازل “يعانون من الألم من نوع ما”. يمكن أن يشمل هذا الألم صداعًا وآلامًا في البطن وكسور من الحركات غير المنضبط. وبسبب الآثار العقلية التي يمكن أن تنبع من مرض هنتنغتون ، فإن العديد من المرضى لا يفعلون أي شيء لإدارة أو علاج آلامهم ، مما يعني أنهم غالباً ما يعانون باستمرار ولا يفهمون السبب. للأسف ، في الوقت الحاضر ، لا يوجد علاج لمرض هنتنغتون.
سرطان المريء
يمكن أن يكون سرطان المريء في بعض الأحيان في مراحله الأولية مع الألم. يمكن للمرضى أن يشعروا بالألم عند البلع ، المعروف باسم Odynophagia. يمكن أن يواجهوا أيضًا صعوبة في البلع ، والتي يمكن أن تصبح أسوأ بشكل تدريجي مع نمو السرطان. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمرضى الذين يعانون من سرطان المريء أن يعانون من حرقة ، والألم والضغط في الصدر ، والسعال المزمن والبحسن.
مع تقدم المرض ، يمكن أن يصبح الألم والمعاناة أسوأ بكثير. يمكن للمرضى تجربة مجموعة من الأعراض المؤلمة ، بما في ذلك آلام العظام والمفاصل ، ونزيف المريء ، والتهاب الحلق ، وصعوبة التحدث. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للدكتور بيلال بن عساف ، في المراحل النهائية من سرطان المريء ، يمكن للأورام غزو الأعضاء الأخرى ، مثل الرئتين والكبد ، وحتى العظام. هذا يمكن أن يسبب ألم شديد في جميع أنحاء الجسم. على هذا النحو ، يجب أن يكون لمقدمي الرعاية الذين يعتنون مريضًا يعاني من سرطان المريء في المرحلة النهائية استراتيجيات لإدارة الألم.
الإيبولا
يعد فيروس الإيبولا مرضًا نادرًا ولكنه خطير للغاية ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، قاتلة في 50 ٪ من الحالات. في الفاشيات السابقة ، كان معدل الوفيات مرتفعًا إلى 90 ٪. ينتقل هذا المرض عن طريق الدم والسوائل الجسدية أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة ، ويظهر نفسه فجأة مع الحمى وآلام العضلات والصداع. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، تُعرف هذه بالأعراض “الجافة” للفيروس. مع تقدم المرض ، يدخل ما يسمى المرحلة “الرطبة”. تتميز هذه المرحلة بالإسهال المائي والقيء وآلام البطن الشديدة.
عندما يدخل الفيروس مراحله المتأخرة ، يمكن أن تصبح أعراض “الرطب” أكثر حدة. يمكن أن تشمل القيء الدموي أو القيء في مادة تشبه أراضي القهوة ، والبراز الدموي ، والطفح الجلدي وبقع الدم في الدم تحت الجلد.
داء الكلب
على الرغم من نادرة في الولايات المتحدة ، إلا أن داء الكلب مضمون تقريبًا لتكون قاتلة بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الجهاز العصبي المركزي. عادة ما ينتقل داء الكلب عبر لعاب الحيوانات ذات الدم الدافئ مثل الظربان والثعالب والراكون والخفافيش. يمكن أيضا أن يحملها الكلاب والقطط. في الولايات المتحدة ، تعد لدغات الخفافيش السبب الأكثر شيوعًا لمكافحة الكلب ، حيث تكون علامات اللدغة صغيرة جدًا بحيث لا يعرف الناس أحيانًا أنهم قد تعرضوا للعض حتى تبدأ الأعراض. (هذا هو أول شيء يجب عليك فعله بعد لدغة الخفافيش.)
في البداية ، يمكن أن تظهر داء الكلب مثل الأنفلونزا ، مع ارتفاع الحمى والتهاب الحلق والغثيان والقيء. ومع ذلك ، مع تقدمه ، تصبح الأعراض أكثر حدة ومرعبة. وهي تشمل العدوان ، والارتباك ، والشلل ، والهلوسة ، والكوابيس ، والتشنجات. بالإضافة إلى ذلك ، يسبب المرض تشنجات شديدة في الحلق ، مما يجعل الشرب مستحيلًا. في النهاية ، يمكن أن يؤدي التفكير في الشرب إلى هذه التشنجات ، مما يعطي انطباعًا بأن المريض يخاف في الواقع من الماء.