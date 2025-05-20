أكثر الأمراض المؤلمة للموت من اليدين لأسفل

الموت شيء يجب علينا جميعًا مواجهته في مرحلة أو أخرى. ولتحقيق هذه الغاية ، يقبل معظم الناس هذه الحقيقة. تشير الدراسات إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تم تصنيفهم لا يخافون من الموت ، على الرغم من أن 42 ٪ من الناس يخشون الموت على الأقل إلى حد ما (لكل إحصاء). بالإضافة إلى ذلك ، يقول واحد من كل أربعة أمريكيين أنهم لا يخشون الموت على الإطلاق.

ومع ذلك ، على الرغم من أن الخوف من الموت قد لا يكون شاملاً ، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الناس إلى حد ما أو لآخر. وفقًا لدراسة أجرتها عام 2017 في الحدود في الطب ، فإن قلق الموت ، أو ثناتوفوبيا ، غالباً ما يركز على الموت نفسه وأكثر على عملية الموت. كشفت النتائج أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة أشخاص كانوا خائفين بشكل خاص من وفاة مؤلمة. ومع ذلك ، أظهرت دراسة أجريت عام 2020 في الرعاية الملطفة BMC أن أقل من واحد من كل خمسة مرضى عانوا من ألم شديد في الشهر الأخير من الحياة. ومع ذلك ، يمكن أن تجعل هذه الأمراض المعينة تجربة مؤلمة بشكل خاص.