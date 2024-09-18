أكثر اللحظات المثيرة للجدل في المؤتمر الوطني الديمقراطي على مر السنين

في اليوم الأول من المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024 في شيكاغو، كانت هناك مواجهات بين الشرطة بملابس مكافحة الشغب والمحتجين ضد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها المستمرة ضد حماس. في فترة ما بعد الظهر من يوم 19 أغسطس، اخترق حوالي 100 شخص بوابة أمنية واستقبلهم رجال إنفاذ القانون. في حين قد يكون هناك بعض أوجه التشابه الغريبة مع المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 1968 الذي شهد حملة قمع وحشية من قبل الشرطة في نفس المدينة، إلا أن هذه المرة كان هناك عدد قليل من الاعتقالات.

على مدار تاريخه الطويل، لم يكن المؤتمر الوطني الديمقراطي دائمًا متحضرًا، بما في ذلك على أرض المؤتمر. حتى المؤتمر الأول، الذي عقد في عام 1832، شهد إقصاء المرشح المفترض لمنصب نائب الرئيس بشكل غير رسمي، وقد أصبح الأمر أكثر قبحًا منذ ذلك الحين، وخاصة عشية الحرب الأهلية. في عام 1860، كان هناك مؤتمران ديمقراطيان متنافسان أسفرا عن ترشح اثنين من الديمقراطيين للرئاسة. ثم في عام 1924، عقد الديمقراطيون أطول مؤتمر ترشيح في تاريخ الولايات المتحدة وكانوا غير قادرين تقريبًا على الاتفاق على مرشح للرئاسة. فيما يلي بعض اللحظات الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر الوطني الديمقراطي.