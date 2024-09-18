أكثر اللحظات المثيرة للجدل في المؤتمر الوطني الديمقراطي على مر السنين

في اليوم الأول من المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024 في شيكاغو، كانت هناك مواجهات بين الشرطة بملابس مكافحة الشغب والمحتجين ضد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها المستمرة ضد حماس. في فترة ما بعد الظهر من يوم 19 أغسطس، اخترق حوالي 100 شخص بوابة أمنية واستقبلهم رجال إنفاذ القانون. في حين قد يكون هناك بعض أوجه التشابه الغريبة مع المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 1968 الذي شهد حملة قمع وحشية من قبل الشرطة في نفس المدينة، إلا أن هذه المرة كان هناك عدد قليل من الاعتقالات.
على مدار تاريخه الطويل، لم يكن المؤتمر الوطني الديمقراطي دائمًا متحضرًا، بما في ذلك على أرض المؤتمر. حتى المؤتمر الأول، الذي عقد في عام 1832، شهد إقصاء المرشح المفترض لمنصب نائب الرئيس بشكل غير رسمي، وقد أصبح الأمر أكثر قبحًا منذ ذلك الحين، وخاصة عشية الحرب الأهلية. في عام 1860، كان هناك مؤتمران ديمقراطيان متنافسان أسفرا عن ترشح اثنين من الديمقراطيين للرئاسة. ثم في عام 1924، عقد الديمقراطيون أطول مؤتمر ترشيح في تاريخ الولايات المتحدة وكانوا غير قادرين تقريبًا على الاتفاق على مرشح للرئاسة. فيما يلي بعض اللحظات الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر الوطني الديمقراطي.
المؤتمر الأول
انعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي الأول في عام 1832 في بالتيمور بولاية ماريلاند. وخلال هذا الحدث، رشحت المنظمة السياسية الجديدة تمامًا – التي نشأت من رماد الحزب الديمقراطي الجمهوري – أندرو جاكسون لفترة ولاية ثانية. كان جاكسون رئيسًا منذ عام 1829 وكان جون سي كالهون نائبًا له. لكن كالهون فقد حظوته، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دعمه لمبدأ الإبطال، وهي نظرية سياسية مثيرة للجدل يمكن للولايات بموجبها “إبطال” أي قوانين فيدرالية لا توافق عليها.
كان جاكسون وأنصاره يعارضون بشدة إبطال الانتخابات. وفي المؤتمر، رشح المندوبون بدلاً من ذلك مارتن فان بورين ليكون نائبه. وانتهى الأمر بكالون إلى الاستقالة من منصب نائب الرئيس لجاكسون (أول شخص يفعل ذلك). وأصبح عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية، لكن تطلعاته إلى أن يصبح رئيسًا للدولة يومًا ما تم إحباطها. من ناحية أخرى، شهد فان بورين صعود نجمه السياسي. وأصبح الرئيس الثامن للولايات المتحدة وأول رئيس يولد في الولايات المتحدة.
1860 انسحاب مندوبي الحزب الديمقراطي الجنوبيين
في ربيع عام 1860، عقد الديمقراطيون مؤتمرهم في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، لكن الأمور لم تسر على ما يرام منذ البداية. فلم يتمكن المندوبون، الذين اختلف أغلبهم حول قضية العبودية، من ترشيح مرشح. وفي النهاية، انسحب عدد من المندوبين الجنوبيين، وانتهى المؤتمر دون ترشيح أي شخص. وحاولوا مرة أخرى في ذلك الصيف، فعادوا للانعقاد في بالتيمور في يونيو/حزيران. ولكن مرة أخرى انسحب الجنوبيون.
رشح المندوبون المتبقون ستيفن دوغلاس. وفي الوقت نفسه، عقد الديمقراطيون الجنوبيون مؤتمرهم الخاص في بالتيمور ورشحوا كنتاكي جون سي بريكنريدج. كان في ذلك الوقت يشغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس جيمس بوكانان وكان يعتقد أن العبودية يجب أن تقررها الولايات وليس الحكومة الفيدرالية. أدى هذا إلى ظهور مرشحين ديمقراطيين يدعي كل منهما أنه المرشح الشرعي وواحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية فوضوية في التاريخ. في النهاية، فاز أبراهام لينكولن، أول مرشح للحزب الجمهوري الجديد، بالانتخابات، مما دفع الولايات الجنوبية إلى الانفصال عن الاتحاد، مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية.
اتفاقية متنازع عليها عام 1924
في صيف شديد الحرارة عام 1924، انعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في حديقة ماديسون سكوير في مانهاتن، وكان المؤتمر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. وسرعان ما تحول إلى مؤتمر عدائي. وبحلول اليوم الثاني، بدأ المتفرجون يبصقون على المندوبين، الذين تشاجروا بغضب حول المرشحين والقضايا التي شملت حظر الكحوليات وجماعة كو كلوكس كلان. واستمر المؤتمر لمدة أسبوعين وسط معركة مريرة بين حاكم نيويورك آل سميث وويليام ج. ماكادو من كاليفورنيا. وكتب المراسل إلمر ديفيس في صحيفة نيويورك تايمز: “إنه مشهد غير إنساني. لو كان المؤتمر الديمقراطي قتالاً، لكان الحكم قد أوقفه منذ فترة طويلة”.
كان سميث مناهضًا للحظر ومناهضًا للكو كلوكس كلان. أما ماكادو، ورغم أنه لم يكن عضوًا في المنظمة الإرهابية العنصرية البيضاء، فقد حظي بدعم كو كلوكس كلان، التي بلغ حكمها الإرهابي ذروته خلال عشرينيات القرن العشرين. كما أراد ماكادو استمرار الحظر. وفي النهاية، برز مرشح غير متوقع يُدعى جون ديفيس كحل وسط بين أنصار سميث وماكادو. وخسر ديفيس بشكل ساحق في الانتخابات العامة أمام كالفين كوليدج.
أعمال شغب الشرطة عام 1968
في أغسطس/آب 1968، اشتبكت شرطة شيكاغو ــ تحت قيادة العمدة المستبد ريتشارد دالي وبدعم من الحرس الوطني وأفراد من الجيش الأميركي ــ مع محتجين مناهضين لحرب فيتنام خارج المدرج الدولي حيث كان المؤتمر الوطني الديمقراطي منعقدا. وفيما أطلق عليه لاحقا “شغب الشرطة” في تقرير رسمي صادر عن ولاية إلينوي، هاجمت قوات إنفاذ القانون المحتجين بعنف واعتقلت المئات منهم.
من ناحية أخرى، يتذكر توم فاراجوي، ضابط شرطة شيكاغو، أن المتظاهرين ألقوا عليه أكياسًا من البراز البشري والزجاجات وغيرها من الأشياء. وقال لصحيفة نيويورك تايمز في أغسطس 2024: “لقد كسرت ذراعي لأن شخصًا ما ألقى عليّ قطعة من الخرسانة”. وتذكرت جودي جامبو، وهي متظاهرة، رؤية الشرطة “تتعامل بعنف مع الناس، وتفعل أشياء فظيعة بهم”. داخل المؤتمر، تشاجر المندوبون حول مواقف المنصة المتعلقة بالحرب، وفي بعض الحالات، تحولت المعارك إلى جسدية. في النهاية، فاز هيوبرت همفري بترشيح الحزب الديمقراطي وخسر أمام ريتشارد نيكسون في الانتخابات العامة. وأصبح المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو لحظة فاصلة في السياسة الأمريكية.
احتجاجات غزة في مؤتمر 2024
في أغسطس/آب 2024، عاد المؤتمر الوطني الديمقراطي إلى شيكاغو وسط احتجاجات حول حرب أخرى. وكان هناك عدة آلاف من الناس في شيكاغو يحتجون على الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة بعد إعلان الحرب التي خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، وفقًا لشبكة إيه بي سي نيوز. ويريد الكثيرون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحماس وأن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل.
وبالإضافة إلى المتظاهرين الذين اخترقوا السياج الخارجي المحيط بمركز يونايتد حيث يقام المؤتمر الوطني الديمقراطي، رفع المتظاهرون داخل المؤتمر لافتة كتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل”. وعندما ظهر الرئيس جو بايدن في المؤتمر لدعم نائبة الرئيس كامالا هاريس، أدار العديد من المندوبين المؤيدين للفلسطينيين ظهورهم له احتجاجًا. واعترف بايدن في خطابه في الحدث بأن “المحتجين في الشارع لديهم وجهة نظر”. وتابع، بحسب أكسيوس، “يُقتل الكثير من الأبرياء على الجانبين”. وقال أيضًا إنه يواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار. والوقت وحده هو الذي سيخبرنا بمدى تشابه المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو مع المؤتمر الوطني الديمقراطي في عام 1968.