أكثر حالات المفقودين في حالة غريبة من سفن الرحلات البحرية

اجتاحت الاختفاء الغامض لآيمي برادلي الجماهير في جميع أنحاء العالم ، ويرجع ذلك ، جزئياً ، إلى مستندات Netflix “آمي برادلي مفقودة”. القصة تقشعر لها الأبدان ، مفجعة ، ومثيرة للقلق حقًا.

كانت برادلي في رحلة بحرية فاخرة في منطقة البحر الكاريبي مع أسرتها عندما اختفت من سفينة الرحلات البحرية الملكية الكاريبي Rhapsody of the Seas في 24 مارس 1998. أمضت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا مساء 23 مارس في الحفلات على ملهى ليلي السفينة مع BALEP ، رونها ، رونها ، رونها ، حوالي الساعة 5:30 صباحًا ، ولكن بحلول الساعة 6 صباحًا ، ذهبت إيمي.

فتشت خفر السواحل في هولندا ومكتب التحقيقات الفيدرالي السفينة والماء لإيمي بعد أن أبلغت عائلتها عن فقدانها ، لكنهم لم يجدوا إيمي. ظهرت العديد من النظريات حول اختفائها على مر السنين ، من سقوطها بطريق الخطأ إلى أن تكون هدفها لجريمة. يتكهن البعض أيضًا بأنها كانت ضحية للاتجار بعد أن تقدم شخص ما وادعى أنه رأى آمي في بيت دعارة كوراساو في يناير 1999 ، حيث طلبت المساعدة. ادعى آخرون أنهم اكتشفوا إيمي في بربادوس ، ولكن لم يتم تأكيد هذه المشاهد في الواقع. بعد سنوات من اختفائها ، ظهرت صورة على موقع ويب للبالغين يشبه إلى حد كبير برادلي ، بعد عقد من الزمان أو نحو ذلك.

استجوب محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي دوغلاس بعد اختفاء إيمي ، لكن تم تطهيره في النهاية ولم يتهمه أبدًا. لم يتم تسمية أي مشتبه بهم رسميًا في قضيتها ، وحتى يومنا هذا ، لم يسمع أحد من إيمي. تقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يصل إلى 25000 دولار للحصول على معلومات قد تؤدي إلى شفائها أو تحديد الشخص الذي قد يضر بها.