أكثر حالات المفقودين في حالة غريبة من سفن الرحلات البحرية

الرحلات البحرية هي عطلة أحلام للعديد من المسافرين. قام أكثر من 34 مليون شخص برحلة بحرية في عام 2024 ، حيث أبحروا على أعالي البحار للسفر مع الاستمتاع بوسائل الراحة الرائعة مثل البوفيهات الكبيرة والمنتجعات الفاخرة والنوادي الليلية حيث يمكنك الاختلاط مع زملاء الطرادات. ولكن في حين أن العديد من الرحلات البحرية تنتهي بالهدايا التذكارية الحلوة والذكريات الجديدة لتستمر مدى الحياة ، فقد اتخذ آخرون منعطفًا مظلمًا ، مع اختفاء الركاب دون تفسير.
هناك العديد من القصص عن الأشخاص الذين اختفوا في البحر وشوهدت آخر مرة على متن سفينة سياحية في لحظاتهم الأخيرة المفترضة. بعض هذه الحالات ، على الرغم من جهود البحث الضخمة والتحقيقات الرسمية ، ترك المحققين يخددون رؤوسهم وعائلاتهم يبحثون عن الحقيقة.
ماذا حدث لهؤلاء الأشخاص الذين ذهبوا في رحلة ممتعة ، فقط لعدم رؤيته مرة أخرى؟ هذا السؤال الثقيل هو ما يربط الحالات أدناه ، والتي هي عدد قليل من أكثر حالات المفقودين في مفقودين من سفن الرحلات البحرية.
إيمي برادلي
اجتاحت الاختفاء الغامض لآيمي برادلي الجماهير في جميع أنحاء العالم ، ويرجع ذلك ، جزئياً ، إلى مستندات Netflix “آمي برادلي مفقودة”. القصة تقشعر لها الأبدان ، مفجعة ، ومثيرة للقلق حقًا.
كانت برادلي في رحلة بحرية فاخرة في منطقة البحر الكاريبي مع أسرتها عندما اختفت من سفينة الرحلات البحرية الملكية الكاريبي Rhapsody of the Seas في 24 مارس 1998. أمضت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا مساء 23 مارس في الحفلات على ملهى ليلي السفينة مع BALEP ، رونها ، رونها ، رونها ، حوالي الساعة 5:30 صباحًا ، ولكن بحلول الساعة 6 صباحًا ، ذهبت إيمي.
فتشت خفر السواحل في هولندا ومكتب التحقيقات الفيدرالي السفينة والماء لإيمي بعد أن أبلغت عائلتها عن فقدانها ، لكنهم لم يجدوا إيمي. ظهرت العديد من النظريات حول اختفائها على مر السنين ، من سقوطها بطريق الخطأ إلى أن تكون هدفها لجريمة. يتكهن البعض أيضًا بأنها كانت ضحية للاتجار بعد أن تقدم شخص ما وادعى أنه رأى آمي في بيت دعارة كوراساو في يناير 1999 ، حيث طلبت المساعدة. ادعى آخرون أنهم اكتشفوا إيمي في بربادوس ، ولكن لم يتم تأكيد هذه المشاهد في الواقع. بعد سنوات من اختفائها ، ظهرت صورة على موقع ويب للبالغين يشبه إلى حد كبير برادلي ، بعد عقد من الزمان أو نحو ذلك.
استجوب محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي دوغلاس بعد اختفاء إيمي ، لكن تم تطهيره في النهاية ولم يتهمه أبدًا. لم يتم تسمية أي مشتبه بهم رسميًا في قضيتها ، وحتى يومنا هذا ، لم يسمع أحد من إيمي. تقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يصل إلى 25000 دولار للحصول على معلومات قد تؤدي إلى شفائها أو تحديد الشخص الذي قد يضر بها.
هوى فام وهوي تران
إن كونك موهوبًا برحلة بحرية يبدو وكأنه حلم يتحقق – حتى يتحول إلى كابوس. في مايو 2005 ، استقل هوي فام البالغ من العمر 71 عامًا وهو تران ، البالغ من العمر 67 عامًا ، سفينة كرنفال كروز سفن مصير مع ابنتهما وحفيدتهما في رحلة هدية عيد الأم إلى منطقة البحر الكاريبي. كانت السفينة تبحر بين بربادوس وأروبا عندما اختفى الزوجان في 12 مايو 2005 أثناء إجازتهما. تم العثور على حذائهم ، محفظة Tran ، وكتاب Tran القراءة على أحد طوابق السفينة ، لكن البحث الأكبر عن السفينة لم ينتج عنه أي علامة على Pham أو Tran. استعادت السفينة طريقها مع خفر السواحل للبحث عن الاثنين في البحر ، ولكن بعد 13 ساعة ولم يكن هناك علامة على Pham أو Tran ، تم إيقاف البحث ، ويفترض أن الزوج ميت.
ما حدث حقا للزوجين لا يزال غير معروف. في وقت مبكر من التحقيق ، قامت السلطات النظرية بأنهم قد أخذوا حياتهم الخاصة ، لكن أسرهم لا توافق مع هذا بكل إخلاص. لم يجد تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا أي شيء يشير إلى أن الاثنين كانا ضحايا للعب الخاطئ. لا تزال عائلة فام وتران تحاول معرفة ما حدث لهم ويرغبون في سماع أشخاص آخرين كانوا على مصير من 8 إلى 15 مايو 2005 ، لمعرفة ما إذا كانوا يشهدون أي شيء يمكن أن يحل هذا اللغز مرة واحدة وإلى الأبد.
ريبيكا كوريام
إن الاختفاء الغامض لريبيكا كوريام هو حالة أخرى تستمر في ترك أسئلة أكثر من الإجابات. كانت ريبيكا كوريام ، البالغة من العمر 24 عامًا من بريطانيا ، تعمل على متن سفينة ديزني وندر عندما اختفت دون أثر في 22 مارس 2011.
راجعت السلطات لقطات أمنية أظهرت أن ريبيكا ، التي بدت منزعجة في الفيديو ، تحدثت على الهاتف في صالة طاقم في الساعة 5:45 صباح يوم 22 مارس. كان هذا آخر رؤية مؤكدة لها. تم إجراء بحث عن السفينة والمياه المحيطة قبالة ساحل المحيط الهادئ في المكسيك بالقرب من بورتو فالارتا ، ولكن لم يكشف أي من أي علامة على ريبيكا. تم استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بها بعد أكثر من شهر من فقدانها ، لكن ليس من الواضح من الذي استخدمها أو ما تم استخدامه.
العديد من النظريات حول ما حدث لريبيكا قد تعرضت على مر السنين. أخبر قائد السفينة عائلتها أنه يعتقد أنها جرفت من قبل موجة كبيرة بالقرب من بركة الطاقم ، لكن عائلتها لا توافق. يقترح آخرون أن ريبيكا أخذت حياتها الخاصة أو قتلت ، لكن لم يثبت أي شيء.
كانت عائلة ريبيكا صاخبة بشأن عدم رضاهم عن التحقيق ، برئاسة قوة شرطة جزر البهاما الملكية ، ومعالجة ديزني للقضية. لقد رفعوا دعوى قضائية ضد عملاق الترفيه ، الذي استقر في عام 2015. تستمر عائلة ريبيكا في الضغط للحصول على إجابات حول ما حدث لها على متن ديزني ويل.
بليك كيلي
يعد اختفاء Blake Kepley أحد أكثر حالات المفقودين محيرًا لأنه يبدو أنه اختفى في الهواء. كان بليك ، 20 عامًا ، في رحلة عائلية على متن سفينة كروز هولندا أمريكا أوستردام عندما اختفى في ساعات الصباح الباكر من 22 يوليو 2011. كانت السفينة تسافر من سيتكا إلى كيتكا ، ألاسكا ، وأبلغت عائلته أنه فقده عندما لم يخرج من السفينة في كيتشيكان. لم يكشف بحث كبير من خفر السواحل الأمريكي الذي يغطي أكثر من 350 ميلًا من المحيط عن أي علامة على Kepley. تم إلغاء البحث في 23 يوليو.
الكثير من الأسئلة لا تزال تحيط بهذه القضية. تظهر سجلات سفينة الرحلات البحرية أن Kepley لم يغادر السفينة ، ولا يوجد دليل على أنه وصل إلى الشاطئ. النظرية السائدة هي أنه سقط في البحر ، ولكن لا توجد لقطات مراقبة لهذا الحدوث ، وأن أنظمة الكشف عن السفينة في السفينة لم تشير إلى أي شخص يسقط على السفينة. ومع ذلك ، تلقت والدته صورة مراقبة محببة من محققين من شخص يسير على سطح السفينة ، اختفى بليك الصباح ، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الشخص الموجود في الصورة هو بليك بالفعل.
في السنوات التي تلت اختفاء بليك ، تحدثت عائلته عن الحاجة إلى أفضل أنظمة للكشف عن الأرض على سفن الرحلات البحرية. ما حدث له لا يزال لغزا ، لكن عائلته تأمل في معرفة الحقيقة حول مصيره في يوم يوليو.
أنيت ميزنر
لم يكن من الممكن أن يتنبأ أحد في عائلة أنيت ميزنر بأنها لن تعود إلى المنزل من رحلة عائلته في البحر. كانت أنيت على متن سفينة كرنفال كروز لاين برايد قبالة ساحل المكسيك مع والديها وابنتها عندما فقدت في 4 ديسمبر 2004.
شوهدت لآخر مرة في الساعة 9:15 مساءً وُبلغ عن فقدانها في الساعة 10 مساءً عندما لم تقابل والديها في بنغو. تم إطلاق بحث على السفينة للعثور عليها ، لكن أنيت لم تكن في أي مكان في الفخر. كانت العلامة الوحيدة لها هي حقيبتها ، التي تم اكتشافها بالقرب من حديدي على أحد الطوابق ، والخرز الفضفاضة من تلك المحفظة المذهلة على طول الأرض. كما أن البحث عن المياه اللاحقة من قبل خفر السواحل لم يسفر عن أي علامة على الزوجة والأم المحبوبة.
ظهرت العديد من النظريات حول ما حدث أنيت. إحداها هي أنها سقطت بطريق الخطأ من سطح السفينة ، مع وجود آخر تشير إلى أنها تم دفعها إلى المحيط – وهي نظرية تغذيها حقيبتها التالفة وحقيقة أن كاميرا أمنية قريبة تم تغطيتها. فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في اختفاء أنيت ، لكن لم يكن هناك شيء قاطع منه.
أعلنت أنيت ميتاً قانونًا في يوليو 2005 ، بعد سبعة أشهر من اختفائها. قام زوجها بمقاضاة خطوط الرحلات البحرية كرنفال في نفس العام وحل القضية على انفراد. تعتقد عائلتها أن اللعب الكبير قد يكون متورطًا في قضيتها ، ولكن مثل الكثير الذين اختفى أحبائهم في البحر ، ما زالوا ينتظرون معرفة ما حدث لها بالفعل.