أكثر مجموعات جرة التوابل التي يبحثون عنها دائمًا

لا يمكن أن تلبي الجرار التوابل احتياجات تخزين المطبخ لدينا فحسب ، بل أيضًا رغبات زخرفية بحتة. لا يُقصد من بعض الجرار التوابل أن يتم تخزينها في خزانة أو درج. بدلاً من ذلك ، يجب أن يصبحوا عنصرًا ساحرًا من ديكورك يساعد في ضبط نغمة جماليتك. في حين يمكن العثور على الجرار الزجاجية الأنيقة والبسيطة في العديد من المطابخ اليوم ، فإن الجرار المتناثرة القديمة لديها الكثير من السحر والتاريخ بمفردها. غالبًا ما يثيرون شعورًا مريحًا وحنينًا بأننا نربط بالمطابخ التي صممها الأمهات والجدات. يجعل هذا الحنين إلى هذه الجرار التوابل مناسبة رائعة بشكل خاص لمحبي تصميم المنازل الجدة والديكورات الداخلية على الطراز القصوى التي تتكاثر في تفاصيل منزلية صغيرة. بعض مجموعات جرة الفضاء الأقدم هذه أكثر قيمة من غيرها ، بما في ذلك تصميمات زجاج الحليب في منتصف القرن-والتي يمكن أن تكون مجموعة كاملة منها مكلفة للغاية.

عادةً ما تعرض هذه الجرار الزجاجية أو السيراميك براعة حرفية واهتمام بالتفاصيل التي لا توفرها الجرار اليوم ، بما في ذلك الطباعة المثيرة للاهتمام والزجاج المنحوت وعلامات المرح. غالبًا ما تم بيعها بحامل أو حامل للجدار أو كونترتوب استكمل تفاصيل التصميم الخاصة بهم وساعدت في الحفاظ على التوابل أنيقة ومنظمة. اليوم ، يمكنك التقاط الهزازات الفردية مقابل بضعة دولارات ، لكن المجموعات ستكلفك أكثر ، خاصةً إذا تم شراؤها من التجار العتيقة أو المزادات عبر الإنترنت. يمكن أن يساعدك جمعها ببطء في توفير المال وبناء مجموعتك.