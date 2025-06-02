أكثر مجموعات جرة التوابل التي يبحثون عنها دائمًا

لا يمكن أن تلبي الجرار التوابل احتياجات تخزين المطبخ لدينا فحسب ، بل أيضًا رغبات زخرفية بحتة. لا يُقصد من بعض الجرار التوابل أن يتم تخزينها في خزانة أو درج. بدلاً من ذلك ، يجب أن يصبحوا عنصرًا ساحرًا من ديكورك يساعد في ضبط نغمة جماليتك. في حين يمكن العثور على الجرار الزجاجية الأنيقة والبسيطة في العديد من المطابخ اليوم ، فإن الجرار المتناثرة القديمة لديها الكثير من السحر والتاريخ بمفردها. غالبًا ما يثيرون شعورًا مريحًا وحنينًا بأننا نربط بالمطابخ التي صممها الأمهات والجدات. يجعل هذا الحنين إلى هذه الجرار التوابل مناسبة رائعة بشكل خاص لمحبي تصميم المنازل الجدة والديكورات الداخلية على الطراز القصوى التي تتكاثر في تفاصيل منزلية صغيرة. بعض مجموعات جرة الفضاء الأقدم هذه أكثر قيمة من غيرها ، بما في ذلك تصميمات زجاج الحليب في منتصف القرن-والتي يمكن أن تكون مجموعة كاملة منها مكلفة للغاية.
عادةً ما تعرض هذه الجرار الزجاجية أو السيراميك براعة حرفية واهتمام بالتفاصيل التي لا توفرها الجرار اليوم ، بما في ذلك الطباعة المثيرة للاهتمام والزجاج المنحوت وعلامات المرح. غالبًا ما تم بيعها بحامل أو حامل للجدار أو كونترتوب استكمل تفاصيل التصميم الخاصة بهم وساعدت في الحفاظ على التوابل أنيقة ومنظمة. اليوم ، يمكنك التقاط الهزازات الفردية مقابل بضعة دولارات ، لكن المجموعات ستكلفك أكثر ، خاصةً إذا تم شراؤها من التجار العتيقة أو المزادات عبر الإنترنت. يمكن أن يساعدك جمعها ببطء في توفير المال وبناء مجموعتك.
الجرار التوابل الزجاجية في منتصف القرن
تم تصنيع واحدة من أبرز المجموعات بين هواة الجمع اليوم ابتداءً من ثلاثينيات القرن الماضي واستمرت خلال الخمسينيات من القرن الماضي ، عندما بدأت شركة غريفيث في شيكاغو في تعبئة التوابل في الجرار الزجاجية المميزة. يضم الزجاج الأبيض الملبد بالضيق المنحوت على طراز Art Deco وتصميم مربع. كان لديهم مجموعة من الأغطية بألوان زاهية وعلاماتها المميزة ، والتي كانت أول ورقة ثم طباعة لاحقًا على الجرة.
عادةً ما يتم بيع الجرار Griffith Spice بمفردها ، وفي مجموعات من 8 إلى 24 مربًا ، وغالبًا ما تكون الأخيرة أكثر قيمة في سوق Collector اليوم ، وغالبًا ما تجلب حوالي 200 دولار. تشمل جرار التوابل الشهيرة الشهيرة الأخرى مجموعات زجاجية من الأطلس من Hazel و Anchor Hocking و McKee Glass التي تم بيعها عادةً كجزء من مجموعات العلامات التجارية الشهيرة للأطباق القديمة التي تم تزيينها في تصاميم مثل الصور النباتية ، والروود ، ولهجات طاحونة الهواء الهولندية.
جرار التوابل العتيقة الأخرى
تنضم الجرار الزجاجية في منتصف القرن إلى عدد من مجموعات التوابل الأخرى القابلة للتحصيل ، بعضها ينحدر من القرن العشرين في الثمانينيات والتسعينيات ، والتي يتذكرها العديد من أصحاب المنازل الحنين من مطابخ طفولتهم. قامت شركة Lenox بتصنيع العديد من المجموعات ذات الثمينة العالية والمرغوبة ، بما في ذلك الجرار الشهيرة للتوابل ذات الطابع النباتي و Spice Carousel ، والتي تضمنت تصاميم للحيوانات السيرك على رف دوار (والتي كانت ذات يوم ما يزيد قليلاً عن 1000 دولار على Etsy للمجموعة الكاملة).
قرية Spice’s Lenox من عام 1989 ، وهي مجموعة من الجرار الخزفية التي تشكل مثل المنازل ، بالإضافة إلى التوابل الفريدة من Danbury Mint في الجرار العالمية ، والتي تتشكل مثل المعالم المعمارية الشهيرة ، يتم البحث عنها بشكل متكرر. تعد شركة Hummel Spice Jars من Danbury – وهي تعاون مع شركة Goebel التي صنعت التماثيل الشهيرة – اكتشافات قيمة للغاية لهواة Hummel وعشاق أدوات المطبخ القديمة.