أكثر من مجرد سماد أو نشارة: هذه الخردة التي تم التغاضي عنها تمثل منظفًا طبيعيًا قويًا

بعض الوجبات الخفيفة تنتج ببساطة نفايات أكثر من غيرها. على سبيل المثال، تعد قشور الموز وقشور البرتقال وقرون الإدامامي من بقايا الطعام الشائعة بعد وجبة الإفطار أو انتعاش منتصف النهار، ولكن إذا قمت بصنع السماد بنفسك، فلديك فرصة ممتازة لمنح هذه المنتجات الثانوية غير الصالحة للأكل حياة ثانية في حديقتك. وينطبق الشيء نفسه على قشور الفستق، ولكن بالنسبة للكثيرين، تبدو هذه الأغطية الصلبة الصغيرة في غير مكانها إلى جانب جميع القصاصات الأخرى التي تتحلل بسهولة أكبر. سواء كان لديك بالفعل ما يكفي من المواد البنية لإعطاء السماد الخاص بك دفعة كبيرة من الكربون، أو كنت قلقًا بشأن بقايا الملح في كومتك، أو ببساطة لا تريد الانتظار لمدة 8 إلى 12 شهرًا المتوقعة حتى تتحلل هذه المادة بالكامل، هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها إعادة استخدام قشور الفستق في منزلك: كعنصر في محلول التنظيف.

وفقا لمراجعة عام 2025 للاستخدامات المستدامة لنفايات الفستق المنشورة في أنظمة النفايات النظيفة، فإن هذه القشور الصغيرة لها في الواقع خصائص مضادة للبكتيريا. في حين أن وظيفتهم الرئيسية في محلول التنظيف هي العمل كعامل كاشط يساعد على قطع المواد اللزجة والأوساخ دون الكثير من الفرك، فإن هذه الزيادة في قوة مكافحة الجراثيم ليست بالتأكيد عيبًا. عند دمجها مع بعض المكونات البسيطة الأخرى التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في المنزل، يمكن أن تصبح قشور الفستق نجمة غير متوقعة في محلول التنظيف الطبيعي الذي سيترك مساحتك متألقة.