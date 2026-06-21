أكثر من مجرد سماد أو نشارة: هذه الخردة التي تم التغاضي عنها تمثل منظفًا طبيعيًا قويًا

بعض الوجبات الخفيفة تنتج ببساطة نفايات أكثر من غيرها. على سبيل المثال، تعد قشور الموز وقشور البرتقال وقرون الإدامامي من بقايا الطعام الشائعة بعد وجبة الإفطار أو انتعاش منتصف النهار، ولكن إذا قمت بصنع السماد بنفسك، فلديك فرصة ممتازة لمنح هذه المنتجات الثانوية غير الصالحة للأكل حياة ثانية في حديقتك. وينطبق الشيء نفسه على قشور الفستق، ولكن بالنسبة للكثيرين، تبدو هذه الأغطية الصلبة الصغيرة في غير مكانها إلى جانب جميع القصاصات الأخرى التي تتحلل بسهولة أكبر. سواء كان لديك بالفعل ما يكفي من المواد البنية لإعطاء السماد الخاص بك دفعة كبيرة من الكربون، أو كنت قلقًا بشأن بقايا الملح في كومتك، أو ببساطة لا تريد الانتظار لمدة 8 إلى 12 شهرًا المتوقعة حتى تتحلل هذه المادة بالكامل، هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها إعادة استخدام قشور الفستق في منزلك: كعنصر في محلول التنظيف.
وفقا لمراجعة عام 2025 للاستخدامات المستدامة لنفايات الفستق المنشورة في أنظمة النفايات النظيفة، فإن هذه القشور الصغيرة لها في الواقع خصائص مضادة للبكتيريا. في حين أن وظيفتهم الرئيسية في محلول التنظيف هي العمل كعامل كاشط يساعد على قطع المواد اللزجة والأوساخ دون الكثير من الفرك، فإن هذه الزيادة في قوة مكافحة الجراثيم ليست بالتأكيد عيبًا. عند دمجها مع بعض المكونات البسيطة الأخرى التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في المنزل، يمكن أن تصبح قشور الفستق نجمة غير متوقعة في محلول التنظيف الطبيعي الذي سيترك مساحتك متألقة.
كيفية استخدام قشور الفستق كمادة كاشطة
الخطوة الأولى في عملية التنظيف هذه هي الجلوس والاستمتاع بوجبة خفيفة لذيذة. قشر الفستق أثناء الاستمتاع به، واحتفظ بالقشرة على الجانب. إذا انتهى بهم الأمر إلى الكسر أو التشقق، فهذا أفضل. لن تضطر إلى غسل قشورك إذا كان الفستق الخاص بك غير متبل أو مملح ببساطة – غالبًا ما يستخدم الملح كعامل تنظيف بحد ذاته، ولكن قد ترغب في شطفه سريعًا إذا كنت تستمتع بمجموعة متنوعة تم قذفها في مزيج أكثر تعقيدًا من التوابل. اترك الأصداف حتى تجف في الشمس، أو في الفرن لمدة 30 دقيقة تقريبًا على درجة حرارة منخفضة، ثم اسحقها. يمكن تحقيق ذلك باستخدام محضرة الطعام، لكن إذا لم يكن لديك واحدة في متناول اليد، يمكنك أيضًا وضعها في كيس وضربها بمطرقة حتى تحصل على ملمس خشن.
من هناك، كل ما تبقى عليك فعله هو خلط الأصداف مع قليل من الماء والصابون. إذا كنت تريد الحصول على قوام يشبه المعجون، فاستخدم المزيد من الصابون والقشور وأضف كمية كافية من الماء فقط للحصول على رغوة. يمكن استخدام هذا المنظف في أي مكان تشعر فيه بالراحة باستخدام مزيج الماء والصابون — أسطح العمل، والخزائن، وأحواض الاستحمام — على الرغم من أنه يجب عليك توخي الحذر إذا كان السطح الذي تقوم بتنظيفه حساسًا أو مطليًا. على الرغم من أن المزيج الكيميائي لهذا المنظف ليس مسببًا للتآكل مثل المبيض أو فابولوسو، إلا أن الكشط الفيزيائي للأصداف قد يسبب خدوشًا أو تلفًا في بعض الحالات.