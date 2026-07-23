أكثر من مجرد عنصر أساسي في الحمام: 14 طريقة مهملة لاستخدام غطاء الدش في منزلك وحديقتك

عادة ما تكون أغطية الدش مصنوعة من البلاستيك أو القماش الذي يغطي البلاستيك. إن شكلها وحجمها وحقيقة أن لها حافة مرنة قد أثارت خيال الناس وألهمتهم للتوصل إلى استخدامات جديدة لعنصر الحمام الأساسي هذا. قمنا بتجميع 14 تطبيقًا محتملاً، يركز بعضها على مساعدة البذور على الإنبات وحماية الشتلات. ويتعلق البعض الآخر بتغطية الطعام والحفاظ عليه آمنًا للنزهات. ستجد طرقًا لاستخدام قبعة الدش كقفاز، حتى لا تضطر إلى لمس شيء مقزز مباشرة، بالإضافة إلى أفكار أخرى لإنشاء حواجز ضد الأوساخ. بعض الاقتراحات قد تفاجئك.
قد تقترح فائدة قبعات الاستحمام أنه يجب عليك التمسك بالقبعات القديمة الموجودة لديك وحفظ الإصدارات الرخيصة التي يمكنك العثور عليها في غرف الفنادق. ولكن نظرًا لأنك قد تنفق أقل من 10 دولارات لشراء 100 غطاء استحمام بلاستيكي، فمن المنطقي أيضًا تخزينها عن طريق شرائها بكميات كبيرة.
استخدم قبعات الاستحمام في إنبات البذور والبذر الشتوي
يمكن أن تكون قبعة الدش مفيدة لبدء البذور في الداخل والخارج. على سبيل المثال، يمكنك شراء بعضها من Dollar Tree وتجربة هذه الحيلة لتسهيل إنباتها. أثناء وجودك في الداخل، ضع أغطية الرأس البلاستيكية على أوعية أو صواني صغيرة لبدء البذور للحفاظ على دفء البذور واحتجاز الرطوبة. للزراعة في فصل الشتاء في حديقتك، يمكنك وضع قبعات الاستحمام على الحاويات الموجودة بالخارج والسماح للبذور بالإنبات عندما تكون جاهزة. ستحتاج إلى عمل العديد من الثقوب في القبعات للزراعة في الشتاء للسماح بالرطوبة، ولكن القليل منها فقط للإنبات الداخلي.
قم بتغطية أوعية الطعام بأغطية الاستحمام
قد تكون كبيرًا بما يكفي لتتذكر متى كانت الأغطية البلاستيكية التي تشبه أغطية الدش تُباع بشكل روتيني كوسيلة لتغطية بقايا الطعام في الحاويات. لا يزال بإمكانك شراء مثل هذه المنتجات بأحجام مختلفة، ولكن في حالة الضرورة، يمكنك بسهولة تمديد غطاء الدش فوق وعاء كحل قابل لإعادة الاستخدام يحافظ على الطعام طازجًا. يتيح المطاط إمكانية تركيب أغطية الدش على الحاويات ذات الأحجام المختلفة.
اصنع غطاءًا مؤقتًا أو دائمًا لمقعد الدراجة باستخدام غطاء الدش
أوه، الرتق! لقد تركت دراجتك في مكان معرض للمطر. أمسك قبعة الدش وضعها على المقعد لتغطية البلل. احتفظ به في متناول يدك في حالة احتياجك إلى إيقاف دراجتك تحت المطر وتريد أن يظل المقعد جافًا. أو ربما أصبح مقعد دراجتك متآكلًا وبه ثقوب، وترغب في تجديده. اختاري قبعة استحمام مزخرفة. قم بلف الغطاء بشكل آمن حول المقعد وقم بوضع أي مادة إضافية تحته.
استخدمي قبعات الدش كأحذية لمنع الأوساخ في المنزل من الأحذية والسلالم وعربات الأطفال
عادةً ما يضع التجار المهذبون “الجوارب” فوق أحذية العمل الخاصة بهم عند دخول المنزل حتى لا يتتبعوا الأوساخ. قم بتخزين بعض قبعات الاستحمام الرخيصة بالقرب من الباب الأمامي لأي شخص يرتدي أحذية متسخة أو مبللة. يمكنك أيضًا تطبيق هذه الحيلة على الأشياء غير الحية مثل أقدام السلم وعجلات عربة الأطفال لمنعها من جلب الخام إلى منزلك.
قم بتغطية قطع البطيخ بقبعات الاستحمام
من المهم تغطية قطع البطيخ التي تخزنها في الثلاجة لمنعها من امتصاص النكهات من الأطعمة الأخرى. أحد الخيارات هو تقطيع الفاكهة إلى شرائح، ووضعها في طبق، ثم تغطية الطعام بغطاء الدش. يشبه هذا الأسلوب الأساليب التي صنفتها The Kitchn على أنها من أفضل الطرق لتخزين قطع البطيخ (وضع الشرائح في كيس بسحاب أو تغليف الفاكهة المطلية بالبلاستيك).
“ضع قفازًا” على يدك باستخدام غطاء الدش لسحب انسداد الشعر من المصرف
هناك أشياء قليلة أكثر خطورة من انسدادات الشعر في مصرف الدش. نظرًا لأن تلك الخيوط المبللة تميل إلى التجمع بالقرب من المصرف، يمكنك في كثير من الأحيان سحبها كلها أو معظمها بيدك – ولكن، من يريد أن يلمسها؟ قبل أن تحاول إزالة انسدادات الشعر من الحمام، ضع يدك في غطاء يمكن التخلص منه حتى يكون لديك حاجز بينك وبين بقايا الصابون وسلطة الشعر التي تسحبها. يمكنك بعد ذلك لف الانسداد في الغطاء للتخلص منه.
استخدم قبعة الدش لالتقاط فضلات الكلاب
حان الوقت لإخراج الكلب، وتكتشف أنه لم يعد لديك أكياس فضلات الحيوانات الأليفة. ليست مشكلة إذا كان لديك مخزون من قبعات الدش. يمكنك بسهولة استخدامها كقفاز لالتقاط النفايات واحتوائها. يمكنك استخدام قبعات الدش لالتقاط البراز في منزلك أيضًا، وهي فكرة جيدة لأن الفضلات قد تجذب القوارض سرًا إلى حديقتك.
قم بتحويل أغطية الدش إلى أغطية دفيئة صغيرة لحماية الشتلات من العناصر
لقد رأينا أن البذور النابتة يمكن أن تستفيد من قبعات الدش، وينطبق الشيء نفسه خلال الفترة التي تنقذ فيها شتلات حديقتك من صدمة الزرع. تعني هذه العملية، التي تسمى “التصلب”، وضع شتلاتك بالخارج في حاوياتها لفترات أطول كل يوم وفي ظل ظروف متزايدة الصعوبة. على الرغم من أنك تريد تعريضها للعوامل الجوية، فإن تغطيتها بأغطية الاستحمام ستحميها من الرياح ودرجات الحرارة الباردة حتى يقترب وقت الزرع. قم بعمل ثقوب في القبعات للوصول إلى الهواء والماء.
قم بتغطية العجين المرتفع بغطاء دش
تعتبر مرحلة التدقيق حاسمة أثناء صنع الخبز، حيث يحدث ذلك عندما يحدث التخمير. بيجب تغطية العجينة بطريقة ما أثناء ارتفاعها للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة، وكذلك للمساعدة في الحفاظ على شكلها. تعتبر قبعات الدش ذات حجم وشكل مثاليين لهذه المهمة. تأكد من عدم استخدام غطاء الدش الموجود على رأس أي شخص عند تناول المنتجات الغذائية.
قم بتغطية علب الطلاء والصواني واللوازم بأغطية الدش
ليس من غير المعتاد التوقف في منتصف مشروع الرسم والحاجة إلى تغطية علبة الطلاء للحفاظ على محتوياتها من الجفاف. إذا كنت ستعود إلى المشروع قريبًا، فيبدو أن دق الغطاء بقوة على الطلاء أمر مبالغ فيه، إلا أنه لا يمكن إلا أن تضطر إلى فتحه بعد وقت قصير. لذا قم بتغطيته بغطاء دش بدلاً من ذلك. يمكنك أيضًا استخدام غطاء الرأس لتغليف البكرات والفرش لمنعها من الجفاف لمدة تصل إلى 24 ساعة
قم بحماية شعرك باستخدام قبعة الدش أثناء القيام بمشاريع DIY المتربة
هل لديك مشروع صنفرة كبير قادم؟ هل تخطط لإزالة سقف الفشار؟ معالجة بعض الطلاء؟ في حين أن الوظيفة الرئيسية لأغطية الدش هي منع الشعر من البلل عند الاستحمام، إلا أنها يمكنها أيضًا الحماية من الغبار وقطرات الماء من مشاريع DIY. إنها ليست فكرة سيئة أن ترتدي واحدة عندما تقوم بتنظيف الغبار بشكل روتيني حول منزلك.
قم بإنشاء مبرد صغير للأطعمة القابلة للتلف في النزهات باستخدام 2 غطاء استحمام
يكون الطعام القابل للتلف المخصص للنزهة أو الحفلات الخارجية مبردًا وآمنًا طالما أنه في المبرد. ولكن بمجرد إخراجها ووضعها على الطاولة – حيث يمكن أن تقضي ساعة أو أكثر – كيف يمكنك الاحتفاظ بها في درجة حرارة أقل من 40 درجة فهرنهايت، وهي بداية منطقة خطر درجة الحرارة بالنسبة للأغذية القابلة للتلف؟ حيلة عبقرية لغطاء الدش للإنقاذ! املأ قبعة الدش بالثلج، ثم ضع الوعاء الذي يحتوي على الطعام داخل قبعة الدش الجليدية. املأ بالثلج من المبرد.
قم بتغطية تجهيزات الحوض بغطاء دش أثناء الاستحمام لحمايتها من الترسبات الكلسية
إذا كنت تريد منع تراكم الترسبات الكلسية قبل أن تصبح مشكلة، فإن استخدام غطاء الدش لتغطية تجهيزات الحمام في المسار المباشر لمياه الدش يستحق المحاولة. على الرغم من أننا لم نتمكن من العثور على أدلة علمية تدعم هذا الاختراق، إلا أن المستخدمين نجحوا وفقًا لهذه الطريقة. تتكون الترسبات الكلسية من رواسب معدنية تُترك عندما تصطدم المياه العسرة بالأسطح وتتبخر. إذا كان غطاء الدش بمثابة حاجز أمام اتصال الماء بالتركيبة، فمن المنطقي أن الترسبات الكلسية لا يمكن أن تتشكل على تلك التركيبة.
استخدمي قبعات الاستحمام لمنع الأحذية من الالتصاق بالملابس أثناء السفر
نختتم كلامنا بفكرة قديمة ولكن رائعة – باستخدام قبعة الدش لتعبئة الأحذية عند السفر. على الرغم من أن هذه هي أكثر حيلة قبعة الدش انتشارًا على الإنترنت، إلا أنها لا تزال ذكية للحفاظ على حذائك معًا ومنع أي أوساخ من حذائك من الوصول إلى الملابس الأخرى. يمكنك أيضًا استخدام قبعات الاستحمام لحذائك عندما لا تكون مسافرًا. قبعات الدش على الأحذية التي نادرًا ما يتم ارتداؤها ستمنع الغبار عنها.