أكثر من مجرد عنصر أساسي في الحمام: 14 طريقة مهملة لاستخدام غطاء الدش في منزلك وحديقتك

عادة ما تكون أغطية الدش مصنوعة من البلاستيك أو القماش الذي يغطي البلاستيك. إن شكلها وحجمها وحقيقة أن لها حافة مرنة قد أثارت خيال الناس وألهمتهم للتوصل إلى استخدامات جديدة لعنصر الحمام الأساسي هذا. قمنا بتجميع 14 تطبيقًا محتملاً، يركز بعضها على مساعدة البذور على الإنبات وحماية الشتلات. ويتعلق البعض الآخر بتغطية الطعام والحفاظ عليه آمنًا للنزهات. ستجد طرقًا لاستخدام قبعة الدش كقفاز، حتى لا تضطر إلى لمس شيء مقزز مباشرة، بالإضافة إلى أفكار أخرى لإنشاء حواجز ضد الأوساخ. بعض الاقتراحات قد تفاجئك.

قد تقترح فائدة قبعات الاستحمام أنه يجب عليك التمسك بالقبعات القديمة الموجودة لديك وحفظ الإصدارات الرخيصة التي يمكنك العثور عليها في غرف الفنادق. ولكن نظرًا لأنك قد تنفق أقل من 10 دولارات لشراء 100 غطاء استحمام بلاستيكي، فمن المنطقي أيضًا تخزينها عن طريق شرائها بكميات كبيرة.