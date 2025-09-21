أكثر نباتات دموية في الولايات المتحدة يجب أن يعرفها كل مالك

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه في الولايات المتحدة ، قد تراقب نباتات سامة معينة-البونسيتيا البرية في الجنوب ، أو Pokeweed في الشرق ، أو جاك في المناطق الغابات الرطبة. لا تشكل هذه النباتات خطرًا ضئيلًا إلا إذا تم تناولها ، وهي متميزة بما يكفي لتحديد وتجنب. ومع ذلك ، ليست كل النباتات السامة سهلة للغاية.

في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يجب على مالكي المنازل مراقبة الشوكران المائي. يزدهر نوعان من هذا النبات المميت في أمريكا الشمالية ، حيث يوجد شوكران مائي مرقط (Cicuta Maculata) الموجود في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية والمياه الغربية (Cicuta douglasii) الموجودة في ولايات شمال غرب مثل ولاية أوريغون. Water Hemlock عضو في عائلة البقدونس ، والتي تبدو بريئة بما فيه الكفاية ، لكنها النبات الأكثر سمية في البلاد وربما تكون قاتلة عند تناولها من قبل البشر والعديد من الحيوانات. لسوء الحظ ، يبدو أنه لا يمكن تمييزه تقريبًا عن الجزرة البرية ، والمعروف أيضًا باسم Queen Anne’s Lace (Daucus Carota) ، و Yarrow (Achillea millefolium) ، وكلاهما غالبًا ما يكون من الأطعمة الطبيعية. على الرغم من أنه من الصعب في كثير من الأحيان معرفة الفرق بين النباتات الشائعة الصالحة للأكل والمظهر السام ، إلا أنه ليس من المستحيل ، مما يسمح لك بتحديد وإزالة الغزاة غير المرحب بها مثل الشوكران المائي.