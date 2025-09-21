أكثر نباتات دموية في الولايات المتحدة يجب أن يعرفها كل مالك

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه في الولايات المتحدة ، قد تراقب نباتات سامة معينة-البونسيتيا البرية في الجنوب ، أو Pokeweed في الشرق ، أو جاك في المناطق الغابات الرطبة. لا تشكل هذه النباتات خطرًا ضئيلًا إلا إذا تم تناولها ، وهي متميزة بما يكفي لتحديد وتجنب. ومع ذلك ، ليست كل النباتات السامة سهلة للغاية.
في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يجب على مالكي المنازل مراقبة الشوكران المائي. يزدهر نوعان من هذا النبات المميت في أمريكا الشمالية ، حيث يوجد شوكران مائي مرقط (Cicuta Maculata) الموجود في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية والمياه الغربية (Cicuta douglasii) الموجودة في ولايات شمال غرب مثل ولاية أوريغون. Water Hemlock عضو في عائلة البقدونس ، والتي تبدو بريئة بما فيه الكفاية ، لكنها النبات الأكثر سمية في البلاد وربما تكون قاتلة عند تناولها من قبل البشر والعديد من الحيوانات. لسوء الحظ ، يبدو أنه لا يمكن تمييزه تقريبًا عن الجزرة البرية ، والمعروف أيضًا باسم Queen Anne’s Lace (Daucus Carota) ، و Yarrow (Achillea millefolium) ، وكلاهما غالبًا ما يكون من الأطعمة الطبيعية. على الرغم من أنه من الصعب في كثير من الأحيان معرفة الفرق بين النباتات الشائعة الصالحة للأكل والمظهر السام ، إلا أنه ليس من المستحيل ، مما يسمح لك بتحديد وإزالة الغزاة غير المرحب بها مثل الشوكران المائي.
كيفية تحديد الشوكران الماء
بصفتك عضوًا في عائلة Apiaceae ، عندما لا يتفتح الشوكران المائي ، قد تشبه سيقانها ذات الأوراق العديدة تلك الخاصة بالنباتات الصالحة للأكل ، ولكن يجب ألا تُزيّن عشاءك معه. يمكن العثور على الشوكران المائي في مجموعة متنوعة من البيئات ، وهي تلك المشبعة بالماء ، مثل مستنقعات المياه العذبة ، والمستنقعات ، أو السهول الفيضانية ، أو بالقرب من مصادر المياه مثل الأنهار. ابحث عن ذلك في مناطق من الفناء الذي يظل رطبًا أو يحمل مياهًا قائمة بعد هطول الأمطار. يحتوي النبات ، الذي يمكن أن يصل طوله إلى 8 أقدام ، على سيقان ناعمة وأوراق مدببة ، وسيقه تنبت في النورات البيضاء ، أو مجموعات من الزهور الصغيرة.
تشبه زهور الماء البيضاء في Water Hemlock زهور Lace و Yarrow للملكة آن ، لكن الدانتيل في الملكة آن أقصر ، مع السيقان المشعر ، بينما تزداد زهور Yarrow معًا وأوراقها تبدو أكثر الريش. يشبه الشكل الأكثر شيوعًا في الشوكران المائي في أمريكا الشمالية ، وهو شوكران مائي ، أيضًا ، نبات البري (Sambucus nigra) ويمكن العثور عليه ينمو إلى جانب ذلك ، ولكن على الرغم من أنها تبدو متشابهة ، فإن النباتات مختلفة تمامًا. الشوكران المائي هو نبات عشبي ونحيف مع السيقان والعقد ، في حين أن كبار السن من الشجيرات مع اللحاء. على الرغم من أن النباتات السامة قد تبدو جميلة في حديقتك ، فمن الأفضل إزالتها لسلامة عائلتك وحيواناتك الأليفة.
كيفية إزالة الشوكران الماء بأمان من حديقتك
على الرغم من أن الشوكران المائي ليس خطيرًا في لمسه ، إلا أنه من الأفضل ارتداء قفازات وتغطية بشرتك بالكامل قبل معالجة عملية الإزالة ، حيث تحتوي النسغ على مركبات تامة ضوئية تؤدي إلى حساسية الشمس والبثور. إذا كنت قد وجدت فقط نبات أو اثنين من نباتات الشوكران في الماء ، فيمكنك حفرها لمنعها من الازدهار ، أو يمكنك استخدام مبيدات الأعشاب لقتلها. وقد تبين أن الغليفوسات فعالة على النباتات التي تنمو فوق خط المياه ، لكنها لا تعمل بشكل جيد إذا كان النبات ينمو من جسم من الماء أو منطقة أرض مغمورة. خيار آخر مبيدات الأعشاب هو مركب 2 ، 4-D ، والذي يقتل النبات بشكل منهجي من الداخل. عند استخدام مبيدات الأعشاب المائية مثل 2 ، 4-D ، تكون على دراية بقيود المياه أو الحياة البرية المحلية.
إذا قررت مبيدات الأعشاب هي الخيار الأفضل لك ، ففكر في الأنواع المختلفة من قاتل الأعشاب قبل رش الفناء. على الرغم من أنه يمكنك التعامل مع رقعة صغيرة من الشوكران المائي بمفردك ، إذا كان التصحيح كبيرًا أو يبدأ في الانتشار ، فقد يكون من الأفضل مناقشة خياراتك مع خبير التحكم في الأعشاب الضارة.