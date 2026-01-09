أكثر 5 أغاني رومانسية في السبعينيات لتستمتع بها في عيد الحب

بغض النظر عن أن عيد الحب أصبح منذ فترة طويلة شأنًا تجاريًا مفرطًا بشكل مؤلم، إلا أنه لا يزال يتعين العثور على الإخلاص. يمكنك اختيار روتين الشوكولاتة والزهور إذا كنت ترغب في ذلك، أو حجز عشاء في مطعم فاخر، أو قضاء أمسية بسيطة في المنزل مرتديًا ملابس النوم بالتأكيد. ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن الموسيقى سوف تساعد. وإذا كنت تريد الصدق في أغنية حب، فإن عقدًا واحدًا سيساعدك بشكل خاص: السبعينيات. في حين أن العديد من الناس يربطون السبعينيات بالروك الكلاسيكي القاتل، فقد أنتجت أيضًا بعضًا من أعظم أغاني الحب وأكثرها رومانسية على الإطلاق في جميع أنواع الموسيقى.
من الصعب كتابة أغاني الحب عالية الجودة التي قد يدركها الناس. من ناحية، يمكن أن تظهر أغاني الحب على أنها تافهة أو مبتذلة أو سخيفة، مثل أغنية “Love Will Keep Us Together” لعام 1975 للكابتن وتينيل. ويمكن أيضًا أن تكون طرية بشكل مفرط، وسكرية، وغير ناضجة، ويبدو أنها على النقيض تمامًا من الصادقة. ولأغراض هذه المقالة، فإن أغاني الحب التي تعودنا إلى السبعينات سوف تتجنب أي من المأزقين، مما يعني عدم وجود وجوه باكية ذات حاجبين تدندن تجاه الجمهور أو الكاميرا (مع استثناء واحد). يتعين علينا أيضًا تخطي الأغاني التي تحرف بشكل رئيسي موضوعات البالغين بدلاً من الرومانسية، مثل أغنية “Ring My Bell” لعام 1979 لأنيتا وارد. وأخيراً، أغنية الحب الاستثنائية يجب أن تكون أولاً أغنية استثنائية. وهذا يعني كتابة أغاني مدروسة من الدرجة الأولى وكلمات مناسبة لرسالة الأغنية ومغني يجعل المستمع يصدق ما يتم غنائه.
في هذا الصدد، تشمل اختيارات أغاني الحب الواضحة في السبعينيات أغنية “Let’s Stay Together” التي لا مثيل لها من تأليف Al Green وأغنية “Wonderful Tonight” الفخمة لإريك كلابتون. تشمل الاختيارات الأخرى الجديرة بالاهتمام أغاني فرقة Philly Soul، وThe Stylistics، وأغنية ناجحة من Barry White، وfalsetto لإنهاء كل falsettos: The Bee Gees.
دعونا نبقى معًا – آل جرين
لسنا متأكدين من أننا نحتاج حتى إلى شرح سبب استحقاق أغنية “Let’s Stay Together” لآل جرين مكانًا في هذه المقالة، على الأقل ليس لأي شخص لديه أذنان ونبض. ولكن إذا لم يكن لديك نبض، فإن هذه الأغنية لن تمنحك نبضًا فحسب، بل ستعيد إحياء جسدك وتحب الحياة في عيد الحب أو في أي وقت. تم إصداره في عام 1972 في ألبوم Green الذي يحمل نفس الاسم، “Let’s Stay Together” الذي حقق المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100 في فبراير، أي قبل تسعة أشهر تقريبًا مما نفترض أنه كان طفرة هائلة في المواليد في نوفمبر. لا يُنظر إليه على أنه أفضل أعمال جرين فحسب، بل إنه أحد أفضل أغاني السول التي تم كتابتها وتسجيلها على الإطلاق.
من الناحية الموسيقية، تعتبر أغنية “Let’s Stay Together” تحفة فنية. إنها مبنية على تقدمات الوتر المجربة والحقيقية، ولكن بطريقة أنيقة تضيف النغمات السابعة والتاسعة من المقاييس للحصول على صوت أكثر ثراءً وروعة وفريدًا. خذ بنية الأغنية الأساسية هذه، وأضف إليها قسم إيقاعي هادئ وقابل للأخدود وإيصال Green السلس ببراعة، وستحصل على ماعز أغاني الحب في السبعينيات. من الناحية الغنائية، يؤدي تكرار بعض الكلمات والعبارات أيضًا إلى توصيل رسالة الأغنية إلى المنزل ويمنحها شعورًا عفويًا وغير مدروس. يتضمن ذلك الافتتاحية، “أنا، أنا أحبك جدًا”، و”أحبك سواء / سواء كانت الأوقات جيدة أو سيئة، سعيدة أو حزينة”.
وكما يقول Ultimate Classic Rock بشكل ممتاز، فإن أغنية “Let’s Stay Together” لم تمنح Al Green هويته الفنية الخاصة فحسب، بل أنشأت سابقة جديدة لأغاني السول التي مزجت موسيقى R & B مع الإنجيل. يعد هذا أمرًا جيدًا جدًا بالنسبة لأغنية كتبها جرين في حوالي خمس دقائق، بما في ذلك كلمات الأغاني، باستثناء الإنتاج والترتيب اللاحقين.
أنت تجعلني أشعر بعلامة تجارية جديدة – الأسلوب
من المؤكد أن واحدة من أغاني الحب الأقل شهرة في السبعينيات من القرن الماضي، حصلت أغنية “You Make Me Feel Brand New” من The Stylistic على أعلى الدرجات بسبب أصالتها المشعة تمامًا وغير الملوثة. صدرت أغنية “You Make Me Feel Brand New” عام 1974 في أغنية “Let’s Put It All Together”، وحققت المركز الثاني على قائمة Billboard Hot 100 ولا تزال الأكثر استماعًا لـ The Stylistics على Spotify، بحوالي 94 مليون استماع.
عندما نقول أن عبارة “You Make Me Feel New Brand” هي عبارة أصلية، فإننا نعني ذلك حقًا. الكلمات ضعيفة بشكل استثنائي، وحميمة عاطفيًا، ومعلنة بشكل مباشر، مع سطور مثل، “هذه الأغنية لك، مليئة بالامتنان والحب،” “كلما كنت غير آمن / لقد بنيتني وجعلتني متأكدًا / لقد أعادت كبريائي إلي / صديقي الثمين،” و، “كيف يمكنني أن أرد لك ثقتك بي؟” بصراحة، سوف نأكل قبعتنا إذا تمكن أي شخص من العثور على كلمات مثل هذه في الوقت الحاضر. ولكن نظرًا لأن الكلمات هي مجرد كلمات بدون موسيقى، فإن أغنية “You Make Me Feel Brand New” تتألق على الجبهة الموسيقية أيضًا. الأغنية ، من مجموعة Stylistics المكونة من خمسة رجال ، تتوقف على الباريتون الخاص بـ Airrion Love (اسم العائلة النبوي) و falsetto لـ Russell Thompkins Jr. يتحول الاثنان ذهابًا وإيابًا من الآية إلى ما قبل الكورس، مع انضمام بقية المجموعة أثناء الجوقة. والنتيجة هي متألقة وساحرة وتفيض بالرومانسية.
الأشخاص الذين يستمعون إلى أغنية “You Make Me Feel Brand New” في عيد الحب سيشاركون أيضًا في شريحة من موسيقى فيلادلفيا سول من السبعينيات، والمعروفة أيضًا باسم Philly Soul، وهي نظير لموتاون تتميز بالموسيقى السهلة والترتيبات الكثيفة. وهذا يجعل Philly Soul الرفيق المثالي للأيام والأمسيات والليالي الرومانسية.
ما مدى عمق حبك – بي جيز
في هذا الوقت، من المحتمل أن تتلخص ذكريات ومناقشات فيلم “Saturday Night Fever” لعام 1977 في مشهد رقص جون ترافولتا حيث كان يركل مؤخرته ويركل الهواء أيضًا في الهواء. لكن “Saturday Night Fever” نالت شرفًا مميزًا ليس فقط بمثل هذه الاحتفالات المميزة، بل بحصولنا على خمس أغاني في المركز الأول للبي جيز. قد تحظى أغنية “Stayin ‘Alive” بكل الاهتمام، لا سيما باعتبارها أغنية موسيقى تصويرية للأفلام والتلفزيون مبالغ فيها، ولكن أغنية “How Deep Is Your Love” هي التي تعد واحدة من أفضل أغاني الحب في السبعينيات في عيد الحب أو غير ذلك.
في حين أن فيديو “How Deep Is Your Love” يقترب من انتهاك قاعدة الميلودراما الخاصة بنا، إلا أن موسيقى الأغنية جيدة جدًا لدرجة أنها لا تتحرك. يعتمد الكثير من جمال الأغنية على تقدم الكورس التنازلي ثم الصاعد. كلمات الأغاني “لأننا نعيش في عالم من الحمقى / نحطمنا” طبقة فوق تقدم وتر تنازلي حزين إلى حد ما يطابق الكلمات. بعد ذلك، ترتفع الموسيقى مرة أخرى مع “عندما ينبغي عليهم جميعًا أن يتركونا نكون / نحن ننتمي إليك”، وتتحول إلى شيء حلو ومر – تمامًا مثل الأغنية التي تتحدث عن شخصين يجدان ملجأ في بعضهما البعض. وبالطبع، هناك تناغم صوتي رائع للأخ جيب – باري، وروبن، وموريس.
قد تتلخص المشاعر الأكثر تعقيدًا ودقة في “ما مدى عمق حبك” في كيفية كتابتها، والتي كانت مختلفة عن مسارات Bee Gees الأخرى. تمت كتابة الأغنية في البداية للمغنية إيفون إليمان، لكن البي جيز احتفظوا بها ثم أضافوا لمسات دقيقة لاحقًا.
الليلة الرائعة – إريك كلابتون
حصل إريك كلابتون على مكان في قائمتنا المختصرة لأغاني الحب في السبعينيات لأغنية “Wonderful Tonight” لعام 1977 من الألبوم الذي يحمل اسم لقبه “Slowhand”. بحلول أواخر السبعينيات، كان كلابتون قد صعد بالفعل إلى الشهرة من خلال Yardbirds and Cream، وانطلق بمفرده، وأظهر تركيزه المميز على كتابة الأغاني والغناء بدلاً من تمزيق الجيتار المتفشي. تعد أغنية “Wonderful Tonight” بمثابة نموذج لهذا الأسلوب، حيث تم بناؤه حول نغمة موسيقية بسيطة ولكنها عاطفية للغاية مكونة من أربع نغمات، وصياغة موسيقية وصوتية متعمدة للغاية، وإيقاع وإيقاع مثالي للرقصات البطيئة في حفلات الزفاف.
على عكس الأغاني الأخرى في هذه القائمة، لا تصف أغنية “Wonderful Tonight” الحب بعبارات مجردة. بدلاً من ذلك، يتحدث فيلم “Wonderful Tonight” عن الرومانسية من خلال قصة محددة عن زوجين يستعدان للخروج، ويتجهان إلى حفلة، والرجل يشرب كثيرًا، ويعود الزوجان إلى المنزل. تعود نهاية الكورس إلى سطور ذهابًا وإيابًا مثل، “ثم تسألني، “هل أبدو على ما يرام؟” / وأقول، “نعم، تبدو رائعًا الليلة.” هذه الكلمات، إلى جانب الكمال المطلق لنغمة غيتار كلابتون النظيفة الشبيهة بصوته، يجب أن تجعل أي مستمع يشعر بالإغماء بحلول عيد الحب.
كما اتضح، كانت كلمات الأغنية المحددة للغاية مبنية على أحداث واقعية محددة بنفس القدر. كتب كلابتون أغنية “Wonderful Tonight” بينما كان يواعد عارضة الأزياء الإنجليزية باتي بويد، التي استغرقت وقتًا طويلاً للاستعداد للخروج. في إحدى الليالي بعد الحصول عليه، سأل بويد كلابتون (لكل بونهامز)، “هل أبدو على ما يرام؟”، وقام بإخراج جيتاره وعزف أغنية “Wonderful Tonight”. كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بويد، “لقد كانت أغنية بسيطة ولكنها جميلة جدًا وقد مزقتني لسنوات.”
أنت الأول والأخير وكل شيء بالنسبة لي – باري وايت
لا يمكن أن تكتمل أية قائمة بأغاني عيد الحب الرومانسية في السبعينيات بدون باري وايت. لقد سمعتم صوت الرجل، أليس كذلك؟ دعنا نقول فقط أن صوته له سجل معين لجعل أعضاء معينة ترتجف. ولكن في حالة أغنية عام 1974 المعنية، “أنت الأول، الأخير، كل شيء بالنسبة لي” من أغنية “Can’t Get Enough”، فإن الأغنية لا تتعلق بغرف النوم بقدر ما تتعلق بالبهجة. وهذا يجعلها فريدة من نوعها في قائمتنا، لأن أغاني الحب الرومانسية تميل إلى أن تكون ذات إيقاع منخفض، حالمة، وشبيهة بالتهويدة – كما اكتشفنا. ليس الأمر كذلك مع “أنت الأول، الأخير، كل شيء بالنسبة لي،” الذي يجسد البهجة النابضة بالحياة لمجرد التواجد في هذه اللحظة مع شخص تعشقه حقًا.
تبدأ أغنية “أنت الأول، الأخير، كل شيء بالنسبة لي” بشكل غريب جدًا، حيث أن الدقيقة الأولى من حوالي أربع دقائق ونصف هي عبارة عن مقدمة طويلة منطوقة. ولكن بطريقة ما (انظر تعليق التسجيل الصوتي الخاص بنا أعلاه)، يحافظ White على انتباه المستمع قبل الانتقال إلى الأغنية الفعلية التي تعتمد على البيانو والإيقاع، والأغنية ذات الوتر والقيثارة. “أنت الأول، الأخير، كل شيء بالنسبة لي” لا يطفو عبر السحب على طوله فحسب، بل يرقص وينقض مثل لوحة أغاني تحلق على تيارات الحب. وعلى الرغم من أن الكلمات تبدو مبتذلة بعض الشيء عند قراءتها على الورق – “الأول، الأخير، كل شيء / والإجابة على كل أحلامي” – فإن إلقاء وايت الحماسي يجعلها قابلة للتصديق.
ومن المثير للاهتمام أن وايت لم يكتب النسخة الأصلية من “أنت الأول، الأخير، كل شيء بالنسبة لي”. يعود تاريخ الأغنية الأصلية إلى عام 1956 وكانت أغنية ريفية لبيتر رادكليف. رأى وايت الإمكانات وأعاد تشكيل المسار إلى المسار الرائع لعيد الحب.