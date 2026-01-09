أكثر 5 أغاني رومانسية في السبعينيات لتستمتع بها في عيد الحب

بغض النظر عن أن عيد الحب أصبح منذ فترة طويلة شأنًا تجاريًا مفرطًا بشكل مؤلم، إلا أنه لا يزال يتعين العثور على الإخلاص. يمكنك اختيار روتين الشوكولاتة والزهور إذا كنت ترغب في ذلك، أو حجز عشاء في مطعم فاخر، أو قضاء أمسية بسيطة في المنزل مرتديًا ملابس النوم بالتأكيد. ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن الموسيقى سوف تساعد. وإذا كنت تريد الصدق في أغنية حب، فإن عقدًا واحدًا سيساعدك بشكل خاص: السبعينيات. في حين أن العديد من الناس يربطون السبعينيات بالروك الكلاسيكي القاتل، فقد أنتجت أيضًا بعضًا من أعظم أغاني الحب وأكثرها رومانسية على الإطلاق في جميع أنواع الموسيقى.

من الصعب كتابة أغاني الحب عالية الجودة التي قد يدركها الناس. من ناحية، يمكن أن تظهر أغاني الحب على أنها تافهة أو مبتذلة أو سخيفة، مثل أغنية “Love Will Keep Us Together” لعام 1975 للكابتن وتينيل. ويمكن أيضًا أن تكون طرية بشكل مفرط، وسكرية، وغير ناضجة، ويبدو أنها على النقيض تمامًا من الصادقة. ولأغراض هذه المقالة، فإن أغاني الحب التي تعودنا إلى السبعينات سوف تتجنب أي من المأزقين، مما يعني عدم وجود وجوه باكية ذات حاجبين تدندن تجاه الجمهور أو الكاميرا (مع استثناء واحد). يتعين علينا أيضًا تخطي الأغاني التي تحرف بشكل رئيسي موضوعات البالغين بدلاً من الرومانسية، مثل أغنية “Ring My Bell” لعام 1979 لأنيتا وارد. وأخيراً، أغنية الحب الاستثنائية يجب أن تكون أولاً أغنية استثنائية. وهذا يعني كتابة أغاني مدروسة من الدرجة الأولى وكلمات مناسبة لرسالة الأغنية ومغني يجعل المستمع يصدق ما يتم غنائه.

في هذا الصدد، تشمل اختيارات أغاني الحب الواضحة في السبعينيات أغنية “Let’s Stay Together” التي لا مثيل لها من تأليف Al Green وأغنية “Wonderful Tonight” الفخمة لإريك كلابتون. تشمل الاختيارات الأخرى الجديرة بالاهتمام أغاني فرقة Philly Soul، وThe Stylistics، وأغنية ناجحة من Barry White، وfalsetto لإنهاء كل falsettos: The Bee Gees.