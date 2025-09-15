أكد أسوأ مخاوف جو بورو في بنجالز حيث يحتاج النجمة QB إلى الجراحة

سيكون البنغالس بدون نجم قورتربك لفترة زمنية كبيرة.

سيحتاج جو بورو إلى إجراء عملية جراحية تتطلب منه أن يفوتك بعد ثلاثة أشهر على الأقل من معاناة ما يُعتقد أنه إصابة في إصبع القدم من الدرجة الثالثة ، إلى جانب الأربطة الممزقة ، حسبما ذكرت ESPN.com صباح الاثنين.

شوهد Burrow في حذاء المشي وعلى عكازات بعد المباراة ، وتم تأكيد أسوأ مخاوف بنغلس صباح الاثنين.

“3 أشهر هي optomistic جدا (كذا)!” قال الطبيب السابق لشاحن NFL David J. Chao على X. “الجراحة تعني نهاية الموسم. أخبار مروعة”.

ذكرت ESPN أن البنغالز قد بدأوا بالفعل في الاتصال إلى قورتربك الوكيل المجاني لأنهم يبحثون عن شخص ما ليأخذ بقعة Burrow في القائمة.

سيعتمد البنغالز ، التي فازت في نهاية المطاف بمباراة يوم الأحد ضد جاكوارز ، 31-27 ، على لاعب الوسط الاحتياطي جيك براوننج لإبقائهم واقفا على قدميه إذا وعندما يعود بورو.

ذهب براوننج 21 من 32 مع 241 ياردة ، واثنين من الهبوط وثلاثة اعتراضات ضد دفاع جاكوارز ، والتي كانت واحدة من الأسوأ في اتحاد كرة القدم الأميركي في الموسم الماضي.

يمكن القول إن جاكوار كان ينبغي أن يفوز يوم الأحد بعد اعتراض براوننج جاكسونفيل مع أول من بنغلز 12 بينما قاد 27-24.

اختار ليام كوين مدرب جاكوار في السنة الأولى ليام كوين الذهاب إليه في المركز الرابع والخمسة من فريق بنجالز الثمانية بدلاً من ركل هدف ميداني لارتفاع ستة.

كان تريفور لورانس يلقي عدم اكتمال برايان توماس جونيور ، وسيستمر البنغال في قيادة الكرة في الملعب من أجل الهبوط الحائز على اللعبة.

سيواجه البنغال (2-0) الفايكنج (1-1) الأسبوع المقبل في مينيسوتا.