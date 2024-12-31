أكمل تنبؤات واختيارات لعبة كرة القدم الجامعية 2024-25

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فاز الفريق صاحب أفضل سجل في اتحاد كرة القدم الأميركي بواحدة من مباريات Super Bowls الستة الماضية. فاز الفريق صاحب أفضل سجل في الدوري الاميركي للمحترفين بواحدة من البطولات السبع الماضية. فاز الفريق صاحب أفضل سجل في MLB بواحدة من بطولات العالم الأربعة الماضية. فاز الفريق صاحب أفضل سجل في الدوري الأمريكي لكرة القدم بأحد الألقاب السبعة الماضية. لم يفز الفائز بكأس رؤساء NHL بكأس ستانلي منذ أكثر من 11 عامًا.

إن تقدم كرة القدم الجامعية هو مشكلة ولاية أوريغون.

كان البط رقم 1 (13-0) هو أفضل فريق هذا الموسم. لكن ذلك لم يعد مهما. إنهم مجرد واحد من ثمانية فرق يجب أن تفوز بثلاث مباريات على أرض محايدة للفوز بالبطولة الوطنية.

وبسبب عملية التصنيف المعيبة في التصفيات الموسعة، يبدأ الفريق ذو التصنيف الأعلى بالخصم النادر الذي يمتلك المزيد من الموهبة، وهو عدو داخل المؤتمر مستعد لما هو قادم.

في أكتوبر، كانت ولاية أوهايو في وضع يسمح لها بترك يوجين بفوز في الثانية الأخيرة قبل أن يتم استدعاء النجم الجديد جيريميا سميث بشكل مثير للجدل لتدخل التمريرة الهجومية.

بينما ظل فريق البط هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في البلاد، تعثر فريق Buckeyes على أرضه أمام فريق ميشيغان المتوسط. في أي موسم سابق لهذا الموسم، سيتم جدولة ولاية أوهايو لوعاء لا معنى له.

لكن ذلك لم يعد مهما.

ألهمت نداء الاستيقاظ من فريق ولفرينز الفوز بنتيجة 42-17 على فريق تينيسي الذي سمح بأكثر من 17 نقطة مرتين فقط طوال الموسم. يظل دفاع فريق Buckeyes، وهو الأفضل في البلاد، هو العمود الفقري لهم.

لن يثبت الفوز في ربع النهائي في Rose Bowl أن ولاية أوهايو (-2.5) هي الفريق الأفضل. لكن هذا لم يكن أبدًا ما تدور حوله التصفيات.

اختر: ولاية أوهايو -2.5 (-110، رهان ESPN)

العيد: ولاية بويز (+11) فوق ولاية بنسلفانيا

قدم فريق برونكو بعض الحجج الأكثر إقناعًا لصالح إجراء مباراة فاصلة، بدءًا من فوزهم “تمثال الحرية” على أوكلاهوما في فييستا باول عام 2007. الحياة في ماونتن ويست لا تمنح ولاية بويز العديد من الفرص لإثارة الإعجاب، لكنها أظهرت إمكاناتها بخسارة ثلاث نقاط في المركز الأول في ولاية أوريغون.

يمكن أن تكافح Nittany Lions لإبطاء أشتون جينتي الوصيف في Heisman، بعد أن سمحت بما لا يقل عن 176 ياردة في ثلاث مناسبات. يحتاج جينتي، الذي يبلغ متوسطه 192.1 ياردة لكل مباراة هذا الموسم، إلى 131 ياردة أخرى لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم باري ساندرز في موسم واحد.

الخوخ: ولاية أريزونا (+12.5) فوق تكساس

إن شياطين الشمس في أفضل حالاتهم في هذا الدور، حيث تقدموا 11-2 ضد الانتشار باعتباره المستضعف هذا الموسم. لقد تجاوزت ولاية أريزونا التوقعات مرارًا وتكرارًا تحت قيادة كيني ديلينجهام البالغ من العمر 34 عامًا، وذلك بفضل صاحب المركز الخامس هيزمان كام سكاتيبو، ولاعب الوسط ذو التهديد المزدوج سام ليفيت وخامس أفضل هامش دوران في البلاد. أدى إهمال كوين إيورز بالكرة ونداء اللعب المحافظ لستيف ساركيسيان إلى خفض سقف فريق Longhorns، مما سمح لهم بالفوز بأكثر من 14 نقطة في اثنتين فقط من مبارياتهم الثماني الماضية.

السكر: جورجيا (-1.5) على نوتردام

سيكون فريق Bulldogs بدون لاعب الوسط كارسون بيك، لكن سيكون لدى Gunner Stockton أكثر من ثلاثة أسابيع للتحضير، على عكس ما حدث عندما تم إدخاله في مباراة لقب SEC وقاد جورجيا إلى النصر. سيكافح الأيرلنديون لجعل النسخة الاحتياطية غير مريحة بدون نجم خط الدفاع المصاب رايلي ميلز. تميل لعبة قلب العملة لصالح جورجيا مع مدرب رئيسي يحمل لقبين وطنيين في كيربي سمارت وتجربة اللعب في أصعب جدول زمني في البلاد.

ReliaQuest: ألاباما (-14) على ميشيغان

بعد استبعاده من التصفيات، يمتلك فريق Crimson Tide عددًا مدهشًا من اللاعبين المبتدئين، بما في ذلك لاعب الوسط جالين ميلرو. لا تستطيع ألاباما الحصول على الثأر بعد خسارتها أمام ولفرينز في نصف نهائي الموسم الماضي، لكنها يمكن أن تكون بمثابة إذلال أخير للأبطال المدافعين، الذين يصنفون الهجوم رقم 100 في البلاد. فازت ألاباما بـ25 نقطة في مباراة غير فاصلة قبل عامين.

صن بول واشنطن (+1.5) فوق لويزفيل

تم اختيار الكرادلة قبل أن يبدأ لاعب الوسط تايلر شو والمتلقي النجم جاكوري بروكس في التحضير لمسودة اتحاد كرة القدم الأميركي. من الصعب الوثوق بكلاب الهاسكي بعد عدم فوزهم خارج أرضهم، لكن ثلاثًا من خساراتهم الخمس على الطريق جاءت ضد فرق البلاي أوف.

الحمضيات: كارولينا الجنوبية (-10) فوق إلينوي

فاز فريق Illini بتسع مباريات لأول مرة منذ 17 عامًا، لكنه تعرض لخسائر مضاعفة في مواجهاته الوحيدة مع الفرق المصنفة. يصل فريق Gamecocks إلى سلسلة انتصارات من ست مباريات متتالية، حيث من المقرر أن يقدم نجم الوسط الصاعد LaNorris Sellers عرضًا بعد الركض لمسافة 272 ياردة وثلاثة هبوط في الانتصارات على Clemson وTexas A&M.

تكساس: بايلور (-4) على إلسو

ديف أراندا – الذي يواجه فريقه السابق – لديه واحد من أفضل الفرق في البلاد، حيث حصل على عام آخر في الوظيفة بعد فوزه في المباريات الست الماضية بمتوسط ​​15 نقطة تقريبًا. أدى إلغاء الاشتراك وبوابة النقل إلى وضع بريان كيلي في صف أول خسارة له مع النمور.

التمساح: ديوك (+17.5) على أولي ميس

كان المتمردون بمثابة خيبة أمل بقيمة 10 ملايين دولار لمجموعة NIL الخاصة بهم، حيث كانوا يتجاهلون بشكل روتيني المعارضين الأقل شأناً. حتى مع مشاركة Jaxson Dart، قد يواجه المتمردون صعوبة في تحقيق ذلك – لقد تصدروا 28 نقطة مرة واحدة في المباريات الثماني الماضية – ضد خصم غطى خمس من سبع مباريات باعتباره مستضعفًا وكان صاحب المركز الثاني في الدفاع في ACC.

المستجيب الأول: ولاية تكساس (-13.5) فوق شمال تكساس

رابع أفضل هجوم تمريري في البلاد هو التحول إلى لاعب وسط جديد بخمس محاولات تمرير مهنية. لا تتوقع أن يواكب هذا الإصدار من Mean Green هجوم Bobcats الذي بلغ متوسطه 49 نقطة في مبارياته الثلاث الماضية.

ديوك مايو: جامعة فرجينيا للتكنولوجيا (+7.5) فوق ولاية مينيسوتا

لم يخسر PJ Fleck أي مباراة بالكرة في خمس رحلات مع فريق Gophers، ولكن تم تحديد انتصاراتهم الأربع الماضية بمتوسط ​​أقل من تسع نقاط. هذا الموسم، تم تحديد ست من مبارياتهم الثماني الماضية بأرقام فردية. لم يخسر فريق Hokies أي مباراة بأكثر من 10 نقاط هذا الموسم.

جزر البهاما: بوفالو (-2.5) على ليبرتي

لن يكون من الممكن التعرف على المباراة الأرضية التي تحتل المرتبة الثالثة في البلاد دون لاعب الوسط كايدون سالتر، وقائد الاندفاع كوينتون كولي والعديد من رجال الخط الهجومي.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

أفضل الرهانات: ولاية أريزونا، جورجيا

هذا الموسم: 129-120-2 (20-28-2)

سجل 2014-23: 1,272-1,206-30

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

لطالما كان Howie Kussoy هو العائق الرئيسي لصحيفة نيويورك بوست في كرة السلة الجامعية (منذ 2011) وكرة القدم الجامعية (منذ 2013).