“ألاباما” تتغلب على “جورجيا” في فيلم مثير بفضل النجم البالغ من العمر 17 عامًا

توسكالوسا ، علاء – حصل ريان ويليامز على تمريرة لمس 75 ياردة من جالين ميلرو مع ترك 2:18 وتغلب رقم 4 ألاباما على جورجيا رقم 2 41-34 مساء السبت في أول ظهور بري في مؤتمر الجنوب الشرقي لمدرب Crimson Tide كالين دي بوير .

بعد ذلك، اعترض الطالب الجديد الآخر في ألاباما الذي يرتدي القميص رقم 2، الظهير الدفاعي زابيان براون، تمريرة كارسون بيك في منطقة النهاية ليضمن الفوز.

عاد ويليامز البالغ من العمر 17 عامًا إلى الخلف ليمسك الكرة في تغطية ضيقة، وقام بالتمحور السريع وانطلق بسرعة على الخط الجانبي الأيمن. ثم ضرب ميلرو جيرمي برنارد لتحويل نقطتين للمد والجزر (4-0، 1-0).

جاءت تمريرة TD الطويلة مرة واحدة وبعد 13 ثانية من قنبلة كارسون بيك التي يبلغ طولها 67 ياردة إلى ديلون بيل أعطت فريق Bulldogs (3-1 ، 1-1) تقدمهم الأول في المباراة.

لقد كانت مقدمة DeBoer للتنافس الآسر بين قوى هيئة الأوراق المالية والبورصة هي التي أضافت فصلاً آخر لا يُنسى، حتى بدون أن يتجول نيك سابان على هامش واحد.

تحولت مباراة العودة لبطولة SEC للموسم الماضي، والتي فاز بها ألاباما أيضًا، إلى مبارزة متألقة في الوسط.

أكمل ميلرو 27 من 33 تمريرة لمسافة 374 ياردة مع هبوطين واعتراض ارتد من جهاز الاستقبال. ركض أيضًا لمسافة 117 ياردة وزوجًا من TDs. كان لدى ويليامز ستة مسكات لمسافة 177 ياردة.

كان بيك 27 من 50 تمريرًا لمسافة 439 ياردة مع ثلاث هبوط. لقد ألقى أيضًا ثلاثة اعتراضات في أول لعبة اعتراض متعدد في مسيرته لكنه قدم عرضًا في الشوط الثاني.

سجل فريق Bulldogs ثلاث نقاط هبوط خلال الساعة 9:46 النهائية. حصلت ألاباما على الوحيد الذي تحتاجه.

قاد ميلرو ألاباما إلى الهبوط في أول أربع جولات له ضد الدفاع الذي كان الوحيد في FBS الذي لم يسمح لأحد بالدخول إلى اللعبة.

انخفض فريق Bulldogs بنتيجة 28-0 بعد دقائق قليلة من الربع الثاني ، ويبدو أن خطهم من 42 انتصارًا متتاليًا للموسم العادي و 28 فوزًا متتاليًا للموسم العادي من SEC قد انتهى بحلول نهاية الشوط الأول.

ثم أعادهم بيك.

الوجبات الجاهزة

جورجيا: وقد بدا ضعيفًا بالنسبة للبرنامج الذي فاز باثنين من الألقاب الوطنية الثلاثة الأخيرة في المباراتين الأخيرتين، بما في ذلك الفوز 13-12 على كنتاكي.

لكن فريق Bulldogs أظهر أنهم لم يذهبوا إلى أي مكان في الشوط الثاني المهيمن.

ألاباما: لم يُظهر The Tide حتى الآن أي علامات انزلاق تحت قيادة DeBoer، خاصة من الناحية الهجومية، حيث تدحرج على الطريق ضد ويسكونسن ونجا في المنزل ضد خصمه الأخير في هيئة الأوراق المالية والبورصات.

آثار الاستطلاع

سوف تقفز ألاباما مكانًا واحدًا على الأقل في استطلاع AP.

ربما يعني لعب فريق Bulldogs في الشوط الثاني أنهم لن يتراجعوا كثيرًا.

التالي

ألاباما: في فاندربيلت يوم السبت في أول مباراة على طريق SEC.

جورجيا: يكافح المضيفون منافسهم منذ فترة طويلة أوبورن يوم السبت.