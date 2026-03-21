ألا تستطيع العثور على مكان لسجادتك القديمة؟ جرب فكرة التخزين الموفرة للمساحة

الحياة الصغيرة هي الحصول على لحظة. وفي بعض المدن الكبرى، تكون نسبة كبيرة من بناء الشقق الجديدة صغيرة الحجم. تبلغ مساحة هذه المساحات عادةً 200-500 قدم مربع. وبينما في أماكن مثل سياتل، حيث حوالي 12% فقط من جميع الشقق صغيرة الحجم، فإن 66% من الشقق المستأجرة قيد الإنشاء في المدينة في عام 2025 ستكون “أصغر من الحجم”، وفقًا لبيانات Yardi Matrix (عبر Storage Cafe).

العديد من المدن الأخرى تتبع مسارا مماثلا. يحتضن الناس مساكن ذات حجم ليليبوتي بسبب قدرتها على تحمل التكاليف، وإمكانية الوصول إلى الفرص الوظيفية، وسهولة الحفاظ على نظافتها. الجانب السلبي؟ تعتبر المضايقات الصغيرة، مثل العثور على مساحة تخزين لهذه السجادة الجيدة، شوكة في جانب العديد من سكان المنازل ذوي الحجم الممتع. في مثل هذه الأوقات، من الجيد النهوض عن الأريكة والنظر تحت الوسائد: يمكن العثور على مكان مثالي لاختباء تلك السجادة هناك كما أوضحت TikToker @ivangellys في خلاصتها.

على الرغم من أنه يبدو مكانًا غريبًا إلى حد ما لإخفاء هذه اللمسة الزخرفية، إلا أنه في الواقع منطقي جدًا. نظرًا لأن العناصر مثل السجاد مسطحة ويمكن طيها، فإنها ستتناسب مع الأماكن التي لا تتناسب مع العناصر الأخرى الأقل مرونة. ويتيح لك وضع السجادة أسفل الوسائد الاحتفاظ بالأشياء الصغيرة منظمة دون استنزاف المساحة التي يمكن استخدامها للأشياء الأكبر حجمًا.