ألا تستطيع العثور على مكان لسجادتك القديمة؟ جرب فكرة التخزين الموفرة للمساحة

الحياة الصغيرة هي الحصول على لحظة. وفي بعض المدن الكبرى، تكون نسبة كبيرة من بناء الشقق الجديدة صغيرة الحجم. تبلغ مساحة هذه المساحات عادةً 200-500 قدم مربع. وبينما في أماكن مثل سياتل، حيث حوالي 12% فقط من جميع الشقق صغيرة الحجم، فإن 66% من الشقق المستأجرة قيد الإنشاء في المدينة في عام 2025 ستكون “أصغر من الحجم”، وفقًا لبيانات Yardi Matrix (عبر Storage Cafe).
العديد من المدن الأخرى تتبع مسارا مماثلا. يحتضن الناس مساكن ذات حجم ليليبوتي بسبب قدرتها على تحمل التكاليف، وإمكانية الوصول إلى الفرص الوظيفية، وسهولة الحفاظ على نظافتها. الجانب السلبي؟ تعتبر المضايقات الصغيرة، مثل العثور على مساحة تخزين لهذه السجادة الجيدة، شوكة في جانب العديد من سكان المنازل ذوي الحجم الممتع. في مثل هذه الأوقات، من الجيد النهوض عن الأريكة والنظر تحت الوسائد: يمكن العثور على مكان مثالي لاختباء تلك السجادة هناك كما أوضحت TikToker @ivangellys في خلاصتها.
على الرغم من أنه يبدو مكانًا غريبًا إلى حد ما لإخفاء هذه اللمسة الزخرفية، إلا أنه في الواقع منطقي جدًا. نظرًا لأن العناصر مثل السجاد مسطحة ويمكن طيها، فإنها ستتناسب مع الأماكن التي لا تتناسب مع العناصر الأخرى الأقل مرونة. ويتيح لك وضع السجادة أسفل الوسائد الاحتفاظ بالأشياء الصغيرة منظمة دون استنزاف المساحة التي يمكن استخدامها للأشياء الأكبر حجمًا.
الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار إذا قمت بتخزين سجادتك في وسائد الأريكة
إذا كنت تتبع فكرة تخزين غرفة المعيشة هذه، ففكر في شيئين قبل وضع سجادتك تحت وسائد الأريكة. أولاً، قم بتنظيف السجادة القديمة بالمكنسة الكهربائية جيدًا وربما اغسلها قبل وضعها بعيدًا. يؤدي ذلك إلى إزالة فتات البسكويت وأجزاء من أوساخ الحديقة التي قد تؤدي إلى تحطيم ألياف السجادة. يمكن لبقايا الطعام أيضًا أن تجذب الحشرات، وهو أمر لا تريده في المكان الذي تجلس فيه. من المهم أيضًا أن تسمح للسجادة أن تجف. هذا يقلل من احتمالية تطور العفن والفطريات.
عندما تقوم بطي السجادة أخيرًا، احرص على تنعيم جميع التجاعيد. يجب أن يكون مسطحًا قدر الإمكان حتى تتمكن الوسائد من الجلوس فوقه دون أن تبدو متكتلة. بالإضافة إلى ذلك، حاول إدخال حوافها في تجاويف الأريكة إذا كان بناء الأريكة يسمح بذلك. هذا يبقي السجادة بعيدة عن الأنظار أثناء سباتها على الأريكة.
أخيرًا، من الأفضل اعتبار هذا خيار تخزين قصير المدى – كما هو الحال عندما تستخدم البقعة الموجودة على الأرض لممارسة اليوغا وتحتاج إلى تحريك السجادة بعيدًا عن الطريق. قد يؤدي طي السجادة لفترات طويلة إلى ترك تجاعيد دائمة فيها. وقد تنكسر بعض المواد الداعمة إذا تم ثنيها لفترة طويلة. لذلك، إذا كان طي السجادة وإخفائها تحت الأريكة (بدلاً من داخلها) خيارًا متاحًا، فافعل ذلك.