ألقت ابنة كايل ريتشاردز باللوم على تساقط شعرها في GLP-1. للأسف، إنها ليست وحدها

قد تخسر أكثر من رطل إذا جربت GLP-1 مثل Ozempic أو Wegovy. بالإضافة إلى الآثار الجانبية الأخرى غير المرغوب فيها، يتقدم بعض مستخدمي GLP-1 لسرد قصص عن تساقط الشعر المفاجئ – بما في ذلك ابنة نجم تلفزيون الواقع كايل ريتشاردز، صوفيا أومانسكي.
في مقطع فيديو على TikTok عام 2025، شاركت أومانسكي البالغة من العمر 25 عامًا أنها بدأت تجد كتلًا من الشعر في مصارفها وفرشاةها بعد تناول عقار GLP-1 Mounjaro لبضعة أشهر. وفي الفيديو، قامت بإعطاء متابعيها جولة مرئية لجدار الدش وحوض الحمام، وكلاهما يحتوي على كتل من الشعر الطويل الداكن. زعمت: “سوف أكون أصلعًا خلال أسبوع تقريبًا”.
لكي نكون منصفين، يُظهر البرنامج التعليمي لمكياج TikTok في فبراير 2026 أومانسكي بما يبدو وكأنه الكثير من الشعر، لذلك لم يحدث توقعها. (ما لم تكن ترتدي شعرًا مستعارًا مشابهًا.) بالطبع، هذا لا يقلل من إدراكها الصادم بأن مونجارو يبدو أنه يتسبب في ظهور شعرها بكميات أعلى من المعتاد.
الأسباب المحتملة وراء تساقط الشعر المرتبط بـ GLP-1
أومانسكي ليست وحدها في تجربتها، ولكن لا يبدو أن سبب هذا النوع من تساقط الشعر هو الدواء نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن تساقط الشعر ليس من الآثار الجانبية المدرجة للمكون الرئيسي في مونجارو، تيرزباتيد. وبدلا من ذلك، يبدو أن المشكلة تكمن إما في الأطعمة التي يتناولها بعض مستخدمي GLP-1 أو في سرعة فقدان الوزن الذي يتعرضون له.
على سبيل المثال، تم تصميم GLP-1s لقمع الشهية. وقد تسبب أيضًا أعراضًا مثل الغثيان. لذلك، ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص الذين يستخدمون GLP-1 إلى تناول ما يصل إلى 700 سعرة حرارية أقل يوميًا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 في Food Quality and Preference. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم لا يركزون دائمًا على التأثير الغذائي للأطعمة التي يختارونها. حتى أومانسكي أشارت إلى أنها اعتقدت أن تساقط شعرها قد يكون مرتبطًا باختيارها الأطعمة غير الغنية بالعناصر الغذائية، ولهذا السبب كانت “تبذل جهدًا حقيقيًا” لتناول الطعام بشكل أكثر وعيًا.
ثم هناك الضغط الذي يسببه فقدان الوزن السريع على الجسم. ليس من غير المعتاد أن يخسر الأفراد الذين يستخدمون GLP-1 بضعة جنيهات كل أسبوع. ونتيجة لذلك، قد يجدون أنفسهم مصابين بالتساقط الكربي، الذي يتسبب في تساقط الشعر بشكل أسرع من المعتاد، ولكنه لا ينمو بنفس المعدل.
طرق تجنب تساقط الشعر غير المتوقع أثناء استخدام GLP-1
ولحسن الحظ، فإن الطفح الكربي بشكل عام هو حالة قابلة للعكس. عندما يختفي التوتر (مثل عندما تتوقف عن فقدان نسبة عالية من وزن جسمك)، يتكيف الجسم ويعود كثافة الشعر العادية. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أشهر للحصول على رأس كثيف الشعر، ولكن يجب أن يعود.
في الوقت الحالي، لن تجد “تساقط الشعر” كأحد الآثار الجانبية لـGLP-1 المدرجة في عقار مونجارو. وفقًا لمراجعة عام 2025 في Cureus، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات العلاقة بين GLP-1 وتساقط الشعر. ومع ذلك، ينصح طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جيفري بيرتي بأن المستخدمين الذين يتناولون GLP-1 يجب أن “يتجنبوا تقييد السعرات الحرارية بشكل كبير، وأن يكونوا على دراية بضمان تناول كمية كافية من البروتين يوميًا، بالإضافة إلى إضافة أي مغذيات دقيقة، وخاصة الحديد والزنك وفيتامين د وB12” (عبر أطباء الأمراض الجلدية في ناشفيل).
ومع ذلك، من الجيد دائمًا التحدث مع طبيبك قبل تحديد ما إذا كان أي علاج لإنقاص الوزن مناسبًا لك. بهذه الطريقة، ستقل احتمالية أن تجد نفسك في نفس الموقف الذي لا تحسد عليه كما كانت أومانسكي عندما أدركت أنها كانت تفقد خصلات شعرها.
