ألقت ابنة كايل ريتشاردز باللوم على تساقط شعرها في GLP-1. للأسف، إنها ليست وحدها

قد تخسر أكثر من رطل إذا جربت GLP-1 مثل Ozempic أو Wegovy. بالإضافة إلى الآثار الجانبية الأخرى غير المرغوب فيها، يتقدم بعض مستخدمي GLP-1 لسرد قصص عن تساقط الشعر المفاجئ – بما في ذلك ابنة نجم تلفزيون الواقع كايل ريتشاردز، صوفيا أومانسكي.

في مقطع فيديو على TikTok عام 2025، شاركت أومانسكي البالغة من العمر 25 عامًا أنها بدأت تجد كتلًا من الشعر في مصارفها وفرشاةها بعد تناول عقار GLP-1 Mounjaro لبضعة أشهر. وفي الفيديو، قامت بإعطاء متابعيها جولة مرئية لجدار الدش وحوض الحمام، وكلاهما يحتوي على كتل من الشعر الطويل الداكن. زعمت: “سوف أكون أصلعًا خلال أسبوع تقريبًا”.

لكي نكون منصفين، يُظهر البرنامج التعليمي لمكياج TikTok في فبراير 2026 أومانسكي بما يبدو وكأنه الكثير من الشعر، لذلك لم يحدث توقعها. (ما لم تكن ترتدي شعرًا مستعارًا مشابهًا.) بالطبع، هذا لا يقلل من إدراكها الصادم بأن مونجارو يبدو أنه يتسبب في ظهور شعرها بكميات أعلى من المعتاد.