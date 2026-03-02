ألقى فريق اتحاد كرة القدم الأميركي نكتة “اعتقل” لفرناندو ميندوزا

لا تشجع معظم فرق اتحاد كرة القدم الأميركي اللاعبين المحتملين على أن ينتهي بهم الأمر في السجن، لكن فرناندو ميندوزا كشف أن أحد الفرق كان يطلب منه أن يحاول أن ينتهي به الأمر خلف القضبان.

الهدف النهائي؟

السماح له بالتراجع قليلاً في المسودة، حتى يتمكن الفريق من الاستيلاء على ميندوزا.

من المتوقع أن يحتل لاعب الوسط في إنديانا المركز الأول بشكل عام بعد أن ساعد في قيادة فريق Hoosiers إلى البطولة الوطنية في الموسم الماضي، وسوف تفعل الكثير من فرق اتحاد كرة القدم الأميركي أي شيء تقريبًا للحصول على فرصة صياغة ميندوزا.

وفي حديثه مع شبكة سي بي إس سبورتس يوم الجمعة، قال ميندوزا إن أحد الفرق اقترح مازحا أن يتم القبض عليه لإسقاط لوحة المسودة.

أجاب ميندوزا عندما سئل عن أغرب سؤال حصل عليه في اتحاد كرة القدم الأميركي: “لقد كان الأمر،” مهلاً، ربما يجب أن يتم القبض عليك، وكنت في حيرة من أمري، ولكن بعد ذلك كنت مثل، الشريحة … حتى تتمكن من الانزلاق في المسودة”.

وأضاف مندوزا في وقت لاحق: “لذا، آمل ألا يتم القبض علي”.

لم يكشف نجم اتحاد كرة القدم الأميركي المستقبلي عن الفريق الذي أدلى بالتعليق، على الرغم من أنه أشار إلى أنه لم يقل ذلك خلال مقابلة رسمية.

استقبل ميندوزا استقبالًا رائعًا أثناء وجوده في المنزل في إنديانابوليس.

تلقى الفائز بكأس هيزمان هتافات عالية من المشجعين داخل ملعب لوكاس أويل يوم الأحد الماضي عندما ظهر في المبنى.

لم يشارك ميندوزا في أي تدريبات في المجموعة، لكنه انضم إلى لاعبي الوسط الآخرين في الملعب أثناء الاختبار الميداني لمجموعة المراكز.

رمى ميندوزا مسافة 3535 ياردة و41 هبوطًا في الموسم الماضي، بينما ألقى أيضًا ستة اعتراضات فقط.

لقد كان جزءًا من أول فريق كرة قدم إنديانا يفوز بالبطولة الوطنية في تاريخ البرنامج.

ستقام المسودة في الفترة من 23 إلى 25 أبريل في بيتسبرغ، ومن المقرر أن يقوم فريق رايدرز وجيتس وكاردينالز بالاختيارات الثلاثة الأولى.