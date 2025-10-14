ألقى مشجع سيبرس القميص على الجليد بعد الخسارة الثالثة في الموسم المفتوح

ثلاث مباريات في الموسم وقد ألقى أحد مشجعي Sabers بالفعل المنشفة التي يضرب بها المثل – أو في هذه الحالة، القميص.

بعد أن خسر فريق Sabers مباراته الثالثة على التوالي لبدء موسم 2025-26، كان أحد المشجعين قد فقد الأمل بالفعل في العام وأطلق قميصه على الجليد.

أظهر مقطع فيديو للمشجعين تم نشره عبر الإنترنت يوم الاثنين قميصًا ذهبيًا وأزرقًا ملقاة على الجليد في مركز KeyBank بعد أن ألقاه أحد المشجعين على سطح اللعب بسبب الإحباط.

لقد وضعت البداية المخيبة للآمال بعض المشجعين في حالة من التوتر حيث يحاول فريق Sabers تجنب الموسم الخامس عشر على التوالي دون الظهور في مباراة فاصلة وأصبح الآن واحدًا من أربعة فرق فقط خلال بداية الموسم لم تسجل فوزًا واحدًا.

<br />

فريق Sabers and the Islanders، الذي خسر 5-2 أمام Jets في UBS Arena يوم الاثنين، هو الفريق الوحيد 0-3 في NHL في الوقت الحالي.

لم تكن رمية القميص العلامة الوحيدة على الإحباط بين مشجعي هوكي بافالو بعد ظهر يوم الاثنين، حيث تم تصوير مجموعة من المشجعين وهم يرتدون أكياسًا ورقية فوق رؤوسهم أثناء جلوسهم في المدرجات.

كما انتشرت بعض الهتافات التي تطالب المنظمة بإقالة المدير العام كيفين آدامز بين الجماهير في عدة نقاط خلال المباراة.

بدأت الأمور بالفعل قاتمة بالنسبة لفريق سيبرس هذا الموسم، حيث سجل الفريق هدفين فقط في أول ثلاث مباريات وتغلب عليهم خصومهم 10-2.

يخرج بوفالو من موسم 2024-25 الذي أنهى فيه 36-39-7، بعيدًا عن منطقة التصفيات.

لم يظهر فريق Sabers في فترة ما بعد الموسم منذ عام 2011 ولم يتجاوز الدور الأول من التصفيات منذ عام 2007، عندما وصلوا إلى نهائيات المؤتمر الشرقي، وهزموا سكان الجزيرة ورينجرز قبل أن يسقطوا أمام أعضاء مجلس الشيوخ في خمس مباريات.