ألقي القبض على نجم WWE لودفيج كايزر مارسيل بارثيل بتهمة شحن البطارية في فلوريدا

تم القبض على نجم WWE Ludwig Kaiser في فلوريدا قبل أسبوع واحد فقط من نزاله الرئيسي المرتقب.

تم اتهام كايزر، واسمه الحقيقي مارسيل بارثيل، بارتكاب جنحة بعد الساعة 2:30 ظهرًا يوم الأربعاء، وفقًا لسجلات الحجز التي اطلعت عليها صحيفة The Post.

تم حجزه في سجن مقاطعة أورانج في أورلاندو بولاية فلوريدا بكفالة قدرها 1000 دولار. ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراحه من السجن.

يُزعم أن المصارع الألماني البالغ من العمر 35 عامًا دخل في مشاجرة مع رجل آخر، مما أدى إلى اعتقاله بسبب شحن البطارية، حسبما أفاد مراسل المصارعة شون روس ساب من Fightful.

ولم تعرف على الفور تفاصيل إضافية حول الاعتقال.

لقد تواصلت صحيفة The Post مع WWE ومكتب عمدة مقاطعة أورانج.

أورلاندو هي موطن لمركز أداء WWE.

من المتوقع أن يواجه بارثيل، الذي يتنافس أيضًا تحت لقب المصارع El Grande Americano، مواجهة El Grande Americano تشاد جابل في مباراة قناع مقابل قناع في 30 مايو.

المباراة المرتقبة، والتي استغرق إعدادها أشهرًا، من المقرر أن تكون بمثابة الحدث الرئيسي لـ AAA Lucha Libre “Noche de los Grande” في مونتيري، المكسيك.

في أبريل 2025، أعلنت WWE أنها حصلت على ترقية lucha libre.

تولى بارثيل منصب El Grande Americano في يونيو 2025 بعد تعرض جابل لإصابة في الكفة المدورة، مما أدى إلى إبعاده عن الملاعب لبقية العام.

ظهر في أحدث حلقة من Monday Night Raw في First Horizon Coliseum في Greensboro، NC، في 18 مايو، حيث تنافس في مباراة Trios Tornado جنبًا إلى جنب مع Los Americanos، حيث هزموا El Grande Americano وLos Americanos Hermanos من Gable.

لقد وقع مع WWE بعد أن “أثبت نفسه كواحد من ألمع اللاعبين المحتملين في مشهد المصارعة الألمانية المستقلة”، وفقًا لملفه الشخصي على موقع الويب الترويجي.

“لقد أثبت كايزر منذ ذلك الحين أنه ساحر حقيقي، فضلاً عن كونه منافسًا لا معنى له”، كما يقول الملف الشخصي. يقرأ. “بوضعية العمود الفولاذي وتعبيرات الوجه التي نادرًا ما تنحرف عن وضع المؤخرة، فإن القيصر لا يتقلب عمليًا – على الرغم من أنه في المناسبات النادرة التي يفقد فيها أعصابه، فإنه يسارع إلى إعلام خصومه بالصراخ بتحدٍ “لا” في وجوههم.”