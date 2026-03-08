ألمحت خطيبة داك بريسكوت، سارة جين راموس، إلى الانفصال قبل إلغاء حفل الزفاف

اتخذ نشاط وسائل التواصل الاجتماعي الأخير لخطيبة داك بريسكوت معنى جديدًا بعد انفصال الزوجين.

يبدو أن سارة جين راموس ألمحت إلى أنها ولاعب الوسط في فريق Cowboys قد انفصلا وألغتا خطوبتهما في منشور غامض على Instagram يوم الخميس.

لقد نشرت مجموعة من الصور إلى جانب أصدقائها الذين يرتدون البيكيني، مأخوذة من حفل توديع العزوبية الذي أقامته في جزر البهاما، وكتبت تعليقًا مع التركيز الغريب على أهمية الصداقة.

وكتبت: “أعتقد حقًا أنه يمكنك تجاوز أي شيء في الحياة طالما كان لديك أصدقاء رائعون حقًا”. “أنا أحب هؤلاء الفتيات كثيرا.”

بعد يومين، ذكرت TMZ أن بريسكوت وراموس ألغيا حفل زفافهما قبل شهر واحد فقط من اليوم الكبير.

بحسب التقرير, اتخذت العلاقة منعطفًا في الأشهر الأخيرة وتوترت أخيرًا خلال حفلات توديع العزوبية المشتركة في جزر البهاما.

وبعد الشجار، ألغى راموس الأمور.

اختارت راموس، وهي أخصائية معتمدة في النبيذ والمشروبات الروحية، نشر الذكريات الإيجابية من احتفالات الوجهة، وحذفت أي ذكر لبريسكوت من الكاروسيل لصالح أكثر من اثني عشر من أصدقائها المقربين.

ضمت المجموعة العديد من رعاة البقر، بما في ذلك جين جرير، زوجة لاعب الوسط ويل جرير، وبراندي إيفون، صديقة السلامة جوانيه توماس.

تقدم بريسكوت بطلب الزواج من راموس في أكتوبر 2024، بعد وقت قصير من توقيعه على تمديد عقد بقيمة 240 مليون دولار.

العلاقة “غير قابلة للإصلاح” ، وفقًا لـ TMZ، وسيعطي الشريكان السابقان، البالغان من العمر 32 عامًا، الأولوية الآن لرعاية ابنتيهما الصغيرتين.

أصبح بريسكوت وراموس زوجين رسميين في عام 2023.

المكّي ساهل

