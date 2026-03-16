ألوان الخزانة التي تمنح حمامك ترقية فورية

إذا كان حمامك يبدو قديمًا، فقد يكون الوقت قد حان لتجديد معلوماتك قليلاً. لحسن الحظ، إذا كنت تبحث عن حل سريع لا يتضمن تجديدًا كاملاً، فإن شيئًا بسيطًا مثل طلاء خزائن الحمام الخاص بك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، ولن يستغرق الأمر سوى القليل من وقتك وأموالك. وبطبيعة الحال، تحديد الألوان التي يجب اختيارها هو أصعب. هناك الكثير من الخيارات، خاصة إذا قررت اختيار شيء أكثر جرأة من الألوان المحايدة التقليدية. للإجابة على هذا السؤال، تحدثت House Digest حصريًا مع خبيرين مختلفين. الأولى كانت سو كيم، مديرة تسويق الألوان في شركة Valspar. والثانية كانت ستيفاني بيرس، وهي مديرة التصميم والاتجاهات في MasterBrand. على الرغم من العمل في شركتين مختلفتين، إلا أن كلاهما كان لديه نفس الاقتراح. لقد وصل الأمر إلى لونين شاملين: الأزرق والأخضر.

قال كيم: “سيعمل اللون الأزرق أو الأخضر الحيوي على تحديث خزانة الحمام أو الخزانات على الفور لأن هذه الألوان تثير مشاعر العافية والهدوء والإرجاء وتحديث المساحة من الألوان المحايدة التقليدية التي سيطرت على الحمامات والمطابخ في السنوات الماضية”. اختارت بيرس نفس الألوان، رغم أنها ركزت على ظلال مختلفة قليلاً. أخبرنا بيرس: “بعض ألوان الخزانات التي ستمنح الحمام ترقية فورية هي الناعمة، والأخضر الترابي، والتفكير في المريمية الصامتة أو الزيتون المستوحى من الطبيعة أو ألوان الباستيل الفاتحة المستوحاة من لوحات الريف الفرنسية الكلاسيكية”.