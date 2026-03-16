ألوان الخزانة التي تمنح حمامك ترقية فورية

إذا كان حمامك يبدو قديمًا، فقد يكون الوقت قد حان لتجديد معلوماتك قليلاً. لحسن الحظ، إذا كنت تبحث عن حل سريع لا يتضمن تجديدًا كاملاً، فإن شيئًا بسيطًا مثل طلاء خزائن الحمام الخاص بك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، ولن يستغرق الأمر سوى القليل من وقتك وأموالك. وبطبيعة الحال، تحديد الألوان التي يجب اختيارها هو أصعب. هناك الكثير من الخيارات، خاصة إذا قررت اختيار شيء أكثر جرأة من الألوان المحايدة التقليدية. للإجابة على هذا السؤال، تحدثت House Digest حصريًا مع خبيرين مختلفين. الأولى كانت سو كيم، مديرة تسويق الألوان في شركة Valspar. والثانية كانت ستيفاني بيرس، وهي مديرة التصميم والاتجاهات في MasterBrand. على الرغم من العمل في شركتين مختلفتين، إلا أن كلاهما كان لديه نفس الاقتراح. لقد وصل الأمر إلى لونين شاملين: الأزرق والأخضر.
قال كيم: “سيعمل اللون الأزرق أو الأخضر الحيوي على تحديث خزانة الحمام أو الخزانات على الفور لأن هذه الألوان تثير مشاعر العافية والهدوء والإرجاء وتحديث المساحة من الألوان المحايدة التقليدية التي سيطرت على الحمامات والمطابخ في السنوات الماضية”. اختارت بيرس نفس الألوان، رغم أنها ركزت على ظلال مختلفة قليلاً. أخبرنا بيرس: “بعض ألوان الخزانات التي ستمنح الحمام ترقية فورية هي الناعمة، والأخضر الترابي، والتفكير في المريمية الصامتة أو الزيتون المستوحى من الطبيعة أو ألوان الباستيل الفاتحة المستوحاة من لوحات الريف الفرنسية الكلاسيكية”.
اختيار الظلال المناسبة من اللون الأزرق أو الأخضر لخزائن حمامك
خلال مقابلتها الحصرية مع هاوس دايجست، أوضحت ستيفاني بيرس ما الذي يجعل هذه الألوان خيارات رائعة. وقالت: “الخزائن ذات اللون الأخضر الترابي… تستحضر إحساسًا بالتجديد والصفاء المتطور”. “اللون الأزرق الفاتح هادئ بطبيعته، ويغير على الفور مزاج الحمام، مما يضفي إحساسًا بالهدوء والخفة مع الشعور بالارتفاع والراحة.”
وعلى نفس المنوال، عرضت سو كيم رأيها حول سبب نجاح هذه الألوان، كما قدمت بعض الاقتراحات حول الظلال للبدء بها خلال مقابلتها الحصرية. “تحديث خزائن الحمام باللون الأزرق المستوحى من الماء أو الغلاف الجوي، مثل Renew Blue 8003-37D وEncore 8002-45G، أو اللون الأخضر متوسط اللون مثل Warm Eucalyptus 8004-28F يضخ الشخصية بينما لا يزال ينسحب من الطبيعة لخلق جو مريح في هذه المساحة المجتهدة والوظيفية”.
باختصار، تساعد ظلال اللونين الأزرق والأخضر على إضافة اتصال بالطبيعة، وإضفاء شعور بالسلام والهدوء، والمظهر الجميل. كما أنها تضيف لمسة عصرية قد تتوق إليها وتأمل في الحصول عليها من إعادة طلاء خزاناتك، مع إضفاء القليل من الشخصية والشخصية أيضًا. إنها تضيف لمسة مشابهة للمساحة ذات الطابع الخاص، دون الاعتماد على اتجاه تزيين الحمام الذي أصبح قديمًا تمامًا لمنزلك. إذا لم تتمكن من الاختيار بين اللونين، فلا يوجد سبب يمنعك من اختيار كليهما. يعمل اللون الأزرق والأخضر بشكل جيد جدًا معًا. أو يمكنك استخدام مزيج من الاثنين، مثل لون الطلاء الشائع الذي يخلق غرفة معيشة أكثر هدوءًا.
كيفية جعل اللونين الأزرق والأخضر يعملان في باقي حمامك
الآن بعد أن اخترت لون الخزانة، عليك التأكد من أنه يتناسب مع بقية مطبخك. ولحسن الحظ، قدمت ستيفاني بيرس بعض النصائح حول ذلك أيضًا خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest. وقالت لنا: “إن اللون الأخضر المقترن بلمسات خشبية دافئة أو ألوان محايدة مشبعة يمكن أن يجمع المساحة معًا من خلال إعطائها العمق”. “يمكن للون الأزرق المقترن باللون الأبيض الكريمي أو البقع الخفيفة أن ينضح بالهدوء أو يدخل في الكلاسيكيات المنسقة. وكلاهما يعمل أيضًا بسلاسة مع تشطيبات الأجهزة مثل النيكل المصقول أو البرونز الشمبانيا.”
أوضحت سو كيم أيضًا بعض خيارات الاقتران الجيدة أثناء عرضها الحصري لـ House Digest. وقالت: “اعتمد على الطبيعة الحيوية للأزرق والأخضر من خلال تصميم هذه الألوان بمواد طبيعية مثل الحجر الكريمي لكونترتوب الخزانة والأخشاب الدافئة في الأرضيات والديكور بالإضافة إلى المعادن الدافئة في مقابض الغرور والصنبور”. وقالت أيضًا أنه يمكنك المساعدة في تجميع حمامك معًا من خلال مواصلة الطلاء في جميع أنحاء المساحة.
على الرغم من أنك لا تحتاج إلى غمر الغرفة، يمكنك استخدام الألوان بأقل الطرق، مثل النقش على الحائط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النظر في إضافة اللون إلى أفكار تصميم الحمام الفريدة التي لا ينبغي أن تتجاهلها، أو حاويات لاحتياجاتك، أو حتى ستارة الحمام الخاصة بك. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص في الغرف الكبيرة حيث لا تشغل خزاناتك مساحة كبيرة، وتحتاج إلى طرق لنقل اللون من خلالها.