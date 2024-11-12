ألوان الستائر التي يقسمها Nate Berkus من HGTV للغرف ذات الجدران الداكنة

يمكن للجدران الداكنة أن تجلب دراما خطيرة إلى الغرفة، ولكن بدون الديكور المناسب، فإنها قد تجعلها تبدو وكأنها ثقب أسود أكثر من كونها ملاذًا مريحًا. ليس عليك أن تخجل من الجدران الداكنة، ولكن إضافة بعض اللمسات الخفيفة هو المفتاح للحفاظ على توازن الغرفة وترحيبها. إذا كنت تبحث عن نصائح للستائر يقسمها حتى نجوم HGTV، فإن Nate Berkus يقدم بعض النصائح الرائعة لتحقيق هذا التوازن. يقترح اختيار الستائر ذات اللون العاجي أو الأبيض الفاتح أو الطباشيري لتفتيح المساحة.

يعد استخدام الملوثات العضوية الثابتة ذات الألوان الفاتحة أحد النصائح البسيطة العديدة لتزيين الجدران الداكنة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير. تخلق الستائر الصامتة تباينًا جميلاً مع المناطق المحيطة الداكنة، مما يضيف بعض الخفة الأساسية إلى المساحة. عندما تقترن هذه العناصر بشكل مدروس، فإنها تخلق غرفة تبدو راقية وجذابة وليست ثقيلة وساحقة. يُظهر نهج Nate أن التزيين بالألوان الداكنة لا يعني التضحية بالسطوع – فالأمر كله يتعلق بالتوازن واستخدام التفاصيل الفاتحة للسماح للجدار بالتألق.