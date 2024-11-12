ألوان الستائر التي يقسمها Nate Berkus من HGTV للغرف ذات الجدران الداكنة

يمكن للجدران الداكنة أن تجلب دراما خطيرة إلى الغرفة، ولكن بدون الديكور المناسب، فإنها قد تجعلها تبدو وكأنها ثقب أسود أكثر من كونها ملاذًا مريحًا. ليس عليك أن تخجل من الجدران الداكنة، ولكن إضافة بعض اللمسات الخفيفة هو المفتاح للحفاظ على توازن الغرفة وترحيبها. إذا كنت تبحث عن نصائح للستائر يقسمها حتى نجوم HGTV، فإن Nate Berkus يقدم بعض النصائح الرائعة لتحقيق هذا التوازن. يقترح اختيار الستائر ذات اللون العاجي أو الأبيض الفاتح أو الطباشيري لتفتيح المساحة.
يعد استخدام الملوثات العضوية الثابتة ذات الألوان الفاتحة أحد النصائح البسيطة العديدة لتزيين الجدران الداكنة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير. تخلق الستائر الصامتة تباينًا جميلاً مع المناطق المحيطة الداكنة، مما يضيف بعض الخفة الأساسية إلى المساحة. عندما تقترن هذه العناصر بشكل مدروس، فإنها تخلق غرفة تبدو راقية وجذابة وليست ثقيلة وساحقة. يُظهر نهج Nate أن التزيين بالألوان الداكنة لا يعني التضحية بالسطوع – فالأمر كله يتعلق بالتوازن واستخدام التفاصيل الفاتحة للسماح للجدار بالتألق.
جدران داكنة متباينة مع ستائر فاتحة وصلبة
في مقطع فيديو تمت مشاركته على TikTok، أوضح Nate Berkus كيف يمكن أن يخلق استخدام الستائر الصلبة الخفيفة تباينًا أنيقًا. وقال: “أعتقد أنها مجرد خطوة خالصة للقيام بشيء صلب أو عاجي أو أبيض مصفر أو عظم أو طباشير على جدار داكن. هذه هي نصيحتي القصوى”. ويشير بشكل واضح إلى استخدام مواد التنجيد ذات الألوان الصلبة في المساحات المظلمة، موضحًا أن التباين يضيف تأثيرًا دون اكتظاظ الغرفة بالأنماط أو الألوان الجريئة، وبالتالي فإن البساطة يمكن أن تتحدث عن نفسها.
نصائح وحيل Nate Berkus لإضفاء البهجة على غرفة مظلمة تتجاوز مجرد اختيار الستائر المناسبة. ويقترح أيضًا وضع طبقات من مصادر الإضاءة المختلفة، مثل الشمعدانات ومصابيح الأرضية ومصابيح الطاولة، في جميع أنحاء الغرفة للتأكيد على تأثير الستائر. يعبر بيركوس عن هذه النقطة قائلاً: “هناك شيء جميل حقًا في إغراق الجدار بالضوء، على جدار مظلم”. بالنسبة لأي شخص يعمل في مساحة أكثر قتامة، فإن هذا المزيج من الإضاءة والستائر الصلبة الفاتحة يخلق نمطًا متناغمًا يشعرك بالدفء والانفتاح. تساعد تقنية Berkus على التأكد من أنه حتى أكثر الغرف مزاجية تتمتع بتوهج ترحيبي متعدد الطبقات.