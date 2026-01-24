ألوان الطلاء الرسمية لعام 2026 (ونصائح لتجربتها في مساحتك الخاصة)

لقد بدأ العام الجديد، وقد تم إدخال مجموعة كاملة من اتجاهات الألوان الجديدة معه. إذا كنت تبحث عن إلهام لألوان الطلاء، فقد أعلنت أكبر العلامات التجارية عن اختياراتها لعام 2026. بعض الألوان مفاجئة، بينما توقع كبار المصممين البعض الآخر. عند مراقبة مجموعة الظلال المختارة، هناك شيء واحد واضح: التصميم الترابي لن يتغير في أي وقت قريب.

بعد موجة من البساطة غير المشبعة، تحول البندول نحو أنظمة الألوان الجريئة وغير المعتادة. لقد استقر عالم التصميم أخيرًا في مكان أقرب إلى الحياد، دون التضحية بالعمق الغني الذي تم الإشادة به. يضيف هذا العام لمسة متقلبة على الألوان المحايدة الكلاسيكية، مع البقاء قريبًا من الطبيعة دون المظهر غير المشبع. الألوان طبيعية ولكنها مصقولة، مما يعكس أكبر اتجاهات المواد والأثاث لعام 2026. سواء كنت تبحث عن لون طلاء جديد لغرفة المعيشة أو مساحة تناول الطعام أو غرفة النوم، فإن ألوان العام 2026 هذه هادئة وملهمة وواقعية.