ألوان الطلاء الرسمية لعام 2026 (ونصائح لتجربتها في مساحتك الخاصة)

لقد بدأ العام الجديد، وقد تم إدخال مجموعة كاملة من اتجاهات الألوان الجديدة معه. إذا كنت تبحث عن إلهام لألوان الطلاء، فقد أعلنت أكبر العلامات التجارية عن اختياراتها لعام 2026. بعض الألوان مفاجئة، بينما توقع كبار المصممين البعض الآخر. عند مراقبة مجموعة الظلال المختارة، هناك شيء واحد واضح: التصميم الترابي لن يتغير في أي وقت قريب.
بعد موجة من البساطة غير المشبعة، تحول البندول نحو أنظمة الألوان الجريئة وغير المعتادة. لقد استقر عالم التصميم أخيرًا في مكان أقرب إلى الحياد، دون التضحية بالعمق الغني الذي تم الإشادة به. يضيف هذا العام لمسة متقلبة على الألوان المحايدة الكلاسيكية، مع البقاء قريبًا من الطبيعة دون المظهر غير المشبع. الألوان طبيعية ولكنها مصقولة، مما يعكس أكبر اتجاهات المواد والأثاث لعام 2026. سواء كنت تبحث عن لون طلاء جديد لغرفة المعيشة أو مساحة تناول الطعام أو غرفة النوم، فإن ألوان العام 2026 هذه هادئة وملهمة وواقعية.
يونيفرسال كاكي من شيروين ويليامز
اختارت شيروين ويليامز اللون الكاكي العالمي ليكون لونها لعام 2026. يتميز هذا النوع من الكاكي باللون الأصفر أكثر منه باللون الأخضر، ومن السهل دمجه مع مجموعة واسعة من الظلال. تقول سو وادن، مديرة تسويق الألوان وقائدة فريق رؤية الاتجاهات في الشركة، في شيروين ويليامز أن “يونيفرسال كاكي هو اللون المحايد السهل الذي يجعل كل غرفة تشعر بأنها متماسكة.” توصف أيضًا بأنها خلفية خالدة ومثالية للملوثات العضوية الثابتة الملونة.
يحمل اسم Universal Khaki كلمة “عالمية” في اسمها لسبب ما – فهو يتناسب مع أي شيء تقريبًا. ومع ذلك، قامت شيروين ويليامز بتنسيق مجموعة محددة من الظلال التي تكملها بشكل مثالي. بالنسبة للجزء الأكبر، تميل الألوان التكميلية إلى الدفء، بما في ذلك Lemon Chifon وHenna Shade وDark Auburn. هناك نوعان من النغمات الرائعة على الورقة: الطرخون والمائي. في حين أن بعض هذه الظلال جريئة، إلا أنها جميعها متجذرة في الأشكال الطبيعية. تُظهر الصور الملهمة لشيروين ويليامز لون Universal Khaki كلون طلاء شامل لغرفة الطعام ولون الخزانة العلوية للمطبخ. هذا بالتأكيد هو اتجاه ألوان المطبخ الذي نتطلع إليه لعام 2026.
صورة ظلية لبنجامين مور
تم وصف Silhouette لبنيامين مور على أنه مزيج من التقليدي والشعري، وهو محايد لا يزال يدلي ببيان. مثل العديد من الألوان في هذه القائمة، فإنه يقع في مكان ما بين النغمة الدافئة والباردة. على الرغم من أنه يبدو وكأنه فحم حقيقي للوهلة الأولى، إلا أنه يتميز بلمسات ملحوظة من اللون البني المحروق. كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان اللون الرمادي قد أصبح عتيق الطراز، ولكن Silhouette هو المثال المثالي لكيفية إعادة اختراع الاتجاه السابق ليناسب المساحة الحالية.
إذا كان لا يزال لديك عناصر رمادية ألفية منتشرة في جميع أنحاء منزلك، فإن Silhouette توفر الفرصة المثالية لتحديث المساحة الخاصة بك. سوف تمتزج بسهولة مع الألوان المحايدة ذات الألوان الباردة. يوصي بنيامين مور أيضًا بمزج Silhouette مع الألوان الهادئة مثل First Crush الخوخي، والباتيك البنفسجي، وRaindance الأزرق الرمادي. ستوازن هذه الألوان الناعمة بين المظهر المتقلب لـSilhouette مع الحفاظ على الجو الراقي والهادئ. حاول غمر المدخل أو حمام الضيوف في Silhouette للحصول على أسلوب جريء ودقيق. ضع في اعتبارك أنه يخلق أيضًا تجاورًا جميلاً مع الأرضيات الخشبية الفاتحة.
جوهرة مخفية بواسطة Behr
الجوهرة المخفية من Behr ليست زرقاء أو خضراء؛ إنه يشم ناضج وصامت. مثل الألوان الرائجة الأخرى، يبدو مشبعًا دون أن يبدو مثيرًا للغاية. إنه ظل مذهل ومتوازن يصفه بير بأنه يتمتع “بجو من الغموض والرقي”. إن التجاورات التي لا نهاية لها تجعل Hidden Gem مثالية لمجموعة من التصميمات الداخلية المختلفة. يمكن أن تميل إلى الطراز الكلاسيكي أو الحديث، اعتمادًا على الديكور المحيط.
عند اختيار أفضل الظلال المحيطة، يوصي بير باستخدام ألوان الباستيل الناعمة لتعزيز لون الطاووس الخافت بدلاً من التنافس معه. الألوان مثل Mocha Ice وIced Copper ستحقق التوازن بين الجوهرة الخفية ومظهرها الباستيل البسيط. يمكنك أيضًا إنشاء لوحة ألوان عصرية أحادية اللون مع درجات ألوان متوسطة رائعة مثل Dragonfly أو Watery. تتميز Hidden Gem بالهدوء والثقة، مما يجعلها الخيار الأمثل لغرف النوم أو جدران الحمامات ذات العناصر الطبيعية.
سحابة راقصة من بانتون
ربما كان اللون الأكثر إثارة للجدل لهذا العام، فقد تم رفض Pantone’s Cloud Dancer باعتباره “غير ملون” من قبل النقاد عبر الإنترنت. ينظر المصممون وأصحاب المنازل إلى Pantone باعتبارها السلطة المطلقة في مجال ألوان الطلاء، وشعر العديد من المتحمسين للديكور الداخلي أن هذا العام كان بمثابة خيبة أمل. ومع ذلك، يصف بانتون اختيارهم بأنه “رمز للتأثير المهدئ في مجتمع يعيد اكتشاف قيمة التفكير الهادئ”. من المفترض أن يكون الأساس للابتكار، مما يمنح المبدعين القدرة على التصميم حول قاعدة خفيفة ومريحة.
اللون الأبيض النقي هو اتجاه منزلي يجب عليك تجنب الوقوع فيه في عام 2026 – لكن بانتون يثبت أن اللون الأبيض لا يعني بالضرورة أن يكون قاسيًا ومشرقًا. يتم التطبيق الصحيح لـ Cloud Dancer من خلال اللون الأبيض الضبابي والصامت. من المهم التمييز بين نغمة 2026 هذه وبين اللون الأبيض المخصص للسنوات الماضية. تم تحسين هذا الظل إلى الحد الذي يحتوي فيه على فارق بسيط واضح. توصي Pantone بدمج Cloud Dancer مع ألوان الباستيل والظلال. عمليا أي لون سيخلق إحساسا جميلا بالتباين بجانب هذا اللون الأبيض. فكر في شراء الأرائك العاجية والمنسوجات ذات اللون الأبيض الفاتح. استخدم هذا اللون في أي منطقة تتسول لبداية جديدة.
الرمادي الحديدي لجيمس هاردي
على الرغم من أنه يمكن مقارنتها بـSilhouette لبنجامين مور، إلا أن Iron Gray لجيمس هاردي تميل إلى أن تكون أكثر روعة وكلاسيكية. ولكن حتى في كثافته الباردة والداكنة، فإن اللون الرمادي الحديدي يذكرنا بالمعدن القديم، مما يربطه مرة أخرى بالاتجاه الترابي. استلهم جيمس هاردي لون الأبواب الحديدية في جميع أنحاء المدن الأوروبية القديمة، مما يثبت مرة أخرى أن اللون الرمادي يمكن أن يكون كلاسيكيًا وخالدًا مع الظل المناسب.
نظرًا لأن جيمس هاردي هي علامة تجارية للطلاء الخارجي، فإن هذا اللون مخصص للاستخدام خارج منزلك. هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من هذا الظل المعدني العميق. وفقًا للاقتراحات الموجودة على موقع جيمس هاردي، يمكنك الجمع بين اللون الرمادي الحديدي مع اللون الأبيض أو استخدامه كلون مميز في الأجهزة أو تركيبات الإضاءة. توصي العلامة التجارية على وجه التحديد بدمج لونها لهذا العام مع Arctic White للحصول على ثنائي جريء ومحايد.
الأوكالبتوس الدافئ من فالسبار
لا يصبح أكثر ترابية من الأوكالبتوس الدافئ من فالسبار. إذا أعجبتك فكرة Universal Khaki ولكنك تبحث عن شيء أكثر خضرة، فهذا ظل مذهل يجب أخذه بعين الاعتبار. على الرغم من أنه يحتوي على نغمات رائعة، إلا أن كلمة “دافئ” في اسمه تصف الطريقة التي يجعلك تشعر بها اللون. تشرح سو كيم، مديرة تسويق الألوان في Valspar، بشكل مثالي عقلية عام 2026 في Valspar Color of the Year: “في العام المقبل، سنعيد تعريف مفهومنا للألوان المحايدة. وتجاوز مصطلح الألوان المصنف، يشير الحياد إلى الألوان التي تحدد مزاجًا جذابًا وجذابًا مع الدفء الذي يهدئ حواسنا.”
عندما يتعلق الأمر بتنسيق الألوان، توصي فالسبار بدمج لون الأوكالبتوس الدافئ مع لونين رئيسيين: Groundbreaking وDegas Blue. وتقول الشركة إن هذه الألوان “تربط العالم الطبيعي من الأرض إلى السماء” عندما تقترن بالأوكالبتوس الدافئ. في إحدى صورها الملهمة، تتميز Valspar بغرفة نوم ذات جدران دافئة من الأوكالبتوس، وإطار سرير رمادي داكن، ولحاف أزرق فاتح. من الواضح أن هذا المزيج من ثلاثة ألوان مستوحاة من الأرض يحظى بشعبية كبيرة بسبب صفاءه وخلوده.
الماهوجني الدافئ من جليدين
قد تتذكر لون بانتون لعام 2025، موكا موس. يمثل هذا الاختيار بداية عام من التصميمات الداخلية ذات اللون البني المتوسط والعميق. ومع ذلك، فإن Warm Mahogany من Glidden هو دليل على أن اللون البني لن يختفي في أي وقت قريب. يتميز الماهوجني الدافئ بتحول أكثر احمرارًا، مما يوضح التحرك نحو اختلافات أكثر دراماتيكية من الألوان المحايدة. على الرغم من أنه يقع في مكان ما بين اللون البني الخشبي والأحمر الطيني، إلا أن Glidden’s Color of the Year وصفه بأنه “لون أحمر غني ومتأصل وجريء بما يكفي لجذب الانتباه الفوري ومحفوظ بما يكفي للإدلاء ببيان خالد”.
إذا كان لديك بالفعل الكثير من الأثاث الخشبي ذو اللون البني، فلا تشطب Warm Mahogany لمجرد أن الظل يقع في نفس العائلة. عندما يتعلق الأمر بالطريقة الصحيحة لاحتضان اتجاه الأثاث البني، يمكن للجدران ذات اللون البني المحمر أن تزيد من المساحة الخاصة بك. ومع ذلك، حافظ على اللمسة النهائية لامعة لتجنب جو يشبه الكهف. يمكن لجدران الماهوجني اللامعة أن تخلق أجواء غنية وراقية، خاصة عندما تقترن بالأثاث التقليدي.
دامسون الإلهي من جراهام وبراون
Divine Damson من Graham & Brown هو ظل مستوحى من التين باللون الأرجواني الداكن. تكتب العلامة التجارية أن الظل “يتحول بلطف مع الضوء، ويكشف عن تلميحات من التوت والعقيق” وأنه “مثالي لإضافة الدراما بطريقة خفية وقابلة للعيش”. يثبت هذا اللون أن الألوان الجريئة والمزاجية يمكن أن تكون مريحة ومرحبة أيضًا. بفضل عمقه المخملي الغني، يعد Divine Damson خيارًا متعدد الاستخدامات لكل من الجدران الأنيقة والديكورات الداخلية الحميمة. يتناسب هذا الظل تمامًا مع اتجاهات التصميم الجريئة والرائعة التي ستراها في كل مكان في عام 2026.
قام Graham & Brown بتفصيل مجموعة محددة من التعليمات لأصحاب المنازل المهتمين بتطبيق هذا الظل. توضح العلامة التجارية أن ثراء الصبغة يتطلب تشطيبًا معينًا، ولهذا السبب فهو متوفر فقط باللونين اللامع وشبه اللامع؛ سوف يجف تدريجياً حتى يصل إلى عمقه الحقيقي. ويقترح أيضًا إقران اللون مع ورق الحائط الخاص به لهذا العام، Eternal Weave. سيخلق هذا جوًا مستوحى من الطراز القديم، وهو مثالي للمنازل الأكثر فخامة. باعتباره لونًا مكملاً للطلاء، فكر في الظل الأصفر والأخضر الباهت، Wild Rye.
Epernay بواسطة C2 Paint
مع تجاوزنا اللونين البيج والأبيض، أصبح هذا اللون الكريمي يسيطر على الديكورات الداخلية. يتيح لك Epernay by C2 Paint الهروب إلى الريف الفرنسي مع وهج الشمبانيا. تم تسمية Epernay على اسم عاصمة منطقة Champagne نفسها، وهي عبارة عن حلم في المنزل الريفي. مستوحى من الحجر الدافئ المضاء بنور الشمس، يقع هذا الظل في مكان ما بين اللون الأصفر المحايد والشاحب. إذا كنت قد بدأت تبتعد عن اللون الأبيض، ولكنك لا تزال ترغب في إبقاء منزلك مشرقًا، فهذا بديل مشرق.
إذا كنت تبحث عن أفضل ألوان خزائن المطبخ، فإن C2 Paint تعرض Epernay في مطبخ انتقالي مزود بأجهزة ذهبية وأسطح عمل بيضاء كريمية. إنه لون مثالي يجب مراعاته إذا كنت تريد تفتيح مساحتك من خلال خلق الوهم بزيادة الضوء الطبيعي. يقترح C2 Paint استخدام Parador، وهو ظل أكثر برودة مستوحى من الحجر، لمناطق مثل تقليم النوافذ وغيرها من اللمسات. يتناسب هذا المزيج أيضًا بشكل جميل مع المنسوجات الطبيعية والمساحات الخضراء الحية.
العاج اللحن من DutchBoy
إذا كنت تحب فكرة اللون المحايد الدافئ والكريمي ولكن Epernay مشبع قليلاً بالنسبة لذوقك، ففكر في Melodious Ivory، وهو لون DutchBoy لهذا العام. يعمل الظل بشكل جيد مع كل من التشطيبات التقليدية والحديثة، دون التغلب على المساحة. من السهل أيضًا دمجها إذا كان لديك بالفعل تصميم داخلي محدد جيدًا. ينصح موقع DutchBoy باستخدامه في المساحات التي تحتوي على عناصر مصنوعة يدويًا لإضفاء طابع الحنين إلى الماضي.
نظرًا لأنه لون ناعم ومحايد، هناك طرق لا حصر لها لاستخدام Melodious Ivory في منزلك. في المطبخ، يوصي موقع DutchBoy باستخدام Old Chaparral ذو اللون الماروني على الخزانات لتتناقض مع جدران Melodious Ivory. للحصول على لمسة باردة، فكر في Blue Laguna كظل مميز. يعمل Melodious Ivory أيضًا كلون خارجي جميل، حيث يتماشى بشكل جيد مع الألوان العضوية مثل Cypress Garden الخضراء. الأرضيات الصلبة الطبيعية ستجعل مظهر Melodious Ivory جذابًا للغاية.
وادي الصبار من دهانات كاليفورنيا
وأخيرًا وليس آخرًا، لدينا Cactus Valley من شركة California Paints. هذا هو أحد ظلال الطلاء الأخضر التي لن تصرخ بالألفية. ويوصف اللون على الموقع الإلكتروني بأنه “مستوحى من المناظر الطبيعية الصحراوية ومساحات الحدائق الخضراء”. تكتب العلامة التجارية أيضًا أن اختيارها يعكس التحول المتزايد نحو المساحات المستوحاة من الطبيعة. على الرغم من كونه ظلًا هادئًا، إلا أن اللون الأخضر ذو اللون المتوسط يمكنه أيضًا بث الحياة في مساحتك الخاصة.
وفقًا لدهانات كاليفورنيا، من الأفضل إقران Cactus Valley مع البط البري الغني والبنفسجي العميق. يمكن أن تساعد نغمات الجوهرة أيضًا في منع منزلك من أن يبدو بوهوًا للغاية. وبدلاً من ذلك، إذا كنت تحب المظهر البوهيمي المستوحى من كاليفورنيا بشكل غير اعتيادي، فإن Cactus Valley سوف يكمل الكثير من قطع الأثاث الخشبية والخوص. سوف يتحول الظل اعتمادًا على البيئة المحيطة به. حتى بعد اتجاهات عام 2026، يعد هذا أحد أفضل ألوان الطلاء الأخضر إذا كنت تريد منزلًا نابضًا بالحياة لا يزال يشعر بالهدوء.